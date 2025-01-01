ДокументацияРазделы
ControlFind

Получает элемент управления из контейнера по указанному идентификатору.

virtual CWnd*  ControlFind(
   const long  id      // идентификатор
   )

Параметры

id

[in] Идентификатор искомого элемента управления.

Возвращаемое значение

Указатель на элемент управления из контейнера.

Примечание

Метод базового класса не имеет контейнера элементов, обеспечивая механизм доступа для своих потомков. При совпадении искомого идентификатора с собственным возвращает указатель на себя (this).