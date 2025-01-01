ДокументацияРазделы
Text (метод Get)

Получает значение свойства OBJPROP_TEXT (текст) объекта графика.

string  Text()

Возвращаемое значение

Значение свойства OBJPROP_TEXT объекта графика.

Text (метод Set)

Устанавливает значение свойства OBJPROP_TEXT (текст) объекта графика.

bool  Text(
   const string  value      // значение
   )

Параметры

value

[in]  Новое значение свойства OBJPROP_TEXT.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.