SomaOil

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SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель.

Живой сигнал.

Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования:

  • Стартовая цена: 100 USD (48 часов)
  • Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий
  • Цена повышается не чаще одного раза в день, даже если в тот же день продано более 10 копий

Ранние покупатели фиксируют наиболее выгодную цену на весь срок службы продукта.

Концепция

Вместо использования одной настройки, которая имеет тенденцию перекрывать режим узкого рынка, SomaOil поставляется с тщательно подобранным набором из 20 предварительно настроенных стратегий, которые все работают параллельно под одним EA на одном графике WTI.

Каждая стратегия имеет свое магическое число, комментарий, таймфрейм, параметры обнаружения колебаний, выходы, новостные расстояния и шаг лота. Они используют один и тот же механизм исполнения, но торгуют независимо, поэтому вы получаете настоящую диверсификацию по таймфреймам и широте прорывов, не управляя десятками графиков.

Создание портфолио

Я провел оптимизацию в двух взаимодополняющих диапазонах выборки, каждый из которых имел одну и ту же сетку параметров:

  • 5 групп таймфреймов: D1, H12, H8, H4, H1
  • Три варианта ширины прорыва:
    • V1 Широкий: более широкие колебания, меньшее количество, но более сильные сетапы;
    • V2 Medium: сбалансированная частота настройки;
    • V3 Узкий: более резкие колебания, более частые сетапы.
  • Все они были оптимизированы по доходности/просадке:
    • Сначала по возврату/балансу DD
    • Затем по доходности/капиталу DD

Два диапазона оптимизации и их окна вне выборки были следующими:

  • Res1 — В примере: 2018.10.10–2024.10.10 | OOS: 2024.10.10–2026.06.26
  • Res2 — В образце: 26.06.2020–26.06.2026 | OOS: 2018.10.10–2020.06.26

Res1 и Res2 являются дополняющими друг друга половинами одной и той же истории, поэтому каждый диапазон проверяет другой вне выборки. W2 OOS (2018–2020 гг.) находится внутри W1 IS, а W1 OOS (2024–2026 гг.) находится внутри W2 IS — тот же проверенный шаблон Res1/Res2, который используется для SomaBTC, привязанный к доступна история XTIUSD от 2018.10.10.

Эта комбинация таймфрейма, ширины и диапазона оптимизации и является причиной диверсификации. Различные стратегии срабатывают в разных режимах волатильности, поэтому кривая капитала не зависит от поведения одного рынка.

Затем каждая стратегия-кандидат была отфильтрована:

  • Если стратегии слишком сильно коррелировали с другой оставшейся стратегией, они удалялись.
  • Если стратегия не соответствовала реальным тикам или не прошла окно вне выборки, она удалялась.
  • Все оптимизации были сделаны с включенным закрытием торгов в пятницу, что исключило оптимизацию, основанную на рискованных гэпах на выходных.

Итак, после этого сохранилось всего 20 стратегий — 7 от Res1 и 13 от Res2.

Итоговый портфель по диапазону оптимизации и периоду колебаний:

  • Res1 (7): 1 D1, 1 H12, 2 H4, 3 H1
  • Res2 (13): 2 D1, 4 H12, 2 H8, 4 H4, 1 H1
  • Всего (20): 3 D1, 5 H12, 2 H8, 6 H4, 4 H1

И на последнем этапе размер лота для каждой стратегии устанавливался с помощью собственного оптимизатора портфеля Python, который находил наилучшее сочетание доходности/капитала DD (с дополнительными ограничениями для каждой стратегии DD). Стратегии, которые больше коррелируют в DD, получают меньшие ассигнования, а стратегии, которые приносят большую ценность, получают аллокации большего размера. EA поставляется с четырьмя встроенными настройками распределения лотов — см. уровни риска портфеля ниже.

Уровни риска портфеля

SomaOilPortfolioвход выбирает один из четырех встроенных пресетов. Все четверо управляютте же 20 стратегий; только для каждой стратегииLotPerBalance_stepценности меняются. Используйте фиксированный баланс размера через ManualBalanceForLotSizing когда вы хотите, чтобы результаты были сопоставимы между аккаунтами; масштабируйте риск в зависимости от размера счета, используя обычные входные данные для определения размера лота.

