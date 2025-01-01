ДокументацияРазделы
Устанавливает новые параметры области элемента управления CWndClient из координат класса CRect.

void  ReBound(
   const & CRect  rect      // класс прямоугольной области
   )

Возвращаемое значение

Нет.