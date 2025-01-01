ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndClientHScrolled 

HScrolled (метод Get)

Получает признак использования горизонтальной полосы прокрутки.

bool  HScrolled()

Возвращаемое значение

true, если горизонтальная полоса прокрутки используется, иначе - false.

HScrolled (метод Set)

Устанавливает признак использования горизонтальной полосы прокрутки.

bool  HScrolled(
   const bool  flag      // флаг
   )

Параметры

flag

[in]  Флаг.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.