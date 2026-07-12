Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 6): Усовершенствование расчётов RSI — сглаживание, динамические цвета и поддержка нескольких таймфреймов

Введение

В нашей предыдущей статье (Часть 5), мы разработали индикатор WaveTrend Crossover на MetaQuotes Language 5 (MQL5), в котором использовался холст (canvas) для создания градиентов с эффектом тумана, отображались сигнальные пузырьки для выделения ключевых событий пересечения, а также были интегрированы функции управления рисками, включая расчёты Stop Loss и Take Profit, для повышения качества торговых решений. В шестой части мы создадим расширенный индикатор Relative Strength Index (RSI) с поддержкой нескольких методов расчёта RSI, включая классические, сглаженные и адаптивные варианты, различных техник сглаживания данных, динамического изменения оттенка для мгновенной визуальной индикации и мультитаймфреймовой обработки данных с интерполяцией для согласования значений RSI между разными таймфреймами. Мы рассмотрим следующие темы:

К концу статьи у вас будет полностью рабочий и настраиваемый индикатор MQL5 для универсального анализа RSI с поддержкой различных вариантов расчёта, сглаживания, визуализации и выбора таймфреймов — приступим!





Изучение вариантов RSI, методов сглаживания и динамических возможностей

Обычный Relative Strength Index (RSI) измеряет скорость и изменение ценовых движений, помогая определять состояния перекупленности и перепроданности; обычно он колеблется в диапазоне от 0 до 100 с границами 70 и 30. Мы усовершенствуем RSI, добавив варианты Cuttler, Ehlers, Harris, Quick, Basic, RSX и Gradual RSI, чтобы изменять характер расчётов и акцентировать разные аспекты, включая сглаживание и чувствительность к рыночному импульсу. Сглаживание данных будет применять методы усреднения — базовый метод, метод сглаживания на основе прироста, выровненное усреднение или линейно-взвешенный метод — для предварительной обработки ценовых входных данных, таких как Close, Open, High, Low или производные средние значения, тем самым снижая шум и формируя более ясные сигналы.

Изменение оттенка будет менять цвет индикатора в зависимости от таких условий, как смена направления, пересечение центральной линии или пересечение границ, предоставляя визуальные подсказки о разворотах или силе тренда. Динамические границы будут адаптировать уровни перекупленности и перепроданности на основе недавних экстремумов RSI за заданный период, тогда как статические границы будут использовать фиксированные проценты. Мультитаймфреймовая поддержка позволит проводить анализ на разных периодах с опциональной интерполяцией для более плавной визуализации.

Наш план состоит в том, чтобы настроить пользовательские входные параметры для выбора вариантов RSI, источников данных, подходов к сглаживанию, условий изменения оттенка и настроек границ, затем рассчитать кривую RSI с учётом этих параметров, отрисовать границы и заливки, обработать мультитаймфреймовые данные и запускать уведомления при изменении оттенка. В итоге мы получим настраиваемый инструмент RSI, который адаптируется к различным рыночным условиям и предпочтениям пользователя в техническом анализе, создавая более продвинутый индикатор RSI по сравнению с традиционным вариантом, как показано ниже.

В результате мы получим адаптивный модуль расчёта RSI, который сможет рассчитывать импульс по любому представлению цены, а не только по цене закрытия. Он будет динамически сглаживать как входные данные, так и сам RSI, позволяя переключаться между быстрым, медленным или режимом с учётом цикличности рынка без изменения основной логики. Кроме того, он будет самостоятельно корректировать границы и визуальные состояния, поэтому сигналы перекупленности/перепроданности будут адаптироваться к рыночным условиям, а не оставаться фиксированными. Перейдём к реализации!





Реализация в MQL5

Чтобы создать индикатор в MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Навигатор, найдите папку Indicators, нажмите вкладку "New" и следуйте подсказкам для создания файла. После его создания в среде разработки мы определим свойства и настройки индикатора, такие как количество буферов, графических построений и отдельных свойств линий, включая цвет, ширину и метку.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 8 #property indicator_plots 5 #property indicator_label1 "RSI High/Low Area" #property indicator_type1 DRAW_FILLING #property indicator_color1 C'209,243,209' , C'255,230,183' #property indicator_label2 "RSI Top Boundary" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrLimeGreen #property indicator_style2 STYLE_DOT #property indicator_label3 "RSI Center Line" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrSilver #property indicator_style3 STYLE_DOT #property indicator_label4 "RSI Bottom Boundary" #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_color4 clrOrange #property indicator_style4 STYLE_DOT #property indicator_label5 "RSI Curve" #property indicator_type5 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_color5 clrSilver , clrLimeGreen , clrOrange #property indicator_width5 2

Начинаем реализацию с настройки отображения индикатора в отдельном подокне с помощью "#property indicator_separate_window", чтобы отделить его от основного графика и улучшить читаемость. Затем мы выделяем восемь буферов для внутренних расчётов с помощью "#property indicator_buffers 8" и задаём пять графических построений для визуальных элементов через "#property indicator_plots 5". Для построений мы создаём заливку для верхней и нижней зон RSI в светло-зелёных и оранжевых тонах, пунктирную лаймово-зелёную линию верхней границы, пунктирную серебристую центральную линию, пунктирную оранжевую нижнюю границу и цветную линию кривой RSI, которая переключается между серебристым, лаймово-зелёным и оранжевым цветами; для выразительности её ширина равна 2. Далее определим входные параметры для управления индикатором.

enum DataSourceType { Data_ClosePrice, Data_OpenPrice, Data_HighPrice, Data_LowPrice, Data_MidPoint, Data_StandardPrice, Data_BalancedPrice, Data_OverallAverage, Data_MidBodyAverage, Data_DirectionAdjusted, Data_ExtremeAdjusted, Data_SmoothedClose, Data_SmoothedOpen, Data_SmoothedHigh, Data_SmoothedLow, Data_SmoothedMid, Data_SmoothedStandard, Data_SmoothedBalanced, Data_SmoothedOverall, Data_SmoothedMidBody, Data_SmoothedAdjusted, Data_SmoothedExtreme }; enum RsiVariant { Variant_CuttlerStyle, Variant_EhlersStyle, Variant_HarrisStyle, Variant_QuickStyle, Variant_BasicStyle, Variant_RsxStyle, Variant_GradualStyle }; enum HueShiftCondition { Hue_OnDirectionShift, Hue_OnCenterCrossing, Hue_OnBoundaryCrossing }; enum AveragingApproach { Avg_Basic, Avg_GrowthBased, Avg_EvenedOut, Avg_WeightedLinear }; input group "Chart and Calculation Settings" ; input ENUM_TIMEFRAMES AnalysisTimeframe = PERIOD_CURRENT ; input int RsiLength = 14 ; input group "Data Source and Variant Options" ; input DataSourceType SourceData = Data_ClosePrice; input RsiVariant ChosenRsiVariant = Variant_BasicStyle; input int DataSmoothingLength = 0 ; input AveragingApproach DataSmoothingApproach = Avg_GrowthBased; input group "Hue Adjustment Settings" ; input HueShiftCondition HueAdjustmentOn = Hue_OnBoundaryCrossing; input group "Boundary Configuration" ; input int DynamicBoundaryLength = 50 ; input double TopBoundaryPercent = 80.0 ; input double BottomBoundaryPercent = 20.0 ; input group "Notification Preferences" ; input bool ActivateNotifications = false ; input bool NotifyOnActiveBar = true ; input bool InterpolateMultiFrame = true ;

Продолжим, определив перечисления для классификации пользовательских параметров и расширения возможностей настройки. Перечисление "DataSourceType" содержит различные источники ценовых данных: от базовых, таких как цены закрытия или открытия, до производных средних, например средней точки или сбалансированной цены; также в него входят сглаженные версии для снижения шума. Далее перечисление "RsiVariant" предлагает разные стили расчёта RSI, включая базовый RSI, RSX, RSI Куттлера, RSI Элерса, RSI Харриса, быстрый RSI и вариант Gradual RSI, что позволяет выбрать нужный метод вычисления.

