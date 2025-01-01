Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndClientBorderType CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound BorderType Устанавливает тип рамки элемента управления. bool BorderType( const ENUM_BORDER_TYPE type // значение ) Параметры type [in] Тип рамки элемента управления. Возвращаемое значение true - в случае удачи, иначе - false. ColorBorder VScrolled