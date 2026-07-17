SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель.

Живой сигнал.

Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования:

Стартовая цена: 100 USD (48 часов)

Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий

Цена повышается не чаще одного раза в день, даже если в тот же день продано более 10 копий

Ранние покупатели фиксируют наиболее выгодную цену на весь срок службы продукта.

Концепция

Вместо использования одной настройки, которая имеет тенденцию перекрывать режим узкого рынка, SomaOil поставляется с тщательно подобранным набором из 20 предварительно настроенных стратегий, которые все работают параллельно под одним EA на одном графике WTI.

Каждая стратегия имеет свое магическое число, комментарий, таймфрейм, параметры обнаружения колебаний, выходы, новостные расстояния и шаг лота. Они используют один и тот же механизм исполнения, но торгуют независимо, поэтому вы получаете настоящую диверсификацию по таймфреймам и широте прорывов, не управляя десятками графиков.

Создание портфолио

Я провел оптимизацию в двух взаимодополняющих диапазонах выборки, каждый из которых имел одну и ту же сетку параметров:

5 групп таймфреймов: D1, H12, H8, H4, H1

Три варианта ширины прорыва:

V1 Широкий: более широкие колебания, меньшее количество, но более сильные сетапы;



V2 Medium: сбалансированная частота настройки;



V3 Узкий: более резкие колебания, более частые сетапы.

Все они были оптимизированы по доходности/просадке:

Сначала по возврату/балансу DD



Затем по доходности/капиталу DD

Два диапазона оптимизации и их окна вне выборки были следующими:

Res1 — В примере: 2018.10.10–2024.10.10 | OOS: 2024.10.10–2026.06.26

Res2 — В образце: 26.06.2020–26.06.2026 | OOS: 2018.10.10–2020.06.26

Res1 и Res2 являются дополняющими друг друга половинами одной и той же истории, поэтому каждый диапазон проверяет другой вне выборки. W2 OOS (2018–2020 гг.) находится внутри W1 IS, а W1 OOS (2024–2026 гг.) находится внутри W2 IS — тот же проверенный шаблон Res1/Res2, который используется для SomaBTC, привязанный к доступна история XTIUSD от 2018.10.10.

Эта комбинация таймфрейма, ширины и диапазона оптимизации и является причиной диверсификации. Различные стратегии срабатывают в разных режимах волатильности, поэтому кривая капитала не зависит от поведения одного рынка.

Затем каждая стратегия-кандидат была отфильтрована:

Если стратегии слишком сильно коррелировали с другой оставшейся стратегией, они удалялись.

Если стратегия не соответствовала реальным тикам или не прошла окно вне выборки, она удалялась.

Все оптимизации были сделаны с включенным закрытием торгов в пятницу, что исключило оптимизацию, основанную на рискованных гэпах на выходных.

Итак, после этого сохранилось всего 20 стратегий — 7 от Res1 и 13 от Res2.

Итоговый портфель по диапазону оптимизации и периоду колебаний:

Res1 (7): 1 D1, 1 H12, 2 H4, 3 H1

Res2 (13): 2 D1, 4 H12, 2 H8, 4 H4, 1 H1

Всего (20): 3 D1, 5 H12, 2 H8, 6 H4, 4 H1

И на последнем этапе размер лота для каждой стратегии устанавливался с помощью собственного оптимизатора портфеля Python, который находил наилучшее сочетание доходности/капитала DD (с дополнительными ограничениями для каждой стратегии DD). Стратегии, которые больше коррелируют в DD, получают меньшие ассигнования, а стратегии, которые приносят большую ценность, получают аллокации большего размера. EA поставляется с четырьмя встроенными настройками распределения лотов — см. уровни риска портфеля ниже.

Уровни риска портфеля

SomaOilPortfolioвход выбирает один из четырех встроенных пресетов. Все четверо управляютте же 20 стратегий; только для каждой стратегииLotPerBalance_stepценности меняются. Используйте фиксированный баланс размера через ManualBalanceForLotSizing когда вы хотите, чтобы результаты были сопоставимы между аккаунтами; масштабируйте риск в зависимости от размера счета, используя обычные входные данные для определения размера лота.

