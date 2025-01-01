ДокументацияРазделы
ZOrder (метод Get)

Получает значение свойства OBJPROP_ZORDER объекта графика.

long  ZOrder()

Возвращаемое значение

Значение свойства OBJPROP_ZORDER объекта графика.

ZOrder (метод Set)

Устанавливает значение свойства OBJPROP_ZORDER объекта графика.

bool  ZOrder(
   const long  value      // значение
   )

Параметры

value

[in]  Новое значение свойства OBJPROP_ZORDER.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.