Настройка времени торговли для XAUUSD

Перед использованием EA XAUUSD PropFirm проверьте время открытия рынка XAUUSD у вашего брокера в MetaTrader 5 (MT5).

Параметр ВРЕМЯ НАЧАЛА (START TIME) должен быть установлен на 1 час позже открытия рынка.

Пример

Брокер Hantec

Время открытия XAUUSD: 01:00

Установите параметр ВРЕМЯ НАЧАЛА (START TIME) на: 02:00

Важно: Каждый брокер может использовать собственное серверное время. Поэтому перед началом торговли проверьте время открытия XAUUSD в вашем MT5 и установите параметр ВРЕМЯ НАЧАЛА (START TIME) на 1 час позже открытия рынка.

Эта настройка обязательна для корректной работы EA.









Разработан для FTMO Challenge, Funded-счетов и торговли на собственный капитал

Velas Forex был разработан для трейдеров, которые стремятся к стабильности и дисциплинированной торговле, независимо от того, проходят ли они FTMO Challenge, используют другие Prop Firm, торгуют на Funded-счетах или на собственном капитале.

Система управления рисками разработана для обеспечения стабильного роста капитала с приоритетом сохранения торгового счета и соблюдения установленных трейдером ограничений по риску.

Идеально подходит для:

✔ FTMO Challenge (любой размер счета)

✔ Других Prop Firm

✔ Funded-счетов

✔ Торговли на собственный капитал

✔ MetaTrader 5

Советник можно использовать для любого FTMO Challenge — достаточно настроить параметры в соответствии с размером счета (10 000 USD, 25 000 USD, 50 000 USD, 100 000 USD, 200 000 USD и более).

Гибкая система управления рисками позволяет адаптировать параметры под требования любой Prop Firm или под вашу собственную торговую стратегию.

Представленные тесты были выполнены с использованием конфигурации, соответствующей счету FTMO Challenge на 10 000 USD, демонстрируя подход, ориентированный на стабильность, контроль просадки и последовательность торговых результатов.

Результаты бэктеста

Исторические тесты демонстрируют высокий процент прибыльных сделок.

Полученные результаты подтверждают сбалансированную систему управления рисками — ключевой фактор для трейдеров, проходящих оценочные программы Prop Firm.

Конфигурация бэктеста

FTMO Challenge: 2 этапа

Валюта счета: USD

Платформа: MetaTrader 5

Тип счета: FTMO Swing

Важно: Представленные результаты относятся исключительно к тестированию с указанными настройками. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от торгового инструмента, периода тестирования, рыночных условий и выбранных параметров.