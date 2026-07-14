Spread Guard Live Spread With Average And Ceiling
- Индикаторы
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Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 1.10
- Обновлено: 16 июля 2026
БЕСПЛАТНО — посмотрите на свой спред так, как бэктест вам его никогда не показывал: по каждому бару, относительно его собственного среднего и относительно потолка, который вы задаёте сами.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Большинство людей фильтрует входы индикаторами. В моих собственных тестах почти каждый «умный» фильтр, который я добавлял в трендовую систему, только ухудшал её: он убирал убыточные сделки, но заодно убирал и часть тех пробоев, которые превращались в крупные прибыли, и чистая прибыль падала. Единственный фильтр, который стабильно себя окупал, — это потолок спреда. И это вообще не рыночный фильтр: он убирает сделки, которые изначально не могли быть прибыльными, потому что стоимость входа съедала преимущество ещё до того, как сделка началась.
Чтобы пользоваться этим фильтром, сначала нужно увидеть, что на самом деле делает ваш спред. Только для этого и нужен данный индикатор.
=== ЧТО ОН РИСУЕТ ===
- Гистограмму спреда в пунктах для каждого бара.
- Скользящее среднее спреда за последние N баров — «норму» вашего инструмента.
- Линию потолка: либо фиксированное число пунктов по вашему выбору, либо кратное от среднего.
- Каждый бар, спред которого превысил потолок, окрашивается в красный. Это бары, на которых вход обошёлся вам дороже, чем должен был.
- Панель, показывающую текущий спред, среднее и потолок, чтобы вы одним взглядом видели, плохой ли сейчас момент для входа.
=== ЧТО ВЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ОБНАРУЖИТЕ ===
Спред не постоянен и не случаен. Он расширяется вблизи смены торговой сессии, вокруг важных новостей, на закрытии пятницы и открытии понедельника, а также на неликвидных инструментах в азиатскую сессию. Если ваша стратегия волею случая торгует именно в такие моменты, часть вашего преимущества отдаётся брокеру ещё до того, как позиция откроется, — и бэктест, прогнанный на среднем спреде, вам об этом никогда не скажет.
=== НАСТРОЙКИ ===
- Avg_Period (по умолчанию 100): по скольким барам усреднять спред.
- MaxSpreadPts (по умолчанию 0): фиксированный потолок в пунктах. Установите 0, чтобы вместо него использовать множитель ниже.
- Ceiling_Mult (по умолчанию 2.0): потолок как кратное среднего спреда. 2.0 означает «двойной нормальный спред — это уже слишком».
- ShowPanel: включает или выключает панель на графике.
Универсально правильного потолка не существует. Понаблюдайте за своим инструментом несколько дней, посмотрите, где появляются красные бары, и выставьте число так, чтобы оно ловило выбросы, а не обычный шум.
=== ЧЕСТНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ===
Это инструмент визуализации, а не сигнал. Он не скажет вам, когда покупать. Он говорит, когда вход обходится дорого, — а для системы, которая торгует часто, это значит больше, чем принято думать.
Примечание по MT4: MetaTrader 4 не хранит спред по каждому бару в истории, поэтому на MT4 ряд спреда записывается в реальном времени, пока индикатор работает. Бары, существовавшие до того, как вы его прикрепили, показывают текущий спред как заглушку. Доверять следует панели и барам, формирующимся с этого момента. Версия для MT5 читает настоящий побаровый спред из истории и точна также и на старых барах.
=== СОВЕТНИКИ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮТ ПОТОЛОК СПРЕДА ===
Каждый советник, который мы продаём, отказывается открывать позицию, когда спред выше заданного вами предела, - именно этот фильтр данный индикатор и помогает вам откалибровать. Все они используют жёсткий стоп-лосс в каждой сделке, только одну позицию одновременно, без мартингейла и без сетки. Показатели на реальных тиках:
- Megamax Donchian Trend (USDJPY H1) — профит-фактор 1.50, максимальная просадка по эквити 7.3%, 631 сделка за 9.4 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/181838
- Bitcoin Comet Trend Follower (BTCUSD H4) — профит-фактор 2.38, максимальная просадка по эквити 8.3%, 128 сделок за 8 лет.
