Gold Neuron EA — настройка: часовой пояс брокера, пресеты риска и почему дефолты — это вся конфигурация

Всё, что покупателю Gold Neuron нужно настроить правильно — на одной странице: единственная настройка брокера, которая действительно важна; что показал каждый пресет риска на реальных тиках; и почему set-файл вам вообще не нужен.









Gold Neuron определяет направление сделки раз в день с помощью модели градиентного бустинга, встроенной в советник как ONNX-ресурс (13 рыночных признаков, никаких внешних файлов, никаких DLL, работает офлайн). Каждая позиция открывается с фиксированными тейк-профитом и стоп-лоссом. Ни мартингейла, ни сетки, ни усреднения. Вся конфигурация поставляется как входные параметры по умолчанию, поэтому «настройка» — это на самом деле три проверки, и две из них обычно уже выполнены.





Шаг 1 — Прикрепите к графику XAUUSD M15. Значения по умолчанию — это и есть опубликованная конфигурация.

Каждая опубликованная цифра бэктеста этого советника измерена на поставляемом бинарнике с входными параметрами по умолчанию. Секретного set-файла нет, и собирать его не нужно: выбор риска — один выпадающий список (RunMode), всё остальное по умолчанию равно протестированным значениям. Прикрепите советник к графику XAUUSD (золото) M15, разрешите алготрейдинг — и он в опубликованной конфигурации.





Шаг 2 — Единственная настройка, которая действительно важна: серверное время вашего брокера.

Признаки для ИИ вычисляются в UTC. Советник автоматически переводит серверное время брокера в UTC, и именно в этом чаще всего ошибаются — расхождение в один час незаметно ухудшает входные данные модели.

- На серверах типа EET (UTC+2 зимой, UTC+3 летом — большинство брокеров MT5): значения по умолчанию уже верны. Ничего не делайте.

- У брокеров с сервером, зафиксированным круглый год на GMT+0 (некоторые raw-spread брокеры): установите GMTWinterOffset=0 и AutoDST=false.

- Не уверены, какой у вас? Сравните часы «Обзора рынка» терминала с UTC прямо сейчас: опережение на +2 или +3 часа — это EET (оставьте значения по умолчанию), совпадение с UTC — это GMT+0 (измените два параметра).





Шаг 3 — Выбирайте пресет риска по реальным цифрам, а не по прилагательным.

Все четыре пресета измерены на поставляемом бинарнике, полный 2025 год, реальные тики с качеством моделирования 99-100% (Dukascopy XAUUSD M15, старт $10,000, плечо 1:500):

- Defensive (x0.5): +688%, максимальная просадка по средствам 14.6%

- Standard (x1): +5,170%, максимальная просадка по средствам 27.7%

- Aggressive (x2): +75,302%, максимальная просадка по средствам 22.9%

- Ultra (x2.5, значение по умолчанию): +102,363%, максимальная просадка по средствам 52.4%

Две честные оговорки. Во-первых, модель обучена на данных по июль 2026 года, поэтому бэктесты внутри обучающего окна измеряют подгонку к этой истории — это не гарантия будущих результатов. Во-вторых, эти цифры получены на канале с узким спредом; на стандартных счетах с широким спредом просадка Ultra становится заметно глубже, и там мы рекомендуем Standard или Defensive. Если у вас стандартный счёт, а не raw/zero — начинайте со Standard.





Что меняет v2.0: тормоз выживания при просадке

В версии 2.0 добавлен ограничитель просадки (UseDDThrottle, включён по умолчанию). Когда средства счёта падают на 30% ниже пика, размер лота постепенно снижается, достигая пола в 5% при просадке 55%. В годы вне обучающей выборки (2017, 2019) старая сборка теряла весь счёт; v2.0 заканчивает те же годы примерно на -44%…-54% — серьёзный убыток, но счёт выживает. Именно этот тормоз делает пресет Ultra пригодным к использованию; не выключайте его.





Почему советник открывает три позиции сразу?

Три входа делят один тейк-профит и один стоп-лосс — экономически это одна позиция, разделённая по причинам исполнения: каждый ордер проходит собственную проверку маржи (частично доступный по средствам сигнал исполняется частично, а не отклоняется целиком), а на крупных счетах один ордер превысил бы лимит объёма брокера на ордер. Мы протестировали альтернативы — доливку только после движения цены против позиции и пирамидинг только после движения в пользу — и обе оказались значительно хуже на тех же данных (структура винрейта такова, что большинство прибыльных дней не дают отката, поэтому ступенчатые входы набирают полный объём только в плохие дни). Одновременный вход — не случайность, а измеренный оптимум.





Как выглядит обычная неделя

Одно решение в день в фиксированное время лондонской сессии (04:15 UTC). В дни, заблокированные новостным фильтром, или когда вероятность модели не проходит порог, советник просто не торгует — дни без сделок в недели крупных событий (FOMC, CPI) означают, что система работает, а не сломалась. Панель на графике показывает текущее состояние и вероятность последнего сигнала.





Параметры, которые не нужно трогать

EntryUtcHour, TP_USD, SL_USD и Splits определяют саму стратегию — они часть того, что тестировалось, а не ручки для подстройки. Их изменение выводит вас за пределы всех опубликованных цифр. Для вас предназначены RunMode (риск), два параметра часового пояса выше, если они нужны вашему брокеру, и переключатели уведомлений.





Обновления и поддержка

Модель периодически переобучается и поставляется бесплатным обновлением — вкладка What's New показывает дату модели каждой сборки; всегда используйте последнюю. Вопросы и помощь с настройкой — во вкладке «Комментарии» продукта. Мы читаем её ежедневно.