DragObjectDestroy

Уничтожает объект перетаскивания.

virtual bool  DragObjectDestroy()

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.