Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndObjOnSetText OnEventTextColorColorBackgroundColorBorderFontFontSizeZOrderOnObjectCreateOnObjectChangeOnObjectDeleteOnObjectDragOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetFontOnSetFontSizeOnSetZOrderOnDestroyOnChange OnSetText Виртуальный обработчик события "SetText" (изменение свойства OBJPROP_TEXT) элемента управления. virtual bool OnSetText() Возвращаемое значение true - если событие обработано, иначе - false. Примечание Метод базового класса не выполняет никаких действий и всегда возвращает true. OnObjectDrag OnSetColor