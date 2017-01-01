- Create
Класс CListView
Класс CListView является классом комбинированного элемента управления "Просмотр списка".
Описание
Класс CListView предназначен для отображения списка элементов данных.
Декларация
|
class CListView : public CWndClient
Заголовок
|
#include <Controls\ListView.mqh>
|
Иерархия наследования
CListView
Результат работы представленного ниже кода:
Методы класса по группам
|
Создание
|
|
Создает элемент управления
|
Обработка событий графика
|
|
Обрабатывает все события графика
|
Настройка
|
|
Установка параметра, определяющего количество отображаемых элементов списка
|
Наполнение
|
|
Добавляет элемент (строку) в список элемента управления
|
Данные
|
|
Устанавливает текущий элемент списка по индексу
|
Устанавливает текущий элемент списка по тексту
|
Устанавливает текущий элемент списка по значению
|
Данные (только чтение)
|
|
Получает значение текущего элемента списка
|
Подчиненные элементы управления
|
|
Создает "строку" элемента списка
|
Обработка внутренних событий
|
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "Resize" элемента управления
|
Обработка событий подчиненных элементов управления
|
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "Show" подчиненного элемента управления VScroll
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "Hide" подчиненного элемента управления VScroll
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineDown" подчиненного элемента управления VScroll
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineUp" подчиненного элемента управления VScroll
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "ItemClick" на заданной строке элемента управления
|
Перерисовка
|
|
Осуществляет перерисовку элемента управления
|
Осуществляет изменение состояния заданной строки элемента управления
|
Осуществляет проверку "видимости" выбранной строки элемента управления
|
Методы унаследованные от CObject
|
Методы унаследованные от CWnd
|
Методы унаследованные от CWndContainer
|
Методы унаследованные от CWndClient
Пример создания панели со списком значений:
|
//+------------------------------------------------------------------+