Мы также создаём перечисление "HueShiftCondition", которое определяет, когда кривая RSI меняет цвет: при смене направления, пересечении центральной линии или пересечении границ. Кроме того, перечисление "AveragingApproach" задаёт методы сглаживания для предварительной обработки данных: базовый метод, метод сглаживания на основе прироста, выровненное усреднение или линейно-взвешенный метод. Пользовательские входные параметры мы группируем по разделам, начиная с настроек графика и расчётов, где "AnalysisTimeframe" выбирает таймфрейм, а "RsiLength" задаёт период RSI. Мы добавили комментарии, чтобы сделать параметры понятнее. В результате получим следующее окно.

Следующий шаг — инициализация индикатора, но сначала определим несколько глобальных переменных которые будут использоваться во всей программе.

double rsiCurveValues[], rsiHueValues[], areaFillTop[], areaFillBottom[], topBoundaryValues[], centerLineValues[], bottomBoundaryValues[], processedBarCounts[]; int multiFrameDataHandle = INVALID_HANDLE ; ENUM_TIMEFRAMES chosenTimeframe; #define MULTI_FRAME_ACCESS iCustom ( _Symbol , chosenTimeframe, __FILE__ , PERIOD_CURRENT , RsiLength, SourceData, ChosenRsiVariant, DataSmoothingLength, DataSmoothingApproach, HueAdjustmentOn, DynamicBoundaryLength, TopBoundaryPercent, BottomBoundaryPercent, ActivateNotifications, NotifyOnActiveBar, InterpolateMultiFrame) int timeframeCodes[] = { PERIOD_M1 , PERIOD_M2 , PERIOD_M3 , PERIOD_M4 , PERIOD_M5 , PERIOD_M6 , PERIOD_M10 , PERIOD_M12 , PERIOD_M15 , PERIOD_M20 , PERIOD_M30 , PERIOD_H1 , PERIOD_H2 , PERIOD_H3 , PERIOD_H4 , PERIOD_H6 , PERIOD_H8 , PERIOD_H12 , PERIOD_D1 , PERIOD_W1 , PERIOD_MN1 }; string timeframeLabels[] = { "1 minute" , "2 minutes" , "3 minutes" , "4 minutes" , "5 minutes" , "6 minutes" , "10 minutes" , "12 minutes" , "15 minutes" , "20 minutes" , "30 minutes" , "1 hour" , "2 hours" , "3 hours" , "4 hours" , "6 hours" , "8 hours" , "12 hours" , "daily" , "weekly" , "monthly" }; string convertTimeframeToText( int code) { if (code == PERIOD_CURRENT ) code = _Period ; int pos; for (pos = 0 ; pos < ArraySize (timeframeCodes); pos++) if (code == timeframeCodes[pos]) break ; return (timeframeLabels[pos]); } string describeRsiVariant( int variant) { switch (variant) { case Variant_BasicStyle: return ( "RSI" ); case Variant_RsxStyle: return ( "RSX" ); case Variant_CuttlerStyle: return ( "Cuttler-style RSI" ); case Variant_HarrisStyle: return ( "Harris-style RSI" ); case Variant_QuickStyle: return ( "Quick RSI" ); case Variant_GradualStyle: return ( "Gradual RSI" ); case Variant_EhlersStyle: return ( "Ehlers-style smoothed RSI" ); default : return ( "" ); } }

Здесь мы объявляем глобальные массивы для буферов индикатора, включая "rsiCurveValues" для основной линии RSI, "rsiHueValues" для цветовых индексов, "areaFillTop" и "areaFillBottom" для залитых областей, "topBoundaryValues", "centerLineValues" и "bottomBoundaryValues" для линий границ, а также "processedBarCounts" для отслеживания рассчитанных баров. Мы также инициализируем "multiFrameDataHandle" значением INVALID_HANDLE для управления мультитаймфреймовыми данными и объявляем "chosenTimeframe" для хранения выбранного таймфрейма. С помощью директивы препроцессора мы определяем "MULTI_FRAME_ACCESS" как вызов iCustom с символом, выбранным таймфреймом, именем файла и всеми входными параметрами, чтобы упростить доступ к данным с разных таймфреймов.

Далее мы настраиваем массивы "timeframeCodes" с предопределёнными константами периодов, такими как PERIOD_M1 до "PERIOD_MN1", и "timeframeLabels" с соответствующими строковыми описаниями таймфреймов в человекочитаемом виде. Функция "convertTimeframeToText" преобразует код таймфрейма в его метку: сначала она приводит "PERIOD_CURRENT" к фактическому периоду, затем проходит по "timeframeCodes", чтобы найти совпадение и вернуть соответствующую метку из "timeframeLabels". Наконец, функция "describeRsiVariant" использует оператор switch по входному варианту, чтобы вернуть описательную строку для каждого варианта RSI, например "RSI" для базового варианта или "RSI Элерса со сглаживанием" для RSI Элерса; если совпадение не найдено, возвращается пустая строка. Теперь можно использовать эти вспомогательные функции для инициализации индикатора.

int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 , areaFillTop, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 , areaFillBottom, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 , topBoundaryValues, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 , centerLineValues, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 , bottomBoundaryValues, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 5 , rsiCurveValues, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 6 , rsiHueValues, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 7 , processedBarCounts, INDICATOR_CALCULATIONS ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , false ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHOW_DATA , false ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_SHOW_DATA , true ); PlotIndexSetInteger ( 3 , PLOT_SHOW_DATA , true ); PlotIndexSetInteger ( 4 , PLOT_SHOW_DATA , true ); chosenTimeframe = MathMax ( _Period , AnalysisTimeframe); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , convertTimeframeToText(chosenTimeframe) + " " + describeRsiVariant(ChosenRsiVariant) + " with Adjustment (" + ( string )RsiLength + "," + ( string )DataSmoothingLength + "," + ( string )DynamicBoundaryLength + ")" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике OnInit мы связываем выделенные буферы с конкретными индексами построений и типами данных. Буфер 0 связывается с "areaFillTop" как "INDICATOR_DATA" для верхнего уровня заливки, буфер 1 — с "areaFillBottom" аналогично для нижней заливки, буфер 2 — с "topBoundaryValues" для данных верхней границы, буфер 3 — с "centerLineValues" для средней линии, буфер 4 — с "bottomBoundaryValues" для нижней границы, буфер 5 — с "rsiCurveValues" для основных значений RSI, а буфер 6 — с "rsiHueValues" как INDICATOR_COLOR_INDEX для цветовой индексации; буфер 7 связывается с "processedBarCounts" как "INDICATOR_CALCULATIONS" для отслеживания обработанных баров. Затем мы настраиваем видимость построений с помощью PlotIndexSetInteger, скрывая данные построений 0 и 1, чтобы не отображать сырые значения заливки, и показывая построения 2, 3 и 4 для границ и центральной линии.

