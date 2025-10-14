Quantum King EA

5
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

Специальная цена запуска

Живой сигнал:   КЛИКНИТЕ СЮДА

Версия MT4: ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ

Канал Quantum King:   Кликните сюда

***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении!

Управляйте своей торговлей точно и дисциплинированно.

Quantum King EA объединяет мощь структурированной сетки и интеллект адаптивного Мартингейла в одну бесшовную систему, разработанную для AUDCAD на M5 и созданную как для новичков, так и для профессионалов, стремящихся к стабильному, контролируемому росту.

Quantum King EA — полностью автоматизированная торговая система, разработанная для пары AUDCAD на таймфрейме M5.
Он сочетает в себе структуру стратегии Grid с адаптивной логикой восстановления Мартингейла, образуя систему, которая разумно управляет сделками на всех этапах рынка.

Quantum King , созданный для обеспечения доступности и стабильности, идеально подходит для трейдеров, желающих увеличить свой капитал без постоянного ручного вмешательства. Его настройка проста, исполнение быстрое, а производительность сбалансирована, что делает его отличным выбором как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Алгоритм динамически адаптируется к волатильности, расширяя или сужая свою сетку для поддержания баланса и эффективности. Это интеллектуальное поведение позволяет Quantum King вести активную торговлю, минимизируя ненужные риски.

Советник, оптимизированный специально для AUDCAD, использует стабильные, повторяющиеся ценовые движения пары для извлечения прибыли с точностью и постоянством.

Основные характеристики

  • Полностью автоматизированная торговля для AUDCAD (M5)

  • Гибрид сетки и мартингейла с адаптивным управлением

  • Создан как для новичков, так и для профессионалов

  • Работает с небольшими депозитами — минимум 200$

  • Оптимизирован для долгосрочной стабильности и сохранения капитала

  • Легко устанавливается и готов к немедленной эксплуатации.

Рекомендации

  • Валютная пара: AUDCAD

  • Таймфрейм: M5

  • Минимальный депозит: 200 долларов США; рекомендуется 500 долларов США и более

  • Тип счета: ECN, Raw или Razor (очень низкие спреды)

  • Кредитное плечо: 1:100

  • Тип счета: хедж

  • Рекомендуемые брокеры: IC Markets, IC Trading
Для достижения наилучших результатов всегда используйте счета с низким спредом.
Свяжитесь со мной лично, чтобы получить рекомендуемых брокеров и официальное руководство по настройке.

Quantum King EA объединяет структуру, интеллект и доступность в одной мощной системе.
Он создан для уверенной торговли — последовательной, эффективной и всегда под контролем.

Независимо от того, начинаете ли вы с малого или управляете крупным портфелем, Quantum King предоставляет вам инструмент профессионального уровня, усовершенствованный с элегантностью серии Quantum.

Торгуйте с уверенностью. Торгуйте сбалансированно. Торгуйте с королём .

Отзывы 105
sanji 55
283
sanji 55 2025.12.24 14:44 
 

so far its going good , the support is good too . lets see next year

Sipsm
381
Sipsm 2025.12.19 12:22 
 

I have been using Quantum King EA for a while now and performance is great, very good with entries and position management. The author is always available and ready to help. Thanks

Beetle
180
Beetle 2025.12.14 16:01 
 

I use the QUANTUM KING EA since the beginning. The performance is outstanding! By far the best I know.

123456
Ответ на отзыв