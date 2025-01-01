- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
Create
Создает элемент управления CWndClient.
|
virtual bool Create(
Параметры
chart
[in] Идентификатор графика, на котором создается элемент управления.
name
[in] Уникальное имя элемента управления.
subwin
[in] Подокно графика в котором создается элемент управления.
x1
[in] Значение координаты X левой верхней точки.
y1
[in] Значение координаты Y левой верхней точки.
x2
[in] Значение координаты X правой нижней точки.
y2
[in] Значение координаты Y правой нижней точки.
Возвращаемое значение
true - в случае удачи, иначе - false.