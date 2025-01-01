- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
OnEvent
Обрабатывает все события графика.
virtual bool OnEvent(
Параметры
id
[in] Идентификатор события.
lparam
[in] Ссылка на параметр события типа long.
dparam
[in] Ссылка на параметр события типа double.
sparam
[in] Ссылка на параметр события типа string.
Возвращаемое значение
true - если событие обработано, иначе - false.