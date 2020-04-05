Xauusd PropFirm

Настройка времени торговли для XAUUSD

Перед использованием EA XAUUSD PropFirm проверьте время открытия рынка XAUUSD у вашего брокера в MetaTrader 5 (MT5).

Параметр ВРЕМЯ НАЧАЛА (START TIME) должен быть установлен на 1 час позже открытия рынка.

Пример

Брокер Hantec

  • Время открытия XAUUSD: 01:00

  • Установите параметр ВРЕМЯ НАЧАЛА (START TIME) на: 02:00

Важно: Каждый брокер может использовать собственное серверное время. Поэтому перед началом торговли проверьте время открытия XAUUSD в вашем MT5 и установите параметр ВРЕМЯ НАЧАЛА (START TIME) на 1 час позже открытия рынка.

Эта настройка обязательна для корректной работы EA.



Разработан для FTMO Challenge, Funded-счетов и торговли на собственный капитал

Velas Forex был разработан для трейдеров, которые стремятся к стабильности и дисциплинированной торговле, независимо от того, проходят ли они FTMO Challenge, используют другие Prop Firm, торгуют на Funded-счетах или на собственном капитале.

Система управления рисками разработана для обеспечения стабильного роста капитала с приоритетом сохранения торгового счета и соблюдения установленных трейдером ограничений по риску.

Идеально подходит для:

✔ FTMO Challenge (любой размер счета)

✔ Других Prop Firm

✔ Funded-счетов

✔ Торговли на собственный капитал

✔ MetaTrader 5

Советник можно использовать для любого FTMO Challenge — достаточно настроить параметры в соответствии с размером счета (10 000 USD, 25 000 USD, 50 000 USD, 100 000 USD, 200 000 USD и более).

Гибкая система управления рисками позволяет адаптировать параметры под требования любой Prop Firm или под вашу собственную торговую стратегию.

Представленные тесты были выполнены с использованием конфигурации, соответствующей счету FTMO Challenge на 10 000 USD, демонстрируя подход, ориентированный на стабильность, контроль просадки и последовательность торговых результатов.

Результаты бэктеста

Исторические тесты демонстрируют высокий процент прибыльных сделок.

Полученные результаты подтверждают сбалансированную систему управления рисками — ключевой фактор для трейдеров, проходящих оценочные программы Prop Firm.

Конфигурация бэктеста

FTMO Challenge: 2 этапа

Валюта счета: USD

Платформа: MetaTrader 5

Тип счета: FTMO Swing

Важно: Представленные результаты относятся исключительно к тестированию с указанными настройками. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от торгового инструмента, периода тестирования, рыночных условий и выбранных параметров.


