SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли.

Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы



Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA. Счёт был запущен с балансом $500, использовался фиксированный размер лота 0.02 на каждую сделку, и он работает в реальной торговле более 20 недель. За этот период был достигнут общий рост более 500%.

Сигнал также показывает реальную сторону риска системы, включая около 20% просадки в условиях живого рынка. Так как в сигнале используется фиксированный лот 0.02 на относительно небольшом балансе $500, пользователи, которые предпочитают меньшую нагрузку, могут использовать меньший размер лота и консервативные set-файлы в зависимости от рыночных условий и исполнения брокера.

LIVE SIGNAL HERE



Цена: $299 → Следующая: $499 → Финальная: $999



SixtyNine EA разработан специально для торговли золотом (XAUUSD) на MetaTrader 5. Он объединяет 6 интегрированных стратегических слоёв для анализа движения рынка, управления входами и выходами, а также выполнения сделок по структурированному подходу. Советник создан для трейдеров, которым нужен не просто результат бэктеста, а реально протестированная система для торговли золотом с прозрачными результатами, гибкими настройками и практической поддержкой после покупки. Каждая сделка защищена предустановленным Stop Loss, а советник не использует Martingale, Recovery-системы, Grid-торговлю или методы увеличения позиций.





Что отличает SixtyNine EA?

6 интегрированных стратегических слоёв: Несколько стратегических слоёв работают одновременно, используя различные параметры входа и управления сделками для адаптации к разным рыночным условиям золота.

Несколько стратегических слоёв работают одновременно, используя различные параметры входа и управления сделками для адаптации к разным рыночным условиям золота. Live Signal в первую очередь: Поддерживается публичным Live Signal с реальными результатами, а не только скриншотами бэктестов.

Поддерживается публичным Live Signal с реальными результатами, а не только скриншотами бэктестов. Более 3 лет личного использования: Основная логика стратегии использовалась лично более 3 лет и показала стабильность при изменяющихся рыночных условиях.

Основная логика стратегии использовалась лично более 3 лет и показала стабильность при изменяющихся рыночных условиях. Прозрачные результаты: Рост, прибыль, убытки, просадка, бэктесты и поведение Live Signal доступны для просмотра.

Рост, прибыль, убытки, просадка, бэктесты и поведение Live Signal доступны для просмотра. Простота использования: Советник подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров благодаря простым входным параметрам и понятной настройке. Пользователи могут начать с рекомендуемых настроек, а дополнительные параметры доступны для более глубокой персонализации.



Стратегия и исполнение

Рынок золота является быстрым, волатильным и эмоциональным. SixtyNine EA создан для внесения дисциплины в торговлю золотом благодаря заранее определённой логике стратегии, контролируемому исполнению и автоматическому управлению позициями.

Советник не открывает сделки случайным образом и не пытается следовать каждому движению рынка. Он ожидает сформированные условия и открывает сделки только тогда, когда внутренняя логика стратегии соответствует требованиям. Обычно сделки остаются открытыми от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от рыночной ситуации и логики управления сделкой.

SixtyNine EA может находить как покупки, так и продажи, но не открывает противоположные позиции одновременно для хеджирования. Система работает направленно согласно условиям стратегии и управляет сделками с использованием заранее определённых параметров риска.





Основные возможности

Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный лот 0.02 на сделку, более 500% роста и более 20 недель реальной торговли.

старт $500, фиксированный лот 0.02 на сделку, более 500% роста и более 20 недель реальной торговли. Прозрачное отображение риска: Публичный сигнал показывает как рост, так и поведение просадки, включая около 20% drawdown в реальных рыночных условиях.

Публичный сигнал показывает как рост, так и поведение просадки, включая около 20% drawdown в реальных рыночных условиях. 6 интегрированных стратегических слоёв: Несколько стратегических слоёв совместно анализируют возможности и управляют сделками при разных условиях рынка золота.

Несколько стратегических слоёв совместно анализируют возможности и управляют сделками при разных условиях рынка золота. Индивидуальные set-файлы: Set-файлы могут быть подготовлены в соответствии с размером счёта, уровнем риска и торговыми предпочтениями.

Set-файлы могут быть подготовлены в соответствии с размером счёта, уровнем риска и торговыми предпочтениями. Профили риска для челленджей: Доступны консервативные профили для трейдеров, которым нужен контролируемый уровень риска и дисциплинированное исполнение.

Доступны консервативные профили для трейдеров, которым нужен контролируемый уровень риска и дисциплинированное исполнение. Логика покупок и продаж: Работает как с бычьими, так и с медвежьими сценариями золота без одновременного открытия противоположных позиций.

Работает как с бычьими, так и с медвежьими сценариями золота без одновременного открытия противоположных позиций. Комплексная защита: Каждая сделка включает Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop.

Каждая сделка включает Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Без Grid / Без Martingale / Без одновременного хеджирования: Чистая торговая структура с контролируемым риском и заранее определёнными параметрами.

Чистая торговая структура с контролируемым риском и заранее определёнными параметрами. Оптимизирован для золота: Специально настроен для торговли XAUUSD.

Специально настроен для торговли XAUUSD. Гибкий график: Возможность торговли 5 дней в неделю или настройки отдельных дней и часов.



Рекомендуемые настройки

Инструмент: Gold (XAUUSD)

Gold (XAUUSD) Платформа: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Таймфрейм: H1 или H4

H1 или H4 Минимальный депозит: $300 для очень маленького лота или тестовых профилей

$300 для очень маленького лота или тестовых профилей Рекомендуемый депозит: $1000 или выше для более сбалансированного использования

$1000 или выше для более сбалансированного использования Брокер: Рекомендуется надёжный ECN/RAW spread брокер

Рекомендуется надёжный ECN/RAW spread брокер VPS: Рекомендуется для стабильного исполнения и непрерывной работы

Рекомендуется для стабильного исполнения и непрерывной работы Бэктест: Бэктестирование можно проводить с настройками по умолчанию. Результаты могут значительно отличаться в зависимости от выбранного режима расчёта лота. Сравните режимы Fixed Lot, Auto Lot и Risk of Previous Trade, чтобы выбрать настройки, которые лучше соответствуют размеру вашего счёта и уровню риска. Для более быстрого тестирования отключите панель EA перед запуском бэктеста.



После покупки

После покупки SixtyNine EA отправьте мне личное сообщение, чтобы получить помощь по настройке и рекомендуемые set-файлы в соответствии с размером вашего счёта, уровнем риска и торговыми целями.

Подготовка индивидуальных set-файлов согласно размеру счёта, уровню риска и торговым предпочтениям

Консервативные и агрессивные профили риска

Помощь по установке MT5

Поддержка настройки VPS

Рекомендации по размеру лота

Быстрая помощь по настройке и работе советника

Персональные ответы на вопросы пользователей

Доступны индивидуальные set-файлы. Set-файлы могут быть подготовлены в соответствии с размером вашего счёта, предпочтительным уровнем риска и торговыми целями. Большинству пользователей требуется только настройка размера лота и параметров риска, однако при необходимости могут быть изменены и дополнительные параметры. Если вам нужен персональный set-файл, отправьте мне личное сообщение.



Если вы ищете протестированный в реальной торговле Gold EA с публичным подтверждением результатов, прозрачным поведением риска, гибкими настройками и персональной поддержкой после покупки, SixtyNine EA готов для вас.

Продаётся исключительно на MQL5 Market.