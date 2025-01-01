ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndClientVScrolled 

VScrolled (метод Get)

Получает признак использования вертикальной полосы прокрутки.

bool  VScrolled()

Возвращаемое значение

true, если вертикальная полоса прокрутки используется, иначе - false.

VScrolled (метод Set)

Устанавливает признак использования вертикальной полосы прокрутки.

bool  VScrolled(
   const bool  flag      // флаг
   )

Параметры

flag

[in]  Флаг.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.