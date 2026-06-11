SixtyNine EA

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SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли.

Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы

Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA. Счёт был запущен с балансом $500, использовался фиксированный размер лота 0.02 на каждую сделку, и он работает в реальной торговле более 20 недель. За этот период был достигнут общий рост более 500%.
Сигнал также показывает реальную сторону риска системы, включая около 20% просадки в условиях живого рынка. Так как в сигнале используется фиксированный лот 0.02 на относительно небольшом балансе $500, пользователи, которые предпочитают меньшую нагрузку, могут использовать меньший размер лота и консервативные set-файлы в зависимости от рыночных условий и исполнения брокера.

LIVE SIGNAL HERE

Цена: $299 → Следующая: $499 → Финальная: $999


SixtyNine EA разработан специально для торговли золотом (XAUUSD) на MetaTrader 5. Он объединяет 6 интегрированных стратегических слоёв для анализа движения рынка, управления входами и выходами, а также выполнения сделок по структурированному подходу. Советник создан для трейдеров, которым нужен не просто результат бэктеста, а реально протестированная система для торговли золотом с прозрачными результатами, гибкими настройками и практической поддержкой после покупки. Каждая сделка защищена предустановленным Stop Loss, а советник не использует Martingale, Recovery-системы, Grid-торговлю или методы увеличения позиций.

Что отличает SixtyNine EA?

  • 6 интегрированных стратегических слоёв: Несколько стратегических слоёв работают одновременно, используя различные параметры входа и управления сделками для адаптации к разным рыночным условиям золота.
  • Live Signal в первую очередь: Поддерживается публичным Live Signal с реальными результатами, а не только скриншотами бэктестов.
  • Более 3 лет личного использования: Основная логика стратегии использовалась лично более 3 лет и показала стабильность при изменяющихся рыночных условиях.
  • Прозрачные результаты: Рост, прибыль, убытки, просадка, бэктесты и поведение Live Signal доступны для просмотра.
  • Простота использования: Советник подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров благодаря простым входным параметрам и понятной настройке. Пользователи могут начать с рекомендуемых настроек, а дополнительные параметры доступны для более глубокой персонализации.


Стратегия и исполнение

Рынок золота является быстрым, волатильным и эмоциональным. SixtyNine EA создан для внесения дисциплины в торговлю золотом благодаря заранее определённой логике стратегии, контролируемому исполнению и автоматическому управлению позициями.
Советник не открывает сделки случайным образом и не пытается следовать каждому движению рынка. Он ожидает сформированные условия и открывает сделки только тогда, когда внутренняя логика стратегии соответствует требованиям. Обычно сделки остаются открытыми от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от рыночной ситуации и логики управления сделкой.
SixtyNine EA может находить как покупки, так и продажи, но не открывает противоположные позиции одновременно для хеджирования. Система работает направленно согласно условиям стратегии и управляет сделками с использованием заранее определённых параметров риска.

Основные возможности

  • Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный лот 0.02 на сделку, более 500% роста и более 20 недель реальной торговли.
  • Прозрачное отображение риска: Публичный сигнал показывает как рост, так и поведение просадки, включая около 20% drawdown в реальных рыночных условиях.
  • 6 интегрированных стратегических слоёв: Несколько стратегических слоёв совместно анализируют возможности и управляют сделками при разных условиях рынка золота.
  • Индивидуальные set-файлы: Set-файлы могут быть подготовлены в соответствии с размером счёта, уровнем риска и торговыми предпочтениями.
  • Профили риска для челленджей: Доступны консервативные профили для трейдеров, которым нужен контролируемый уровень риска и дисциплинированное исполнение.
  • Логика покупок и продаж: Работает как с бычьими, так и с медвежьими сценариями золота без одновременного открытия противоположных позиций.
  • Комплексная защита: Каждая сделка включает Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop.
  • Без Grid / Без Martingale / Без одновременного хеджирования: Чистая торговая структура с контролируемым риском и заранее определёнными параметрами.
  • Оптимизирован для золота: Специально настроен для торговли XAUUSD.
  • Гибкий график: Возможность торговли 5 дней в неделю или настройки отдельных дней и часов.


Рекомендуемые настройки

  • Инструмент: Gold (XAUUSD)
  • Платформа: MetaTrader 5
  • Таймфрейм: H1 или H4
  • Минимальный депозит: $300 для очень маленького лота или тестовых профилей
  • Рекомендуемый депозит: $1000 или выше для более сбалансированного использования
  • Брокер: Рекомендуется надёжный ECN/RAW spread брокер
  • VPS: Рекомендуется для стабильного исполнения и непрерывной работы
  • Бэктест: Бэктестирование можно проводить с настройками по умолчанию. Результаты могут значительно отличаться в зависимости от выбранного режима расчёта лота. Сравните режимы Fixed Lot, Auto Lot и Risk of Previous Trade, чтобы выбрать настройки, которые лучше соответствуют размеру вашего счёта и уровню риска. Для более быстрого тестирования отключите панель EA перед запуском бэктеста.