Далее мы определяем "chosenTimeframe", выбирая максимум между текущим периодом графика и пользовательским "AnalysisTimeframe" для поддержки мультитаймфреймовых операций. Краткое имя индикатора задаём с помощью IndicatorSetString объединяя текст таймфрейма из "convertTimeframeToText", описание варианта RSI из "describeRsiVariant" и строку ключевых параметров, таких как "RsiLength", "DataSmoothingLength" и "DynamicBoundaryLength", чтобы индикатор было легко распознать на графике. В конце возвращаем INIT_SUCCEEDED чтобы указать на успешную инициализацию. Теперь можно перейти к расчётам индикатора. Начнём с определения таймфрейма для расчётов следующим образом.

bool checkTimeframeValidity( ENUM_TIMEFRAMES frame, const datetime & timeStamps[]) { static bool alerted = false ; if (timeStamps[ 0 ] < SeriesInfoInteger ( _Symbol , frame, SERIES_FIRSTDATE )) { datetime startDate, checkDate[]; if ( SeriesInfoInteger ( _Symbol , PERIOD_M1 , SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE , startDate)) if (startDate > 0 ) { CopyTime ( _Symbol , frame, timeStamps[ 0 ], 1 , checkDate); SeriesInfoInteger ( _Symbol , frame, SERIES_FIRSTDATE , startDate); } if (startDate <= 0 || startDate > timeStamps[ 0 ]) { alerted = true ; return ( false ); } } if (alerted) { alerted = false ; } return ( true ); } int OnCalculate ( const int barTotal, const int prevProcessed, const datetime & timeStamps[], const double & opens[], const double & highs[], const double & lows[], const double & closes[], const long & volumeTicks[], const long & actualVolumes[], const int & spreadValues[]) { if ( Bars ( _Symbol , _Period ) < barTotal) return (- 1 ); if (chosenTimeframe != _Period ) { double interimData[]; datetime activeTimeStamp[], followingTimeStamp[]; if (!checkTimeframeValidity(chosenTimeframe, timeStamps)) return ( 0 ); if (multiFrameDataHandle == INVALID_HANDLE ) multiFrameDataHandle = MULTI_FRAME_ACCESS; if (multiFrameDataHandle == INVALID_HANDLE ) return ( 0 ); if ( CopyBuffer (multiFrameDataHandle, 7 , 0 , 1 , interimData) == - 1 ) return ( 0 ); #define FRAME_RATIO PeriodSeconds (chosenTimeframe) / PeriodSeconds ( _Period ) int currentPos = MathMin ( MathMax (prevProcessed - 1 , 0 ), MathMax (barTotal - ( int )interimData[ 0 ] * FRAME_RATIO - 1 , 0 )); for (; currentPos < barTotal && ! _StopFlag ; currentPos++) { #define TRANSFER_MULTI_FRAME(_array, _pos) if ( CopyBuffer (multiFrameDataHandle, _pos, timeStamps[currentPos], 1 , interimData) == - 1 ) break ; _array[currentPos] = interimData[ 0 ] TRANSFER_MULTI_FRAME(areaFillTop, 0 ); TRANSFER_MULTI_FRAME(areaFillBottom, 1 ); TRANSFER_MULTI_FRAME(topBoundaryValues, 2 ); TRANSFER_MULTI_FRAME(centerLineValues, 3 ); TRANSFER_MULTI_FRAME(bottomBoundaryValues, 4 ); TRANSFER_MULTI_FRAME(rsiCurveValues, 5 ); TRANSFER_MULTI_FRAME(rsiHueValues, 6 ); if (!InterpolateMultiFrame) continue ; CopyTime ( _Symbol , chosenTimeframe, timeStamps[currentPos], 1 , activeTimeStamp); if (currentPos < (barTotal - 1 )) { CopyTime ( _Symbol , chosenTimeframe, timeStamps[currentPos + 1 ], 1 , followingTimeStamp); if (activeTimeStamp[ 0 ] == followingTimeStamp[ 0 ]) continue ; } int stepsBack = 1 ; while ((currentPos - stepsBack) > 0 && timeStamps[currentPos - stepsBack] >= activeTimeStamp[ 0 ]) stepsBack++; for ( int stepsForward = 1 ; (currentPos - stepsForward) >= 0 && stepsForward < stepsBack; stepsForward++) { #define SMOOTH_MULTI_FRAME(_array) _array[currentPos - stepsForward] = _array[currentPos] + (_array[currentPos - stepsBack] - _array[currentPos]) * stepsForward / stepsBack SMOOTH_MULTI_FRAME(areaFillTop); SMOOTH_MULTI_FRAME(areaFillBottom); SMOOTH_MULTI_FRAME(topBoundaryValues); SMOOTH_MULTI_FRAME(bottomBoundaryValues); SMOOTH_MULTI_FRAME(centerLineValues); SMOOTH_MULTI_FRAME(rsiCurveValues); } } return (currentPos); } }

Сначала мы создаём функцию "checkTimeframeValidity", чтобы проверить, достаточно ли исторических данных доступно для выбранного таймфрейма на текущей временной метке. Мы используем статический флаг "alerted", чтобы отслеживать, было ли зафиксировано некорректное состояние. Если первая временная метка находится раньше даты начала серии, полученной через SeriesInfoInteger с SERIES_FIRSTDATE, мы получаем первую дату терминала с помощью "SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE" и копируем время таймфрейма через CopyTime для сравнения дат. Если дата начала некорректна или позже временной метки, мы устанавливаем флаг alerted и возвращаем false; в противном случае сбрасываем флаг, если он был установлен ранее, и возвращаем true.

В обработчике OnCalculate который обрабатывает значения индикатора при появлении нового бара или обновлении данных, сначала проверяем, меньше ли количество доступных баров, чем запрошенное общее количество, с помощью Bars; если данных недостаточно, возвращаем -1, сигнализируя о необходимости пересчёта. Если выбранный таймфрейм отличается от текущего периода, то есть включён мультитаймфреймовый режим, мы объявляем временные массивы для данных и временных меток, затем вызываем "checkTimeframeValidity", чтобы убедиться в доступности данных, и возвращаем 0 при некорректном состоянии.

