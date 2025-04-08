Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter
- Индикаторы
-
Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 1.10
- Обновлено: 16 июля 2026
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian, трендовый фильтр SMA и трейлинг-стоп по ATR, управляющий сделкой, сведённые вместе. Настроено под крупные криптовалюты (BTC, ETH).
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Крипта движется длинными чистыми трендами, а затем резко пилит. Простой пробойный индикатор срабатывает и там, и там. Этот отмечает пробой только тогда, когда он согласуется с долгосрочной SMA — именно так трендовый крипто-EA избегает покупки на ложном пробое внутри диапазона.
=== ЧТО ОН РИСУЕТ ===
- Канал Donchian (верх и низ) за последние N закрытых баров.
- Трендовую SMA (по умолчанию 200).
- Золотые стрелки там, где бар ЗАКРЫЛСЯ за пределами канала И на правильной стороне SMA — тот пробой, который трендовая система действительно взяла бы.
=== БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ ===
Канал и SMA считываются по закрытым барам, а пробой оценивается по закрытию предыдущего бара. Ничего не рисуется по формирующемуся бару, поэтому стрелка никогда не исчезает позже.
=== НАСТРОЙКИ ===
- EntryChannel (по умолчанию 20): длина Donchian.
- TrendSMA (по умолчанию 200): отмечаются только пробои в направлении SMA.
- Trail_ATR (по умолчанию 4.0) и ATR_Period (по умолчанию 14): опорная дистанция трейлинга.
- LongOnly: отмечать только пробои вверх (типично для восходящего уклона крипты).
Значения по умолчанию — это конфигурация BTC/ETH H4: отправная точка, а не универсальная настройка.
=== ЧЕСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ===
Это инструмент визуализации, а не сигнальный сервис. У следования за трендом на крипте процент прибыльных сделок ниже 50%: много мелких убытков и несколько крупных выигрышей, которые вытягивают результат. Он работает, когда крипта в тренде, и теряет в диапазонах. Понаблюдайте за ним на своём инструменте, прежде чем торговать эту идею.
=== ТА ЖЕ ЛОГИКА, ЧТО И В EA ===
Наши EA Bitcoin Comet и Bitcoin Glacier торгуют этот класс сетапов с жёстким стоп-лоссом на каждой сделке, трейлингом по ATR, одной позицией, без мартингейла и без сетки.
Bitcoin Comet: https://www.mql5.com/en/market/product/181831
Bitcoin Glacier: https://www.mql5.com/en/market/product/182361
Наш бесплатный EA Donchian Trend Engine (USDJPY): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
=== СОВЕТНИКИ, КОТОРЫЕ ТОРГУЮТ ЭТУ ЛОГИКУ ===
Этот индикатор рисует канал. Вот советники (Expert Advisors), которые торгуют его на крипте, с измеренными нами показателями. Жёсткий стоп-лосс в каждой сделке, без мартингейла, без сетки.
- Bitcoin Comet Trend Follower (BTCUSD H4) — профит-фактор 2.38, максимальная просадка по эквити 8.3%, 128 сделок за 8 лет.
https://www.mql5.com/en/market/product/181831
- Bitcoin Coil Squeeze Breakout (BTCUSD) — профит-фактор 3.59, максимальная просадка по эквити 21.4%, 57 сделок за 8 лет. Сделок мало: советник ждёт сжатия волатильности.
https://www.mql5.com/en/market/product/182901
- Bitcoin Glacier Daily Trend (BTCUSD D1) — профит-фактор 2.40, максимальная просадка по эквити 47%, но всего 28 сделок за 8 лет. Посмотрите на это число сделок, прежде чем судить о профит-факторе.
https://www.mql5.com/en/market/product/182361
- Ethereum Trend Follower (ETHUSD H4) — профит-фактор 3.72, максимальная просадка по эквити 8.5%, 93 сделки за 7.5 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/182358
Другие наши бесплатные инструменты:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
Все наши продукты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Если он окажется полезным, отзыв помогает нам больше всего.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Крипта движется длинными чистыми трендами, а затем резко пилит. Простой пробойный индикатор срабатывает и там, и там. Этот отмечает пробой только тогда, когда он согласуется с долгосрочной SMA — именно так трендовый крипто-EA избегает покупки на ложном пробое внутри диапазона.
=== ЧТО ОН РИСУЕТ ===
- Канал Donchian (верх и низ) за последние N закрытых баров.
- Трендовую SMA (по умолчанию 200).
- Золотые стрелки там, где бар ЗАКРЫЛСЯ за пределами канала И на правильной стороне SMA — тот пробой, который трендовая система действительно взяла бы.
=== БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ ===
Канал и SMA считываются по закрытым барам, а пробой оценивается по закрытию предыдущего бара. Ничего не рисуется по формирующемуся бару, поэтому стрелка никогда не исчезает позже.
=== НАСТРОЙКИ ===
- EntryChannel (по умолчанию 20): длина Donchian.
- TrendSMA (по умолчанию 200): отмечаются только пробои в направлении SMA.
- Trail_ATR (по умолчанию 4.0) и ATR_Period (по умолчанию 14): опорная дистанция трейлинга.
- LongOnly: отмечать только пробои вверх (типично для восходящего уклона крипты).
Значения по умолчанию — это конфигурация BTC/ETH H4: отправная точка, а не универсальная настройка.
=== ЧЕСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ===
Это инструмент визуализации, а не сигнальный сервис. У следования за трендом на крипте процент прибыльных сделок ниже 50%: много мелких убытков и несколько крупных выигрышей, которые вытягивают результат. Он работает, когда крипта в тренде, и теряет в диапазонах. Понаблюдайте за ним на своём инструменте, прежде чем торговать эту идею.
=== ТА ЖЕ ЛОГИКА, ЧТО И В EA ===
Наши EA Bitcoin Comet и Bitcoin Glacier торгуют этот класс сетапов с жёстким стоп-лоссом на каждой сделке, трейлингом по ATR, одной позицией, без мартингейла и без сетки.
Bitcoin Comet: https://www.mql5.com/en/market/product/181831
Bitcoin Glacier: https://www.mql5.com/en/market/product/182361
Наш бесплатный EA Donchian Trend Engine (USDJPY): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
=== СОВЕТНИКИ, КОТОРЫЕ ТОРГУЮТ ЭТУ ЛОГИКУ ===
Этот индикатор рисует канал. Вот советники (Expert Advisors), которые торгуют его на крипте, с измеренными нами показателями. Жёсткий стоп-лосс в каждой сделке, без мартингейла, без сетки.
- Bitcoin Comet Trend Follower (BTCUSD H4) — профит-фактор 2.38, максимальная просадка по эквити 8.3%, 128 сделок за 8 лет.
https://www.mql5.com/en/market/product/181831
- Bitcoin Coil Squeeze Breakout (BTCUSD) — профит-фактор 3.59, максимальная просадка по эквити 21.4%, 57 сделок за 8 лет. Сделок мало: советник ждёт сжатия волатильности.
https://www.mql5.com/en/market/product/182901
- Bitcoin Glacier Daily Trend (BTCUSD D1) — профит-фактор 2.40, максимальная просадка по эквити 47%, но всего 28 сделок за 8 лет. Посмотрите на это число сделок, прежде чем судить о профит-факторе.
https://www.mql5.com/en/market/product/182361
- Ethereum Trend Follower (ETHUSD H4) — профит-фактор 3.72, максимальная просадка по эквити 8.5%, 93 сделки за 7.5 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/182358
Другие наши бесплатные инструменты:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
Все наши продукты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Если он окажется полезным, отзыв помогает нам больше всего.