После покупки

После покупки SixtyNine EA отправьте мне личное сообщение, чтобы получить помощь по настройке и рекомендуемые set-файлы в соответствии с размером вашего счёта, уровнем риска и торговыми целями.

  • Подготовка индивидуальных set-файлов согласно размеру счёта, уровню риска и торговым предпочтениям
  • Консервативные и агрессивные профили риска
  • Помощь по установке MT5
  • Поддержка настройки VPS
  • Рекомендации по размеру лота
  • Быстрая помощь по настройке и работе советника
  • Персональные ответы на вопросы пользователей

Доступны индивидуальные set-файлы. Set-файлы могут быть подготовлены в соответствии с размером вашего счёта, предпочтительным уровнем риска и торговыми целями. Большинству пользователей требуется только настройка размера лота и параметров риска, однако при необходимости могут быть изменены и дополнительные параметры. Если вам нужен персональный set-файл, отправьте мне личное сообщение.


Если вы ищете протестированный в реальной торговле Gold EA с публичным подтверждением результатов, прозрачным поведением риска, гибкими настройками и персональной поддержкой после покупки, SixtyNine EA готов для вас.

Продаётся исключительно на MQL5 Market.

Отзывы 5
Amit-AX
741
Amit-AX 2026.07.14 21:48 
 

Legendary EA from an incredible DEV who has nailed this one. Safe trades with small SL but large profits without any grid and never trade against the trend. I am gutted i found this so late but its life saver and cannot wait to see my account grow! Profits to follow in comment section.

SMR Trades
43
SMR Trades 2026.07.07 09:03 
 

Its great ea all time best ea everyone go & buy it. i tried many ea but only loss but this EA gave me 60% returns in few time. just all the best ea

thompsonalmeida
659
thompsonalmeida 2026.06.30 01:38 
 

It's a surprise that this EA hasn't sold many copies yet, I'm doing really well with it, consistent profits. I recommend this EA. I posted a picture of a winning cycle in the comments section.

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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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5 (9)
Эксперты
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Фильтр:
bc01
501
bc01 2026.07.28 12:29 
 

so far large losses comparing to tiny wins, not sure can work long term

Update 30/7/2026 - after huge losses yesterday. huge losses today. I am turning this EA off, not recommended at all

Farzad Saadatinia
1915
Ответ разработчика Farzad Saadatinia 2026.07.30 23:47
Thank you for your feedback. The complete trading history, including all profits and losses, is publicly available here: https://www.mql5.com/en/signals/2361673 . After reviewing both the public signal and the historical backtests, the EA is currently operating within its normal drawdown range given the recent market conditions. Gold has been experiencing extended range-bound behavior with many false breakouts, which has been challenging for many Gold trading systems. As shown in both the backtests and the live signal history, similar drawdown periods have occurred before and were followed by strong recovery phases. For this reason, I encourage traders to evaluate the EA over a longer period rather than a few trading days. I also contacted you privately to verify that your configuration and results match the public signal, but I have not yet received a reply. If your results differ significantly from the signal, I will be happy to help investigate and review the setup.
Nhut Anh Phan
1989
Nhut Anh Phan 2026.07.21 13:08 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Amit-AX
741
Amit-AX 2026.07.14 21:48 
 

Legendary EA from an incredible DEV who has nailed this one. Safe trades with small SL but large profits without any grid and never trade against the trend. I am gutted i found this so late but its life saver and cannot wait to see my account grow! Profits to follow in comment section.

Farzad Saadatinia
1915
Ответ разработчика Farzad Saadatinia 2026.07.28 21:33
Thank you so much for your kind words and continued support! I'm really happy to hear that you're enjoying SixtyNine EA. I truly appreciate you taking the time to share your experience. If you have any ideas or suggestions for future improvements, I'm always happy to hear them. Wishing you continued success!
SMR Trades
43
SMR Trades 2026.07.07 09:03 
 

Its great ea all time best ea everyone go & buy it. i tried many ea but only loss but this EA gave me 60% returns in few time. just all the best ea

Farzad Saadatinia
1915
Ответ разработчика Farzad Saadatinia 2026.07.28 21:26
Thank you very much for your review! I'm glad to hear you've had a positive experience with SixtyNine EA. Thank you for your trust and support. I wish you continued success, and if you ever need any help or have questions, I'm always here to assist.
thompsonalmeida
659
thompsonalmeida 2026.06.30 01:38 
 

It's a surprise that this EA hasn't sold many copies yet, I'm doing really well with it, consistent profits. I recommend this EA. I posted a picture of a winning cycle in the comments section.

Farzad Saadatinia
1915
Ответ разработчика Farzad Saadatinia 2026.07.28 21:23
Thank you for your wonderful review and for sharing your results! I'm very happy to hear that the EA has been performing well for you. I also appreciate you posting your winning cycle in the comments—it will certainly help other traders. Wishing you continued consistent profits, and thank you again for your trust and support!
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