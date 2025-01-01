Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndClientColorBorder CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound ColorBorder Устанавливает цвет рамки элемента управления. bool ColorBorder( const color value // цвет ) Параметры value [in] Цвет рамки элемента управления. Возвращаемое значение true - в случае удачи, иначе - false. ColorBackground BorderType