V2.1 – Консервативный – Сбалансированный по капиталу (по умолчанию) — самый низкий уровень риска по капиталу — DD.

(по умолчанию) — самый низкий уровень риска по капиталу — DD. V2.2 – Средний – Сбалансирован по собственному капиталу — средний уровень риска DD.

— средний уровень риска DD. V2.3 – высокий риск – сбалансирован за счет собственного капитала — самый высокий уровень риска по капиталу — DD.

— самый высокий уровень риска по капиталу — DD. V1.0 - Сбалансировано по балансу— старое распределение лотов Balance-DD (встроенные шаги для каждой стратегии). Сохраняется для сравнения/проверки на четность; не ребалансированный капитал-DD.

V2.1 / V2.2 / V2.3представляют собой сбалансированные портфели акций DD.V1.0сохраняет старые шаги лота Balance-DD и сохраняется для сравнения/проверки четности.

Магические числа

Каждая стратегия использует уникальный 8-значный магический номер, поэтому MetaTrader может отличать свои сделки от других EAs или ручных ордеров. Вы увидите магию в каждом ордере и позиции, а также в комментарии к стратегии (например, SomaOil #1 81241201).

Цифры не случайны — они кодируют стратегию:

1-я цифра — семейство EA (8 = SomaOil)

2-я цифра — диапазон оптимизации (1 = Res1, 2 = Res2)

3–4-я цифры — таймфрейм колебания в часах (01 H1, 04 H4, 08 H8, 12 H12, 24 D1)

5-я цифра — ширина прорыва (1 Широкая, 2 Средняя, ​​3 Узкая)

6-я цифра — цель оптимизации (1 Баланс DD, 2 Эквити DD)

7–8 цифры — оригинальный сет-файл ID из исследовательской партии.

Пример: магический 81241201 читается как SomaOil · Res1 · D1 · Широкий · Капитал DD · набор #01.

Это позволяет легко определить, какая стратегия открыла сделку в терминале или в истории вашего счета, не открывая настройки EA.

Риск и размер лота

Доступны два режима изменения размера:

Размер лота вручную — фиксированные лоты на сделку

Лот на шаг баланса — автоматический размер на основе капитала счета, масштабируемый для каждой стратегии.

Дополнительные элементы управления позволяют точно настроить профиль риска:

Глобальный множитель риска сверх расчетного лота

Дополнительное ограничение партии EA через MaxLots ( 0 по умолчанию = неограничено EA; только спецификация брокера); установите > 0 для жесткого максимума

( 0 по умолчанию = неограничено EA; только спецификация брокера); установите > 0 для жесткого максимума Выберите баланс или капитал в качестве основы для определения размера.

Режим OnlyUp — лоты растут при пиковом капитале, но никогда не падают во время торговых просадок; Снятие средств уменьшает пик размера, а депозиты повышают его (оба запускают немедленную синхронизацию пика и ожидающую ребалансировку лота). При запуске EA устанавливает исторический пик из недавней истории закрытых сделок (настраиваемый ретроспективный анализ), поэтому базовая линия OnlyUp имеет смысл с первого тика, а не сбрасывается при каждом перезапуске.

Селектор базовой валюты (USD, EUR, GBP, HKD, SGD или пользовательская пара) для правильного определения размера на счетах, отличных от USD.

Независимый от брокера размер лота — нормализация на денежной основе с помощью OrderCalcProfit (базовая ссылка 1000) для сопоставимого риска между брокерами и центовыми/не USD счетами; приборная панель показывает Контрактная норма

Защита маржинального требования (по умолчанию включена) — перед размещением ордеров EA обрабатывает существующие односторонние отложенные стопы/лимиты так, как будто им уже нужна маржа для рыночных ордеров, поэтому свободная маржа не перерасходуется, когда брокер резервирует мало на отложенных ордерах; он также может сократить расчетный размер лота, чтобы в худшем случае одновременные односторонние заказы оставались в пределах маржинального бюджета, привязанного к вашей базе размеров. Выключайте только в том случае, если вы полностью контролируете рычаги и запас мощности.

