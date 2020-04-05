Xauusd PropFirm
- Эксперты
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- Версия: 6.22
- Обновлено: 28 июня 2026
- Активации: 5
Перед использованием EA XAUUSD PropFirm проверьте время открытия рынка XAUUSD у вашего брокера в MetaTrader 5 (MT5).
Параметр ВРЕМЯ НАЧАЛА (START TIME) должен быть установлен на 1 час позже открытия рынка.
Пример
Брокер Hantec
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Время открытия XAUUSD: 01:00
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Установите параметр ВРЕМЯ НАЧАЛА (START TIME) на: 02:00
Важно: Каждый брокер может использовать собственное серверное время. Поэтому перед началом торговли проверьте время открытия XAUUSD в вашем MT5 и установите параметр ВРЕМЯ НАЧАЛА (START TIME) на 1 час позже открытия рынка.
Эта настройка обязательна для корректной работы EA.
Разработан для FTMO Challenge, Funded-счетов и торговли на собственный капитал
Velas Forex был разработан для трейдеров, которые стремятся к стабильности и дисциплинированной торговле, независимо от того, проходят ли они FTMO Challenge, используют другие Prop Firm, торгуют на Funded-счетах или на собственном капитале.
Система управления рисками разработана для обеспечения стабильного роста капитала с приоритетом сохранения торгового счета и соблюдения установленных трейдером ограничений по риску.
Идеально подходит для:
✔ FTMO Challenge (любой размер счета)
✔ Других Prop Firm
✔ Funded-счетов
✔ Торговли на собственный капитал
✔ MetaTrader 5
Советник можно использовать для любого FTMO Challenge — достаточно настроить параметры в соответствии с размером счета (10 000 USD, 25 000 USD, 50 000 USD, 100 000 USD, 200 000 USD и более).
Гибкая система управления рисками позволяет адаптировать параметры под требования любой Prop Firm или под вашу собственную торговую стратегию.
Представленные тесты были выполнены с использованием конфигурации, соответствующей счету FTMO Challenge на 10 000 USD, демонстрируя подход, ориентированный на стабильность, контроль просадки и последовательность торговых результатов.
Результаты бэктеста
Исторические тесты демонстрируют высокий процент прибыльных сделок.
Полученные результаты подтверждают сбалансированную систему управления рисками — ключевой фактор для трейдеров, проходящих оценочные программы Prop Firm.
Конфигурация бэктеста
FTMO Challenge: 2 этапа
Валюта счета: USD
Платформа: MetaTrader 5
Тип счета: FTMO Swing
Важно: Представленные результаты относятся исключительно к тестированию с указанными настройками. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от торгового инструмента, периода тестирования, рыночных условий и выбранных параметров.