Рекомендуем также
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Эксперты
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
SF90 Scuderia
Felipe Jose Costa Pereira
Эксперты
IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена со скидкой. Цена будет увеличиваться на 50 долларов за каждые 10 покупок. Окончательная цена: 4999 долларов. Для трейдеров, которые ищут профессиональный и дисциплинированный подход к торговле золотом, SF90 Scuderia был разработан исключительно для торговли XAUUSD, используя передовое сочетание количественного анализа, математических моделей, определения трендов и
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Эксперты
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
CalcWave
Mohit Kumar
Эксперты
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
FiveStarFX Gold Reversal Edge
Adam Shareef Mohamed
Эксперты
FiveStarFX Gold Reversal Edge Professional automated trading solution designed for structured execution and controlled risk management in the Gold market. Built for traders who value discipline, precision, and consistency. Key Features Fully automated trading One trade at a time (controlled exposure) Fixed Stop Loss and Take Profit Smart Break-Even protection Profit lock with buffer Step-based trailing management Spread protection system Works on any broker Trade Management The E
FREE
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
QuantumLogic AI
Silvano Cesar Silva Vieira
Эксперты
QuantumLogic AI QuantumLogic AI — это сложный советник, разработанный для алгоритмической торговли институционального уровня. Он использует динамическую стратегию усреднения (Сетка) в сочетании со сверхбыстрой асинхронной системой блочного закрытия (Корзина). ОБЗОР СТРАТЕГИИ Советник фильтрует направление рынка с помощью скользящей средней и выставляет расчетную сетку ордеров. QuantumLogic AI работает в строгих временных рамках и использует запатентованный алгоритм «Овертайм» для безопасного у
Robo Sniper Ultra
Flavio Dos Santos
Эксперты
SNIPER ULTRA: Хирургическая точность на финансовых рынках Покорите рынок с SNIPER ULTRA — роботом для MT5, который навсегда избавит вас от убытков во время консолидации. Пока другие сливают депозит в «боковике», наша эксклюзивная технология фильтрации «значимых движений» гарантирует вход только при наличии реального объема и подтвержденного тренда. Забудьте о ложных сигналах: Sniper Ultra выполняет инвертированные пересечения с математической точностью, входя в сделку в момент истощения цены,
PipBandit Quantum Gold Scalper
Isaac Nhlapo
Эксперты
This EA is specifically built to trade XAUUSD with precision and confidence. It ensures that trades are entered with highest probability and has awesome risk management tools in place. Give it a test, it is a one of a kind in the market.  For the  1 minute XAUUSD  chart, pre-set for 1 minute time frame.  Please message me for any assistance.  Recommendations and requirements; Currency pair: XAUUSD Timeframe: M1 or M5  Minimum deposit : $50 Recommended initial deposit: $100 Account type: Any acco
ACDO Brasil
Edson Cavalca Junior
Эксперты
Торговый робот с 21 торговой стратегией ACDO — наш самый полный робот, он позволяет использовать сотни торговых настроек из 21 доступного сигнала. Открытие позиций основано на параметрах, идентифицированных как сигналы, при активации всех робот выдаст торговый ордер только в том случае, если количество сигналов больше минимального, установленного пользователем. Откройте для себя наши продукты Фильтры используются для повышения точности сигналов, и если они активированы и их критерии н
XAU vs USD
Pablo Filipe Soares De Almeida
Эксперты
XAU vs USD — АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СОВЕТНИК ДЛЯ ЗОЛОТА (XAUUSD) - 24H XAU vs USD — это торговый советник, разработанный исключительно для торговли парой XAUUSD, с упором на простоту использования и встроенное управление рисками. ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА, БЕЗ ЛИШНИХ СЛОЖНОСТЕЙ. Советник готов к использованию сразу, с консервативными настройками и минимальным лотом (0.01), что идеально подходит для безопасного тестирования или торговли с низким риском с самого начала. Нет необходимости настраивать десятки
Genius Trades Pro
Loncey Duwarkah
Эксперты
Trading manually is high risk, stop losing money. Every successful trader knows indexes always rise. Built to profit 300%+ faster instead of waiting. Revolutionize your trading experience and profit 24/7, even while you sleep! Built on Google Gemini AI. One Step Setup:  Any Index Symbol/s (on different charts. Adjust the magic number in the settings if more than 1 robot) Tested:   UK100, SPX500 , FRA40, GER40, ESP35, EUSTX50, US30, JPN225, AUS200 Full free support before and after you purchase.
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Эксперты
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Запустить промо: Доступно всего 1 копий по цене 399$. Окончательная цена: 2000$ Будет продано ограниченное количество копий этого советника. Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с   Luna AI Pro EA   , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего». Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набор
