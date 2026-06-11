SixtyNine EA
- Эксперты
-
Farzad Saadatinia*** To get rich, you have to be making money while you're asleep. (David Bailey) ***
- Версия: 1.30
- Обновлено: 2 августа 2026
- Активации: 10
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли.
Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы
Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA. Счёт был запущен с балансом $500, использовался фиксированный размер лота 0.02 на каждую сделку, и он работает в реальной торговле более 20 недель. За этот период был достигнут общий рост более 500%.
Сигнал также показывает реальную сторону риска системы, включая около 20% просадки в условиях живого рынка. Так как в сигнале используется фиксированный лот 0.02 на относительно небольшом балансе $500, пользователи, которые предпочитают меньшую нагрузку, могут использовать меньший размер лота и консервативные set-файлы в зависимости от рыночных условий и исполнения брокера.
Цена: $299 → Следующая: $499 → Финальная: $999
SixtyNine EA разработан специально для торговли золотом (XAUUSD) на MetaTrader 5. Он объединяет 6 интегрированных стратегических слоёв для анализа движения рынка, управления входами и выходами, а также выполнения сделок по структурированному подходу. Советник создан для трейдеров, которым нужен не просто результат бэктеста, а реально протестированная система для торговли золотом с прозрачными результатами, гибкими настройками и практической поддержкой после покупки. Каждая сделка защищена предустановленным Stop Loss, а советник не использует Martingale, Recovery-системы, Grid-торговлю или методы увеличения позиций.
Что отличает SixtyNine EA?
- 6 интегрированных стратегических слоёв: Несколько стратегических слоёв работают одновременно, используя различные параметры входа и управления сделками для адаптации к разным рыночным условиям золота.
- Live Signal в первую очередь: Поддерживается публичным Live Signal с реальными результатами, а не только скриншотами бэктестов.
- Более 3 лет личного использования: Основная логика стратегии использовалась лично более 3 лет и показала стабильность при изменяющихся рыночных условиях.
- Прозрачные результаты: Рост, прибыль, убытки, просадка, бэктесты и поведение Live Signal доступны для просмотра.
- Простота использования: Советник подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров благодаря простым входным параметрам и понятной настройке. Пользователи могут начать с рекомендуемых настроек, а дополнительные параметры доступны для более глубокой персонализации.
Стратегия и исполнение
Рынок золота является быстрым, волатильным и эмоциональным. SixtyNine EA создан для внесения дисциплины в торговлю золотом благодаря заранее определённой логике стратегии, контролируемому исполнению и автоматическому управлению позициями.
Советник не открывает сделки случайным образом и не пытается следовать каждому движению рынка. Он ожидает сформированные условия и открывает сделки только тогда, когда внутренняя логика стратегии соответствует требованиям. Обычно сделки остаются открытыми от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от рыночной ситуации и логики управления сделкой.
SixtyNine EA может находить как покупки, так и продажи, но не открывает противоположные позиции одновременно для хеджирования. Система работает направленно согласно условиям стратегии и управляет сделками с использованием заранее определённых параметров риска.
Основные возможности
- Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный лот 0.02 на сделку, более 500% роста и более 20 недель реальной торговли.
- Прозрачное отображение риска: Публичный сигнал показывает как рост, так и поведение просадки, включая около 20% drawdown в реальных рыночных условиях.
- 6 интегрированных стратегических слоёв: Несколько стратегических слоёв совместно анализируют возможности и управляют сделками при разных условиях рынка золота.
- Индивидуальные set-файлы: Set-файлы могут быть подготовлены в соответствии с размером счёта, уровнем риска и торговыми предпочтениями.
- Профили риска для челленджей: Доступны консервативные профили для трейдеров, которым нужен контролируемый уровень риска и дисциплинированное исполнение.
- Логика покупок и продаж: Работает как с бычьими, так и с медвежьими сценариями золота без одновременного открытия противоположных позиций.
- Комплексная защита: Каждая сделка включает Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop.
- Без Grid / Без Martingale / Без одновременного хеджирования: Чистая торговая структура с контролируемым риском и заранее определёнными параметрами.
- Оптимизирован для золота: Специально настроен для торговли XAUUSD.
- Гибкий график: Возможность торговли 5 дней в неделю или настройки отдельных дней и часов.
Рекомендуемые настройки
- Инструмент: Gold (XAUUSD)
- Платформа: MetaTrader 5
- Таймфрейм: H1 или H4
- Минимальный депозит: $300 для очень маленького лота или тестовых профилей
- Рекомендуемый депозит: $1000 или выше для более сбалансированного использования
- Брокер: Рекомендуется надёжный ECN/RAW spread брокер
- VPS: Рекомендуется для стабильного исполнения и непрерывной работы
- Бэктест: Бэктестирование можно проводить с настройками по умолчанию. Результаты могут значительно отличаться в зависимости от выбранного режима расчёта лота. Сравните режимы Fixed Lot, Auto Lot и Risk of Previous Trade, чтобы выбрать настройки, которые лучше соответствуют размеру вашего счёта и уровню риска. Для более быстрого тестирования отключите панель EA перед запуском бэктеста.
После покупки
После покупки SixtyNine EA отправьте мне личное сообщение, чтобы получить помощь по настройке и рекомендуемые set-файлы в соответствии с размером вашего счёта, уровнем риска и торговыми целями.
- Подготовка индивидуальных set-файлов согласно размеру счёта, уровню риска и торговым предпочтениям
- Консервативные и агрессивные профили риска
- Помощь по установке MT5
- Поддержка настройки VPS
- Рекомендации по размеру лота
- Быстрая помощь по настройке и работе советника
- Персональные ответы на вопросы пользователей
Доступны индивидуальные set-файлы. Set-файлы могут быть подготовлены в соответствии с размером вашего счёта, предпочтительным уровнем риска и торговыми целями. Большинству пользователей требуется только настройка размера лота и параметров риска, однако при необходимости могут быть изменены и дополнительные параметры. Если вам нужен персональный set-файл, отправьте мне личное сообщение.
Если вы ищете протестированный в реальной торговле Gold EA с публичным подтверждением результатов, прозрачным поведением риска, гибкими настройками и персональной поддержкой после покупки, SixtyNine EA готов для вас.
Продаётся исключительно на MQL5 Market.
Legendary EA from an incredible DEV who has nailed this one. Safe trades with small SL but large profits without any grid and never trade against the trend. I am gutted i found this so late but its life saver and cannot wait to see my account grow! Profits to follow in comment section.