OnSetColor

Виртуальный обработчик события "SetColor" (изменение свойства OBJPROP_COLOR) элемента управления.

virtual bool  OnSetColor()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Метод базового класса не выполняет никаких действий и всегда возвращает true.