  • V2.1 – Консервативный – Сбалансированный по капиталу(по умолчанию) — самый низкий уровень риска по капиталу — DD.
  • V2.2 – Средний – Сбалансирован по собственному капиталу— средний уровень риска DD.
  • V2.3 – высокий риск – сбалансирован за счет собственного капитала— самый высокий уровень риска по капиталу — DD.
  • V1.0 - Сбалансировано по балансу— старое распределение лотов Balance-DD (встроенные шаги для каждой стратегии). Сохраняется для сравнения/проверки на четность; не ребалансированный капитал-DD.

V2.1 / V2.2 / V2.3представляют собой сбалансированные портфели акций DD.V1.0сохраняет старые шаги лота Balance-DD и сохраняется для сравнения/проверки четности.

Магические числа

Каждая стратегия использует уникальный 8-значный магический номер, поэтому MetaTrader может отличать свои сделки от других EAs или ручных ордеров. Вы увидите магию в каждом ордере и позиции, а также в комментарии к стратегии (например, SomaOil #1 81241201).

Цифры не случайны — они кодируют стратегию:

  • 1-я цифра — семейство EA (8 = SomaOil)
  • 2-я цифра — диапазон оптимизации (1 = Res1, 2 = Res2)
  • 3–4-я цифры — таймфрейм колебания в часах (01 H1, 04 H4, 08 H8, 12 H12, 24 D1)
  • 5-я цифра — ширина прорыва (1 Широкая, 2 Средняя, ​​3 Узкая)
  • 6-я цифра — цель оптимизации (1 Баланс DD, 2 Эквити DD)
  • 7–8 цифры — оригинальный сет-файл ID из исследовательской партии.

Пример: магический 81241201 читается как SomaOil · Res1 · D1 · Широкий · Капитал DD · набор #01.

Это позволяет легко определить, какая стратегия открыла сделку в терминале или в истории вашего счета, не открывая настройки EA.

Риск и размер лота

Доступны два режима изменения размера:

  • Размер лота вручную — фиксированные лоты на сделку
  • Лот на шаг баланса — автоматический размер на основе капитала счета, масштабируемый для каждой стратегии.

Дополнительные элементы управления позволяют точно настроить профиль риска:

  • Глобальный множитель риска сверх расчетного лота
  • Дополнительное ограничение партии EA черезMaxLots( 0 по умолчанию = неограничено EA; только спецификация брокера); установите > 0 для жесткого максимума
  • Выберите баланс или капитал в качестве основы для определения размера.
  • Режим OnlyUp — лоты растут при пиковом капитале, но никогда не падают во время торговых просадок; Снятие средств уменьшает пик размера, а депозиты повышают его (оба запускают немедленную синхронизацию пика и ожидающую ребалансировку лота). При запуске EA устанавливает исторический пик из недавней истории закрытых сделок (настраиваемый ретроспективный анализ), поэтому базовая линия OnlyUp имеет смысл с первого тика, а не сбрасывается при каждом перезапуске.
  • Селектор базовой валюты (USD, EUR, GBP, HKD, SGD или пользовательская пара) для правильного определения размера на счетах, отличных от USD.
  • Независимый от брокера размер лота — нормализация на денежной основе с помощью OrderCalcProfit (базовая ссылка 1000) для сопоставимого риска между брокерами и центовыми/не USD счетами; приборная панель показываетКонтрактная норма
  • Защита маржинального требования (по умолчанию включена) — перед размещением ордеров EA обрабатывает существующие односторонние отложенные стопы/лимиты так, как будто им уже нужна маржа для рыночных ордеров, поэтому свободная маржа не перерасходуется, когда брокер резервирует мало на отложенных ордерах; он также может сократить расчетный размер лота, чтобы в худшем случае одновременные односторонние заказы оставались в пределах маржинального бюджета, привязанного к вашей базе размеров. Выключайте только в том случае, если вы полностью контролируете рычаги и запас мощности.

Фильтр новостей

SomaOil включает встроенный календарь новостей US, охватывающий три типа важных событий:

  • NFP — Расчеты заработной платы в несельскохозяйственном секторе
  • CPI — Индекс потребительских цен
  • IR / FOMC — решения центрального банка по ставке

При каждом событии EA может самостоятельно блокировать новые входы, отменять существующие отложенные ордера и закрывать открытые позиции. Каждая стратегия имеет свои собственные окна минут до и минут после, поэтому защита новостей настраивается для каждой стратегии, а не применяется глобально.

