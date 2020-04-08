MTF Trend Multi Timeframe Dashboard MT4
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Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 2.0
- Обновлено: 16 июля 2026
БЕСПЛАТНО — небольшая панель, которая показывает направление тренда на M15, H1, H4, D1 и W1 одновременно, без переключения графиков.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Большинство убыточных сделок в трендовой системе открываются против старшего таймфрейма, который указывал в другую сторону. Эта панель ставит их все перед вами сразу, чтобы вы могли увидеть, согласуются ли таймфреймы, прежде чем действовать.
=== КАК ОНА РЕШАЕТ ===
Для каждого таймфрейма тренд признаётся ВВЕРХ (UP) только тогда, когда совпадают две вещи: последняя закрытая цена находится на правильной стороне скользящей средней, И эта скользящая средняя наклонена в ту же сторону на протяжении последних нескольких баров. Если эти два условия расходятся, ячейка становится серой — «нет чёткого тренда» это честный ответ, и он показывается как таковой, а не насильно втискивается в «вверх» или «вниз».
=== БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ ===
Всё читается с закрытых баров: скользящая средняя и наклон измеряются на последнем завершённом баре, никогда на формирующемся. Ячейка, ставшая зелёной, не станет серой снова минуту спустя. Вы можете доверять тому, что панель показала вам, когда вы открывали сделку.
=== ЧТО ВЫ ВИДИТЕ ===
- По одной строке на таймфрейм (M15, H1, H4, D1, W1), каждая зелёная (вверх), красная (вниз) или серая (нет согласия).
- Строка сводки: «ALL UP», «ALL DOWN» или счёт вроде «3 up / 1 down».
- Необязательное оповещение в тот момент, когда все пять таймфреймов выстраиваются в одном направлении.
=== НАСТРОЙКИ ===
- MA_Period (по умолчанию 50): длина скользящей средней, используемой на каждом таймфрейме.
- MA_Method (по умолчанию EMA): SMA, EMA, SMMA или LWMA.
- Slope_Bars (по умолчанию 3): за сколько баров назад измеряется наклон.
- Corner, XGap, YGap: где панель располагается на графике.
- AlertOnAlign: оповещение, когда все таймфреймы согласуются.
=== ЧЕСТНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ===
Согласование таймфреймов это фильтр, а не сигнал. Когда каждый таймфрейм указывает вверх, у трендследящих сделок попутный ветер — но согласование также случается ближе к концу движения, прямо перед его разворотом. Используйте его, чтобы не торговать против старшего таймфрейма, а не как повод для входа сам по себе. А на очень спокойных инструментах старшие таймфреймы будут оставаться серыми долгими отрезками; это инструмент, который честен, а не сломан.
=== ЭКСПЕРТЫ, КОТОРЫЕ ТОРГУЮТ ПО ТРЕНДУ ===
Эта панель показывает вам тренд. Вот Эксперты, которые торгуют его автоматически, с числами на реальных тиках, которые мы измерили. Каждый использует жёсткий стоп-лосс на каждой сделке, только одна позиция за раз, без мартингейла и без сетки.
- Megamax Donchian Trend (USDJPY H1) — профит-фактор 1.50, максимальная просадка по средствам 7.3%, 631 сделка за 9.4 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/181838
- Bitcoin Comet Trend Follower (BTCUSD H4) — профит-фактор 2.38, максимальная просадка по средствам 8.3%, 128 сделок за 8 лет.
https://www.mql5.com/en/market/product/181831
- Ethereum Trend Follower (ETHUSD H4) — профит-фактор 3.72, максимальная просадка по средствам 8.5%, 93 сделки за 7.5 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/182358
- Atlas Diversified Trend Portfolio — та же дисциплина на 5 рынках в одном EA. Профит-фактор 1.48, максимальная просадка по средствам 19.7%, 1,193 сделки за 7.5 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/182751
Каждое число выше получено из бэктеста по каждому тику на реальных тиках, и каждый из этих EA теряет деньги на боковых рынках. Вот что такое трендследование.
