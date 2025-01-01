Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndObjOnSetColor OnEventTextColorColorBackgroundColorBorderFontFontSizeZOrderOnObjectCreateOnObjectChangeOnObjectDeleteOnObjectDragOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetFontOnSetFontSizeOnSetZOrderOnDestroyOnChange OnSetColor Виртуальный обработчик события "SetColor" (изменение свойства OBJPROP_COLOR) элемента управления. virtual bool OnSetColor() Возвращаемое значение true - если событие обработано, иначе - false. Примечание Метод базового класса не выполняет никаких действий и всегда возвращает true. OnSetText OnSetColorBackground