Брокер GMT может быть установлен вручную или обнаружен автоматически, поэтому окна новостей всегда совпадают со временем брокера, в том числе при переходе на летнее время. Классификатор ужесточен, чтобы исключить распространенные ложные срабатывания, такие как ADP «Занятость в несельскохозяйственном секторе» и FOMC выступлений/минут.

Торговое окно

Дополнительное окно открытия понедельника/закрытия пятницы позволяет избежать перерывов в выходных. Вы можете выбрать, удалять ли также отложенные ордера или открывать позиции за пределами торгового окна.

Некоторые стратегии также используют встроенное окно ежедневных сессий (часы начала и окончания каждой стратегии), чтобы избежать периодов низкой ликвидности. Они являются частью предустановки портфолио и не являются отдельными вводами пользователя.

Оптимизация выполнялась с включенным закрытием пятницы, что является настройкой по умолчанию, поэтому переоптимизации в рискованных условиях перерыва в выходные дни не происходит.

Фильтр распространения

SomaOil может избежать размещения отложенных ордеров на прорыв, когда брокерский спред слишком широк, что важно для сырой нефти, где спреды расширяются из-за ролловеров, новостей и низкой ликвидности.

Фильтр применяется ктолько отложенные ордера. Как только сделка открыта, нормальная логика выхода (SL, TP, трейлинг, безубыток) работает без изменений.

Два глобальных входа управляют поведением:

  • MaxSpreadPips(по умолчанию0= off) — максимальный спред вMT5 балловкак показано в трехзначной котировке WTI (например,50в «Обзоре рынка» ≈ цена 0,050). Установите положительное значение (например,80), чтобы включить;0полностью отключает фильтр.
  • RemovePendingSpreadSeconds(по умолчанию60) — после того, как спред остается выше лимита в течение указанного количества секундбез перерыва, отложенные ордера этой стратегии отменяются. Набор0сохранить ворота размещения, но никогда не удалять автоматически ожидающие распространения.

Ворота размещения— на таймбаре входа каждой стратегии, если спред слишком высок, EA не размещает новые отложенные сделки и не обновляет уровни. Существующие ожидания остаются в силе во время кратковременных всплесков.

Устойчиво-высокое удаление— если спред остается выше лимита в течение всего льготного периода (таймер сбрасывается при любом падении ниже лимита), отложенные ордера для этой стратегии удаляются. Их можно будет снова разместить на более позднем баре входа, когда спред нормализуется.

Одно и то же входное значение работает с 2-значными и 3-значными символами нефти (нормализация кросс-брокера). Эффективный лимит очков также масштабируется для каждой стратегии с помощью встроенной функции.DefaultValueи текущая справочная цена на нефть, как и другие расстояния портфеля.

Соблюдение требований фирмой

Дополнительное случайное смещение пунктов для каждой сделки может быть применено к входам и выходам черезMaxRandomizationPips. Это дает вашему счету немного другие уровни, чем у других трейдеров, использующих тот же EA, что полезно для счетов проп-фирм и финансируемых счетов, где могут быть отмечены идентичные модели копи-трейдинга. Установите значение на ноль, чтобы отключить.

SomaOil также включает дополнительный уровень соответствия (по умолчанию отключен): максимальная ежедневная блокировка DD, правило отсутствия хеджирования и ограничение отложенного ордера. ВидетьEnablePropFirmComplianceи соответствующие материалы ниже.

Панель мониторинга на графике

SomaOil отображает на графике информационную панель, показывающую:

  • Статус лицензии и активное портфолио
  • База размера лота, эффективный капитал и коэффициент нормализации контракта
  • Множитель риска (с эффективным множителем, когда защита маржи уменьшает размер)
  • Защита маржи ON/OFF с действующим потолком лота на заказ и бюджетом маржи
  • Предупреждение о крышке на каждой стороне, когда защита уменьшает размер
  • Отложенные ордера и открытые позиции разделены по покупке/продаже
  • Плавающая прибыль/убыток и сегодняшняя закрытая прибыль/убыток
  • Просадка баланса и эквити, абсолютная и процентная
  • Статистика проскальзываний: за все время, 7 дней, 24 часа
  • Текущий спред и количество активных стратегий
  • Следующие и последние события NFP, CPI и IR/FOMC

Дашборд можно отключить в тестере стратегий (DisableDashboardInTesting, по умолчанию включено) или на живых/демо-чартах (DisableDashboardInLive, по умолчанию выключено).