Если мультитаймфреймовый хэндл некорректен, мы получаем его с помощью заранее определённого макроса "MULTI_FRAME_ACCESS" и возвращаем 0 при неудаче. Количество обработанных баров из буфера 7 копируем в "interimData" с помощью CopyBuffer, также возвращая 0 при ошибке. Мы определяем "FRAME_RATIO" как отношение количества секунд между выбранным и текущим периодами, чтобы масштабировать позиции баров. Начальную позицию "currentPos" рассчитываем с помощью функций минимума и максимума на основе ранее обработанных баров и скорректированного общего количества.

Мы выполняем цикл от "currentPos" до "barTotal", проверяя флаг остановки, и определяем макрос "TRANSFER_MULTI_FRAME", который копирует значение каждого буфера из мультитаймфреймового хэндла в соответствующие массивы, такие как "areaFillTop", "areaFillBottom", границы, центральная линия, "rsiCurveValues" и "rsiHueValues", в текущую позицию через основанный на времени "CopyBuffer"; при ошибке цикл прерывается.

Если включена мультитаймфреймовая интерполяция, мы копируем активную и следующую временные метки. Если это последний бар или временные метки совпадают, этот шаг пропускается. Затем мы подсчитываем "stepsBack", чтобы найти предыдущий бар с более ранней временной меткой. Далее выполняем цикл вперёд от 1 до значения меньше "stepsBack", определяя макрос "SMOOTH_MULTI_FRAME" для линейной интерполяции значений в массивах между текущей и обратной позициями. Он применяется для сглаживания областей заливки, границ, центральной линии и кривой RSI, обеспечивая плавное мультитаймфреймовое отображение.

Наконец, мы возвращаем обновлённое значение "currentPos", чтобы указать обработанные бары. После настройки таймфрейма можно перейти к вычислениям индикатора. Мы определим вспомогательные функции, чтобы код оставался организованным и модульным. Начнём с функции для расчёта скорректированных средних значений данных для методов сглаживания.

#define AVG_VARIANTS 1 #define AVG_ARRAY_X1 1 * AVG_VARIANTS #define AVG_ARRAY_X2 2 * AVG_VARIANTS double computeCustomAverage( int avgApproach, double inputVal, double avgLen, int pos, int barCnt, int varIndex = 0 ) { switch (avgApproach) { case Avg_Basic: return (computeBasicAvg(inputVal, ( int )avgLen, pos, barCnt, varIndex)); case Avg_GrowthBased: return (computeGrowthAvg(inputVal, avgLen, pos, barCnt, varIndex)); case Avg_EvenedOut: return (computeEvenedAvg(inputVal, avgLen, pos, barCnt, varIndex)); case Avg_WeightedLinear: return (computeLinearAvg(inputVal, avgLen, pos, barCnt, varIndex)); default : return (inputVal); } } double basicAvgArray[][AVG_ARRAY_X2]; double computeBasicAvg( double inputVal, int avgLen, int pos, int barCnt, int varIndex = 0 ) { if ( ArrayRange (basicAvgArray, 0 ) != barCnt) ArrayResize (basicAvgArray, barCnt); varIndex *= 2 ; int offset; basicAvgArray[pos][varIndex + 0 ] = inputVal; basicAvgArray[pos][varIndex + 1 ] = inputVal; for (offset = 1 ; offset < avgLen && (pos - offset) >= 0 ; offset++) basicAvgArray[pos][varIndex + 1 ] += basicAvgArray[pos - offset][varIndex + 0 ]; basicAvgArray[pos][varIndex + 1 ] /= 1.0 * offset; return (basicAvgArray[pos][varIndex + 1 ]); } double growthAvgArray[][AVG_ARRAY_X1]; double computeGrowthAvg( double inputVal, double avgLen, int pos, int barCnt, int varIndex = 0 ) { if ( ArrayRange (growthAvgArray, 0 ) != barCnt) ArrayResize (growthAvgArray, barCnt); growthAvgArray[pos][varIndex] = inputVal; if (pos > 0 && avgLen > 1 ) growthAvgArray[pos][varIndex] = growthAvgArray[pos - 1 ][varIndex] + ( 2.0 / ( 1.0 + avgLen)) * (inputVal - growthAvgArray[pos - 1 ][varIndex]); return (growthAvgArray[pos][varIndex]); } double evenedAvgArray[][AVG_ARRAY_X1]; double computeEvenedAvg( double inputVal, double avgLen, int pos, int barCnt, int varIndex = 0 ) { if ( ArrayRange (evenedAvgArray, 0 ) != barCnt) ArrayResize (evenedAvgArray, barCnt); evenedAvgArray[pos][varIndex] = inputVal; if (pos > 1 && avgLen > 1 ) evenedAvgArray[pos][varIndex] = evenedAvgArray[pos - 1 ][varIndex] + (inputVal - evenedAvgArray[pos - 1 ][varIndex]) / avgLen; return (evenedAvgArray[pos][varIndex]); } double linearAvgArray[][AVG_ARRAY_X1]; double computeLinearAvg( double inputVal, double avgLen, int pos, int barCnt, int varIndex = 0 ) { if ( ArrayRange (linearAvgArray, 0 ) != barCnt) ArrayResize (linearAvgArray, barCnt); linearAvgArray[pos][varIndex] = inputVal; if (avgLen <= 1 ) return (inputVal); double totalWeights = avgLen; double totalValues = avgLen * inputVal; for ( int offset = 1 ; offset < avgLen && (pos - offset) >= 0 ; offset++) { double currWeight = avgLen - offset; totalWeights += currWeight; totalValues += currWeight * linearAvgArray[pos - offset][varIndex]; } return (totalValues / totalWeights); }

Мы определяем константы с помощью директив препроцессора: "AVG_VARIANTS" равно 1 и задаёт количество вариантов усреднения, "AVG_ARRAY_X1" равно 1, умноженному на число вариантов, для одноколоночных массивов, а "AVG_ARRAY_X2" равно 2, умноженным на число вариантов, для двухколоночных массивов, чтобы поддерживать разные потребности сглаживания. В функции "computeCustomAverage" мы используем оператор switch по параметру "avgApproach", направляя расчёт к соответствующему методу усреднения — базовому, основанному на приросте, выровненному или линейно-взвешенному. Функция возвращает вычисленное среднее из соответствующей функции либо просто "inputVal" в варианте по умолчанию, если совпадение не найдено.

Мы объявляем "basicAvgArray" как многомерный массив с размерностью "AVG_ARRAY_X2". Функция "computeBasicAvg" сначала проверяет и при необходимости изменяет размер массива, чтобы он соответствовал "barCnt", умножает "varIndex" на 2 для смещения по столбцам, сохраняет "inputVal" в первом столбце, инициализирует среднее значение во втором столбце, затем проходит по предыдущим позициям до "avgLen", суммирует прошлые значения, делит сумму на фактическое количество смещений и возвращает результат.

Аналогично, для усреднения на основе прироста мы объявляем "growthAvgArray" с "AVG_ARRAY_X1", при необходимости изменяем его размер в "computeGrowthAvg", напрямую задаём значение и, если мы находимся дальше первого бара, а "avgLen" больше 1, обновляем его по формуле, которая добавляет взвешенную разницу с предыдущим значением, имитируя экспоненциальное сглаживание, после чего возвращаем результат. Для выровненного усреднения массив "evenedAvgArray" использует "AVG_ARRAY_X1", а функция "computeEvenedAvg" изменяет размер массива, задаёт значение, затем, если пройден второй бар и "avgLen" больше 1, корректирует его, добавляя разницу с предыдущим значением, делённую на длину, для простого инкрементального среднего, и возвращает результат.

