OnSetZOrder

Виртуальный обработчик события "SetZOrder" (изменение параметра OBJPROP_ZORDER) элемента управления.

virtual bool  OnSetZOrder()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Метод базового класса не выполняет никаких действий и всегда возвращает true.