Параметры

Настройки портфеля

  • SomaOilPortfolio-> выбирает одну из четырех встроенных предустановок распределения лотов (те же 20 стратегий; меняется только LotPerBalance_step). По умолчанию: V2.1 Консервативный (по долевому участию). См. уровни риска портфеля выше.
  • StrategiesToRun-> номера стратегий, разделенных запятыми и отсчитываемые от 1 (по умолчанию 1–20); полезно для выделения подмножества

Переопределения

  • EnableMagicOverride-> при включении торговые номера ID назначаются как OverrideMagicBase + индекс стратегии; когда выключено (по умолчанию), каждая стратегия использует свой встроенный ID
  • OverrideMagicBase-> номер начала сделки ID, когда включено магическое переопределение
  • EnableCommentOverride-> когда эта опция включена, все сделки имеют один комментарий; когда выключено (по умолчанию), каждая стратегия сохраняет свою собственную
  • OverrideComment-> текст комментария, используемый, когда включено переопределение комментариев

Торговое направление

  • AllowBuyTrades-> разрешить длинные сделки и ожидание покупки
  • AllowSellTrades-> разрешить короткие сделки и ожидающие продажи

Определение размера лота

  • LotsAdjustMinChangePercent-> минимальное процентное изменение до обновления активного размера лота
  • Риск-> ManualLotSize (фиксированный StartLots) или LotSizeStep (авто из столицы)
  • AdjustLotsizeToVariableValues-> пересчитывать лоты при изменении баланса или эквити
  • StartLots-> фиксированный лот в ручном режиме или опорный минимум в пошаговом режиме
  • MaxLots-> дополнительный лимит лота EA; 0 = только спецификация брокера
  • UseEquity-> размер от эквити вместо баланса
  • OnlyUp-> лоты увеличиваются при пиковом капитале и никогда не уменьшаются во время торговых просадок; снятие средств снижает пик, а депозиты его повышают
  • RestorePeakFromHistory-> начальный пик OnlyUp из недавней истории закрытых сделок на старте
  • RestorePeakLookbackDays-> дни анализа для пикового восстановления (0 = вся история)
  • ManualBalanceForLotSizing-> основной капитал для определения размера, когда > 0
  • RiskMultiplier-> глобальный множитель рассчитанного лота
  • MarginCallProtection-> резервная маржа для односторонних ожиданий и максимальный размер лота для маржинального бюджета
  • BaseCurrency-> USD, EUR, GBP, HKD, SGD или пользовательские для учетных записей, отличных от USD.
  • CustomBaseCurrencyPair-> символ брокера для конвертации, если BaseCurrency является пользовательским

GMT

  • Broker_GMT_OFFSET_Summer-> ручное смещение брокера GMT летом (часы)
  • Broker_GMT_OFFSET_Winter-> ручное смещение брокера GMT зимой (часы)
  • AutoGMT-> автоопределение брокера GMT (игнорирует ручные смещения)

Фильтры новостей

  • EnableNFP_Filter-> включить окно защиты NFP
  • NFP_CloseOpenTrades-> закрыть открытые позиции до NFP
  • NFP_ClosePendingOrders-> отменить отложенные ордера до NFP
  • EnableIR_Filter-> включить окно защиты IR / FOMC
  • IR_CloseOpenTrades-> закрыть открытые позиции до IR
  • IR_ClosePendingOrders-> отменить отложенные ордера до IR
  • EnableCPI_Filter-> включить окно защиты CPI
  • CPI_CloseOpenTrades-> закрыть открытые позиции до CPI
  • CPI_ClosePendingOrders-> отменить отложенные ордера до CPI

Минуты по каждой стратегии до/после каждого события встроены в портфель, а не в отдельные параметры.

