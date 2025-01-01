Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndClientRebound CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound ReBound Устанавливает новые параметры области элемента управления CWndClient из координат класса CRect. void ReBound( const & CRect rect // класс прямоугольной области ) Возвращаемое значение Нет. OnScrollLineRight CListView