Ещё бесплатные инструменты от нас:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel With ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Spread Guard (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185748
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
Наши другие бесплатные инструменты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Если это полезно, отзыв помогает нам больше всего остального.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Большинство убыточных сделок в трендовой системе открываются против старшего таймфрейма, который указывал в другую сторону. Эта панель ставит их все перед вами сразу, чтобы вы могли увидеть, согласуются ли таймфреймы, прежде чем действовать.
=== КАК ОНА РЕШАЕТ ===
Для каждого таймфрейма тренд признаётся ВВЕРХ (UP) только тогда, когда совпадают две вещи: последняя закрытая цена находится на правильной стороне скользящей средней, И эта скользящая средняя наклонена в ту же сторону на протяжении последних нескольких баров. Если эти два условия расходятся, ячейка становится серой — «нет чёткого тренда» это честный ответ, и он показывается как таковой, а не насильно втискивается в «вверх» или «вниз».
=== БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ ===
Всё читается с закрытых баров: скользящая средняя и наклон измеряются на последнем завершённом баре, никогда на формирующемся. Ячейка, ставшая зелёной, не станет серой снова минуту спустя. Вы можете доверять тому, что панель показала вам, когда вы открывали сделку.
=== ЧТО ВЫ ВИДИТЕ ===
- По одной строке на таймфрейм (M15, H1, H4, D1, W1), каждая зелёная (вверх), красная (вниз) или серая (нет согласия).
- Строка сводки: «ALL UP», «ALL DOWN» или счёт вроде «3 up / 1 down».
- Необязательное оповещение в тот момент, когда все пять таймфреймов выстраиваются в одном направлении.
=== НАСТРОЙКИ ===
- MA_Period (по умолчанию 50): длина скользящей средней, используемой на каждом таймфрейме.
- MA_Method (по умолчанию EMA): SMA, EMA, SMMA или LWMA.
- Slope_Bars (по умолчанию 3): за сколько баров назад измеряется наклон.
- Corner, XGap, YGap: где панель располагается на графике.
- AlertOnAlign: оповещение, когда все таймфреймы согласуются.
=== ЧЕСТНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ===
Согласование таймфреймов это фильтр, а не сигнал. Когда каждый таймфрейм указывает вверх, у трендследящих сделок попутный ветер — но согласование также случается ближе к концу движения, прямо перед его разворотом. Используйте его, чтобы не торговать против старшего таймфрейма, а не как повод для входа сам по себе. А на очень спокойных инструментах старшие таймфреймы будут оставаться серыми долгими отрезками; это инструмент, который честен, а не сломан.
=== ЭКСПЕРТЫ, КОТОРЫЕ ТОРГУЮТ ПО ТРЕНДУ ===
Эта панель показывает вам тренд. Вот Эксперты, которые торгуют его автоматически, с числами на реальных тиках, которые мы измерили. Каждый использует жёсткий стоп-лосс на каждой сделке, только одна позиция за раз, без мартингейла и без сетки.
- Megamax Donchian Trend (USDJPY H1) — профит-фактор 1.50, максимальная просадка по средствам 7.3%, 631 сделка за 9.4 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/181838
- Bitcoin Comet Trend Follower (BTCUSD H4) — профит-фактор 2.38, максимальная просадка по средствам 8.3%, 128 сделок за 8 лет.
https://www.mql5.com/en/market/product/181831
- Ethereum Trend Follower (ETHUSD H4) — профит-фактор 3.72, максимальная просадка по средствам 8.5%, 93 сделки за 7.5 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/182358
- Atlas Diversified Trend Portfolio — та же дисциплина на 5 рынках в одном EA. Профит-фактор 1.48, максимальная просадка по средствам 19.7%, 1,193 сделки за 7.5 года.
https://www.mql5.com/en/market/product/182751
Каждое число выше получено из бэктеста по каждому тику на реальных тиках, и каждый из этих EA теряет деньги на боковых рынках. Вот что такое трендследование.
Ещё бесплатные инструменты от нас:
- Donchian Trend Engine (EA): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel With ATR Trailing Stop (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Spread Guard (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/185748
- Volatility Squeeze (indicator): https://www.mql5.com/en/market/product/187032
Наши другие бесплатные инструменты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Если это полезно, отзыв помогает нам больше всего остального.