Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter
- Индикаторы
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Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 1.10
- Обновлено: 16 июля 2026
БЕСПЛАТНО — точки разворота ZigZag вместе с трендовым фильтром на скользящей средней, нарисованные на одном графике. Индикатор показывает уровни разворотов и контекст тренда, на которых торгует система пробоя пивотов. Настроен под золото (XAUUSD).
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Пробой пивота имеет смысл только в направлении более крупного тренда. Этот индикатор отмечает каждый подтверждённый разворот и строит трендовую скользящую среднюю, чтобы вы с одного взгляда видели, идёт пробой последнего пивота по тренду или против него.
=== ЧТО ОН РИСУЕТ ===
- Подтверждённые вершины и впадины ZigZag (точки) — пивоты, на которые реагирует система пробоя.
- Трендовую скользящую среднюю (по умолчанию MA 50).
=== БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ ПОДТВЕРЖДЁННЫХ ПИВОТОВ ===
Пивот наносится на график только после того, как он подтверждён как локальный экстремум своего окна. Подтверждённые пивоты не двигаются. (Как у любого ZigZag, самое последнее, ещё формирующееся колено остаётся предварительным, пока его не подтвердит новый экстремум — это неотъемлемое свойство определения разворотов, а не дефект.)
=== НАСТРОЙКИ ===
- ZZDepth (по умолчанию 12), ZZDev (по умолчанию 5), ZZBackstep (по умолчанию 3): чувствительность к разворотам.
- MA_Period (по умолчанию 50): трендовый фильтр.
Значения по умолчанию — это конфигурация под XAUUSD, отправная точка, а не универсальная настройка.
=== ЧЕСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ===
Это инструмент визуализации, а не сервис сигналов. Пробой пивота по тренду — это сетап, а не гарантия. У трендовых систем доля прибыльных сделок ниже 50%. Понаблюдайте, как ведут себя пивоты и MA на вашем инструменте, прежде чем торговать по этой идее.
=== ТА ЖЕ ЛОГИКА, ЧТО И В СОВЕТНИКЕ ===
Наш советник Gold Pivot Trend Follower торгует пробой пивота, подтверждённый трендовым фильтром MA и фильтром stochastic, с жёстким стоп-лоссом на каждой сделке, без мартингейла и без сетки.
Gold Pivot Trend Follower: https://www.mql5.com/en/market/product/185372
Наш бесплатный советник Donchian Trend Engine: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
=== СОВЕТНИКИ, ПОСТРОЕННЫЕ НА ТОЙ ЖЕ ДИСЦИПЛИНЕ ===
Этот индикатор — инструмент визуализации. Если вам нужна та же дисциплина следования за трендом в виде автоматической системы - входы по закрытию бара, жёсткий стоп-лосс в каждой сделке, трейлинг-стоп по ATR, только одна позиция одновременно, без мартингейла и без сетки, - вот наши советники с измеренными нами показателями на реальных тиках:
- Megamax Donchian Trend (USDJPY H1) — профит-фактор 1.50, максимальная просадка по эквити 7.3%, 631 сделка за 9.4 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/181838
- Atlas Diversified Trend Portfolio — 5 рынков в одном советнике. Профит-фактор 1.48, максимальная просадка по эквити 19.7%, 1,193 сделки за 7.5 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Bitcoin Comet Trend Follower (BTCUSD H4) — профит-фактор 2.38, максимальная просадка по эквити 8.3%, 128 сделок за 8 лет.
https://www.mql5.com/en/market/product/181831
Другие наши бесплатные инструменты:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
Все наши продукты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Если индикатор оказался полезен, отзыв поможет нам больше всего остального.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Пробой пивота имеет смысл только в направлении более крупного тренда. Этот индикатор отмечает каждый подтверждённый разворот и строит трендовую скользящую среднюю, чтобы вы с одного взгляда видели, идёт пробой последнего пивота по тренду или против него.
=== ЧТО ОН РИСУЕТ ===
- Подтверждённые вершины и впадины ZigZag (точки) — пивоты, на которые реагирует система пробоя.
- Трендовую скользящую среднюю (по умолчанию MA 50).
=== БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ ПОДТВЕРЖДЁННЫХ ПИВОТОВ ===
Пивот наносится на график только после того, как он подтверждён как локальный экстремум своего окна. Подтверждённые пивоты не двигаются. (Как у любого ZigZag, самое последнее, ещё формирующееся колено остаётся предварительным, пока его не подтвердит новый экстремум — это неотъемлемое свойство определения разворотов, а не дефект.)
=== НАСТРОЙКИ ===
- ZZDepth (по умолчанию 12), ZZDev (по умолчанию 5), ZZBackstep (по умолчанию 3): чувствительность к разворотам.
- MA_Period (по умолчанию 50): трендовый фильтр.
Значения по умолчанию — это конфигурация под XAUUSD, отправная точка, а не универсальная настройка.
=== ЧЕСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ===
Это инструмент визуализации, а не сервис сигналов. Пробой пивота по тренду — это сетап, а не гарантия. У трендовых систем доля прибыльных сделок ниже 50%. Понаблюдайте, как ведут себя пивоты и MA на вашем инструменте, прежде чем торговать по этой идее.
=== ТА ЖЕ ЛОГИКА, ЧТО И В СОВЕТНИКЕ ===
Наш советник Gold Pivot Trend Follower торгует пробой пивота, подтверждённый трендовым фильтром MA и фильтром stochastic, с жёстким стоп-лоссом на каждой сделке, без мартингейла и без сетки.
Gold Pivot Trend Follower: https://www.mql5.com/en/market/product/185372
Наш бесплатный советник Donchian Trend Engine: https://www.mql5.com/en/market/product/185534
=== СОВЕТНИКИ, ПОСТРОЕННЫЕ НА ТОЙ ЖЕ ДИСЦИПЛИНЕ ===
Этот индикатор — инструмент визуализации. Если вам нужна та же дисциплина следования за трендом в виде автоматической системы - входы по закрытию бара, жёсткий стоп-лосс в каждой сделке, трейлинг-стоп по ATR, только одна позиция одновременно, без мартингейла и без сетки, - вот наши советники с измеренными нами показателями на реальных тиках:
- Megamax Donchian Trend (USDJPY H1) — профит-фактор 1.50, максимальная просадка по эквити 7.3%, 631 сделка за 9.4 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/181838
- Atlas Diversified Trend Portfolio — 5 рынков в одном советнике. Профит-фактор 1.48, максимальная просадка по эквити 19.7%, 1,193 сделки за 7.5 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/182751
- Bitcoin Comet Trend Follower (BTCUSD H4) — профит-фактор 2.38, максимальная просадка по эквити 8.3%, 128 сделок за 8 лет.
https://www.mql5.com/en/market/product/181831
Другие наши бесплатные инструменты:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
Все наши продукты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Если индикатор оказался полезен, отзыв поможет нам больше всего остального.