Фильтр новостей

SomaOil включает встроенный календарь новостей US, охватывающий три типа важных событий:

NFP — Расчеты заработной платы в несельскохозяйственном секторе

CPI — Индекс потребительских цен

IR / FOMC — решения центрального банка по ставке

При каждом событии EA может самостоятельно блокировать новые входы, отменять существующие отложенные ордера и закрывать открытые позиции. Каждая стратегия имеет свои собственные окна минут до и минут после, поэтому защита новостей настраивается для каждой стратегии, а не применяется глобально.

Брокер GMT может быть установлен вручную или обнаружен автоматически, поэтому окна новостей всегда совпадают со временем брокера, в том числе при переходе на летнее время. Классификатор ужесточен, чтобы исключить распространенные ложные срабатывания, такие как ADP «Занятость в несельскохозяйственном секторе» и FOMC выступлений/минут.

Торговое окно

Дополнительное окно открытия понедельника/закрытия пятницы позволяет избежать перерывов в выходных. Вы можете выбрать, удалять ли также отложенные ордера или открывать позиции за пределами торгового окна.

Некоторые стратегии также используют встроенное окно ежедневных сессий (часы начала и окончания каждой стратегии), чтобы избежать периодов низкой ликвидности. Они являются частью предустановки портфолио и не являются отдельными вводами пользователя.

Оптимизация выполнялась с включенным закрытием пятницы, что является настройкой по умолчанию, поэтому переоптимизации в рискованных условиях перерыва в выходные дни не происходит.

Фильтр распространения

SomaOil может избежать размещения отложенных ордеров на прорыв, когда брокерский спред слишком широк, что важно для сырой нефти, где спреды расширяются из-за ролловеров, новостей и низкой ликвидности.

Фильтр применяется ктолько отложенные ордера. Как только сделка открыта, нормальная логика выхода (SL, TP, трейлинг, безубыток) работает без изменений.

Два глобальных входа управляют поведением:

MaxSpreadPips (по умолчанию 0 = off) — максимальный спред в MT5 баллов как показано в трехзначной котировке WTI (например, 50 в «Обзоре рынка» ≈ цена 0,050). Установите положительное значение (например, 80 ), чтобы включить; 0 полностью отключает фильтр.

(по умолчанию = off) — максимальный спред в как показано в трехзначной котировке WTI (например, в «Обзоре рынка» ≈ цена 0,050). Установите положительное значение (например, ), чтобы включить; полностью отключает фильтр. RemovePendingSpreadSeconds(по умолчанию60) — после того, как спред остается выше лимита в течение указанного количества секундбез перерыва, отложенные ордера этой стратегии отменяются. Набор0сохранить ворота размещения, но никогда не удалять автоматически ожидающие распространения.

Ворота размещения— на таймбаре входа каждой стратегии, если спред слишком высок, EA не размещает новые отложенные сделки и не обновляет уровни. Существующие ожидания остаются в силе во время кратковременных всплесков.

Устойчиво-высокое удаление— если спред остается выше лимита в течение всего льготного периода (таймер сбрасывается при любом падении ниже лимита), отложенные ордера для этой стратегии удаляются. Их можно будет снова разместить на более позднем баре входа, когда спред нормализуется.

Одно и то же входное значение работает с 2-значными и 3-значными символами нефти (нормализация кросс-брокера). Эффективный лимит очков также масштабируется для каждой стратегии с помощью встроенной функции.DefaultValueи текущая справочная цена на нефть, как и другие расстояния портфеля.

