Аналитическая торговля на основе профиля объема (AVPT): Архитектура ликвидности, рыночная память и алгоритмическое исполнение

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Введение

Поскольку поток институциональных ордеров постоянно меняет ландшафт ликвидности, трейдеры должны полагаться на методы, которые отражают базовую структуру участия, а не только на ценовой шум. Аналитическая торговля на основе профиля объема (AVPT) выходит далеко за рамки простых индикаторов, анализируя где фактически торговался рынок, а не только его движение. Благодаря взаимодействию уровней высокого объёма, уровней низкого объёма, зон стоимости и важнейших точек максимального объёма AVPT раскрывает скрытые слои рыночной памяти, точно показывая, на каких уровнях институциональные участники принимали рыночную цену, где отвергали её и где накапливали позиции.

Поскольку алгоритмическая торговля все больше доминирует на мировых рынках, понимание распределения объема по уровням цен становится решающим преимуществом. AVPT сочетает в себе анализ микроструктуры рынка с автоматизацией, позволяя трейдерам интерпретировать дисбалансы ликвидности в режиме реального времени и совершать сделки с хирургической точностью. Превращая необработанный объем в действенную структуру, этот подход превращает хаотичную рыночную активность в читаемую модель для определения тренда, ожидания пробоя и определения времени разворота.





Обзор системы и принципы работы



Ключевые компоненты профилирования объема:

Компонент Описание Точка максимального объёма (POC) Уровень цен с наибольшим объемом торгов, часто выступающий в качестве опорной точки для ценового движения. Уровень высокого объёма (HVN) Уровни цен, на которых происходит значительная торговая активность, указывающие на сильную поддержку или сопротивление. Уровень низкого объёма (LVN) Уровни цен с минимальной торговой активностью, на которых цены могут быстро изменяться из-за низкой ликвидности. Зона стоимости Диапазон ценовых уровней, в пределах которого осуществлялся определенный процент (обычно 70%) объема торгов.

Аналитическая торговля на основе профиля объема (AVPT) представляет собой сложный подход к анализу рынка, выходящий за рамки традиционных технических индикаторов, основанных на ценах, и фокусирующийся на важнейшем параметре объема торгов на конкретных ценовых уровнях. По своей сути, AVPT визуализирует рынок как динамичный ландшафт, где ценовое движение взаимодействует с зонами поддержки и сопротивления, основанными на объемах. Гистограмма профиля объема, обычно отображаемая в виде горизонтальной гистограммы в правой части графика, показывает, где в течение определенного периода наблюдалась значительная торговая активность. Эта визуализация создает четкую карту рыночного консенсуса, показывая уровни цен, на которых институциональные участники и крупные трейдеры накапливали позиции (уровни высокого объёма), в сравнении с областями с минимальным участием (уровни низкого объёма). Точка максимального объёма (POC) действует как гравитационный центр этого ландшафта, представляя уровень цен с наибольшим торговым объемом и часто служа мощным магнитом для возврата цен.

Стратегическая логика AVPT основана на понимании того, как цена взаимодействует с этими структурами, основанными на объемах торгов. При приближении к уровням высокого объёма цена обычно сталкивается с сильной поддержкой или сопротивлением, поскольку эти уровни представляют собой зоны значительного институционального интереса и ликвидности. И наоборот, уровни низкого объёма функционируют как зоны ускорения, где цена может быстро изменяться из-за отсутствия значимого интереса к торговле. Зона стоимости, охватывающая приблизительно 70% объема за период, определяет диапазон "справедливой стоимости", в котором происходило большинство сделок. Визуализация этих компонентов создает всеобъемлющую торговую карту: трейдеры могут определить потенциальные зоны разворота вблизи границ стоимости, возможности пробоя через области низкого объема и целевые показатели прибыли в POC. Этот трехмерный анализ рынка, объединяющий цену, объем и время, обеспечивает значительное преимущество перед традиционным двухмерным анализом цен.

Практическая реализация AVPT предполагает мониторинг того, как текущее движение цены соотносится с установленными структурами объемов. На колеблющихся рынках трейдеры могут использовать стратегии возврата к среднему значению, покупая вблизи нижней границы зоны стоимости (VAL) со стопами ниже ближайших LVN и фиксируя прибыль в POC. В условиях тренда стратегии пробоя становятся применимыми, когда цена движется через зоны LVN с импульсом, нацеленным на расширение за пределы зоны стоимости. Визуализация делает управление рисками особенно интуитивно понятным — стоп-лоссы, естественно, находятся за пределами LVN, где пробои могут привести к аннулированию торговой предпосылки, в то время как размер позиции может адаптироваться в зависимости от ширины зоны стоимости и расстояния до ключевых уровней объема. Этот комплексный подход к анализу, срокам входа и управлению рисками создает систематическую методологию, которая согласуется с тем, как институциональные денежные потоки фактически формируют движение рынка.





Приступаем к работе

#property copyright "GIT under Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/johnhlomohang/" #property version "1.00" #include <Trade/Trade.mqh> input group "=== Volume Profile Settings ===" input int VP_LookbackBars = 500 ; input double VA_Percentage = 70.0 ; input double HVN_Threshold = 1.5 ; input double LVN_Threshold = 0.3 ; input group "=== Trading Settings ===" input double LotSize = 0.1 ; input bool UseAtrSL = true ; input double AtrMultiplier = 2.0 ; input int AtrPeriod = 14 ; input double RiskRewardRatio = 1.5 ; input bool UseTrailingStop = true ; input double TrailingStep = 0.0010 ; input group "=== Strategy Settings ===" input bool EnableReversion = true ; input bool EnableBreakout = false ; input int MinBarsBetweenTrades = 3 ;

Начнем с определения всех настраиваемых входных параметров, определяющих работу механизма профилирования объема и торговой логики. Первая группа параметров определяет параметры, связанные с профилем, такие как количество анализируемых ретроспективных баров, процент, используемый для вычисления зоны стоимости, а также пороговые значения для идентификации уровней высокого объёма и уровней низкого объёма торгов. В разделе настроек торговли затем устанавливаются параметры управления рисками и позициями, включая размер лота, стоп-лосс на основе ATR, соотношение риска и прибыли, а также поведение трейлинг-стопа, что обеспечивает советнику гибкость при адаптации к волатильности. Наконец, группа настроек стратегии включает или отключает ключевые режимы AVPT, такие как торговля на развороте или пробое, обеспечивая при этом минимальный интервал между сделками для более четкого исполнения и снижения уровня шума сигнала.

enum ENUM_LEVEL_POSITION{ BELOW, ABOVE }; enum ENUM_DIRECTION{ UP, DOWN }; CTrade trade; double volumeProfile[]; double priceLevels[]; int profileBins; double pocPrice; double vahPrice; double valPrice; double hvnLevels[]; double lvnLevels[]; datetime lastTradeTime; int atrHandle; double currentAtr;

Затем определим основные перечисления и глобальные переменные, поддерживающие логику советника и структуры данных. Перечисление обеспечивает четкую классификацию направлений и позиций, используемую во всей стратегии, в то время как глобальные переменные хранят основные торговые компоненты, такие как объект CTrade, динамически создаваемые массивы профилей объемов и ключевые уровни, такие как POC, VAH, VAL, HVN и LVN. Дополнительные переменные отслеживают торговую логистику, включая временную метку последней открытой сделки, и поддерживают доступ к таким индикаторам, как ATR, что позволяет советнику в режиме реального времени использовать данные о волатильности для определения стоп—лосса и принятия решений по управлению рисками.

int OnInit () { atrHandle = iATR ( _Symbol , _Period , AtrPeriod); if (atrHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error creating ATR indicator" ); return ( INIT_FAILED ); } InitializeVolumeProfile(); EventSetTimer ( 60 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (atrHandle); EventKillTimer (); CleanUpChartObjects(); }

На этапе инициализации советник настраивает все необходимые компоненты, сначала создавая индикатор ATR, используемый для расчета стоп-лосса на основе волатильности, и проверяя правильность его загрузки. Затем подготавливает массивы профилей объёма с помощью специальной функции инициализации и устанавливает повторяющийся таймер, чтобы система могла обновлять свой профиль и логику каждую минуту. В процессе деинициализации советник безопасно освобождает индикатор ATR, останавливает таймер и удаляет все созданные во время выполнения объекты графика, чтобы обеспечить корректное завершение работы и предотвратить утечки ресурсов.

void OnTick () { UpdateAtrValue(); if (IsNewBar()) { UpdateVolumeProfile(); CalculateKeyLevels(); UpdateChartObjects(); CheckTradingSignals(); } ManagePositions(); } void InitializeVolumeProfile() { profileBins = 200 ; ArrayResize (volumeProfile, profileBins); ArrayResize (priceLevels, profileBins); ArrayInitialize (volumeProfile, 0 ); }

В основном цикле выполнения советник непрерывно обновляет значение ATR на каждом тике для поддержания точных показателей волатильности. При формировании нового бара запускаются основные этапы обработки: обновление профиля объема, пересчет ключевых уровней, таких как границы POC и зоны стоимости, а также обновление визуальных объектов на графике. После обновления структурного анализа советник оценивает, выполняются ли какие-либо торговые условия на основе последних сигналов профиля объема, а затем отдельно управляет всеми открытыми позициями, чтобы стопы, логика трейлинга и выходы из позиций менялись в соответствии с рыночными условиями.

Механизм профилирования объема начинается с инициализации структуры данных, которая будет хранить распределение торгуемых объемов по ценовым уровням. Задав фиксированное количество интервалов и соответствующим образом изменив размер массивов, EA подготавливает чистый контейнер для сбора данных об объеме во время выполнения. Это гарантирует, что каждый новый бар может быть отнесён к соответствующему столбцу гистограммы объёма, что позволяет точно определять ключевые уровни, такие как HVN, LVN и Точку максимального объёма на более поздних этапах процесса.

void UpdateVolumeProfile() { ArrayInitialize (volumeProfile, 0 ); double highPrice = GetHighestPrice(VP_LookbackBars); double lowPrice = GetLowestPrice(VP_LookbackBars); double priceRange = highPrice - lowPrice; double binSize = priceRange / profileBins; for ( int i = 0 ; i < profileBins; i++) { priceLevels[i] = lowPrice + (i * binSize); } for ( int bar = 0 ; bar < VP_LookbackBars; bar++) { double open = iOpen ( _Symbol , _Period , bar); double high = iHigh ( _Symbol , _Period , bar); double low = iLow ( _Symbol , _Period , bar); double close = iClose ( _Symbol , _Period , bar); long volume = iVolume ( _Symbol , _Period , bar); DistributeVolumeToBins(open, high, low, close, volume, lowPrice, binSize); } } void DistributeVolumeToBins( double open, double high, double low, double close, long volume, double basePrice, double binSize) { double bodyLow = MathMin (open, close); double bodyHigh = MathMax (open, close); for ( int i = 0 ; i < profileBins; i++) { double binLow = basePrice + (i * binSize); double binHigh = binLow + binSize; if (!(high < binLow || low > binHigh)) { double overlap = MathMin (high, binHigh) - MathMax (low, binLow); double candleRange = high - low; if (candleRange > 0 ) { double weight = overlap / candleRange; if (binLow <= bodyHigh && binHigh >= bodyLow) { double bodyOverlap = MathMin (bodyHigh, binHigh) - MathMax (bodyLow, binLow); weight += (bodyOverlap / candleRange) * 0.3 ; } volumeProfile[i] += volume * weight; } } } }

Функция UpdateVolumeProfile() восстанавливает все распределение объемов для заданного окна ретроспективного анализа, сначала сбрасывая гистограмму, а затем определяя ценовой диапазон, который необходимо профилировать. Она рассчитывает размер интервала на основе этого диапазона и инициализирует каждый ценовой уровень, соответствующий интервалу объема. После определения этих структурных границ функция перебирает исторические бары за ретроспективный период, извлекая значения OHLC каждой свечи и объема, а затем передает их в механизм распределения. Это гарантирует, что профиль всегда будет отражать самую актуальную и релевантную активность на рынке.

Функция DistributeVolumeToBins() выполняет основную логику распределения объема свечей по соответствующим ценовым интервалам. Для каждого интервала проверяется, взаимодействовал ли диапазон свечи с ним, и если да, то оценивается, какой объем торговой активности, вероятно, произошел в этой ценовой зоне. В этой оценке используется взвешенный метод, основанный на пропорциональном перекрытии между интервалом и диапазоном максимума-минимума свечи, при этом дополнительное внимание уделяется телу свечи, где обычно происходит более концентрированная торговля. Накопив эти взвешенные составляющие, советник формирует более реалистичный и детализированный профиль объёма, отражающий институциональные следы по ценовой шкале.

