Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском.

Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой:

Live Signal - IC Markets:

https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site+Signals+My

Live Signal - Ultima Markets:

https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site+Signals+My

Smart Gold Hunter не является сеточным советником и не использует мартингейл. Он не зависит от бесконечных восстановительных позиций или увеличения лота после убытков. Основная идея советника — торговать золото с контролируемой логикой, защитными настройками и реальным управлением сделками вместо опасного усреднения.

Советник в основном разработан для XAUUSD / Gold. Вы можете использовать его на XAUUSD или на символе золота вашего брокера, например XAUUSDm, GOLD или похожих названиях. Условия брокера очень важны для торговли золотом, поэтому рекомендуются raw spread ECN счета с низким спредом, низкой комиссией, быстрым исполнением и стабильными торговыми условиями.

Smart Gold Hunter можно установить на график XAUUSD. Выбранный профиль и настройки советника важнее, чем таймфрейм графика. Для стабильной работы, особенно на реальных счетах и счетах prop firm, рекомендуется использовать VPS.

Smart Gold Hunter включает разные торговые профили для разных стилей торговли. Scalper Mode предназначен для более активной торговли и быстрого управления сделками. Prop Scalper Mode создан для торговли в стиле prop firm с более контролируемым поведением. Positive RR Mode предназначен для трейдеров, которые предпочитают положительное соотношение риска к прибыли и более крупные движения. Balanced Mode создан для более стабильной работы с меньшей нагрузкой на счет. Custom Mode доступен для опытных пользователей, которые хотят самостоятельно настроить TP, SL, трейлинг, паузы и защитные параметры.

Советник включает несколько защитных опций: дневная цель по прибыли, дневной лимит убытка, защита капитала, фильтр важных новостей, защита от высокого спреда, закрытие по торговой сессии и защита перед пятницей. Эти функции могут быть полезны для контроля риска и торговли на счетах prop firm, но у каждой prop firm свои правила, поэтому пользователь всегда должен проверять условия своей компании перед использованием любого советника.

Бэктест помогает понять поведение советника, но реальные торговые результаты могут отличаться из-за спреда, проскальзывания, комиссии, скорости исполнения, качества VPS и рыночных условий. Поэтому я рекомендую проверять как скриншоты, так и live-сигналы MQL5.

Чтобы начать, арендуйте или купите советник, установите его из MQL5 Market, прикрепите к графику XAUUSD, выберите подходящий торговый профиль и аккуратно настройте лот/риск. Для базового использования сложные set-файлы не нужны, потому что в советнике уже есть готовые профили.

Main features:

No grid

No martingale

No dangerous averaging

Real Stop Loss and Take Profit logic

Strict risk control

Optimized for XAUUSD / Gold

Ready trading profiles

Daily profit target

Daily loss limit

Equity protection

High-impact news filter

Spread protection

Session close protection

Friday close protection

Real-time information panel

Simple setup

Live MQL5 signals available

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием. Золото — волатильный инструмент, и в трейдинге нет гарантированной прибыли. Используйте правильный размер лота, избегайте агрессивного риска и всегда проверяйте условия брокера, спред, проскальзывание и торговые правила.

Smart Gold Hunter создан для трейдеров, которые ценят стабильность, строгий контроль риска и реальные торговые результаты. Он не создан для скрытия убытков опасным усреднением или увеличения лота после убытков. Он создан для торговли XAUUSD с контролируемой логикой, защитными функциями и понятным управлением риском.