Торговые часы

  • UseTradingTimeZones-> обеспечить еженедельное окно с понедельника по пятницу
  • KillPending-> отменить отложенные ордера за окном
  • KillOpen-> закрывать открытые позиции за окном
  • MondayOpenHour / MondayOpenMinute-> окно открывается в понедельник в это время брокера
  • FridayCloseHour / FridayCloseMinute-> окно закрывается в пятницу в это время брокера

Некоторые стратегии также используют встроенное окно ежедневных сессий (часы начала и окончания каждой стратегии) ​​как часть предустановки портфеля. Это не отдельные вводимые пользователем данные.

Панель управления

  • DisableDashboardInTesting-> скрыть панель инструментов на графике в тестере стратегий (по умолчанию включено)
  • DisableDashboardInLive-> скрыть панель мониторинга на живых/демо-графиках (по умолчанию отключено)
  • DashboardUpdateSeconds-> интервал обновления приборной панели в секундах

Распространение фильтра

  • MaxSpreadPips-> максимальный спред в пунктах MT5 (3-значное соглашение); масштабируется для каждой стратегии DefaultValue; 0 = выкл.
  • RemovePendingSpreadSeconds-> удалить отложенные платежи после того, как спред остается выше лимита в течение этого времени (секунды); 0 = никогда не удалять

Соблюдение требований фирмой

По умолчанию все входы отключены/обнулены — при отключении влияние на производительность нулевое.

  • MaxRandomizationPips-> смещение входа/выхода проп-фирмы; уникальный по сравнению с другими пользователями EA (0 = выключено)
  • EnablePropFirmCompliance-> главный выключатель; должно быть истинным, чтобы любое приведенное ниже правило вступило в силу
  • PF_MaxDailyDrawdownPercent-> максимальный ежедневный убыток капитала в % от дневного базового уровня (0 = выключено)
  • PF_MaxDailyDrawdownMoney-> максимальный ежедневный убыток в валюте счета (0 = выключено)
  • PF_DailyResetHour-> час брокера/сервера (0–23), когда ежедневное окно сбрасывается
  • PF_DailyLossBufferPercent-> подушка безопасности перед жестким пределом (по умолчанию 10%)
  • PF_DisallowHedging-> блокирует входы в противоположном направлении; подметает противоположные ожидания
  • PF_MaxTotalPendingOrders-> ограничение на общее количество отложенных ордеров EA (0 = выключено)

Рекомендуемая настройка

  • Символ: сырая нефть WTI — прикрепите EA к графику US сырой нефти / WTI вашего брокера. Один и тот же инструмент часто котируется под разными тиккерами; на наших тестовых терминалах мы видели: XTIUSD, USOUSD, USOUSD.s, WTI, SpotCrude. SomaOil принимает символы, начинающиеся с XTIUSD, USOUSD, USOIL, WTI, SpotCrude или CRUDE (брокерские суффиксы, такие как .s или m, подходят); Если ваш брокер использует другое имя, откройте «Обзор рынка» и найдите WTI, сырая нефть, нефть или USO, чтобы найти соответствующий график.
  • Таймфрейм: любой (EA внутренне считывает свои таймфреймы)
  • Тип счета: ECN / RAW. Счет со спредом рекомендуется для узких спредов.
  • Используйте капитал счета, соответствующий риску дефолта. Расчетный размер лота не может опускаться ниже 0,01 на сделку, поэтому счета меньшего размера могут не иметь возможности дальнейшего снижения риска.
  • VPS: рекомендуется для стабильного круглосуточного выполнения.
  • Добавлять "https: // ea-license-server. соматрейд. организация" и "https://www. сервер мирового времени. ком/" чтобы разрешить URLs в MT5 (Инструменты - Параметры - Советники)