Соблюдение требований фирмой

Дополнительное случайное смещение пунктов для каждой сделки может быть применено к входам и выходам черезMaxRandomizationPips. Это дает вашему счету немного другие уровни, чем у других трейдеров, использующих тот же EA, что полезно для счетов проп-фирм и финансируемых счетов, где могут быть отмечены идентичные модели копи-трейдинга. Установите значение на ноль, чтобы отключить.

SomaOil также включает дополнительный уровень соответствия (по умолчанию отключен): максимальная ежедневная блокировка DD, правило отсутствия хеджирования и ограничение отложенного ордера. ВидетьEnablePropFirmComplianceи соответствующие материалы ниже.

Панель мониторинга на графике

SomaOil отображает на графике информационную панель, показывающую:

Статус лицензии и активное портфолио

База размера лота, эффективный капитал и коэффициент нормализации контракта

Множитель риска (с эффективным множителем, когда защита маржи уменьшает размер)

Защита маржи ON/OFF с действующим потолком лота на заказ и бюджетом маржи

Предупреждение о крышке на каждой стороне, когда защита уменьшает размер

Отложенные ордера и открытые позиции разделены по покупке/продаже

Плавающая прибыль/убыток и сегодняшняя закрытая прибыль/убыток

Просадка баланса и эквити, абсолютная и процентная

Статистика проскальзываний: за все время, 7 дней, 24 часа

Текущий спред и количество активных стратегий

Следующие и последние события NFP, CPI и IR/FOMC

Дашборд можно отключить в тестере стратегий (DisableDashboardInTesting, по умолчанию включено) или на живых/демо-чартах (DisableDashboardInLive, по умолчанию выключено).

Параметры

Настройки портфеля

SomaOilPortfolio -> выбирает одну из четырех встроенных предустановок распределения лотов (те же 20 стратегий; меняется только LotPerBalance_step). По умолчанию: V2.1 Консервативный (по долевому участию). См. уровни риска портфеля выше.

-> выбирает одну из четырех встроенных предустановок распределения лотов (те же 20 стратегий; меняется только LotPerBalance_step). По умолчанию: V2.1 Консервативный (по долевому участию). См. уровни риска портфеля выше. StrategiesToRun-> номера стратегий, разделенных запятыми и отсчитываемые от 1 (по умолчанию 1–20); полезно для выделения подмножества

Переопределения

EnableMagicOverride -> при включении торговые номера ID назначаются как OverrideMagicBase + индекс стратегии; когда выключено (по умолчанию), каждая стратегия использует свой встроенный ID

-> при включении торговые номера ID назначаются как OverrideMagicBase + индекс стратегии; когда выключено (по умолчанию), каждая стратегия использует свой встроенный ID OverrideMagicBase -> номер начала сделки ID, когда включено магическое переопределение

-> номер начала сделки ID, когда включено магическое переопределение EnableCommentOverride -> когда эта опция включена, все сделки имеют один комментарий; когда выключено (по умолчанию), каждая стратегия сохраняет свою собственную

-> когда эта опция включена, все сделки имеют один комментарий; когда выключено (по умолчанию), каждая стратегия сохраняет свою собственную OverrideComment-> текст комментария, используемый, когда включено переопределение комментариев

Торговое направление

AllowBuyTrades -> разрешить длинные сделки и ожидание покупки

-> разрешить длинные сделки и ожидание покупки AllowSellTrades-> разрешить короткие сделки и ожидающие продажи

Определение размера лота

LotsAdjustMinChangePercent -> минимальное процентное изменение до обновления активного размера лота

-> минимальное процентное изменение до обновления активного размера лота Риск -> ManualLotSize (фиксированный StartLots) или LotSizeStep (авто из столицы)

-> ManualLotSize (фиксированный StartLots) или LotSizeStep (авто из столицы) AdjustLotsizeToVariableValues -> пересчитывать лоты при изменении баланса или эквити

-> пересчитывать лоты при изменении баланса или эквити StartLots -> фиксированный лот в ручном режиме или опорный минимум в пошаговом режиме

