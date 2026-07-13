Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 7): Гибридные рыночные профили Time Price Opportunity (TPO) для анализа сессий

Введение

В предыдущей статье (Часть 6) мы разработали усовершенствованную систему расчёта Relative Strength Index на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5), в которой были реализованы методы сглаживания, сдвиги оттенков для улучшения визуализации и поддержка нескольких таймфреймов для комплексного анализа рынка. В части 7 мы разрабатываем гибридный индикатор Time Price Opportunity (TPO) рыночного профиля с поддержкой различных сессионных таймфреймов, включая внутридневные, дневные, недельные, месячные и фиксированные периоды с учётом часового пояса. Этот индикатор дискретизирует цены по сетке, отслеживает данные сессии, включая максимум, минимум, цены открытия и закрытия, рассчитывает POC и зону стоимости по количеству TPO, а также отрисовывает профиль на графике с настраиваемыми цветами для подробного анализа сессии. Мы рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет рабочий индикатор MQL5 для гибридных TPO-профилей, готовый к дальнейшей настройке. Приступим!





Изучение концепции гибридного рыночного профиля Time Price Opportunity

Гибридный рыночный профиль Time Price Opportunity (TPO) — это инструмент визуализации, который отображает распределение цен во времени в рамках заданных торговых сессий. Для представления временных интервалов на конкретных ценовых уровнях используются буквы, прямоугольные маркеры или просто точки. Такой профиль показывает зоны повышенной активности, например зону стоимости и точку контроля, где происходила основная часть торговли. Этот подход помогает определять поддержку, сопротивление и зоны справедливой стоимости, агрегируя ценовое движение в профильную гистограмму: более плотные скопления TPO указывают на сбалансированную торговлю, а более тонкие — на потенциальные пробои или дисбалансы. Обычно мы применяем его по сессиям, чтобы оценивать рыночные настроения, открывать позиции вблизи границ зоны стоимости или отслеживать смещения POC для продолжения тренда.

Наш план состоит в том, чтобы определять сессии на основе выбранных таймфреймов с учётом часового пояса. Мы будем дискретизировать цены по сетке для назначения TPO и отслеживать показатели сессии, например максимумы и минимумы. Также мы рассчитаем POC как уровень с наибольшим количеством TPO. Затем определим зону стоимости, покрывающую заданный процент от общего числа TPO. Наконец, мы визуализируем профиль с помощью меток, точек и квадратов с цветовым кодированием для более глубокого анализа графика. Ниже приведено визуальное представление наших целей.





Реализация в MQL5

Чтобы создать индикатор в MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Навигатор, найдите папку Indicators, нажмите вкладку "New" и следуйте подсказкам для создания файла. После его создания в среде разработки мы определим свойства и настройки индикатора, например количество буферов и построений индикатора.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0 enum MarketProfileTimeframe { INTRADAY, DAILY, WEEKLY, MONTHLY, FIXED }; sinput group "Settings" input double ticksPerTpoLetter = 10 ; input int valueAreaPercent = 70 ; sinput group "Time" input MarketProfileTimeframe profileTimeframe = DAILY; input string timezone = "Exchange" ; input string dailySessionRange = "0830-1500" ; input int intradayProfileLengthMinutes = 60 ; input datetime fixedTimeRangeStart = D'2026.02.01 08:30' ; input datetime fixedTimeRangeEnd = D'2026.02.02 15:00' ; sinput group "Rendering" input int labelFontSize = 10 ; sinput group "Colors" input color defaultTpoColor = clrGray ; input color singlePrintColor = 0xd56a6a ; input color valueAreaColor = clrBlack ; input color pointOfControlColor = 0x3f7cff ; input color closeColor = clrRed ; #define MAX_BARS_BACK 5000 #define TPO_CHARACTERS_STRING "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz" struct TpoPriceLevel { double price; string tpoString; int tpoCount; }; struct ProfileSessionData { datetime startTime; datetime endTime; double sessionOpen; double sessionClose; double sessionHigh; double sessionLow; TpoPriceLevel levels[]; int periodCount; double periodOpens[]; int pointOfControlIndex; }; string objectPrefix = "HTMP_" ; ProfileSessionData sessions[]; int activeSessionIndex = - 1 ; double tpoPriceGridStep = 0 ; string tpoCharacterSet[]; datetime previousBarTime = 0 ; datetime lastCompletedBarTime = 0 ; int maxSessionHistory = 20 ; int timezoneOffsetSeconds = 0 ;

Мы начинаем реализацию с настройки свойств индикатора с помощью директив #property, задавая отображение в основном окне графика с помощью indicator_chart_window и указывая ноль буферов и построений, поскольку этот индикатор ориентирован на пользовательскую отрисовку объектов, а не на построение линий или гистограмм. Далее мы определяем перечисление "MarketProfileTimeframe", которое позволяет выбирать периоды профиля: "INTRADAY" для краткосрочных сессий, "DAILY" для стандартных торговых дней, "WEEKLY", "MONTHLY" и "FIXED" для пользовательских диапазонов. Это обеспечивает гибкость при анализе сессий.

Затем мы объявляем пользовательские входные параметры, сгруппированные по разделам с помощью директив sinput group. Начинаем с настроек "ticksPerTpoLetter", управляющих ценовой детализацией на одну букву Time Price Opportunity и "valueAreaPercent", задающего процент от общего числа Time Price Opportunities, определяющий зону стоимости. В группе времени входные параметры включают выбор таймфрейма профиля, строку часового пояса для корректировки смещения, диапазон дневной сессии в виде строки, например "0830-1500", длину внутридневного профиля в минутах, а также значения datetime для начала и конца фиксированного диапазона. Группа отрисовки добавляет "labelFontSize" для отображения текста, а группа цветов задаёт настраиваемые цвета: "defaultTpoColor" для обычных букв, "singlePrintColor" для одиночных отпечатков, "valueAreaColor", "pointOfControlColor" и "closeColor" для визуального выделения элементов профиля.

Для единообразной работы мы вводим константы с помощью #define, включая "MAX_BARS_BACK" для ограничения обработки исторических баров и "TPO_CHARACTERS_STRING" как алфавитную последовательность для назначения букв периодам Time Price Opportunity. Для организации данных мы создаём две структуры: "TpoPriceLevel" для хранения сведений об отдельном ценовом уровне с полями цены, строки символов Time Price Opportunity и счётчика; и "ProfileSessionData" для управления информацией по сессии, включая время начала и окончания, цены открытия, закрытия, максимума и минимума, массив ценовых уровней, количество периодов, массив открытий периодов и индекс POC.

Наконец, мы инициализируем глобальные переменные необходимые для управления индикатором во время выполнения: "objectPrefix" для именования графических объектов, массив "sessions" для хранения данных профиля, "activeSessionIndex" со стартовым значением -1 для отслеживания текущей сессии, "tpoPriceGridStep" для квантования цены, массив "tpoCharacterSet" для назначения букв, временные метки "previousBarTime" и "lastCompletedBarTime", "maxSessionHistory" для ограничения истории 20 сессиями и "timezoneOffsetSeconds" для корректировки времени. После этого можно инициализировать индикатор.

int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Hybrid TPO Market Profile - Part 1" ); tpoPriceGridStep = ticksPerTpoLetter * _Point ; ArrayResize (tpoCharacterSet, 52 ); for ( int i = 0 ; i < 52 ; i++) { tpoCharacterSet[i] = StringSubstr (TPO_CHARACTERS_STRING, i, 1 ); } if (timezone != "Exchange" ) { string tzString = StringSubstr (timezone, 3 ); int offset = ( int ) StringToInteger (tzString); timezoneOffsetSeconds = offset * 3600 ; } ArrayResize (sessions, 0 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Продолжаем реализацию с обработчика события OnInit, который запускается при подключении индикатора к графику и задаёт основные настройки гибридного рыночного профиля Time Price Opportunity. Сначала мы присваиваем индикатору короткое имя с помощью функции IndicatorSetString с параметром INDICATOR_SHORTNAME, чтобы в интерфейсе платформы отображалось имя "Hybrid TPO Market Profile - Part 1".

Далее мы рассчитываем шаг ценовой сетки, умножая пользовательский параметр "ticksPerTpoLetter" на значение пункта символа _Point, и сохраняем результат в "tpoPriceGridStep", чтобы определить вертикальный интервал между буквами Time Price Opportunity на основе ценовых приращений. Затем мы подготавливаем набор символов для маркировки Time Price Opportunities: изменяем размер массива "tpoCharacterSet" до 52 элементов и заполняем его в цикле, извлекая каждую букву из константы "TPO_CHARACTERS_STRING" с помощью StringSubstr для использования как заглавных, так и строчных букв при идентификации периодов.

Чтобы учесть корректировку времени, мы проверяем, отличается ли входной параметр "timezone" от "Exchange". Если да, извлекаем часть со смещением, начиная с четвёртого символа, с помощью "StringSubstr", преобразуем её в целое число с помощью StringToInteger, и рассчитываем "timezoneOffsetSeconds", умножая смещение на 3600 для представления часов в секундах. Мы сбрасываем массив "sessions", изменяя его размер до нуля с помощью ArrayResize, очищая предыдущие данные для нового построения сессионных профилей. Наконец, возвращаем INIT_SUCCEEDED чтобы сообщить платформе об успешной инициализации. Теперь нужно выполнять расчёты индикатора на каждом тике. Чтобы код был модульным и удобным для сопровождения, организуем логику во вспомогательных функциях. Начнём с создания сессии и разбора диапазонов сессий.

int CreateNewSession() { int size = ArraySize (sessions); if (size >= maxSessionHistory) { for ( int i = 0 ; i < size - 1 ; i++) { sessions[i] = sessions[i + 1 ]; } ArrayResize (sessions, size - 1 ); size = size - 1 ; } ArrayResize (sessions, size + 1 ); int newIndex = size; sessions[newIndex].startTime = 0 ; sessions[newIndex].endTime = 0 ; sessions[newIndex].sessionOpen = 0 ; sessions[newIndex].sessionClose = 0 ; sessions[newIndex].sessionHigh = 0 ; sessions[newIndex].sessionLow = 0 ; sessions[newIndex].periodCount = 0 ; sessions[newIndex].pointOfControlIndex = - 1 ; ArrayResize (sessions[newIndex].levels, 0 ); ArrayResize (sessions[newIndex].periodOpens, 0 ); return newIndex; } double QuantizePriceToGrid( double price) { return MathRound (price / tpoPriceGridStep) * tpoPriceGridStep; } bool ParseDailySessionTimeRange( int &startHour, int &startMinute, int &endHour, int &endMinute) { string parts[]; int count = StringSplit (dailySessionRange, '-' , parts); if (count != 2 ) return false ; startHour = ( int ) StringToInteger ( StringSubstr (parts[ 0 ], 0 , 2 )); startMinute = ( int ) StringToInteger ( StringSubstr (parts[ 0 ], 2 , 2 )); endHour = ( int ) StringToInteger ( StringSubstr (parts[ 1 ], 0 , 2 )); endMinute = ( int ) StringToInteger ( StringSubstr (parts[ 1 ], 2 , 2 )); return true ; }

Сначала мы определяем функцию "CreateNewSession", которая добавляет новую сессию профиля в массив. Для начала получаем текущий размер массива с помощью ArraySize. Если размер достиг максимального лимита истории или превышает его, мы сдвигаем существующие сессии вперёд в цикле, удаляя самую старую, а затем уменьшаем размер массива с помощью ArrayResize перед обновлением размера. Затем мы расширяем массив на один элемент для новой сессии, задаём её индекс и инициализируем все поля значениями по умолчанию, например 0 или -1, включая очистку массивов уровней и открытий периодов. Чтобы цены соответствовали сетке Time Price Opportunity, мы реализуем функцию "QuantizePriceToGrid", которая делит входную цену на шаг сетки, округляет результат с помощью функции MathRound и умножает обратно, привязывая цену к ближайшей точке сетки.

Для обработки дневных сессий функция "ParseDailySessionTimeRange" разбивает входную строку диапазона с помощью функции StringSplit с разделителем-дефисом на части. Если найдены ровно две части, мы извлекаем и преобразуем часы и минуты из каждой части с помощью "StringSubstr" и StringToInteger, присваивая их параметрам, переданным по ссылке. В противном случае функция возвращает false, указывая на ошибку разбора. Далее нам понадобятся функции для фильтрации баров сессии и управления ценовыми уровнями внутри сессии.

bool IsBarWithinDailySession( datetime barTime) { if (profileTimeframe != DAILY) return true ; int startHour, startMinute, endHour, endMinute; if (!ParseDailySessionTimeRange(startHour, startMinute, endHour, endMinute)) return true ; MqlDateTime dateTimeStruct; TimeToStruct (barTime + timezoneOffsetSeconds, dateTimeStruct); int barMinutes = dateTimeStruct.hour * 60 + dateTimeStruct.min; int startMinutes = startHour * 60 + startMinute; int endMinutes = endHour * 60 + endMinute; if (endMinutes > startMinutes) { return barMinutes >= startMinutes && barMinutes <= endMinutes; } else { return barMinutes >= startMinutes || barMinutes <= endMinutes; } } bool IsNewSessionStarted( datetime currentTime, datetime previousTime) { if (previousTime == 0 ) return true ; datetime adjustedCurrent = currentTime + timezoneOffsetSeconds; datetime adjustedPrevious = previousTime + timezoneOffsetSeconds; MqlDateTime currentDateTime, previousDateTime; TimeToStruct (adjustedCurrent, currentDateTime); TimeToStruct (adjustedPrevious, previousDateTime); switch (profileTimeframe) { case DAILY: { int startHour, startMinute, endHour, endMinute; if (!ParseDailySessionTimeRange(startHour, startMinute, endHour, endMinute)) return false ; datetime sessionStart = StringToTime ( TimeToString (adjustedCurrent, TIME_DATE ) + " " + IntegerToString (startHour, 2 , '0' ) + ":" + IntegerToString (startMinute, 2 , '0' )); datetime prevSessionStart = StringToTime ( TimeToString (adjustedPrevious, TIME_DATE ) + " " + IntegerToString (startHour, 2 , '0' ) + ":" + IntegerToString (startMinute, 2 , '0' )); return adjustedCurrent >= sessionStart && adjustedPrevious < prevSessionStart; } case WEEKLY: return currentDateTime.day_of_week < previousDateTime.day_of_week || currentDateTime.day_of_year < previousDateTime.day_of_year; case MONTHLY: return currentDateTime.mon != previousDateTime.mon; case FIXED: return currentTime >= fixedTimeRangeStart && previousTime < fixedTimeRangeStart; case INTRADAY: { long currentMinute = (adjustedCurrent / 60 ) * 60 ; long prevMinute = (adjustedPrevious / 60 ) * 60 ; return (currentMinute % (intradayProfileLengthMinutes * 60 )) == 0 && currentMinute != prevMinute; } } return false ; } bool IsBarEligibleForProcessing( datetime barTime) { if (profileTimeframe == FIXED) { return barTime >= fixedTimeRangeStart && barTime <= fixedTimeRangeEnd; } if (profileTimeframe == DAILY) { return IsBarWithinDailySession(barTime); } return true ; } int GetOrCreatePriceLevel( int sessionIndex, double price) { if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return - 1 ; int size = ArraySize (sessions[sessionIndex].levels); for ( int i = 0 ; i < size; i++) { if ( MathAbs (sessions[sessionIndex].levels[i].price - price) < _Point / 2 ) return i; } ArrayResize (sessions[sessionIndex].levels, size + 1 ); sessions[sessionIndex].levels[size].price = price; sessions[sessionIndex].levels[size].tpoString = "" ; sessions[sessionIndex].levels[size].tpoCount = 0 ; return size; }

Далее мы реализуем функцию "IsBarWithinDailySession", которая определяет, попадает ли заданный бар в указанные дневные торговые часы, и сразу возвращает true для недневных таймфреймов. Если разбор диапазона сессии через функцию "ParseDailySessionTimeRange" не удаётся, по умолчанию возвращается true. В противном случае мы преобразуем время бара с учётом смещения в структуру MqlDateTime с помощью TimeToStruct, рассчитываем общее количество минут для бара, времени начала и окончания, а затем проверяем, находится ли время бара внутри диапазона. При этом условная логика учитывает как обычные, так и ночные сессии.

Далее функция "IsNewSessionStarted" проверяет начало новой сессии профиля, сравнивая скорректированное текущее и предыдущее время; если предыдущего времени нет, она возвращает true. Мы корректируем временные метки с учётом смещения часового пояса, преобразуем их в структуры "MqlDateTime" и используем оператор switch по таймфрейму профиля: для дневного режима разбирается диапазон сессии и формируется время начала с помощью StringToTime, "TimeToString" и "IntegerToString", чтобы проверить переход к новому дню; для недельного режима сравниваются день недели и день года; месячный режим проверяет изменение месяца; фиксированный режим сравнивает время с входным временем начала; а внутридневной режим проверяет, совпадает ли текущая минута с границей длины профиля и не совпадает ли она с предыдущей.

Для фильтрации включаемых баров мы определяем функцию "IsBarEligibleForProcessing": для фиксированных таймфреймов она проверяет, находится ли время бара между входными значениями начала и окончания; для дневного режима вызывает "IsBarWithinDailySession"; в остальных случаях возвращает true для всех баров. Наконец, функция "GetOrCreatePriceLevel" управляет ценовыми уровнями внутри сессии, проверяя индекс сессии относительно размера массива sessions с помощью ArraySize, и возвращает -1, если индекс недопустим. Она перебирает существующие уровни, чтобы найти близкое совпадение с помощью MathAbs с допуском в половину пункта и возвращает индекс при успешном совпадении. Если совпадение не найдено, функция изменяет размер массива уровней, инициализирует цену нового уровня, пустую строку Time Price Opportunity и счётчик со значением ноль, а затем возвращает новый индекс. Поскольку сначала нам нужно отрисовать буквы профиля в определённом порядке, потребуется определить алгоритм пузырьковой сортировки, чтобы правильно упорядочить буквы перед отображением.

void AddTpoCharacterToLevel( int sessionIndex, int levelIndex, int periodIndex) { if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return ; if (levelIndex < 0 || levelIndex >= ArraySize (sessions[sessionIndex].levels)) return ; string tpoCharacter = tpoCharacterSet[periodIndex % 52 ]; sessions[sessionIndex].levels[levelIndex].tpoString += tpoCharacter; sessions[sessionIndex].levels[levelIndex].tpoCount++; } void SortPriceLevelsDescending( int sessionIndex) { if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return ; int size = ArraySize (sessions[sessionIndex].levels); for ( int i = 0 ; i < size - 1 ; i++) { for ( int j = 0 ; j < size - i - 1 ; j++) { if (sessions[sessionIndex].levels[j].price < sessions[sessionIndex].levels[j + 1 ].price) { TpoPriceLevel temp = sessions[sessionIndex].levels[j]; sessions[sessionIndex].levels[j] = sessions[sessionIndex].levels[j + 1 ]; sessions[sessionIndex].levels[j + 1 ] = temp; } } } } void CalculatePointOfControl( int sessionIndex) { if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return ; int size = ArraySize (sessions[sessionIndex].levels); if (size == 0 ) return ; int maxTpoCount = 0 ; int pointOfControlIndex = 0 ; for ( int i = 0 ; i < size; i++) { if (sessions[sessionIndex].levels[i].tpoCount > maxTpoCount) { maxTpoCount = sessions[sessionIndex].levels[i].tpoCount; pointOfControlIndex = i; } } sessions[sessionIndex].pointOfControlIndex = pointOfControlIndex; } int GetTotalTpoCount( int sessionIndex) { if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return 0 ; int total = 0 ; int size = ArraySize (sessions[sessionIndex].levels); for ( int i = 0 ; i < size; i++) { total += sessions[sessionIndex].levels[i].tpoCount; } return total; }

Сначала мы реализуем функцию "AddTpoCharacterToLevel", которая назначает буквы Time Price Opportunity конкретным ценовым уровням. Сначала она проверяет индексы сессии и уровня относительно размеров массивов с помощью "ArraySize", чтобы избежать ошибок, и досрочно завершает работу при недопустимых значениях. Затем получает нужный символ из набора с использованием остатка от деления индекса периода на 52, добавляет его к строке уровня и увеличивает счётчик для отслеживания активности на этой цене. Чтобы упорядочить уровни от самой высокой цены к самой низкой, функция "SortPriceLevelsDescending" проверяет корректность индекса сессии, получает размер массива уровней и применяет алгоритм пузырьковой сортировки во вложенных циклах, меняя соседние элементы местами, если текущая цена ниже следующей. Для обмена используется временная структура "TpoPriceLevel".

Функция "CalculatePointOfControl" определяет ценовой уровень с наибольшим количеством Time Price Opportunities: она проверяет сессию, инициализирует максимальный счётчик и индекс нулём, затем перебирает уровни и обновляет эти значения при обнаружении большего количества, после чего сохраняет индекс в данных сессии. Мы добавляем функцию "GetTotalTpoCount", которая суммирует все значения Time Price Opportunity по уровням сессии: при недопустимом индексе она возвращает ноль, иначе инициализирует общую сумму, накапливает значения в цикле и возвращает итог для расчётов зоны стоимости. Теперь можно перейти к логике визуальной отрисовки этих компонентов рыночного профиля. Сначала определим логику подсветки TPO закрытия и маркеров открытия/закрытия.

void RenderCloseTpoHighlight( int sessionIndex, int closeLevelIndex, string &displayStrings[]) { if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return ; if (closeLevelIndex < 0 || closeLevelIndex >= ArraySize (sessions[sessionIndex].levels)) return ; string fullString = displayStrings[closeLevelIndex]; int stringLength = StringLen (fullString); if (stringLength == 0 ) return ; string closeCharacter = StringSubstr (fullString, stringLength - 1 , 1 ); string remainingCharacters = StringSubstr (fullString, 0 , stringLength - 1 ); string objectName = objectPrefix + "CloseTPO_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime); int barIndex = iBarShift ( _Symbol , _Period , sessions[sessionIndex].startTime); if (barIndex < 0 ) return ; datetime labelTime = iTime ( _Symbol , _Period , barIndex); int x, y; ChartTimePriceToXY ( 0 , 0 , labelTime, sessions[sessionIndex].levels[closeLevelIndex].price, x, y); int characterWidth = 8 ; int offsetX = (stringLength - 1 ) * characterWidth; if ( ObjectFind ( 0 , objectName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , objectName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); } ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_XDISTANCE , x + offsetX); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_COLOR , closeColor); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_FONTSIZE , labelFontSize); ObjectSetString ( 0 , objectName, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetString ( 0 , objectName, OBJPROP_TEXT , closeCharacter + "◄" ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_HIDDEN , true ); displayStrings[closeLevelIndex] = remainingCharacters; } void RenderOpenCloseMarkers( int sessionIndex, int barIndex) { if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return ; if (sessions[sessionIndex].sessionOpen == 0 ) return ; datetime startTime = iTime ( _Symbol , _Period , barIndex); string openObjectName = objectPrefix + "Open_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime); if ( ObjectFind ( 0 , openObjectName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , openObjectName, OBJ_TREND , 0 , startTime, sessions[sessionIndex].sessionOpen, startTime, sessions[sessionIndex].sessionOpen); ObjectSetInteger ( 0 , openObjectName, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , openObjectName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , openObjectName, OBJPROP_HIDDEN , true ); } ObjectSetInteger ( 0 , openObjectName, OBJPROP_COLOR , clrDodgerBlue ); ObjectSetInteger ( 0 , openObjectName, OBJPROP_WIDTH , 2 ); string closeObjectName = objectPrefix + "Close_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime); if ( ObjectFind ( 0 , closeObjectName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , closeObjectName, OBJ_TREND , 0 , startTime, sessions[sessionIndex].sessionClose, startTime, sessions[sessionIndex].sessionClose); ObjectSetInteger ( 0 , closeObjectName, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , closeObjectName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , closeObjectName, OBJPROP_HIDDEN , true ); } ObjectSetInteger ( 0 , closeObjectName, OBJPROP_COLOR , closeColor); ObjectSetInteger ( 0 , closeObjectName, OBJPROP_WIDTH , 2 ); }

Мы определяем функцию "RenderCloseTpoHighlight", которая выделяет символ Time Price Opportunity закрытия в отображении профиля. Она начинается с проверки индексов сессии и уровня с помощью ArraySize чтобы пропустить недопустимые случаи. Мы получаем строку отображения на уровне закрытия, вычисляем её длину с помощью StringLen, и, если строка не пуста, извлекаем последний символ с помощью StringSubstr для подсветки, сохраняя оставшуюся часть строки.

Имя объекта формируется объединением префикса со временем начала сессии, преобразованным через IntegerToString, а индекс бара мы получаем с помощью iBarShift; если индекс недопустим, функция завершается досрочно. Затем получаем время метки с помощью iTime, преобразуем цену и время в координаты графика с помощью ChartTimePriceToXY, и вычисляем смещение по X на основе ширины символа и длины строки. Если объект не найден через ObjectFind, мы создаём метку с помощью ObjectCreate с типом OBJ_LABEL, затем задаём её позицию, угол размещения и точку привязки, цвет, размер шрифта, шрифт, текст с добавленным маркером, а также свойства невидимости и недоступности для выбора с помощью ObjectSetInteger и "ObjectSetString", после чего обновляем строку отображения, исключая из неё выделенный символ.

Для визуализации границ сессии мы реализуем функцию "RenderOpenCloseMarkers", которая проверяет индекс сессии и пропускает обработку, если цена открытия не задана. Мы получаем время начала с помощью iTime на основе индекса бара, затем аналогично формируем имена объектов открытия и закрытия. Для маркера открытия, если он не найден через "ObjectFind", мы создаём объект трендовой линии через "ObjectCreate" с использованием OBJ_TREND на цене открытия, отключаем продление луча вправо, делаем объект недоступным для выбора и скрытым, а также задаём синий цвет и ширину 2. Аналогично для маркера закрытия мы создаём или обновляем трендовую линию на цене закрытия, устанавливая входной цвет закрытия и ту же ширину. В результате оба маркера отображаются как короткие горизонтальные линии на графике у бара начала сессии. Теперь можно объединить всю эту логику для отрисовки полного рыночного профиля.

void RenderSessionProfile( int sessionIndex) { if (sessionIndex < 0 || sessionIndex >= ArraySize (sessions)) return ; int size = ArraySize (sessions[sessionIndex].levels); if (size == 0 || sessions[sessionIndex].startTime == 0 ) return ; int barIndex = iBarShift ( _Symbol , _Period , sessions[sessionIndex].startTime); if (barIndex < 0 ) return ; SortPriceLevelsDescending(sessionIndex); CalculatePointOfControl(sessionIndex); int totalTpoCount = GetTotalTpoCount(sessionIndex); int pointOfControlIndex = sessions[sessionIndex].pointOfControlIndex; int valueAreaUpperIndex = pointOfControlIndex; int valueAreaLowerIndex = pointOfControlIndex; if (pointOfControlIndex >= 0 ) { int targetTpoCount = ( int )(totalTpoCount * valueAreaPercent / 100.0 ); int currentTpoCount = sessions[sessionIndex].levels[pointOfControlIndex].tpoCount; while (currentTpoCount < targetTpoCount && (valueAreaUpperIndex > 0 || valueAreaLowerIndex < size - 1 )) { int upperTpoCount = (valueAreaUpperIndex > 0 ) ? sessions[sessionIndex].levels[valueAreaUpperIndex - 1 ].tpoCount : 0 ; int lowerTpoCount = (valueAreaLowerIndex < size - 1 ) ? sessions[sessionIndex].levels[valueAreaLowerIndex + 1 ].tpoCount : 0 ; if (upperTpoCount >= lowerTpoCount && valueAreaUpperIndex > 0 ) { valueAreaUpperIndex--; currentTpoCount += upperTpoCount; } else if (valueAreaLowerIndex < size - 1 ) { valueAreaLowerIndex++; currentTpoCount += lowerTpoCount; } else if (valueAreaUpperIndex > 0 ) { valueAreaUpperIndex--; currentTpoCount += upperTpoCount; } else { break ; } } } string displayStrings[]; ArrayResize (displayStrings, size); for ( int i = 0 ; i < size; i++) { displayStrings[i] = sessions[sessionIndex].levels[i].tpoString; } int closeLevelIndex = - 1 ; double closePrice = sessions[sessionIndex].sessionClose; for ( int i = 0 ; i < size; i++) { if ( MathAbs (sessions[sessionIndex].levels[i].price - closePrice) < tpoPriceGridStep / 2 ) { closeLevelIndex = i; break ; } } RenderCloseTpoHighlight(sessionIndex, closeLevelIndex, displayStrings); for ( int i = 0 ; i < size; i++) { string objectName = objectPrefix + "TPO_" + IntegerToString (sessions[sessionIndex].startTime) + "_" + IntegerToString (i); color textColor = defaultTpoColor; if (sessions[sessionIndex].levels[i].tpoCount == 1 ) { textColor = singlePrintColor; } if (i >= valueAreaUpperIndex && i <= valueAreaLowerIndex) { textColor = valueAreaColor; } if (i == sessions[sessionIndex].pointOfControlIndex) { textColor = pointOfControlColor; } if ( ObjectFind ( 0 , objectName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , objectName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_XDISTANCE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_YDISTANCE , 0 ); } datetime labelTime = iTime ( _Symbol , _Period , barIndex); int x, y; ChartTimePriceToXY ( 0 , 0 , labelTime, sessions[sessionIndex].levels[i].price, x, y); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_XDISTANCE , x); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_COLOR , textColor); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_FONTSIZE , labelFontSize); ObjectSetString ( 0 , objectName, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetString ( 0 , objectName, OBJPROP_TEXT , displayStrings[i]); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_HIDDEN , true ); } RenderOpenCloseMarkers(sessionIndex, barIndex); }

Здесь мы реализуем функцию "RenderSessionProfile", которая рисует полный рыночный профиль для заданной сессии на графике. Сначала выполняется проверка индекса относительно размера массива sessions с помощью ArraySize чтобы досрочно завершить работу при недопустимом индексе, а затем дополнительно проверяется наличие уровней и корректное время начала. Индекс стартового бара мы получаем с помощью iBarShift на основе символа, периода и времени начала сессии; при недопустимом значении функция завершается. Затем вызываем "SortPriceLevelsDescending" для сортировки ценовых уровней от высокого к низкому и "CalculatePointOfControl" для определения уровня с наибольшим количеством Time Price Opportunity.

Далее мы получаем общее количество Time Price Opportunity через "GetTotalTpoCount" и индекс POC, инициализируя им верхнюю и нижнюю границы зоны стоимости. Если POC корректна, мы рассчитываем целевое количество как процент от общего числа с использованием входного процента зоны стоимости, начиная с текущего количества на этом уровне. Затем расширяем зону стоимости в цикле while, сравнивая и добавляя значения с соседних верхних или нижних уровней с приоритетом той стороны, где больше Time Price Opportunities, уменьшая или увеличивая индексы до достижения цели или границ.

Для подготовки к отрисовке мы объявляем массив строк отображения и изменяем его размер под количество уровней с помощью ArrayResize, копируя в него строку Time Price Opportunity каждого уровня в цикле. Затем мы ищем индекс уровня закрытия, перебирая уровни и используя MathAbs чтобы найти ближайшее совпадение с ценой закрытия сессии в пределах допуска, равного половине шага сетки, и прерываем цикл после нахождения.

После вызова "RenderCloseTpoHighlight" с индексом сессии, индексом уровня закрытия и строками отображения для обработки выделения закрытия мы проходим по каждому уровню, создавая или обновляя объекты-метки: формируем уникальное имя из префикса, времени начала и индекса уровня с помощью IntegerToString; задаём цвет текста по умолчанию и переопределяем его для одиночных отпечатков, диапазона зоны стоимости или POC на основе входных цветов; проверяем наличие объекта через ObjectFind и при необходимости создаём его через "ObjectCreate" с типом OBJ_LABEL с начальными нулевыми отступами; получаем время метки через "iTime" и преобразуем время-цену в координаты с помощью "ChartTimePriceToXY"; затем применяем положение, угол размещения и точку привязки, цвет, размер шрифта, шрифт, текст из строки отображения и свойства недоступности для выбора/скрытия с помощью "ObjectSetInteger" и ObjectSetString функций.

Наконец, мы вызываем "RenderOpenCloseMarkers" с индексом сессии и индексом бара, чтобы добавить на график визуальные индикаторы открытия и закрытия. Теперь эту функцию можно вызывать в обработчике расчётов на тиках, условно выполняя основную часть отрисовки.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (rates_total < 2 ) return 0 ; datetime currentBarTime = time[rates_total - 1 ]; bool isNewBar = (currentBarTime != lastCompletedBarTime); if (IsNewSessionStarted(currentBarTime, previousBarTime) || previousBarTime == 0 ) { if (activeSessionIndex >= 0 && activeSessionIndex < ArraySize (sessions)) { sessions[activeSessionIndex].endTime = previousBarTime; RenderSessionProfile(activeSessionIndex); } activeSessionIndex = CreateNewSession(); sessions[activeSessionIndex].startTime = currentBarTime; sessions[activeSessionIndex].sessionOpen = open[rates_total - 1 ]; sessions[activeSessionIndex].sessionHigh = high[rates_total - 1 ]; sessions[activeSessionIndex].sessionLow = low[rates_total - 1 ]; lastCompletedBarTime = currentBarTime; } previousBarTime = currentBarTime; if (isNewBar && IsBarEligibleForProcessing(currentBarTime) && activeSessionIndex >= 0 ) { sessions[activeSessionIndex].sessionHigh = MathMax (sessions[activeSessionIndex].sessionHigh, high[rates_total - 1 ]); sessions[activeSessionIndex].sessionLow = MathMin (sessions[activeSessionIndex].sessionLow, low[rates_total - 1 ]); sessions[activeSessionIndex].sessionClose = close[rates_total - 1 ]; int periodIndex = sessions[activeSessionIndex].periodCount; ArrayResize (sessions[activeSessionIndex].periodOpens, periodIndex + 1 ); sessions[activeSessionIndex].periodOpens[periodIndex] = open[rates_total - 1 ]; sessions[activeSessionIndex].periodCount++; double quantizedHigh = QuantizePriceToGrid(high[rates_total - 1 ]); double quantizedLow = QuantizePriceToGrid(low[rates_total - 1 ]); for ( double price = quantizedLow; price <= quantizedHigh; price += tpoPriceGridStep) { int levelIndex = GetOrCreatePriceLevel(activeSessionIndex, price); if (levelIndex >= 0 ) { AddTpoCharacterToLevel(activeSessionIndex, levelIndex, periodIndex); } } lastCompletedBarTime = currentBarTime; } if (IsBarEligibleForProcessing(currentBarTime) && activeSessionIndex >= 0 ) { sessions[activeSessionIndex].sessionClose = close[rates_total - 1 ]; sessions[activeSessionIndex].sessionHigh = MathMax (sessions[activeSessionIndex].sessionHigh, high[rates_total - 1 ]); sessions[activeSessionIndex].sessionLow = MathMin (sessions[activeSessionIndex].sessionLow, low[rates_total - 1 ]); } for ( int i = 0 ; i < ArraySize (sessions); i++) { RenderSessionProfile(i); } return rates_total; }

Основные вычисления выполняются в обработчике события OnCalculate, который обрабатывает массивы ценовых данных пользовательского индикатора при каждом обновлении. Сначала он возвращает ноль, если доступно меньше двух баров, чтобы обеспечить достаточный объём данных. Мы извлекаем время текущего бара из массива time по последнему индексу и определяем, является ли это новым баром, сравнивая его с последним завершённым временем. Если через "IsNewSessionStarted" обнаружена новая сессия или предыдущего времени нет, мы завершаем активную сессию, задавая её время окончания и отрисовывая её через "RenderSessionProfile", если она допустима по границам ArraySize затем создаём новую сессию с помощью "CreateNewSession", инициализируем её время начала, открытие, максимум и минимум по данным текущего бара и обновляем время последнего завершённого бара.

После обновления времени предыдущего бара, если это новый бар, подходящий для обработки через "IsBarEligibleForProcessing", и активная сессия существует, мы обновляем максимум и минимум сессии с помощью MathMax и MathMin используя значения текущего бара, задаём закрытие, увеличиваем счётчик периодов после изменения размера массива и сохранения открытия периода, квантуем максимум и минимум бара через "QuantizePriceToGrid" и проходим от минимума к максимуму с шагом сетки, получая или создавая уровни через "GetOrCreatePriceLevel" перед добавлением символов Time Price Opportunity с помощью "AddTpoCharacterToLevel". В конце обновляем время последнего завершённого бара. Кроме того, если текущий бар подходит для обработки и сессия активна, мы непрерывно обновляем закрытие, максимум и минимум, чтобы отражать изменения в реальном времени.

Наконец, мы перебираем все сессии, отрисовываем каждый профиль и возвращаем общее количество баров, что означает успешное завершение обработки. Остаётся обработать ручное изменение размера графика, чтобы уровни перерисовывались и не выглядели «подвешенными», а также удалять наши объекты при деинициализации индикатора. Для этого используется следующий подход.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (sessions); i++) { RenderSessionProfile(i); } } } void OnDeinit ( const int reason) { DeleteAllIndicatorObjects(); } void DeleteAllIndicatorObjects() { int total = ObjectsTotal ( 0 , 0 , - 1 ); for ( int i = total - 1 ; i >= 0 ; i--) { string name = ObjectName ( 0 , i, 0 , - 1 ); if ( StringFind (name, objectPrefix) == 0 ) ObjectDelete ( 0 , name); } }

Взаимодействие с графиком обрабатывается в обработчике события OnChartEvent который срабатывает при различных событиях графика. Он проверяет, совпадает ли идентификатор события с CHARTEVENT_CHART_CHANGE чтобы обнаружить изменения, например переключение таймфрейма или изменение размера; если да, мы проходим по всем сессиям, используя ArraySize для получения их количества, и повторно отрисовываем каждый профиль через "RenderSessionProfile", чтобы обновить визуальное отображение.

При удалении индикатора выполняется обработчик события OnDeinit который вызывает "DeleteAllIndicatorObjects" для очистки всех пользовательских элементов графика и предотвращения появления оставшихся объектов.

В "DeleteAllIndicatorObjects" мы получаем общее количество объектов графика через функцию ObjectsTotal по всем окнам и типам, затем перебираем их в обратном порядке от последнего индекса до нуля, получая имя каждого объекта с помощью ObjectName, и если оно начинается с префикса согласно StringFind возвращающей ноль, удаляем объект с помощью ObjectDelete чтобы обеспечить полную очистку. При запуске индикатора получаем следующий результат.

На изображении видно, что индикатор выполняет расчёты и рисует рыночный профиль с текстовыми метками, тем самым достигая поставленных целей. Осталось выполнить бэктестирование программы — это рассматривается в следующем разделе.





Бэктестирование

Мы выполнили тестирование, и ниже представлена итоговая визуализация в виде единого Graphics Interchange Format (GIF)-изображения.





Заключение

В заключение мы разработали пользовательский индикатор на MQL5 для гибридных рыночных профилей Time Price Opportunity (TPO), который поддерживает несколько сессионных периодов, включая внутридневные, дневные, недельные, месячные и фиксированные периоды с учётом часового пояса. Индикатор дискретизирует цены по сетке, отслеживает данные сессии, включая максимум, минимум, цены открытия и закрытия, рассчитывает POC и зону стоимости на основе количества TPO и отображает профили на графике с настраиваемыми цветами для букв TPO, одиночных отпечатков, зон стоимости, POC и маркеров закрытия. В следующей части мы добавим отрисовку квадратных и точечных маркеров для разметки рыночного профиля всеми метками. Следите за продолжением!