Smart Gold Hunter

4.93

Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском.

Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой:

Live Signal - IC Markets:

https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site+Signals+My

Live Signal - Ultima Markets:

https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site+Signals+My

Smart Gold Hunter не является сеточным советником и не использует мартингейл. Он не зависит от бесконечных восстановительных позиций или увеличения лота после убытков. Основная идея советника — торговать золото с контролируемой логикой, защитными настройками и реальным управлением сделками вместо опасного усреднения.

Советник в основном разработан для XAUUSD / Gold. Вы можете использовать его на XAUUSD или на символе золота вашего брокера, например XAUUSDm, GOLD или похожих названиях. Условия брокера очень важны для торговли золотом, поэтому рекомендуются raw spread ECN счета с низким спредом, низкой комиссией, быстрым исполнением и стабильными торговыми условиями.

Smart Gold Hunter можно установить на график XAUUSD. Выбранный профиль и настройки советника важнее, чем таймфрейм графика. Для стабильной работы, особенно на реальных счетах и счетах prop firm, рекомендуется использовать VPS.

Smart Gold Hunter включает разные торговые профили для разных стилей торговли. Scalper Mode предназначен для более активной торговли и быстрого управления сделками. Prop Scalper Mode создан для торговли в стиле prop firm с более контролируемым поведением. Positive RR Mode предназначен для трейдеров, которые предпочитают положительное соотношение риска к прибыли и более крупные движения. Balanced Mode создан для более стабильной работы с меньшей нагрузкой на счет. Custom Mode доступен для опытных пользователей, которые хотят самостоятельно настроить TP, SL, трейлинг, паузы и защитные параметры.

Советник включает несколько защитных опций: дневная цель по прибыли, дневной лимит убытка, защита капитала, фильтр важных новостей, защита от высокого спреда, закрытие по торговой сессии и защита перед пятницей. Эти функции могут быть полезны для контроля риска и торговли на счетах prop firm, но у каждой prop firm свои правила, поэтому пользователь всегда должен проверять условия своей компании перед использованием любого советника.

Бэктест помогает понять поведение советника, но реальные торговые результаты могут отличаться из-за спреда, проскальзывания, комиссии, скорости исполнения, качества VPS и рыночных условий. Поэтому я рекомендую проверять как скриншоты, так и live-сигналы MQL5.

Чтобы начать, арендуйте или купите советник, установите его из MQL5 Market, прикрепите к графику XAUUSD, выберите подходящий торговый профиль и аккуратно настройте лот/риск. Для базового использования сложные set-файлы не нужны, потому что в советнике уже есть готовые профили.

Main features:

No grid
No martingale
No dangerous averaging
Real Stop Loss and Take Profit logic
Strict risk control
Optimized for XAUUSD / Gold
Ready trading profiles
Daily profit target
Daily loss limit
Equity protection
High-impact news filter
Spread protection
Session close protection
Friday close protection
Real-time information panel
Simple setup
Live MQL5 signals available

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Золото — волатильный инструмент, и в трейдинге нет гарантированной прибыли. Используйте правильный размер лота, избегайте агрессивного риска и всегда проверяйте условия брокера, спред, проскальзывание и торговые правила.

Smart Gold Hunter создан для трейдеров, которые ценят стабильность, строгий контроль риска и реальные торговые результаты. Он не создан для скрытия убытков опасным усреднением или увеличения лота после убытков. Он создан для торговли XAUUSD с контролируемой логикой, защитными функциями и понятным управлением риском.

Отзывы 33
Bei_pixiu
19
Bei_pixiu 2026.08.09 00:50 
 

Hello, I’ve successfully purchased the Smart Gold Hunter. Is there any manual I can get? The default settings work great already. You’re a great author.

Andrew Lee
2538
Andrew Lee 2026.08.07 22:06 
 

Impressive system with great logic that won’t blow your account if it has a losing trade. So far my live results match the signal identically. Amazing and super fast support from author with great support from other users as well in an extremely well moderated chat group. Author also doesn’t hound you for a review - I was never asked. This is a nice change from the norm.