-> фиксированный лот в ручном режиме или опорный минимум в пошаговом режиме MaxLots -> дополнительный лимит лота EA; 0 = только спецификация брокера

-> дополнительный лимит лота EA; 0 = только спецификация брокера UseEquity -> размер от эквити вместо баланса

-> размер от эквити вместо баланса OnlyUp -> лоты увеличиваются при пиковом капитале и никогда не уменьшаются во время торговых просадок; снятие средств снижает пик, а депозиты его повышают

-> лоты увеличиваются при пиковом капитале и никогда не уменьшаются во время торговых просадок; снятие средств снижает пик, а депозиты его повышают RestorePeakFromHistory -> начальный пик OnlyUp из недавней истории закрытых сделок на старте

-> начальный пик OnlyUp из недавней истории закрытых сделок на старте RestorePeakLookbackDays -> дни анализа для пикового восстановления (0 = вся история)

-> дни анализа для пикового восстановления (0 = вся история) ManualBalanceForLotSizing -> основной капитал для определения размера, когда > 0

-> основной капитал для определения размера, когда > 0 RiskMultiplier -> глобальный множитель рассчитанного лота

-> глобальный множитель рассчитанного лота MarginCallProtection -> резервная маржа для односторонних ожиданий и максимальный размер лота для маржинального бюджета

-> резервная маржа для односторонних ожиданий и максимальный размер лота для маржинального бюджета BaseCurrency -> USD, EUR, GBP, HKD, SGD или пользовательские для учетных записей, отличных от USD.

-> USD, EUR, GBP, HKD, SGD или пользовательские для учетных записей, отличных от USD. CustomBaseCurrencyPair-> символ брокера для конвертации, если BaseCurrency является пользовательским

GMT

Broker_GMT_OFFSET_Summer -> ручное смещение брокера GMT летом (часы)

-> ручное смещение брокера GMT летом (часы) Broker_GMT_OFFSET_Winter -> ручное смещение брокера GMT зимой (часы)

-> ручное смещение брокера GMT зимой (часы) AutoGMT-> автоопределение брокера GMT (игнорирует ручные смещения)

Фильтры новостей

EnableNFP_Filter -> включить окно защиты NFP

-> включить окно защиты NFP NFP_CloseOpenTrades -> закрыть открытые позиции до NFP

-> закрыть открытые позиции до NFP NFP_ClosePendingOrders -> отменить отложенные ордера до NFP

-> отменить отложенные ордера до NFP EnableIR_Filter -> включить окно защиты IR / FOMC

-> включить окно защиты IR / FOMC IR_CloseOpenTrades -> закрыть открытые позиции до IR

-> закрыть открытые позиции до IR IR_ClosePendingOrders -> отменить отложенные ордера до IR

-> отменить отложенные ордера до IR EnableCPI_Filter -> включить окно защиты CPI

-> включить окно защиты CPI CPI_CloseOpenTrades -> закрыть открытые позиции до CPI

-> закрыть открытые позиции до CPI CPI_ClosePendingOrders-> отменить отложенные ордера до CPI

Минуты по каждой стратегии до/после каждого события встроены в портфель, а не в отдельные параметры.

Торговые часы

UseTradingTimeZones -> обеспечить еженедельное окно с понедельника по пятницу

-> обеспечить еженедельное окно с понедельника по пятницу KillPending -> отменить отложенные ордера за окном

-> отменить отложенные ордера за окном KillOpen -> закрывать открытые позиции за окном

-> закрывать открытые позиции за окном MondayOpenHour / MondayOpenMinute -> окно открывается в понедельник в это время брокера

-> окно открывается в понедельник в это время брокера FridayCloseHour / FridayCloseMinute-> окно закрывается в пятницу в это время брокера

Некоторые стратегии также используют встроенное окно ежедневных сессий (часы начала и окончания каждой стратегии) ​​как часть предустановки портфеля. Это не отдельные вводимые пользователем данные.

