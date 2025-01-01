- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
OnEvent
Обрабатывает все события графика.
|
virtual bool OnEvent(
Параметры
id
[in] Идентификатор события.
lparam
[in] Ссылка на параметр события типа long.
dparam
[in] Ссылка на параметр события типа double.
sparam
[in] Ссылка на параметр события типа string.
Возвращаемое значение
true - если событие обработано, иначе - false.