https://www.mql5.com/en/market/product/181831
- Atlas Diversified Trend Portfolio — 5 рынков в одном советнике. Профит-фактор 1.48, максимальная просадка по эквити 19.7%, 1,193 сделки за 7.5 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/182751
Другие наши бесплатные инструменты:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel With ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
Все наши бесплатные инструменты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Если это оказалось полезным, отзыв поможет нам больше, чем что-либо ещё.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Большинство людей фильтрует входы индикаторами. В моих собственных тестах почти каждый «умный» фильтр, который я добавлял в трендовую систему, только ухудшал её: он убирал убыточные сделки, но заодно убирал и часть тех пробоев, которые превращались в крупные прибыли, и чистая прибыль падала. Единственный фильтр, который стабильно себя окупал, — это потолок спреда. И это вообще не рыночный фильтр: он убирает сделки, которые изначально не могли быть прибыльными, потому что стоимость входа съедала преимущество ещё до того, как сделка началась.
Чтобы пользоваться этим фильтром, сначала нужно увидеть, что на самом деле делает ваш спред. Только для этого и нужен данный индикатор.
=== ЧТО ОН РИСУЕТ ===
- Гистограмму спреда в пунктах для каждого бара.
- Скользящее среднее спреда за последние N баров — «норму» вашего инструмента.
- Линию потолка: либо фиксированное число пунктов по вашему выбору, либо кратное от среднего.
- Каждый бар, спред которого превысил потолок, окрашивается в красный. Это бары, на которых вход обошёлся вам дороже, чем должен был.
- Панель, показывающую текущий спред, среднее и потолок, чтобы вы одним взглядом видели, плохой ли сейчас момент для входа.
=== ЧТО ВЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ОБНАРУЖИТЕ ===
Спред не постоянен и не случаен. Он расширяется вблизи смены торговой сессии, вокруг важных новостей, на закрытии пятницы и открытии понедельника, а также на неликвидных инструментах в азиатскую сессию. Если ваша стратегия волею случая торгует именно в такие моменты, часть вашего преимущества отдаётся брокеру ещё до того, как позиция откроется, — и бэктест, прогнанный на среднем спреде, вам об этом никогда не скажет.
=== НАСТРОЙКИ ===
- Avg_Period (по умолчанию 100): по скольким барам усреднять спред.
- MaxSpreadPts (по умолчанию 0): фиксированный потолок в пунктах. Установите 0, чтобы вместо него использовать множитель ниже.
- Ceiling_Mult (по умолчанию 2.0): потолок как кратное среднего спреда. 2.0 означает «двойной нормальный спред — это уже слишком».
- ShowPanel: включает или выключает панель на графике.
Универсально правильного потолка не существует. Понаблюдайте за своим инструментом несколько дней, посмотрите, где появляются красные бары, и выставьте число так, чтобы оно ловило выбросы, а не обычный шум.
=== ЧЕСТНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ===
Это инструмент визуализации, а не сигнал. Он не скажет вам, когда покупать. Он говорит, когда вход обходится дорого, — а для системы, которая торгует часто, это значит больше, чем принято думать.
Примечание по MT4: MetaTrader 4 не хранит спред по каждому бару в истории, поэтому на MT4 ряд спреда записывается в реальном времени, пока индикатор работает. Бары, существовавшие до того, как вы его прикрепили, показывают текущий спред как заглушку. Доверять следует панели и барам, формирующимся с этого момента. Версия для MT5 читает настоящий побаровый спред из истории и точна также и на старых барах.
=== СОВЕТНИКИ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮТ ПОТОЛОК СПРЕДА ===
Каждый советник, который мы продаём, отказывается открывать позицию, когда спред выше заданного вами предела, - именно этот фильтр данный индикатор и помогает вам откалибровать. Все они используют жёсткий стоп-лосс в каждой сделке, только одну позицию одновременно, без мартингейла и без сетки. Показатели на реальных тиках:
- Megamax Donchian Trend (USDJPY H1) — профит-фактор 1.50, максимальная просадка по эквити 7.3%, 631 сделка за 9.4 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/181838
- Bitcoin Comet Trend Follower (BTCUSD H4) — профит-фактор 2.38, максимальная просадка по эквити 8.3%, 128 сделок за 8 лет.
https://www.mql5.com/en/market/product/181831
- Atlas Diversified Trend Portfolio — 5 рынков в одном советнике. Профит-фактор 1.48, максимальная просадка по эквити 19.7%, 1,193 сделки за 7.5 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/182751
Другие наши бесплатные инструменты:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel With ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
Все наши бесплатные инструменты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Если это оказалось полезным, отзыв поможет нам больше, чем что-либо ещё.