Neuron Bots Gold D1 Premium
Vinicius Machado
Эксперты
GOLD D1 – Estratégia Candle 80% com Pirâmide Inteligente e Trailing Dinâmico (MT5) O   GOLD D1   é um Expert Advisor avançado desenvolvido para operar principalmente o XAUUSD (Ouro) com base em análise de força do candle diário, confirmação de momentum e gestão inteligente de posições. Trata-se de um robô robusto, focado em capturar movimentos fortes do mercado enquanto controla o risco através de uma estrutura adaptativa de pirâmide e trailing stop. Estratégia Principal – Candle 80% O robô
Gbpjpy Macd Trader
Tomas Vanek
Эксперты
The GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on GBPJPY using the H1 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 220100009 Main Chart: Cu
FREE
Rola Scalper
Luciano Cabral Rola Neto
5 (3)
Эксперты
Profitable Scalper EA - Rôla Scalper! Tested on EURUSDm Symbol on Micro Account created in XM Broker, but you can try it in any market or broker, any way I recommend that you use it on markets with volatility similar to EURUSD. This EA can open a lot of positions, so I recommend that you use a broker that don't have comission fee and provide low spread. You can use settings on 5 minutes timeframe, since I started to use it, and in tests, the maximum drawdown with this settings and M5 timefram
FREE
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Эксперты
Uni Bot   трендовый нейросетевой обученый бот. Экспертная система на основе нейросети новой специально разработанной архитектуре (T-INN) Target-IntelNeuroNet. Для работы данного варианта эксперта нет необходимости загружать файл обученной нейросети, поскольку для простоты использования конечным пользователем нейросетевого форекс бота большинством пользователей ряд нейросетей закодированы в тело бота.  Но для того чтобы бот лучше приспособился к конкретной истории вашего бота вам будет лучше нау
Opening Range Breakout EA MT5
Josef Vobejda
5 (1)
Эксперты
Opening Range Breakout EA is a focused trading robot that automates one of the most effective intraday strategies: trading the session breakout. It operates by observing the market during its initial, quiet phase to establish the opening range. Once that range is defined, the EA is ready to enter a trade the moment price action confirms a breakout, helping you ride the volatility that follows. Advanced Version The Trading Idea The core of this strategy is simple: many of the day's biggest move
FREE
Odin AUDCAD
Youssef Esseghaiar
Эксперты
️ ODIN AUDCAD — The All-Father of Smart Grid Trading ️ “Wisdom. Precision. Dominance.” RULE THE MARKETS WITH THE POWER OF ODIN Step beyond ordinary trading systems and enter the realm of institutional-grade execution . ODIN AUDCAD is not just another Expert Advisor — it is a battle-hardened Smart Grid AI system , engineered to dominate the AUDCAD M5 timeframe using advanced Smart Money Concepts (SMC) and adaptive intelligence. Inspired by the All-Father himself, ODIN doesn’t rely on guess
Mavro Extra
Nikita Solostejs
Эксперты
Mavro Extra  is a reliable tool designed to help you trade more efficiently in financial markets. This advisor automatically implements swing trading strategies based on proven indicators such as Moving Average (MA) and Average True Range (ATR). By relying on these indicators, it identifies optimal entry and exit points, allowing you to follow current market dynamics and trade in the direction of the trend. The advisor uses a fixed trade volume, yet provides flexible risk management settings. Yo
Gold Soverient H4
Arockia Dinesh Babu
Эксперты
Trading Specifications: Symbol: XAUUSD (Gold) Timeframe: H4 (Required for optimal performance) Strategy: Swing Trading / Trend Following Minimum Deposit: $1000 (Recommended for proper risk management) Lot Size : 0.01 ·         Within a year, your entire initial capital was fully withdrawn, and since then, the EA has been trading exclusively with profit funds only, without any exposure to the original balance. ·         The current price of $599 is a limited launch offer, and it will be increased
RSI Dynamic Strategy Builder
Rocio Uriburu
Эксперты
Изучите все мои продукты для MetaTrader 4, MetaTrader 5 и бесплатные пробные версии: https://www.mql5.com/es/users/urocio/seller У вас есть две версии советника (EA): Полная версия с неограниченным количеством символов и функций. Пробная версия (бесплатная) для тестирования работы EA: работает только на EURUSD, выполняет 5 последовательных циклов, после чего приостанавливается на 7 дней перед перезапуском. Создавайте собственные торговые стратегии с полной гибкостью! Этот советник (EA) разр
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Эксперты
-         What it does? Opens BUY (or SELL) orders automatically every X pips you decide. Closes each trade at your personal TP .  Works on any symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC... 100 % YOUR SETTINGS   What can you enter in the settings? - Trading direction: Buy or Sell - Entry level - Entry volume - Maximum number of buy orders - Maximum number of sell orders - Pips required for each new entry - Pips to take profit per trade - Stop Loss Level - Close all trades when SL level is hit Exam
