CWndClientBorderType 

BorderType

Устанавливает тип рамки элемента управления.

bool  BorderType(
   const ENUM_BORDER_TYPE  type      // значение
   )

Параметры

type

[in]  Тип рамки элемента управления.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.