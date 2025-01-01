ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndObjFontSize 

FontSize (метод Get)

Получает значение свойства OBJPROP_FONTSIZE (размер шрифта) объекта графика.

int  FontSize()

Возвращаемое значение

Значение свойства OBJPROP_FONTSIZE объекта графика.

FontSize (метод Set)

Устанавливает значение свойства OBJPROP_FONTSIZE (размер шрифта) объекта графика.

bool  FontSize(
   const int  value      // значение
   )

Параметры

value

[in]  Новое значение свойства OBJPROP_FONTSIZE.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.