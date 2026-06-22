Sentinel News Filter
- Утилиты
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Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 1.10
- Обновлено: 2 августа 2026
★ 100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Если Sentinel полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной.
Другие бесплатные инструменты разработчика:
- Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/product/182632
- Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https://www.mql5.com/en/market/product/182633
- Rapid Trade Panel (торговля в один клик с расчётом риска): https://www.mql5.com/en/market/product/182635
- Donchian Trend Engine (наш трендовый советник, тоже полностью бесплатный): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Все наши советники и утилиты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Sentinel News Filter — авто-пауза вокруг важных новостей для ваших советников
Утилита на базе экономического календаря MT5. Она НЕ открывает сделки. Отмечает предстоящие важные события на графике, ведёт обратный отсчёт до ближайшего и в окне события поднимает флаг, который читают ваши советники, чтобы встать на паузу — и при необходимости закрывает позиции за вас.
Это инструмент, а не инвестиционная рекомендация. Зависит от экономического календаря, поставляемого вашим брокером.
ЧТО ДЕЛАЕТ
- Вертикальные маркеры предстоящих событий на графике, с цветом по важности.
- Обратный отсчёт до следующего события с валютой и важностью.
- Флаг паузы: глобальная переменная FXEA_NEWS_PAUSE, которую читают ваши советники (одна строка GlobalVariableGet) и пропускают входы; после окна она возвращается к 0.
- Опциональное закрытие позиций в окне (весь счёт или текущий символ, фильтр по magic).
- Предупреждение заранее через push / e-mail / вебхук до начала окна.
НАСТРОЙКА
Вы выбираете валюты, минимальную важность (только высокая, средняя и выше, или все) и сколько минут до и после события длится окно паузы. Утилита постоянно сканирует календарь и синхронизирует флаг, маркеры и панель.
Примечание: экономический календарь MT5 недоступен в тестере стратегий, поэтому инструмент предназначен для реальной/форвардной работы.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Если Sentinel полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной.
Другие бесплатные инструменты разработчика:
- Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/product/182632
- Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https://www.mql5.com/en/market/product/182633
- Rapid Trade Panel (торговля в один клик с расчётом риска): https://www.mql5.com/en/market/product/182635
- Donchian Trend Engine (наш трендовый советник, тоже полностью бесплатный): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Все наши советники и утилиты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Sentinel News Filter — авто-пауза вокруг важных новостей для ваших советников
Утилита на базе экономического календаря MT5. Она НЕ открывает сделки. Отмечает предстоящие важные события на графике, ведёт обратный отсчёт до ближайшего и в окне события поднимает флаг, который читают ваши советники, чтобы встать на паузу — и при необходимости закрывает позиции за вас.
Это инструмент, а не инвестиционная рекомендация. Зависит от экономического календаря, поставляемого вашим брокером.
ЧТО ДЕЛАЕТ
- Вертикальные маркеры предстоящих событий на графике, с цветом по важности.
- Обратный отсчёт до следующего события с валютой и важностью.
- Флаг паузы: глобальная переменная FXEA_NEWS_PAUSE, которую читают ваши советники (одна строка GlobalVariableGet) и пропускают входы; после окна она возвращается к 0.
- Опциональное закрытие позиций в окне (весь счёт или текущий символ, фильтр по magic).
- Предупреждение заранее через push / e-mail / вебхук до начала окна.
НАСТРОЙКА
Вы выбираете валюты, минимальную важность (только высокая, средняя и выше, или все) и сколько минут до и после события длится окно паузы. Утилита постоянно сканирует календарь и синхронизирует флаг, маркеры и панель.
Примечание: экономический календарь MT5 недоступен в тестере стратегий, поэтому инструмент предназначен для реальной/форвардной работы.