Dip Buyer Zones RSI Pullback MT4 Indicator

БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы.





Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем тренде. Покупка перепроданной просадки только тогда, когда рынок находится в подтверждённом восходящем тренде, — это другая, обоснованная идея. Этот индикатор отмечает именно это условие, чтобы вы видели сетапы, не выискивая их.





=== ЧТО ОН РИСУЕТ ===

- Трендовую SMA (по умолчанию 200).

- Зелёную стрелку под баром, когда RSI перепродан И цена выше растущей SMA — зона покупки на просадке.





=== БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ ===

И SMA, и RSI считываются на закрытых барах, а условие оценивается по закрытию предыдущего бара. Отмеченные зоны не исчезают позже.





=== НАСТРОЙКИ ===

- TrendSMA (по умолчанию 200): сетапы только выше этого уровня.

- RSI_Period (по умолчанию 14), RSI_BuyLevel (по умолчанию 40): триггер перепроданности.

- RequireRising (по умолчанию true): требовать, чтобы SMA росла, а не просто была ниже цены.





Значения по умолчанию подходят для фондового индекса (например, Nasdaq). На других инструментах их нужно перенастроить.





=== ЧЕСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ===

Инструмент визуализации, а не сигнальный сервис. Покупка на просадках работает на инструментах со структурным восходящим уклоном (крупные индексы) и не работает на том, что движется вниз или во флэте. Он отмечает контекст; он не говорит вам, что просадка удержится. У трендовых систем и систем откатов всё равно бывают убыточные сделки.





=== ТА ЖЕ ЛОГИКА, ЧТО И В СОВЕТНИКЕ ===

Наш советник Nasdaq Dip Buyer покупает откаты RSI выше растущей SMA с жёстким стоп-лоссом на каждой сделке (защита от обвала), без мартингейла и без сетки.

Наш бесплатный советник Donchian Trend Engine: https://www.mql5.com/en/market/product/185534





=== СОВЕТНИК, КОТОРЫЙ ТОРГУЕТ ЭТУ ЛОГИКУ ===

- Nasdaq Dip Buyer (USTEC) — покупает откаты по RSI выше растущего тренда, ровно так, как нарисовано здесь. Профит-фактор 1.43, максимальная просадка по эквити 7.5%, 61 сделка за 5 лет на реальных тиках. Жёсткий стоп-лосс в каждой сделке, одна позиция, без мартингейла и без сетки.





Если вы предпочитаете торговать тренды, а не откаты, вот та же дисциплина на других рынках:

- Megamax Donchian Trend (USDJPY H1) — профит-фактор 1.50, максимальная просадка по эквити 7.3%, 631 сделка за 9.4 года: https://www.mql5.com/en/market/product/181838

- Atlas Diversified Trend Portfolio (5 рынков в одном советнике) — профит-фактор 1.48, максимальная просадка по эквити 19.7%, 1,193 сделки: https://www.mql5.com/en/market/product/182751





Другие наши бесплатные инструменты:

- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547









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