ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndObjColorBorder 

ColorBorder (метод Get)

Получает значение свойства OBJPROP_BORDER_COLOR (цвет рамки) объекта графика.

color  ColorBorder()

Возвращаемое значение

Значение свойства OBJPROP_BORDER_COLOR объекта графика.

ColorBorder (метод Set)

Устанавливает значение свойства OBJPROP_BORDER_COLOR (цвет рамки) объекта графика.

bool  ColorBorder(
   const color  value      // значение
   )

Параметры

value

[in]  Новое значение свойства OBJPROP_BORDER_COLOR.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.