Краткое содержание

  • 20 предварительно настроенных стратегий прорыва на одном графике WTI (XTIUSD)
  • Четыре встроенных пресета рисков портфеля (V2.1 Консервативный / V2.2 Средний / V2.3 Высокий риск по акциям DD, плюс V1.0 по балансу DD)
  • Два диапазона оптимизации с перекрестной проверкой OOS, охватывающие 2018–2026 гг.
  • Таймфреймы: D1, H12, H8, H4 и H1.
  • Многоуровневые выходы с безубытком и трейлинг-стопом.
  • Встроенная защита новостей US с фильтрацией ложных срабатываний.
  • Дополнительный фильтр спреда для отложенных ордеров (MaxSpreadPips + удаление устойчивого максимума)
  • Дополнительная рандомизация входа/выхода для уникальности проп-фирмы (MaxRandomizationPips)
  • Дополнительный режим соответствия проп-фирмы (максимум ежедневно DD, без хеджирования, ожидаемое ограничение) — по умолчанию выключен
  • Полная интерактивная панель мониторинга
  • Прозрачный старт с поэтапной ценой: 100 USD, +100 USD за 10 копий, максимум раз в день
Отзывы 2
Ukrit Khonglao
632
Ukrit Khonglao 2026.07.22 18:05 
 

Very strong product as always :D . I’ve followed Andrew for some time, and he’s remarkably transparent about his methodology for developing this EA - you can clearly see it right from the description. He tests across multiple brokers, which makes it much easier to decide where to run it. Having 20 breakout strategies (mostly on higher timeframes) in a single EA provides solid diversification and stability. Of course, past results don't guarantee future performance, and there might be a month here or there without positive gains. But given the ongoing market demand driving oil prices, the EA is well-positioned to capture those opportunities. I highly recommend Somaoil!

russham111
483
russham111 2026.07.21 12:36 
 

Seems well put together. Live trading will tell.

