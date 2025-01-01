ДокументацияРазделы
Включает способность элемента отвечать на действия пользователя.

virtual bool  Enable()

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.

Примечание

При включенном режиме элемент отрабатывает внешние события.