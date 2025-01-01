ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndClientColorBorder 

ColorBorder

Устанавливает цвет рамки элемента управления.

bool  ColorBorder(
   const color  value      // цвет
   )

Параметры

value

[in]  Цвет рамки элемента управления.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.