Панель управления

DisableDashboardInTesting -> скрыть панель инструментов на графике в тестере стратегий (по умолчанию включено)

-> скрыть панель инструментов на графике в тестере стратегий (по умолчанию включено) DisableDashboardInLive -> скрыть панель мониторинга на живых/демо-графиках (по умолчанию отключено)

-> скрыть панель мониторинга на живых/демо-графиках (по умолчанию отключено) DashboardUpdateSeconds-> интервал обновления приборной панели в секундах

Распространение фильтра

MaxSpreadPips -> максимальный спред в пунктах MT5 (3-значное соглашение); масштабируется для каждой стратегии DefaultValue; 0 = выкл.

-> максимальный спред в пунктах MT5 (3-значное соглашение); масштабируется для каждой стратегии DefaultValue; 0 = выкл. RemovePendingSpreadSeconds-> удалить отложенные платежи после того, как спред остается выше лимита в течение этого времени (секунды); 0 = никогда не удалять

Соблюдение требований фирмой

По умолчанию все входы отключены/обнулены — при отключении влияние на производительность нулевое.

MaxRandomizationPips -> смещение входа/выхода проп-фирмы; уникальный по сравнению с другими пользователями EA (0 = выключено)

-> смещение входа/выхода проп-фирмы; уникальный по сравнению с другими пользователями EA (0 = выключено) EnablePropFirmCompliance -> главный выключатель; должно быть истинным, чтобы любое приведенное ниже правило вступило в силу

-> главный выключатель; должно быть истинным, чтобы любое приведенное ниже правило вступило в силу PF_MaxDailyDrawdownPercent -> максимальный ежедневный убыток капитала в % от дневного базового уровня (0 = выключено)

-> максимальный ежедневный убыток капитала в % от дневного базового уровня (0 = выключено) PF_MaxDailyDrawdownMoney -> максимальный ежедневный убыток в валюте счета (0 = выключено)

-> максимальный ежедневный убыток в валюте счета (0 = выключено) PF_DailyResetHour -> час брокера/сервера (0–23), когда ежедневное окно сбрасывается

-> час брокера/сервера (0–23), когда ежедневное окно сбрасывается PF_DailyLossBufferPercent -> подушка безопасности перед жестким пределом (по умолчанию 10%)

-> подушка безопасности перед жестким пределом (по умолчанию 10%) PF_DisallowHedging -> блокирует входы в противоположном направлении; подметает противоположные ожидания

-> блокирует входы в противоположном направлении; подметает противоположные ожидания PF_MaxTotalPendingOrders-> ограничение на общее количество отложенных ордеров EA (0 = выключено)

Рекомендуемая настройка

Символ: сырая нефть WTI — прикрепите EA к графику US сырой нефти / WTI вашего брокера. Один и тот же инструмент часто котируется под разными тиккерами; на наших тестовых терминалах мы видели: XTIUSD, USOUSD, USOUSD.s, WTI, SpotCrude. SomaOil принимает символы, начинающиеся с XTIUSD, USOUSD, USOIL, WTI, SpotCrude или CRUDE (брокерские суффиксы, такие как .s или m, подходят); Если ваш брокер использует другое имя, откройте «Обзор рынка» и найдите WTI, сырая нефть, нефть или USO, чтобы найти соответствующий график.

Таймфрейм: любой (EA внутренне считывает свои таймфреймы)

Тип счета: ECN / RAW. Счет со спредом рекомендуется для узких спредов.

Используйте капитал счета, соответствующий риску дефолта. Расчетный размер лота не может опускаться ниже 0,01 на сделку, поэтому счета меньшего размера могут не иметь возможности дальнейшего снижения риска.

VPS: рекомендуется для стабильного круглосуточного выполнения.

Добавлять " https: // ea-license-server. соматрейд. организация " и " https://www. сервер мирового времени. ком/ " чтобы разрешить URLs в MT5 (Инструменты - Параметры - Советники)

Краткое содержание