Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndObjFont 

Font (метод Get)

Получает значение свойства OBJPROP_FONT (шрифт) объекта графика.

string  Font()

Возвращаемое значение

Значение свойства OBJPROP_FONT объекта графика.

Font (метод Set)

Устанавливает значение свойства OBJPROP_FONT (шрифт) объекта графика.

bool  Font(
   const string  value      // значение
   )

Параметры

value

[in]  Новое значение свойства OBJPROP_FONT.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.