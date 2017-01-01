ДокументацияРазделы
Класс CListView

Класс CListView является классом комбинированного элемента управления "Просмотр списка".

Описание

Класс CListView предназначен для отображения списка элементов данных.

Декларация

   class CListView : public CWndClient

Заголовок

   #include <Controls\ListView.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CWndClient

                  CListView

Результат работы представленного ниже кода:

ControlsListView

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает элемент управления

Обработка событий графика

 

OnEvent

Обрабатывает все события графика

Настройка

 

TotalView

Установка параметра, определяющего количество отображаемых элементов списка

Наполнение

 

AddItem

Добавляет элемент (строку) в список элемента управления

Данные

 

Select

Устанавливает текущий элемент списка по индексу

SelectByText

Устанавливает текущий элемент списка по тексту

SelectByValue

Устанавливает текущий элемент списка по значению

Данные (только чтение)

 

Value

Получает значение текущего элемента списка

Подчиненные элементы управления

 

CreateRow

Создает "строку" элемента списка

Обработка внутренних событий

 

OnResize

Виртуальный обработчик внутреннего события "Resize" элемента управления

Обработка событий подчиненных элементов управления

 

OnVScrollShow

Виртуальный обработчик внутреннего события "Show" подчиненного элемента управления VScroll

OnVScrollHide

Виртуальный обработчик внутреннего события "Hide" подчиненного элемента управления VScroll

OnScrollLineDown

Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineDown" подчиненного элемента управления VScroll

OnScrollLineUp

Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineUp" подчиненного элемента управления VScroll

OnItemClick

Виртуальный обработчик внутреннего события "ItemClick" на заданной строке элемента управления

Перерисовка

 

Redraw

Осуществляет перерисовку элемента управления

RowState

Осуществляет изменение состояния заданной строки элемента управления

CheckView

Осуществляет проверку "видимости" выбранной строки элемента управления

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Методы унаследованные от CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Методы унаследованные от CWndContainer

OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide, Save, Load

Методы унаследованные от CWndClient

ColorBackground, ColorBorder, BorderType, VScrolled, VScrolled, HScrolled, HScrolled, Id

Пример создания панели со списком значений:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             ControlsListView.mq5 |
//|                        Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Панель индикации и диалогов управления. Демонстрация работы класса CListView"
#include <Controls\Dialog.mqh>
#include <Controls\ListView.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| defines                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- indents and gaps
#define INDENT_LEFT                         (11)      // indent from left (with allowance for border width)
#define INDENT_TOP                          (11)      // indent from top (with allowance for border width)
#define INDENT_RIGHT                        (11)      // indent from right (with allowance for border width)
#define INDENT_BOTTOM                       (11)      // indent from bottom (with allowance for border width)
#define CONTROLS_GAP_X                      (5)       // gap by X coordinate
#define CONTROLS_GAP_Y                      (5)       // gap by Y coordinate
//--- for buttons
#define BUTTON_WIDTH                        (100)     // size by X coordinate
#define BUTTON_HEIGHT                       (20)      // size by Y coordinate
//--- for the indication area
#define EDIT_HEIGHT                         (20)      // size by Y coordinate
//--- for group controls
#define GROUP_WIDTH                         (150)     // size by X coordinate
#define LIST_HEIGHT                         (179)     // size by Y coordinate
#define RADIO_HEIGHT                        (56)      // size by Y coordinate
#define CHECK_HEIGHT                        (93)      // size by Y coordinate
//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CControlsDialog                                            |
//| Usage: main dialog of the Controls application                   |
//+------------------------------------------------------------------+
class CControlsDialog : public CAppDialog
  {
private:
   CListView         m_list_view;                     // CListView объект
 
public:
                     CControlsDialog(void);
                    ~CControlsDialog(void);
   //--- create
   virtual bool      Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);
   //--- chart event handler
   virtual bool      OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);
 
protected:
   //--- create dependent controls
   bool              CreateListView(void);
   //--- handlers of the dependent controls events
   void              OnChangeListView(void);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event Handling                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
EVENT_MAP_BEGIN(CControlsDialog)
ON_EVENT(ON_CHANGE,m_list_view,OnChangeListView)
EVENT_MAP_END(CAppDialog)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Destructor                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::~CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)
  {
   if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
//--- create dependent controls
   if(!CreateListView())
      return(false);
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create the "ListView" element                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::CreateListView(void)
  {
//--- coordinates
   int x1=INDENT_LEFT+GROUP_WIDTH+2*CONTROLS_GAP_X;
   int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (BUTTON_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (EDIT_HEIGHT+2*CONTROLS_GAP_Y);
   int x2=x1+GROUP_WIDTH;
   int y2=y1+LIST_HEIGHT-CONTROLS_GAP_Y;
//--- create
   if(!m_list_view.Create(m_chart_id,m_name+"ListView",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
   if(!Add(m_list_view))
      return(false);
//--- fill out with strings
   for(int i=0;i<16;i++)
      if(!m_list_view.AddItem("Item "+IntegerToString(i)))
         return(false);
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event handler                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CControlsDialog::OnChangeListView(void)
  {
   Comment(__FUNCTION__+" \""+m_list_view.Select()+"\"");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Global Variables                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog ExtDialog;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create application dialog
   if(!ExtDialog.Create(0,"Controls",0,40,40,380,344))
      return(INIT_FAILED);
//--- run application
   ExtDialog.Run();
//--- succeed
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- очистим комментарии
   Comment("");
//--- destroy dialog
   ExtDialog.Destroy(reason);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert chart event function                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,         // event ID  
                  const long& lparam,   // event parameter of the long type
                  const double& dparam, // event parameter of the double type
                  const string& sparam) // event parameter of the string type
  {
   ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);
  }

 