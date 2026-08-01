Falcon Trailing Stop Manager MT4

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Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент.
Если Falcon полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной.

Другие инструменты разработчика:
- Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/product/182632
- Sentinel News Filter (пауза торговли на новостях): https://www.mql5.com/en/market/product/182634
- Rapid Trade Panel (торговля в один клик с расчётом риска): https://www.mql5.com/en/market/product/182635
- Donchian Trend Engine (наш трендовый советник, тоже полностью бесплатный): https://www.mql5.com/en/market/product/185534
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Falcon Trailing Stop Manager — универсальный трейлинг-стоп и безубыток

Это самостоятельная утилита. Она НЕ открывает сделки. Управляет стоп-лоссом позиций, открытых любым советником, сигналом или вручную: добавляет безубыток и трейлинг-стоп стратегиям, у которых их нет, и автоматически защищает ручные сделки.

Это инструмент, а не инвестиционная рекомендация. Стопы отправляются вашему брокеру и подвержены проскальзыванию, гэпам и минимальной дистанции стопа.

ЧТО ДЕЛАЕТ
- Безубыток: при достижении заданной прибыли в пунктах переносит стоп на цену входа плюс зафиксированный отступ — сделка больше не уйдёт в минус.
- Трейлинг-стоп, три метода: фиксированные пункты / ATR x множитель / процент от цены.
- Шаговый трейлинг: двигает стоп только при улучшении минимум на заданное число пунктов.
- Принудительные SL/TP для «голых» позиций без стопа.
- Учёт минимальной дистанции брокера: изменения, нарушающие минимум, пропускаются, а не отклоняются.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Управляйте только символом графика или всем счётом, с опциональным фильтром по magic-номеру, чтобы вести трейлинг лишь одной стратегии.

ПАНЕЛЬ
Компактная панель показывает активные настройки безубытка и трейлинга, число управляемых позиций и плавающий P/L в валюте счёта.

Работает в тестере стратегий. Размер пункта и уровни стопов берутся из спецификации каждого символа — совместимо с любым брокером.
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Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита EquityTargetCloser   — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только   эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли . После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 4 — автоматическое закрытие по общей прибыли или убытку Надёжная торговая утилита для MetaTrader 4, которая автоматически закрывает позиции, когда общая прибыль или общий убыток достигает заданного уровня. Советник контролирует открытые сделки, считает плавающий результат, может использовать трейлинг прибыли и помогает закрывать позиции быстрее, чем ручная реакция трейдера. MetaTrader 4 до сих пор активно используют ручные трейдеры, скальперы
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT4 — расширенная торговая панель и рабочее пространство на графике для MetaTrader 4 VirtualTradePad PRO SE — это профессиональная торговая панель и рабочая среда управления сделками для MetaTrader 4 . Она помогает трейдерам быстрее открывать, сопровождать, защищать, закрывать и анализировать сделки из одного интерфейса на графике. Продукт создан для активных ручных трейдеров, которым нужно больше, чем простой набор кнопок. PRO SE объединяет исполнение в один клик, отложен
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
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Kenichiro Sakamoto
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Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend
Kenichiro Sakamoto
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БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем
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Donchian Trend Engine
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БЕСПЛАТНО — полноценный трендовый движок Donchian, который мы используем в своих платных советниках. Без демо-ограничений, без пробного периода, без урезанных функций. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто н
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Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter
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БЕСПЛАТНО — точки разворота ZigZag вместе с трендовым фильтром на скользящей средней, нарисованные на одном графике. Индикатор показывает уровни разворотов и контекст тренда, на которых торгует система пробоя пивотов. Настроен под золото (XAUUSD). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Пробой пивота имеет смысл только в направлении более к
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БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian и трейлинг-стоп по ATR, который ведёт сделку после пробоя, нарисованные на одном графике. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство пробойных индикаторов показывают вход и на этом останавливаются. Самое трудное в следовании за трендом — то, что происходит дальше: где стоит стоп, когда он подтяг
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Donchian Trend Engine MT4
Kenichiro Sakamoto
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БЕСПЛАТНО — полноценный трендовый движок Donchian, который мы используем в своих платных советниках. Без демо-ограничений, без пробного периода, без урезанных функций. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто н
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Gold Viper Breakout
Kenichiro Sakamoto
5 (1)
Эксперты
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Donchian Channel With ATR Trailing Stop MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian и трейлинг-стоп по ATR, который ведёт сделку после пробоя, нарисованные на одном графике. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство пробойных индикаторов показывают вход и на этом останавливаются. Самое трудное в следовании за трендом — то, что происходит дальше: где стоит стоп, когда он подтяг
FREE
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — точки разворота ZigZag вместе с трендовым фильтром на скользящей средней, нарисованные на одном графике. Индикатор показывает уровни разворотов и контекст тренда, на которых торгует система пробоя пивотов. Настроен под золото (XAUUSD). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Пробой пивота имеет смысл только в направлении более к
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Aegis Account Protector
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Aegis полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https:/
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Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian, трендовый фильтр SMA и трейлинг-стоп по ATR, управляющий сделкой, сведённые вместе. Настроено под крупные криптовалюты (BTC, ETH). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Крипта движется длинными чистыми трендами, а затем резко пилит. Простой пробойный индикатор срабатывает и там, и там. Этот отмечает п
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Spread Guard Live Spread With Average And Ceiling
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — посмотрите на свой спред так, как бэктест вам его никогда не показывал: по каждому бару, относительно его собственного среднего и относительно потолка, который вы задаёте сами. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство людей фильтрует входы индикаторами. В моих собственных тестах почти каждый «умный» фильтр, который я
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Falcon Trailing Stop Manager
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Falcon полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/p
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Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем
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Sentinel News Filter
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Sentinel полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.co
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Rapid Trade Panel
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Rapid Trade Panel полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://ww
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Spread Guard Live Spread MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — посмотрите на свой спред так, как бэктест вам его никогда не показывал: по каждому бару, относительно его собственного среднего и относительно потолка, который вы задаёте сами. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство людей фильтрует входы индикаторами. В моих собственных тестах почти каждый «умный» фильтр, который я
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Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian, трендовый фильтр SMA и трейлинг-стоп по ATR, управляющий сделкой, сведённые вместе. Настроено под крупные криптовалюты (BTC, ETH). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Крипта движется длинными чистыми трендами, а затем резко пилит. Простой пробойный индикатор срабатывает и там, и там. Этот отмечает п
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Aegis Account Protector MT4
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Aegis полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https:/
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Gold Viper Breakout MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
GOLD VIPER — прорыв золота по режиму волатильности (XAUUSD M30) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок. GOLD VIPER — это автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах расширения волатильности: советник
Aureus Gold Averaging Grid MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
AUREUS GOLD — Импульсный пробой с сеткой восстановления для XAUUSD (M30) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок. AUREUS GOLD — это автоматическая торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах сильного расширения волатиль
Bitcoin Comet Trend Follower MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
BITCOIN COMET — трендовый советник на канале Дончиана для BTCUSD и ETHUSD ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD H4, иначе вы увидите ноль сделок. BITCOIN COMET — это автоматизированная торговая система для основных криптовалют — Bitcoin (BTCUSD) и Ethereum (ETHUSD) — на таймфрейме H4. Это чис
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Kenichiro Sakamoto
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