OnScrollLineDown

Виртуальный обработчик внутреннего события "ScrollLineDown" (прокрутка на строку вниз) подчиненного элемента управления VScroll (вертикальная полоса прокрутки).

virtual bool OnScrollLineDown()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Метод базового класса не выполняет никаких действий и всегда возвращает true.