OnScrollLineRight

Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineRight" (прокрутка вправо) подчиненного элемента управления HScroll (горизонтальная полоса прокрутки).

virtual bool OnScrollLineRight()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Метод базового класса не выполняет никаких действий и всегда возвращает true.