Volatility Squeeze Bollinger Keltner MT4
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Kenichiro SakamotoМеня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5.
- Версия: 1.0
БЕСПЛАТНО — сжатие волатильности (squeeze): оранжевые точки, пока полосы Боллинджера сжаты внутри канала Кельтнера, и стрелка в момент высвобождения сжатия. Это визуализация логики нашего советника Bitcoin Coil.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Крупные направленные движения обычно начинаются с низкой волатильности, но график не показывает «низкую волатильность» напрямую. Этот индикатор её отмечает: когда полосы Боллинджера полностью находятся внутри канала Кельтнера, волатильность сжата — это и есть squeeze. Когда полосы снова выходят наружу, сжатие высвобождается, и стрелка показывает направление, в котором уже двигались закрытые бары.
=== ЧТО РИСУЕТ ИНДИКАТОР ===
- Полосы Боллинджера (синие) и канал Кельтнера (серый, пунктир) — обе рассчитываются по закрытым барам.
- Оранжевые точки на средней линии, пока действует сжатие (Боллинджер полностью внутри Кельтнера).
- Зелёная стрелка, если сжатие высвобождается с восходящим импульсом закрытых баров, красная — с нисходящим.
=== БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ ===
Оба канала, состояние сжатия и его высвобождение рассчитываются только по закрытым барам. Стрелка появляется на баре сразу после подтверждения высвобождения и никогда не смещается и не исчезает. Можно листать историю назад и доверять тому, что видите.
=== НАСТРОЙКИ ===
- BBPeriod (по умолчанию 20) / BBDev (2.0): полосы Боллинджера.
- KCPeriod (20) / KCMultATR (1.5): канал Кельтнера (середина EMA + ширина в ATR).
- ATRPeriod (14).
- MomLookback (4): окно импульса по закрытым барам, определяющее направление стрелки.
- ShowArrows: включение/выключение стрелок высвобождения.
По умолчанию — классическая конфигурация squeeze. Настройка, подходящая одному рынку, редко переносится на другой — понаблюдайте за индикатором на том инструменте и таймфрейме, которым реально торгуете.
=== ЧЕСТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ===
Это инструмент визуализации, а не сервис сигналов. Большинство сжатий заканчивается ложными выходами: стрелка высвобождения говорит лишь о том, куда был направлен импульс в момент расширения волатильности, но не о том, продолжится ли движение. Во флэте стрелки высвобождения не работают — сжатие высвобождается в «пилу», и движение сразу умирает. Понаблюдайте, как разрешаются сжатия на вашем инструменте, прежде чем торговать эту идею, и никогда не торгуйте высвобождение без стоп-лосса.
=== ТА ЖЕ ЛОГИКА В ВИДЕ СОВЕТНИКА ===
Bitcoin Coil Squeeze Breakout — советник, который торгует именно это высвобождение сжатия на BTCUSD: жёсткий стоп-лосс в каждой сделке, ATR-трейлинг, одна позиция, без мартингейла и без сетки. Профит-фактор 3.59, максимальная просадка по средствам 21.4%, 57 сделок за 8 лет — сделок мало, потому что советник ждёт сжатия.
https://www.mql5.com/en/market/product/182901
Bitcoin Glacier Daily Trend (BTCUSD D1) — профит-фактор 2.40, максимальная просадка по средствам 47%, но всего 28 сделок за 8 лет. Обратите внимание на число сделок, прежде чем оценивать профит-фактор.
https://www.mql5.com/en/market/product/182361
Оба советника теряют деньги во флэте. Такова природа торговли на пробоях.
Другие наши бесплатные инструменты:
- Donchian Trend Engine (советник): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (индикатор): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (индикатор): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (индикатор): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (индикатор): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
Все наши продукты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Если индикатор полезен, отзыв помогает нам больше всего.
Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Крупные направленные движения обычно начинаются с низкой волатильности, но график не показывает «низкую волатильность» напрямую. Этот индикатор её отмечает: когда полосы Боллинджера полностью находятся внутри канала Кельтнера, волатильность сжата — это и есть squeeze. Когда полосы снова выходят наружу, сжатие высвобождается, и стрелка показывает направление, в котором уже двигались закрытые бары.
=== ЧТО РИСУЕТ ИНДИКАТОР ===
- Полосы Боллинджера (синие) и канал Кельтнера (серый, пунктир) — обе рассчитываются по закрытым барам.
- Оранжевые точки на средней линии, пока действует сжатие (Боллинджер полностью внутри Кельтнера).
- Зелёная стрелка, если сжатие высвобождается с восходящим импульсом закрытых баров, красная — с нисходящим.
=== БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ ===
Оба канала, состояние сжатия и его высвобождение рассчитываются только по закрытым барам. Стрелка появляется на баре сразу после подтверждения высвобождения и никогда не смещается и не исчезает. Можно листать историю назад и доверять тому, что видите.
=== НАСТРОЙКИ ===
- BBPeriod (по умолчанию 20) / BBDev (2.0): полосы Боллинджера.
- KCPeriod (20) / KCMultATR (1.5): канал Кельтнера (середина EMA + ширина в ATR).
- ATRPeriod (14).
- MomLookback (4): окно импульса по закрытым барам, определяющее направление стрелки.
- ShowArrows: включение/выключение стрелок высвобождения.
По умолчанию — классическая конфигурация squeeze. Настройка, подходящая одному рынку, редко переносится на другой — понаблюдайте за индикатором на том инструменте и таймфрейме, которым реально торгуете.
=== ЧЕСТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ===
Это инструмент визуализации, а не сервис сигналов. Большинство сжатий заканчивается ложными выходами: стрелка высвобождения говорит лишь о том, куда был направлен импульс в момент расширения волатильности, но не о том, продолжится ли движение. Во флэте стрелки высвобождения не работают — сжатие высвобождается в «пилу», и движение сразу умирает. Понаблюдайте, как разрешаются сжатия на вашем инструменте, прежде чем торговать эту идею, и никогда не торгуйте высвобождение без стоп-лосса.
=== ТА ЖЕ ЛОГИКА В ВИДЕ СОВЕТНИКА ===
Bitcoin Coil Squeeze Breakout — советник, который торгует именно это высвобождение сжатия на BTCUSD: жёсткий стоп-лосс в каждой сделке, ATR-трейлинг, одна позиция, без мартингейла и без сетки. Профит-фактор 3.59, максимальная просадка по средствам 21.4%, 57 сделок за 8 лет — сделок мало, потому что советник ждёт сжатия.
https://www.mql5.com/en/market/product/182901
Bitcoin Glacier Daily Trend (BTCUSD D1) — профит-фактор 2.40, максимальная просадка по средствам 47%, но всего 28 сделок за 8 лет. Обратите внимание на число сделок, прежде чем оценивать профит-фактор.
https://www.mql5.com/en/market/product/182361
Оба советника теряют деньги во флэте. Такова природа торговли на пробоях.
Другие наши бесплатные инструменты:
- Donchian Trend Engine (советник): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
- Donchian Channel + ATR Trailing Stop (индикатор): https://www.mql5.com/en/market/product/185547
- Crypto Trend Channel (индикатор): https://www.mql5.com/en/market/product/185642
- Pivot Trend (индикатор): https://www.mql5.com/en/market/product/185643
- Dip Buyer Zones (индикатор): https://www.mql5.com/en/market/product/185644
Все наши продукты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Если индикатор полезен, отзыв помогает нам больше всего.