OnObjectCreate Виртуальный обработчик события CHARTEVENT_OBJECT_CREATE объекта графика. virtual bool OnObjectCreate() Возвращаемое значение true - если событие обработано, иначе - false. Примечание Метод базового класса не выполняет никаких действий и всегда возвращает true.