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Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
GhostSinobi
Muhammad Sadli
Эксперты
GHOST SINOBI – Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for XAUUSD (Gold) using a trend-following strategy with smart filters . Like a ninja, this EA operates fast, precise, and disciplined , delivering consistent profits with strong risk protection. Key Features Optimized for XAUUSD H1 timeframe Ultra-high win rate: 97%+ based on real tick backtests Works with small deposits (starting from $100) and prop firm accounts Full protection: Ad
QiwiX EA
Ilya Zelenov
Эксперты
QiwiX EA – это алгоритмический торговый советник, использующий модифицированную сеточную стратегию с элементами хеджирования и усреднения, торгующий на трёх флэтовых парах (NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD) . Стратегия основана на контртрендовой торговле с применением индикатора Bollinger Bands. Частичная фиксация прибыли помогает выходить из позиций при малейших откатах, сохраняя накопленный результат, а встроенный фильтр S&P 500 приостанавливает торговлю на 48 часов, защищая от рыночных шоков. Монит
EA Scalp Eday MT5
Yurii Yasny
Эксперты
EA Scalp EDay required set file Be sure to contact me after purchase for personalized recommendations and a personal bonus! - Is a scalping system on strong price levels. One of the oldest strategies, modernized and updated for the current market. The strategy does not require any optimization. You should just install the set file and run it according to the recommendations. Advantages of EA Scalp EDay: - Optimal SL/TP ratio. - Low SL, which makes the system as safe as possible. - Every ord
Hawk Turn Grid EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
Hawk Turn Grid EA Capture market turning points with confidence. Recover with intelligence. Hawk Turn Grid EA is a sophisticated automated trading system that combines market reversal detection with an advanced Grid Recovery Engine to identify high-probability turning points in the market. Inspired by the precision and timing of a hawk, the EA waits patiently for favorable reversal conditions before executing trades, helping traders enter the market at strategic price levels. Rather than opening
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Qilin Imperial Grid Gold Mech
Napat Puangjunkum
Эксперты
QILIN IMPERIAL-GRID GOLD MECH  H1 SuperTrend Smart Grid with Crash Protection Qilin Imperial-Grid Gold Mech  is an advanced trend-following Smart Grid Expert Advisor. Inspired by the "Qilin" (Kirin), the ancient mythical creature that brings immense wealth and divine protection, this EA is designed to safely accumulate profit while avoiding catastrophic market crashes. While traditional grid systems are extremely dangerous and often blow accounts when the market trends strongly against them,
Razgon X
Mikhail Atarskii
Эксперты
Razgon XAUUSD EA — это высокоэффективный автоматический торговый робот, специально разработанный для торговли XAUUSD (Золото). Советник использует многоуровневую систему фильтрации сигналов, включая ALMA, трендовый фильтр по EMA и MACD, что позволяет принимать только высококачественные торговые решения. Поддерживает торговлю на нескольких валютных парах и включает встроенную панель управления с прозрачным стеклянным интерфейсом. Основные особенности Фильтр входа по индикатору ALMA (быстрый и мед
Delta Quantum
Ioannis Xenos
Эксперты
Delta Quantum EA by Xignal Coding This price is for the first 20 purchases. Next price -> 100$ Delta Quantum is a mean reversion Expert Advisor designed for traders who want both simplicity and power. It calculates the Delta (distance) – a unique measurement that highlights potential turning points in the market – and uses this as a signal for precise entries. Why choose Delta Quantum? Beginner-friendly with ready-to-use defaults for EURUSD H1. Advanced customization for traders who want to take
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Phoenix Edge
Alvaro Albillos Gutierrez
Эксперты
Что это Phoenix Edge — это систематический trend-following советник для Bitcoin (BTCUSD)  и Gold (XAUUSD)  . Для каждого символа применяется собственный оптимизированный профиль параметров, который советник применяет автоматически на основе определения символа графика. Никакого мартингейла, никакой сетки, никакого усреднения убытков. Один сигнал, один вход, один выход — управляемые адаптивными стопами и таргетами в R-кратных. Методология валидации Этот продукт прозрачен относительно того, как ва
NANA The Gold Digger
Nahid Dahane
Эксперты
NANA The Gold Digger EA. ️ A powerful Martingale Expert Advisor built for XAUUSD traders who want a simple, automated, and tested approach to the gold market. The Gold Digger EA has been tested mostly on Gold (XAUUSD)  and has proved to be profitable and made significant amount of money every month  the same settings shown in the video are the exact inputs used in real live market conditions . NOTE :  THERE ARE SOME BROKERS IN WHICH THE INPUT OF POINTS BETWEEN TRADES 450 POINTS AS I TESTE
Gold One
Habib Gholamali Heidari
2.79 (52)
Эксперты
Gold One  MT5 Привет всем энтузиастам торговли золотом на Форекс, Добро пожаловать в наш робот, который объединяет вас с лучшими трейдерами золота. С более чем двумя десятилетиями точного опыта на рынке Форекс, мы с гордостью представляем последнюю генерацию торговых роботов. Особенности:  Идеально подходит для испытаний в проп-компаниях. Подходит для всех размеров счетов, включая небольшие капиталы. Без   сетки и   без   мартингейла 100% полностью автоматизированный Этот робот использует самы
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Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Robot King Gold Auto Trade Xauusd Raw Grid Scalper
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Robot King Gold Auto Trade XAUUSD RAW Grid Scalper is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed for XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe , optimized for RAW / low-spread accounts and hedging mode . Live Monitoring / Signal (Optional) You can monitor a live performance page here: https://www.mql5.com/en/signals/2352656 (Monitoring only. Using this EA does not require subscribing to the Signal.) It combines a MA-triggered basket entry with a controlled grid (multi-position) recovery and basket exit
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XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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5 (4)
Эксперты
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4.86 (507)
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4 (36)
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4.32 (25)
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Chiroptera
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4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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Эксперты
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Фильтр:
Ukrit Khonglao
632
Ukrit Khonglao 2026.07.22 18:05 
 

Very strong product as always :D . I’ve followed Andrew for some time, and he’s remarkably transparent about his methodology for developing this EA - you can clearly see it right from the description. He tests across multiple brokers, which makes it much easier to decide where to run it. Having 20 breakout strategies (mostly on higher timeframes) in a single EA provides solid diversification and stability. Of course, past results don't guarantee future performance, and there might be a month here or there without positive gains. But given the ongoing market demand driving oil prices, the EA is well-positioned to capture those opportunities. I highly recommend Somaoil!

Andrii Soma
2448
Ответ разработчика Andrii Soma 2026.07.22 21:04
Thank you for such a detailed review! I appreciate your trust and glad to hear you find the EA transparency and broker tests helpful. Happy trading and low drawdowns ahead!
russham111
483
russham111 2026.07.21 12:36 
 

Seems well put together. Live trading will tell.

Andrii Soma
2448
Ответ разработчика Andrii Soma 2026.07.22 21:05
Thank you! Absolutely, live execution is what matters most. Wish you great trading!
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