- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
OnVScrollHide
Виртуальный обработчик внутреннего события "Hide" (сокрытие) подчиненного элемента управления VScroll (вертикальная полоса прокрутки).
|
virtual bool OnVScrollHide()
Возвращаемое значение
true - если событие обработано, иначе - false.
Примечание
Метод базового класса не выполняет никаких действий и всегда возвращает true.