Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndObjOnSetZOrder OnEventTextColorColorBackgroundColorBorderFontFontSizeZOrderOnObjectCreateOnObjectChangeOnObjectDeleteOnObjectDragOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetFontOnSetFontSizeOnSetZOrderOnDestroyOnChange OnSetZOrder Виртуальный обработчик события "SetZOrder" (изменение параметра OBJPROP_ZORDER) элемента управления. virtual bool OnSetZOrder() Возвращаемое значение true - если событие обработано, иначе - false. Примечание Метод базового класса не выполняет никаких действий и всегда возвращает true.