Наконец, "linearAvgArray" также использует "AVG_ARRAY_X1", а "computeLinearAvg" изменяет размер массива, задаёт значение и досрочно возвращает его, если "avgLen" равен 1 или меньше. В противном случае функция инициализирует суммы весов и взвешенных значений текущим значением, проходит по предыдущим барам, накапливая убывающие веса и соответствующие значения, и возвращает сумму значений, делённую на сумму весов, то есть линейно-взвешенное среднее. Далее нужно передать функции усреднения набор данных. Вот как мы определяем формирование набора входных данных.

#define DATA_VARIANTS 1 #define DATA_VARIANT_SIZE 4 double smoothedDataArray[][DATA_VARIANTS * DATA_VARIANT_SIZE]; double fetchChosenData( int dataType, const double & opens[], const double & closes[], const double & highs[], const double & lows[], int pos, int barCnt, int varIndex = 0 ) { if (dataType >= Data_SmoothedClose) { if ( ArrayRange (smoothedDataArray, 0 ) != barCnt) ArrayResize (smoothedDataArray, barCnt); varIndex *= DATA_VARIANT_SIZE; double smoothedOpen; if (pos > 0 ) smoothedOpen = (smoothedDataArray[pos - 1 ][varIndex + 2 ] + smoothedDataArray[pos - 1 ][varIndex + 3 ]) / 2.0 ; else smoothedOpen = (opens[pos] + closes[pos]) / 2 ; double smoothedClose = (opens[pos] + highs[pos] + lows[pos] + closes[pos]) / 4.0 ; double smoothedHigh = MathMax (highs[pos], MathMax (smoothedOpen, smoothedClose)); double smoothedLow = MathMin (lows[pos], MathMin (smoothedOpen, smoothedClose)); smoothedDataArray[pos][varIndex + 2 ] = smoothedOpen; smoothedDataArray[pos][varIndex + 3 ] = smoothedClose; switch (dataType) { case Data_SmoothedClose: return (smoothedClose); case Data_SmoothedOpen: return (smoothedOpen); case Data_SmoothedHigh: return (smoothedHigh); case Data_SmoothedLow: return (smoothedLow); case Data_SmoothedMid: return ((smoothedHigh + smoothedLow) / 2.0 ); case Data_SmoothedMidBody: return ((smoothedOpen + smoothedClose) / 2.0 ); case Data_SmoothedStandard: return ((smoothedHigh + smoothedLow + smoothedClose) / 3.0 ); case Data_SmoothedBalanced: return ((smoothedHigh + smoothedLow + smoothedClose + smoothedClose) / 4.0 ); case Data_SmoothedOverall: return ((smoothedHigh + smoothedLow + smoothedClose + smoothedOpen) / 4.0 ); case Data_SmoothedAdjusted: if (smoothedClose > smoothedOpen) return ((smoothedHigh + smoothedClose) / 2.0 ); else return ((smoothedLow + smoothedClose) / 2.0 ); case Data_SmoothedExtreme: if (smoothedClose > smoothedOpen) return (smoothedHigh); if (smoothedClose < smoothedOpen) return (smoothedLow); return (smoothedClose); } } switch (dataType) { case Data_ClosePrice: return (closes[pos]); case Data_OpenPrice: return (opens[pos]); case Data_HighPrice: return (highs[pos]); case Data_LowPrice: return (lows[pos]); case Data_MidPoint: return ((highs[pos] + lows[pos]) / 2.0 ); case Data_MidBodyAverage: return ((opens[pos] + closes[pos]) / 2.0 ); case Data_StandardPrice: return ((highs[pos] + lows[pos] + closes[pos]) / 3.0 ); case Data_BalancedPrice: return ((highs[pos] + lows[pos] + closes[pos] + closes[pos]) / 4.0 ); case Data_OverallAverage: return ((highs[pos] + lows[pos] + closes[pos] + opens[pos]) / 4.0 ); case Data_DirectionAdjusted: if (closes[pos] > opens[pos]) return ((highs[pos] + closes[pos]) / 2.0 ); else return ((lows[pos] + closes[pos]) / 2.0 ); case Data_ExtremeAdjusted: if (closes[pos] > opens[pos]) return (highs[pos]); if (closes[pos] < opens[pos]) return (lows[pos]); return (closes[pos]); } return ( 0 ); }

Для логики формирования набора данных мы сначала определяем константу "DATA_VARIANTS" как 1, чтобы указать количество вариантов обработки данных, и "DATA_VARIANT_SIZE" как 4, чтобы задать ширину столбцов для каждого варианта в массиве. Мы объявляем "smoothedDataArray" как многомерный массив, предназначенный для хранения сглаженных ценовых данных по барам. В функции "fetchChosenData" выбирается и возвращается соответствующее ценовое значение на основе "dataType" для заданной позиции бара.

Если это сглаженный тип, начиная с "Data_SmoothedClose", мы при необходимости изменяем размер массива под "barCnt", масштабируем "varIndex" на размер варианта и рассчитываем "smoothedOpen" как среднее сохранённых Open и Close предыдущего бара, если это не первый бар, иначе используем среднюю точку между текущими Open и Close. "smoothedClose" рассчитывается как среднее четырёх точек — Open, High, Low и Close. Затем "smoothedHigh" определяется как максимум среди High, smoothedOpen и smoothedClose, а "smoothedLow" — как минимум среди Low, smoothedOpen и smoothedClose. Значения smoothedOpen и smoothedClose сохраняются в массиве со смещениями +2 и +3.

Затем оператор switch возвращает конкретное сглаженное значение на основе "dataType", например среднюю точку для "Data_SmoothedMid", среднее трёх точек для "Data_SmoothedStandard", корректировки по направлению, такие как среднее High-Close, если Close выше Open, для "Data_SmoothedAdjusted", или экстремальное значение High/Low/Close для "Data_SmoothedExtreme". Для несглаженных типов другой оператор switch возвращает прямые значения, например Close для "Data_ClosePrice", или вычисленные средние, такие как середина диапазона High-Low для "Data_MidPoint", типичная цена для "Data_StandardPrice" либо цены с корректировкой по направлению, аналогичные сглаженным случаям, но на основе сырых данных. Если тип не совпадает ни с одним вариантом, возвращаем 0 как резервное значение. В обработчике OnCalculate теперь можно вызвать функции для выполнения начальных расчётов данных.

int beginPos = ( int ) MathMax (prevProcessed - 1 , 0 ); for (; beginPos < barTotal && ! _StopFlag ; beginPos++) { double adjustedData = computeCustomAverage(DataSmoothingApproach, fetchChosenData(SourceData, opens, closes, highs, lows, beginPos, barTotal), DataSmoothingLength, beginPos, barTotal); } return (beginPos);

Здесь мы продолжаем обработчик OnCalculate для однотаймфреймового режима: задаём "beginPos" как максимум между "prevProcessed" минус 1 и 0, чтобы начать с последнего обработанного бара или с начала, если ранее ничего не было обработано. Мы проходим по барам от "beginPos" до значения меньше "barTotal", проверяя _StopFlag для возможности прерывания, и для каждого бара рассчитываем "adjustedData": сначала получаем выбранную цену через "fetchChosenData" с использованием типа "SourceData" и OHLC-массивов текущего бара, затем применяем выбранное сглаживание с помощью "computeCustomAverage" на основе "DataSmoothingApproach" и "DataSmoothingLength". После цикла возвращаем "beginPos", чтобы сообщить количество обработанных баров. После компиляции получаем следующий результат.

По изображению видно, что основная вычислительная часть уже реализована. Далее нужно рассчитать значения RSI с использованием соответствующих вариантов, чтобы сформировать итоговые кривые индикатора.

#define RSI_VARIANTS 1 double rsiComputeArray[][RSI_VARIANTS * 13 ]; #define DATA_SHIFT_POS 0 #define DATA_SHIFTS_POS 3 #define SHIFT_POS 1 #define ABS_SHIFT_POS 2 #define RSI_COMPUTE_POS 1 #define RS_COMPUTE_POS 1 double computeRsiValue( int rsiVariant, double currData, double rsiLen, int pos, int barCnt, int varIndex = 0 ) { if ( ArrayRange (rsiComputeArray, 0 ) != barCnt) ArrayResize (rsiComputeArray, barCnt); int arrayOffset = varIndex * 13 ; rsiComputeArray[pos][arrayOffset + DATA_SHIFT_POS] = currData; switch (rsiVariant) { case Variant_BasicStyle: { double factorAlpha = 1.0 / MathMax (rsiLen, 1 ); if (pos < rsiLen) { int cnt; double totalAbsShifts = 0 ; for (cnt = 0 ; cnt < rsiLen && (pos - cnt - 1 ) >= 0 ; cnt++) totalAbsShifts += MathAbs (rsiComputeArray[pos - cnt][arrayOffset + DATA_SHIFT_POS] - rsiComputeArray[pos - cnt - 1 ][arrayOffset + DATA_SHIFT_POS]); rsiComputeArray[pos][arrayOffset + SHIFT_POS] = (rsiComputeArray[pos][arrayOffset + DATA_SHIFT_POS] - rsiComputeArray[ 0 ][arrayOffset + DATA_SHIFT_POS]) / MathMax (cnt, 1 ); rsiComputeArray[pos][arrayOffset + ABS_SHIFT_POS] = totalAbsShifts / MathMax (cnt, 1 ); } else { double dataShift = rsiComputeArray[pos][arrayOffset + DATA_SHIFT_POS] - rsiComputeArray[pos - 1 ][arrayOffset + DATA_SHIFT_POS]; rsiComputeArray[pos][arrayOffset + SHIFT_POS] = rsiComputeArray[pos - 1 ][arrayOffset + SHIFT_POS] + factorAlpha * (dataShift - rsiComputeArray[pos - 1 ][arrayOffset + SHIFT_POS]); rsiComputeArray[pos][arrayOffset + ABS_SHIFT_POS] = rsiComputeArray[pos - 1 ][arrayOffset + ABS_SHIFT_POS] + factorAlpha * ( MathAbs (dataShift) - rsiComputeArray[pos - 1 ][arrayOffset + ABS_SHIFT_POS]); } return ( 50.0 * (rsiComputeArray[pos][arrayOffset + SHIFT_POS] / MathMax (rsiComputeArray[pos][arrayOffset + ABS_SHIFT_POS], DBL_MIN ) + 1 )); } case Variant_GradualStyle: { double posSum = 0 , negSum = 0 ; for ( int offset = 0 ; offset < ( int )rsiLen && (pos - offset - 1 ) >= 0 ; offset++) { double dataDiff = rsiComputeArray[pos - offset][arrayOffset + DATA_SHIFT_POS] - rsiComputeArray[pos - offset - 1 ][arrayOffset + DATA_SHIFT_POS]; if (dataDiff > 0 ) posSum += dataDiff; else negSum -= dataDiff; } if (pos < 1 ) rsiComputeArray[pos][arrayOffset + RSI_COMPUTE_POS] = 50 ; else rsiComputeArray[pos][arrayOffset + RSI_COMPUTE_POS] = rsiComputeArray[pos - 1 ][arrayOffset + RSI_COMPUTE_POS] + ( 1 / MathMax (rsiLen, 1 )) * ( 100 * posSum / MathMax (posSum + negSum, DBL_MIN ) - rsiComputeArray[pos - 1 ][arrayOffset + RSI_COMPUTE_POS]); return (rsiComputeArray[pos][arrayOffset + RSI_COMPUTE_POS]); } case Variant_QuickStyle: { double posSum = 0 , negSum = 0 ; for ( int offset = 0 ; offset < ( int )rsiLen && (pos - offset - 1 ) >= 0 ; offset++) { double dataDiff = rsiComputeArray[pos - offset][arrayOffset + DATA_SHIFT_POS] - rsiComputeArray[pos - offset - 1 ][arrayOffset + DATA_SHIFT_POS]; if (dataDiff > 0 ) posSum += dataDiff; else negSum -= dataDiff; } return ( 100 * posSum / MathMax (posSum + negSum, DBL_MIN )); } case Variant_EhlersStyle: { double posSum = 0 , negSum = 0 ; rsiComputeArray[pos][arrayOffset + DATA_SHIFTS_POS] = (pos > 2 ) ? (rsiComputeArray[pos][arrayOffset + DATA_SHIFT_POS] + 2.0 * rsiComputeArray[pos - 1 ][arrayOffset + DATA_SHIFT_POS] + rsiComputeArray[pos - 2 ][arrayOffset + DATA_SHIFT_POS]) / 4.0 : currData; for ( int offset = 0 ; offset < ( int )rsiLen && (pos - offset - 1 ) >= 0 ; offset++) { double dataDiff = rsiComputeArray[pos - offset][arrayOffset + DATA_SHIFTS_POS] - rsiComputeArray[pos - offset - 1 ][arrayOffset + DATA_SHIFTS_POS]; if (dataDiff > 0 ) posSum += dataDiff; else negSum -= dataDiff; } return ( 50 * (posSum - negSum) / MathMax (posSum + negSum, DBL_MIN ) + 50 ); } case Variant_CuttlerStyle: { double posSum = 0 ; double negSum = 0 ; for ( int offset = 0 ; offset < ( int )rsiLen && (pos - offset - 1 ) >= 0 ; offset++) { double dataDiff = rsiComputeArray[pos - offset][arrayOffset + DATA_SHIFT_POS] - rsiComputeArray[pos - offset - 1 ][arrayOffset + DATA_SHIFT_POS]; if (dataDiff > 0 ) posSum += dataDiff; else negSum -= dataDiff; } rsiComputeArray[pos][varIndex + RSI_COMPUTE_POS] = 100.0 - 100.0 / ( 1.0 + posSum / MathMax (negSum, DBL_MIN )); return (rsiComputeArray[pos][varIndex + RSI_COMPUTE_POS]); } case Variant_HarrisStyle: { double avgPos = 0 , avgNeg = 0 , posCnt = 0 , negCnt = 0 ; for ( int offset = 0 ; offset < ( int )rsiLen && (pos - offset - 1 ) >= 0 ; offset++) { double dataDiff = rsiComputeArray[pos - offset][varIndex + DATA_SHIFT_POS] - rsiComputeArray[pos - offset - 1 ][varIndex + DATA_SHIFT_POS]; if (dataDiff > 0 ) { avgPos += dataDiff; posCnt++; } else { avgNeg -= dataDiff; negCnt++; } } if (posCnt != 0 ) avgPos /= posCnt; if (negCnt != 0 ) avgNeg /= negCnt; rsiComputeArray[pos][varIndex + RSI_COMPUTE_POS] = 100 - 100 / ( 1.0 + (avgPos / MathMax (avgNeg, DBL_MIN ))); return (rsiComputeArray[pos][varIndex + RSI_COMPUTE_POS]); } case Variant_RsxStyle: { double kgVal = 3.0 / ( 2.0 + rsiLen), hgVal = 1.0 - kgVal; if (pos < rsiLen) { for ( int offset = 1 ; offset < 13 ; offset++) rsiComputeArray[pos][offset + arrayOffset] = 0 ; return ( 50 ); } double motion = rsiComputeArray[pos][DATA_SHIFT_POS + arrayOffset] - rsiComputeArray[pos - 1 ][DATA_SHIFT_POS + arrayOffset]; double absMotion = MathAbs (motion); for ( int offset = 0 ; offset < 3 ; offset++) { int subOffset = offset * 2 ; rsiComputeArray[pos][arrayOffset + subOffset + 1 ] = kgVal * motion + hgVal * rsiComputeArray[pos - 1 ][arrayOffset + subOffset + 1 ]; rsiComputeArray[pos][arrayOffset + subOffset + 2 ] = kgVal * rsiComputeArray[pos][arrayOffset + subOffset + 1 ] + hgVal * rsiComputeArray[pos - 1 ][arrayOffset + subOffset + 2 ]; motion = 1.5 * rsiComputeArray[pos][arrayOffset + subOffset + 1 ] - 0.5 * rsiComputeArray[pos][arrayOffset + subOffset + 2 ]; rsiComputeArray[pos][arrayOffset + subOffset + 7 ] = kgVal * absMotion + hgVal * rsiComputeArray[pos - 1 ][arrayOffset + subOffset + 7 ]; rsiComputeArray[pos][arrayOffset + subOffset + 8 ] = kgVal * rsiComputeArray[pos][arrayOffset + subOffset + 7 ] + hgVal * rsiComputeArray[pos - 1 ][arrayOffset + subOffset + 8 ]; absMotion = 1.5 * rsiComputeArray[pos][arrayOffset + subOffset + 7 ] - 0.5 * rsiComputeArray[pos][arrayOffset + subOffset + 8 ]; } return ( MathMax ( MathMin ((motion / MathMax (absMotion, DBL_MIN ) + 1.0 ) * 50.0 , 100.00 ), 0.00 )); } } return ( 0 ); }

Здесь мы определяем "RSI_VARIANTS" как 1, чтобы задать количество вариантов расчёта RSI, и объявляем "rsiComputeArray" как многомерный массив с 13 столбцами на каждый вариант для хранения промежуточных расчётов по барам. Также задаются позиционные константы: "DATA_SHIFT_POS" равна 0 для текущих данных, "SHIFT_POS" равна 1 для направленного изменения, "ABS_SHIFT_POS" равна 2 для абсолютного изменения, "DATA_SHIFTS_POS" равна 3 для сглаженных изменений в некоторых вариантах, а "RSI_COMPUTE_POS" (псевдоним к 1) используется для сохранённых значений RSI.

В функции "computeRsiValue" мы при необходимости изменяем размер "rsiComputeArray" под "barCnt", рассчитываем "arrayOffset", умножая "varIndex" на 13, и сохраняем "currData" в позиции текущего изменения данных для текущего бара. Оператор switch по "rsiVariant" позволяет рассчитывать RSI разными способами. Для базового RSI рассчитываем коэффициент alpha как 1, делённое на "rsiLen"; для начальных баров, количество которых меньше длины, суммируем абсолютные изменения и задаём средние направленные и абсолютные изменения. В остальных случаях обновляем их экспоненциально с учётом текущего изменения данных и возвращаем 50, умноженное на отношение net/abs плюс 1.

Для постепенного RSI мы суммируем положительные и отрицательные разницы за период, задаём начальное значение 50, затем инкрементально обновляем предыдущий RSI с помощью взвешенной корректировки на основе относительной силы и возвращаем результат. Для быстрого RSI аналогично суммируем положительные и отрицательные разницы, возвращая 100, умноженное на отношение положительных значений к общей сумме. Для RSI Элерса данные сглаживаются четырёхточечным средним, если пройдено более двух баров; затем суммируются разницы по сглаженным значениям и возвращается 50 плюс 50, умноженное на отношение net к total.

Для стиля Cuttler мы суммируем положительные и отрицательные разницы, вычисляем 100 минус 100, делённое на (1 плюс отношение positives/negatives), сохраняем и возвращаем результат. Для стиля Harris отдельно накапливаем и считаем положительные и отрицательные значения, усредняем их при наличии количества, затем вычисляем формулу, похожую на Cuttler, но на основе средних, сохраняем и возвращаем результат. Для стиля RSX рассчитываем коэффициенты усиления kg и hg, обнуляем смещения массива для начальных баров меньше длины и возвращаем 50; в остальных случаях рассчитываем движение и абсолютное движение, выполняем двойные EMA-подобные обновления в цикле по три прохода для обоих значений и возвращаем ограниченное диапазоном 0–100 значение 50, умноженное на (motion/abs плюс 1). Если вариант не совпал, возвращаем 0. Теперь можно вызвать эту функцию в цикле для расчёта данных RSI.

for (; beginPos < barTotal && ! _StopFlag ; beginPos++) { double adjustedData = computeCustomAverage(DataSmoothingApproach, fetchChosenData(SourceData, opens, closes, highs, lows, beginPos, barTotal), DataSmoothingLength, beginPos, barTotal); rsiCurveValues[beginPos] = computeRsiValue(ChosenRsiVariant, adjustedData, RsiLength, beginPos, barTotal); if (DynamicBoundaryLength <= 1 ) { topBoundaryValues[beginPos] = TopBoundaryPercent; bottomBoundaryValues[beginPos] = BottomBoundaryPercent; centerLineValues[beginPos] = (topBoundaryValues[beginPos] + bottomBoundaryValues[beginPos]) / 2 ; } else { double lowestVal = rsiCurveValues[beginPos]; double highestVal = rsiCurveValues[beginPos]; for ( int offset = 1 ; offset < DynamicBoundaryLength && beginPos - offset >= 0 ; offset++) { lowestVal = MathMin (rsiCurveValues[beginPos - offset], lowestVal); highestVal = MathMax (rsiCurveValues[beginPos - offset], highestVal); } double valRange = highestVal - lowestVal; topBoundaryValues[beginPos] = lowestVal + TopBoundaryPercent * valRange / 100.0 ; bottomBoundaryValues[beginPos] = lowestVal + BottomBoundaryPercent * valRange / 100.0 ; centerLineValues[beginPos] = lowestVal + 0.5 * valRange; } switch (HueAdjustmentOn) { case Hue_OnBoundaryCrossing: rsiHueValues[beginPos] = (rsiCurveValues[beginPos] > topBoundaryValues[beginPos]) ? 1 : (rsiCurveValues[beginPos] < bottomBoundaryValues[beginPos]) ? 2 : 0 ; break ; case Hue_OnCenterCrossing: rsiHueValues[beginPos] = (rsiCurveValues[beginPos] > centerLineValues[beginPos]) ? 1 : (rsiCurveValues[beginPos] < centerLineValues[beginPos]) ? 2 : 0 ; break ; default : rsiHueValues[beginPos] = (beginPos > 0 ) ? (rsiCurveValues[beginPos] > rsiCurveValues[beginPos - 1 ]) ? 1 : (rsiCurveValues[beginPos] < rsiCurveValues[beginPos - 1 ]) ? 2 : 0 : 0 ; } areaFillTop[beginPos] = rsiCurveValues[beginPos]; areaFillBottom[beginPos] = (rsiCurveValues[beginPos] > topBoundaryValues[beginPos]) ? topBoundaryValues[beginPos] : (rsiCurveValues[beginPos] < bottomBoundaryValues[beginPos]) ? bottomBoundaryValues[beginPos] : rsiCurveValues[beginPos]; } processedBarCounts[barTotal - 1 ] = MathMax (barTotal - prevProcessed + 1 , 1 );

Мы продолжаем цикл по барам в однотаймфреймовом режиме обработчика "OnCalculate", рассчитывая значение RSI для каждого бара. После получения "adjustedData" из сглаживания передаём его в "computeRsiValue" вместе с выбранным "ChosenRsiVariant", "RsiLength" и данными бара, сохраняя результат в "rsiCurveValues" в текущей позиции. Далее определяем уровни границ: если "DynamicBoundaryLength" равен 1 или меньше, то есть используются статические границы, задаём "topBoundaryValues" равным "TopBoundaryPercent", "bottomBoundaryValues" равным "BottomBoundaryPercent", а "centerLineValues" — их среднему значению.

Для динамических границ, когда длина больше 1, мы инициализируем минимальное и максимальное значения текущим RSI, затем проходим по предыдущим барам в пределах заданной длины, обновляя минимум и максимум с помощью функций MathMin и MathMax . Диапазон рассчитывается как highest минус lowest; затем верхняя граница задаётся как lowest плюс верхний процент от диапазона, нижняя — как lowest плюс нижний процент, а центр — как lowest плюс половина диапазона. Затем мы задаём цветовой индекс в "rsiHueValues" на основе "HueAdjustmentOn": при пересечении границ присваиваем 1, если RSI выше верхней границы, 2 — если ниже нижней, иначе 0; при пересечении центральной линии логика аналогична, но относительно центральной линии; по умолчанию сравниваем значение с предыдущим RSI для определения направления — 1 для роста, 2 для падения, 0 в остальных случаях, а для первого бара — 0. В конце настраиваем области заливки: "areaFillTop" получает текущее значение RSI, а "areaFillBottom" — верхнюю границу, если RSI в зоне перекупленности, нижнюю границу, если он в зоне перепроданности, или сам RSI в остальных случаях.

После цикла мы обновляем "processedBarCounts" на индексе последнего бара, записывая максимум количества баров, обработанных в этом вызове, плюс 1 либо просто 1, чтобы отслеживать объём выполненных вычислений. После компиляции получаем следующий результат.

По изображению видно, что индикатор успешно инициализирован, рассчитан и построен. Осталось обработать оповещения. Мы просто вынесем эту логику в функцию и вызовем её в обработчике событий.

void processAlertTriggers( const datetime & timeStamps[], double & hueTrends[], int barTotal) { if (!ActivateNotifications) return ; int notifyIndex = barTotal - 1 ; if (!NotifyOnActiveBar) notifyIndex = barTotal - 2 ; datetime notifyStamp = timeStamps[notifyIndex]; if (hueTrends[notifyIndex] != hueTrends[notifyIndex - 1 ]) { if (hueTrends[notifyIndex] == 1 ) triggerNotification(notifyStamp, "rising" ); if (hueTrends[notifyIndex] == 2 ) triggerNotification(notifyStamp, "falling" ); } } void triggerNotification( datetime stamp, string trend) { static string prevTrend = "none" ; static datetime prevStamp; if (prevTrend != trend || prevStamp != stamp) { prevTrend = trend; prevStamp = stamp; string notifyText = convertTimeframeToText( _Period ) + " " + _Symbol + " at " + TimeToString ( TimeLocal (), TIME_SECONDS ) + describeRsiVariant(ChosenRsiVariant) + " trend shifted to " + trend; Alert (notifyText); } }

Здесь мы добавляем функцию "processAlertTriggers" для обработки уведомлений на основе изменений оттенка кривой RSI. Если "ActivateNotifications" равно false, выходим из функции досрочно. "notifyIndex" задаётся как последний бар либо предыдущий, если "NotifyOnActiveBar" равно false, чтобы не отправлять оповещения по незавершённым барам; затем извлекается временная метка по этому индексу. Мы проверяем, отличается ли значение оттенка в "notifyIndex" от предыдущего, и если да, вызываем "triggerNotification" с временной меткой и направлением "rising" для оттенка 1 или "falling" для оттенка 2.

В функции "triggerNotification" используются статические переменные для отслеживания предыдущего тренда и временной метки. Если текущий тренд или метка отличается от сохранённых, мы обновляем их, формируем текст уведомления с использованием "convertTimeframeToText" для периода, символа, локального времени через TimeToString, описания варианта RSI и сообщения о смене тренда, а затем отправляем его с помощью функции Alert . При вызове этой функции в обработчике событий получаем следующий результат.

По изображению видно, что мы рассчитываем индикатор, связываем построения и активируем систему оповещений, когда она включена, тем самым достигая поставленных целей. Остаётся выполнить бэктестирование программы — это рассматривается в следующем разделе.





Бэктестирование

Мы выполнили тестирование, и ниже представлена итоговая визуализация в виде единого GIF-изображения.





Заключение

В заключение отметим, что мы разработали улучшенную версию индикатора Relative Strength Index (RSI) в MQL5, которая поддерживает несколько вариантов расчёта, настраиваемые источники данных с подходами к сглаживанию и динамические границы уровней перекупленности и перепроданности. Мы добавили изменение оттенка для цветовой индикации, опциональные уведомления об изменениях тренда и обработку мультитаймфреймовых данных с интерполяцией для приведения значений RSI к разным таймфреймам. С этим динамическим индикатором RSI вы сможете усилить технический анализ и при необходимости дальше настраивать его под свои торговые задачи. Успешной торговли!