Ew3
Roberto Alencar
Эксперты
EW3 - Expert Advisor for Forex Mean Reversion Trading Overview An Expert Advisor designed to operate on mean reversion strategy with disciplined risk management, avoiding high-risk approaches such as grid or martingale methods. Key Features • Mean Reversion Strategy: Identifies and trades market correction movements • Multi-Symbol Support: Operates on 26 currency pairs simultaneously • Centralized Risk Control: Global stop loss and take profit management across all positions • Multi-Timeframe
VectorGold QuantCore EA
Kridtapon Petkaewna
Эксперты
VectorGold QuantCore EA | Multi-Strategy Portfolio EA for XAUUSD Overview VectorGold QuantCore is a systematic multi-strategy Expert Advisor designed for XAUUSD (Gold) using a portfolio-based trading approach. Instead of relying on a single entry condition, the EA combines 16 independent rule-based strategies, each with its own logic, direction, holding period, and magic number. The system is built around the concept of strategy diversification — allowing multiple market behaviors to be captured
Forex Market Scalper
Dzintars Jakovlevs
Эксперты
FOREX MARKET SCALPER is a hybrid scalping robot on hedge accounts. If you like when your robot is in constant trading and at the same time you feel that you have full control then this robot is perfect for you! No more psychological exhaustion when in manual trading after trade opening the market price goes opposite way and you feel tired of constant drawdowns. This robot trades both directions at the same time and you won't be bothered anymore which direction price moves. Remember how exhausti
WR Prop Firm
WEALTHROAD LTD
Эксперты
Wealth Road Bot for Passing   Prop Firm Challenges An Expert Advisor specifically designed to pass the challenge and verification phases of funded account companies, with full compliance to drawdown and daily loss rules. Why Wealth Road Bot for Funded Accounts? Very low drawdown based on our internal testing Most of our clients successfully pass the challenge when following the recommended settings and risk management rules. Automatically avoids trading during restricted hours Respects the rule
SMC Liquidity Core
Fateh Lal Jeengar
Эксперты
SMC Liquidity Core MT5 Professional Smart Money Concepts Expert Advisor for MetaTrader 5 SMC Liquidity Core MT5 is a professional fully automated Expert Advisor designed for traders who want to trade XAUUSD (Gold) using institutional Smart Money Concepts (SMC) . The EA has been carefully developed to identify Liquidity Sweeps , validate Change of Character (CHoCH) , and execute trades only after market structure confirms a potential reversal. Instead of relying on traditional lagging indicators,
Gold Swing Auto XAUUSD with Graded Signals MT5
Genki Andou
Эксперты
Может ли ваш советник объяснить, ПОЧЕМУ он выиграл? Большинство советников дают только результат. Выиграл, проиграл, баланс вырос, баланс упал. Почему он вошёл, почему не входит сейчас, какой тип сигнала реально зарабатывает на ВАШЕМ счёте — вы этого не знаете. Вы просто держите его включённым и надеетесь. KURAMA GOLD SWING AUTO устроен принципиально иначе. [Главное отличие этого советника] Этот советник отслеживает, какие сигналы зарабатывают на ВАШЕМ счёте, — и сообщает это вам. Каждый
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Другие продукты этого автора
Fimathe PCM Indicador
Cristiano Rodrigo Olegini
Индикаторы
Velas Forex FIMATHE PCM Indicator (БЕСПЛАТНО) Velas Forex FIMATHE PCM Indicator — это бесплатный индикатор, разработанный для помощи трейдерам в простом, быстром и наглядном анализе рынка. Его основная цель — облегчить определение рыночных условий с помощью понятных визуальных сигналов, помогая трейдерам принимать более уверенные торговые решения. Segue a tradução para o russo: Лучший результат для XAUUSD: Таймфрейм: 5M Время сервера MT5: 02:00 Управление рисками: 1 Take Profit — прекратить тор
FREE
Big Us100 Us30
Cristiano Rodrigo Olegini
Эксперты
BigMoney Forex — Полностью автоматический торговый советник для рынка Forex BigMoney Forex — это 100% автоматический торговый советник (Expert Advisor), разработанный компанией TraderEA , который полностью управляет торговым процессом: от анализа рынка и открытия сделок до сопровождения и закрытия позиций без какого-либо ручного вмешательства. Он создан для обеспечения стабильной, дисциплинированной торговли без эмоциональных решений, оснащён информативной панелью на графике и расширенными инстр
Fimathe PCM Boleta
Cristiano Rodrigo Olegini
Утилиты
Fimathe PCM Trade Panel Fimathe PCM Trade Panel — это профессиональная торговая панель для MetaTrader 5, разработанная специально для трейдеров, использующих стратегию Fimathe PCM (Теория циклов) . Панель объединяет торговую стратегию Fimathe PCM с быстрым и удобным инструментом ручного открытия сделок, позволяя эффективно управлять позициями и контролировать риски. Основные возможности Интеграция стратегии Fimathe PCM непосредственно в график. Автоматическое построение торговых каналов. Определ
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв