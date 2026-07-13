Обсуждение статьи "Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 7): Гибридные рыночные профили Time Price Opportunity (TPO) для анализа сессий"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 7): Гибридные рыночные профили Time Price Opportunity (TPO) для анализа сессий:
Гибридный рыночный профиль Time Price Opportunity (TPO) — это инструмент визуализации, который отображает распределение цены во времени в рамках заданных торговых сессий. Для представления временных интервалов на конкретных ценовых уровнях используются буквы, прямоугольные маркеры или просто точки. Такой профиль показывает зоны повышенной активности, например область стоимости и точку контроля, где происходила основная часть торговли. Этот подход помогает определять поддержку, сопротивление и зоны справедливой стоимости, агрегируя ценовое движение в профильную гистограмму: более плотные скопления TPO указывают на сбалансированную торговлю, а более тонкие — на потенциальные пробои или дисбалансы. Обычно мы применяем его по сессиям, чтобы оценивать рыночные настроения, открывать позиции вблизи границ области стоимости или отслеживать смещения POC для продолжения тренда.
Наш план состоит в том, чтобы определять сессии на основе выбранных таймфреймов с учётом часового пояса. Мы будем дискретизировать цены по сетке для назначения TPO и отслеживать метрики сессии, например максимумы и минимумы. Также мы рассчитаем POC как уровень с наибольшим количеством TPO. Затем определим область стоимости, покрывающую заданный процент от общего числа TPO. Наконец, мы визуализируем профиль с помощью меток, точек и квадратов с цветовым кодированием для более глубокого анализа графика. Ниже приведено визуальное представление наших целей.
Автор: Allan Munene Mutiiria