CWndObjOnSetFontSize 

OnSetFontSize

Виртуальный обработчик события "SetFontSize" (изменение свойства OBJPROP_FONTSIZE) элемента управления.

virtual bool  OnSetFontSize()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Метод базового класса не выполняет никаких действий и всегда возвращает true.