DutchOD
166
DutchOD 2026.08.07 08:47 
 

Excellent EA! I look for EAs which I can trust and run on Autopilot. This is the case here with SGH and good support as well. Strong recommendation.

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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
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Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
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!! ПОЖАЛУЙСТА, ОБНОВИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ 2.05 ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРОЙ РАБОТЫ!! УМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ HFT ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА 100К KORTANA FX В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ РЫНКА 29.01.2024 НЕСМОТРЯ НА ТАКУЮ НИЗКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ РАЗДЕЛ СКРИНШОТОВ, Я ТАМ РАЗМЕСТИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАЖНО НЕ УПУСТИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СКИДКУ KORTANA FX %40 ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 29.01.2024. Раскройте свой торговый потенциал с помощью Smart Funded HFT EA!   НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В VPS / НЕТ НАСТРОЕК /
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Bei_pixiu
19
Bei_pixiu 2026.08.09 00:50 
 

Hello, I’ve successfully purchased the Smart Gold Hunter. Is there any manual I can get? The default settings work great already. You’re a great author.

Andrew Lee
2538
Andrew Lee 2026.08.07 22:06 
 

Impressive system with great logic that won’t blow your account if it has a losing trade. So far my live results match the signal identically. Amazing and super fast support from author with great support from other users as well in an extremely well moderated chat group. Author also doesn’t hound you for a review - I was never asked. This is a nice change from the norm.

DutchOD
166
DutchOD 2026.08.07 08:47 
 

Excellent EA! I look for EAs which I can trust and run on Autopilot. This is the case here with SGH and good support as well. Strong recommendation.

Amit-AX
741
Amit-AX 2026.08.06 20:03 
 

Excellent and well thought out! I am impressed with fast TPs and small SL. Decent profits, I will post profits in comments! Love reliable EA to slowly grow the account so welldone to DEV!

David Laird
851
David Laird 2026.08.05 15:35 
 

an EA that works with a fixed SL and TP and a good win rate..... proper trading without martingale risk

goldsmith92
36
goldsmith92 2026.08.05 09:32 
 

This is a reliable EA. Do not expect a surge of orders like others. I used default setfiles and and it's consistent. Do not be greedy this is not a money machine making. Otherwise it's stable a consistent. Just to note, it's broker and account sensitive so choose a reliable broker and always RAW account. Support from the author is available and communicative. Once again, if you're looking for stable and consistent EA, this will work for a long run.

Myroslav Tsymbalistyi
218
Myroslav Tsymbalistyi 2026.08.05 04:26 
 

If it makes me a profit then it will be a good rating.

Carlos Alberto Castillo Luzon
494
Carlos Alberto Castillo Luzon 2026.08.04 14:47 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

chuayeanlam
59
chuayeanlam 2026.08.04 08:15 
 

Very good value of money, it worth it. my portfolio is up 70% in a month with small risk.

Manolo1993
33
Manolo1993 2026.07.28 15:12 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Barbaros Bulent Kortarla
9114
Ответ разработчика Barbaros Bulent Kortarla 2026.07.31 10:08
Hi here is review section, please send a message from comment section. Thanks
fbi333444
462
fbi333444 2026.07.28 04:01 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Barbaros Bulent Kortarla
9114
Ответ разработчика Barbaros Bulent Kortarla 2026.07.28 04:35
Hi here is review section, please send a message from comment section. Thanks
Gatto001
20
Gatto001 2026.07.24 08:02 
 

Barbaros very supportive and helpful however considering I am living in UAE I am a bit limited with brokers. It's running, it places a reasonable amount of trades but so far not many running. Only few days I am using it so I might change idea next week. Good point......no loss at all so far!

