- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
VScrolled (метод Get)
Получает признак использования вертикальной полосы прокрутки.
|
bool VScrolled()
Возвращаемое значение
true, если вертикальная полоса прокрутки используется, иначе - false.
VScrolled (метод Set)
Устанавливает признак использования вертикальной полосы прокрутки.
|
bool VScrolled(
Параметры
flag
[in] Флаг.
Возвращаемое значение
true - в случае удачи, иначе - false.