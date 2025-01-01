- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
ZOrder (метод Get)
Получает значение свойства OBJPROP_ZORDER объекта графика.
|
long ZOrder()
Возвращаемое значение
Значение свойства OBJPROP_ZORDER объекта графика.
ZOrder (метод Set)
Устанавливает значение свойства OBJPROP_ZORDER объекта графика.
|
bool ZOrder(
Параметры
value
[in] Новое значение свойства OBJPROP_ZORDER.
Возвращаемое значение
true - в случае удачи, иначе - false.