Barbaros Bulent Kortarla
9114
Ответ разработчика Barbaros Bulent Kortarla 2026.07.28 04:36
Thank you very much.
minder amiri
34
minder amiri 2026.07.23 13:23 
 

Merhabalar kullanım klavuzu paylaşır mısınız?

Barbaros Bulent Kortarla
9114
Ответ разработчика Barbaros Bulent Kortarla 2026.07.23 13:34
Can you please.send a message from comment section please. Thank you from purchase
AI-Lab
287
AI-Lab 2026.07.19 22:13 
 

Running well on multiple brokers for a week now with good results. Real stop losses on every trade, clean execution, no issues. A good EA.

Barbaros Bulent Kortarla
9114
Ответ разработчика Barbaros Bulent Kortarla 2026.07.23 13:35
Thank you very much, I am glad to hear this.happy tading
SkyBlue Fintech Solutions LLP
762
Vignesh Kumaravel 2026.07.11 00:26 
 

I'm quite surprised by how well this EA functions. As pointed out by others, it doesn't gave the usual martingale/grid style trading and opens trade setups similar to manual traders with good R:R. The developer is also very responsive and friendly.

Barbaros Bulent Kortarla
9114
Ответ разработчика Barbaros Bulent Kortarla 2026.07.11 04:48
Thank you very much, Vignesh, for your kind review. I’m glad you appreciate the manual-style trade setups, balanced risk-to-reward approach, and the fact that Smart Gold Hunter does not use grid or martingale. Your support means a lot to me!
liganss
841
liganss 2026.07.10 04:26 
 

This EA is the most satisfying one I've come across so far. No grid, no Martingale, most EAs on the market that close one trade at a time have a low risk-reward ratio, but this one averages RR 1:1, with a current win rate of 69%, very impressive. I'm currently using it on three charts: Scalper, Prop Scalper, and RR, among them, RR is the one I consider the best. Many thanks to Barbaros. Compared to other high-priced EAs on the market, if 10 is a perfect score, I'd give this one 100.

Barbaros Bulent Kortarla
9114
Ответ разработчика Barbaros Bulent Kortarla 2026.07.11 04:49
Thank you so much for this amazing review! I’m very happy that you are satisfied with Smart Gold Hunter and especially the RR Mode. Your comparison and generous score truly made my day. I hope the EA continues delivering strong and consistent results for you on all three charts!
Dmitrii Kovalevskii
818
Dmitrii Kovalevskii 2026.07.07 07:47 
 

Great pre-purchase consultation! I would like to thank Barbaros for the detailed and clear answers to all my questions before I decided to buy. His explanations about the Prop Scalper Mode, the drawdown protection settings, and the risk recommendations were extremely helpful and made me confident in my choice. I will update this review with my live trading results in a couple of weeks. However, my first impression of the support and professionalism is already very positive.

Barbaros Bulent Kortarla
9114
Ответ разработчика Barbaros Bulent Kortarla 2026.07.11 04:49
Thank you very much, Dmitrii. I’m glad my explanations about Prop Scalper Mode, drawdown protection, and risk settings helped you make a confident decision. I truly appreciate your trust
uuiuok
24
uuiuok 2026.07.05 22:35 
 

Hello, I just purchased EA. Where can I obtain the setup file? How do I set it up?

Barbaros Bulent Kortarla
9114
Ответ разработчика Barbaros Bulent Kortarla 2026.07.05 22:37
hi thank you for your purchase please check your DM
jimcui
77
jimcui 2026.07.01 14:29 
 

Great EA! i bought a week ago and it is doing well. The author is really helpful and easy to reach. Thanks!

Julien Metz
326
Julien Metz 2026.06.24 15:26 
 

I am happy with this expert, the risk to reward is great, the hit rate is good, sl is on every trade and the dev is available, this bot isnt like the ones with giant sl or grid, it has real longterm potential, good work

Barbaros Bulent Kortarla
9114
Ответ разработчика Barbaros Bulent Kortarla 2026.06.24 15:29
Thank you so much for your valuable review. Happy trading.
12
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