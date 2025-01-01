ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndClientOnResize 

OnResize

Виртуальный обработчик внутреннего события "Resize" (изменение размеров) элемента управления CWinClient.

virtual bool  OnResize()

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.