- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
ColorBorder (метод Get)
Получает значение свойства OBJPROP_BORDER_COLOR (цвет рамки) объекта графика.
|
color ColorBorder()
Возвращаемое значение
Значение свойства OBJPROP_BORDER_COLOR объекта графика.
ColorBorder (метод Set)
Устанавливает значение свойства OBJPROP_BORDER_COLOR (цвет рамки) объекта графика.
|
bool ColorBorder(
Параметры
value
[in] Новое значение свойства OBJPROP_BORDER_COLOR.
Возвращаемое значение
true - в случае удачи, иначе - false.