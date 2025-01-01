ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndObjColorBackground 

ColorBackground (метод Get)

Получает значение свойства OBJPROP_BGCOLOR (цвет фона) объекта графика.

color  ColorBackground()

Возвращаемое значение

Значение свойства OBJPROP_BGCOLOR объекта графика.

ColorBackground (метод Set)

Устанавливает значение свойства OBJPROP_BGCOLOR (цвет фона) объекта графика.

bool  ColorBackground(
   const color  value      // значение
   )

Параметры

value

[in]  Новое значение свойства OBJPROP_BGCOLOR.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.