void CalculateKeyLevels() { CalculatePOC(); CalculateValueArea(); CalculateHVNLVN(); } void CalculatePOC() { double maxVolume = 0 ; int pocIndex = 0 ; for ( int i = 0 ; i < profileBins; i++) { if (volumeProfile[i] > maxVolume) { maxVolume = volumeProfile[i]; pocIndex = i; } } pocPrice = priceLevels[pocIndex]; } void CalculateValueArea() { double totalVolume = 0 ; for ( int i = 0 ; i < profileBins; i++) { totalVolume += volumeProfile[i]; } double targetVolume = totalVolume * (VA_Percentage / 100.0 ); int pocIndex = FindPriceIndex(pocPrice); double currentVolume = volumeProfile[pocIndex]; int upperIndex = pocIndex; int lowerIndex = pocIndex; while (currentVolume < targetVolume && (upperIndex < profileBins - 1 || lowerIndex > 0 )) { bool canExpandUp = (upperIndex < profileBins - 1 ); bool canExpandDown = (lowerIndex > 0 ); double upVolume = canExpandUp ? volumeProfile[upperIndex + 1 ] : 0 ; double downVolume = canExpandDown ? volumeProfile[lowerIndex - 1 ] : 0 ; if (upVolume > downVolume && canExpandUp) { upperIndex++; currentVolume += upVolume; } else if (canExpandDown) { lowerIndex--; currentVolume += downVolume; } else if (canExpandUp) { upperIndex++; currentVolume += upVolume; } } vahPrice = priceLevels[upperIndex]; valPrice = priceLevels[lowerIndex]; } void CalculateHVNLVN() { ArrayResize (hvnLevels, 0 ); ArrayResize (lvnLevels, 0 ); double tempVolumes[]; ArrayCopy (tempVolumes, volumeProfile); ArraySort (tempVolumes); double medianVolume = tempVolumes[profileBins / 2 ]; double hvnThreshold = medianVolume * HVN_Threshold; double lvnThreshold = medianVolume * LVN_Threshold; for ( int i = 0 ; i < profileBins; i++) { if (volumeProfile[i] >= hvnThreshold) { int size = ArraySize (hvnLevels); ArrayResize (hvnLevels, size + 1 ); hvnLevels[size] = priceLevels[i]; } else if (volumeProfile[i] <= lvnThreshold && volumeProfile[i] > 0 ) { int size = ArraySize (lvnLevels); ArrayResize (lvnLevels, size + 1 ); lvnLevels[size] = priceLevels[i]; } } }

Модуль расчёта ключевых уровней начинает с определения трёх основных компонентов профиля объема: точки максимального объёма, вычисления границ зоны стоимости, а также выявления уровней высокого объёма и уровней низкого объёма. Такой модульный подход позволяет каждому методу сосредоточиться на конкретном структурном элементе, обеспечивая корректную и понятную иерархию уровней ликвидности. Разделение логики позволяет легко отлаживать, расширять и оптимизировать систему по мере добавления новых стратегий или фильтров.

Расчеты POC и зоны стоимости совместно определяют центр тяжести рынка. POC определяется путем сканирования гистограммы объемов торгов для ценового интервала с наибольшим объемом сделок, отражающим уровень максимального принятия цены рынком. Затем зона стоимости расширяется от этой POC путем накопления объема в обоих направлениях до тех пор, пока совокупный объем не достигнет заданного процента. Эта логика расширения отдает приоритет ценовым уровням с большим объемом торгов, что позволяет советнику определять верхнюю границу зоны стоимости (VAH)) и нижнюю границу зоны стоимости (VAL) в качестве границ, представляющих район, где происходила наибольшая торговая активность.

Наконец, расчет HVN/LVN позволяет выявить зоны с исключительно высоким и необычно низким уровнем участия по сравнению со средним объемом. После вычисления медианы на основе отсортированной копии профиля, советник применяет заданные пользователем множители для обнаружения значимых кластеров (HVN) и зон отвержения (LVN). HVN отражают сильное принятие там, где цена имеет тенденцию к паузе, застою или развороту, в то время как LVN выделяют области с низкой ликвидностью, где цена часто ускоряется или пробивается. В совокупности эти уровни служат опорой для решений советника и позволяют применять адаптивные стратегии, основанные на структуре ликвидности и рыночной памяти.

void CheckTradingSignals() { if (!IsTradeAllowed()) return ; if ( Bars ( _Symbol , _Period , lastTradeTime, TimeCurrent ()) < MinBarsBetweenTrades) return ; double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_LAST ); if (EnableReversion) { CheckReversionSignals(currentPrice); } if (EnableBreakout) { CheckBreakoutSignals(currentPrice); } } void CheckReversionSignals( double currentPrice) { MqlRates currentRates[]; CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 , currentRates); if (IsNearLevel(currentPrice, valPrice) && IsBullishRejection(currentRates)) { double sl = FindNearestLVN(BELOW); double tp = pocPrice; OpenTrade( ORDER_TYPE_BUY , sl, tp); } if (IsNearLevel(currentPrice, vahPrice) && IsBearishRejection(currentRates)) { double sl = FindNearestLVN(ABOVE); double tp = pocPrice; OpenTrade( ORDER_TYPE_SELL , sl, tp); } } void CheckBreakoutSignals( double currentPrice) { if (currentPrice > vahPrice && IsBreakoutConfirmed(UP)) { double sl = FindNearestHVN(BELOW); double tp = CalculateBreakoutTP(UP); OpenTrade( ORDER_TYPE_BUY , sl, tp); } if (currentPrice < valPrice && IsBreakoutConfirmed(DOWN)) { double sl = FindNearestHVN(ABOVE); double tp = CalculateBreakoutTP(DOWN); OpenTrade( ORDER_TYPE_SELL , sl, tp); } }

Затем логика торгового сигнала обеспечивает соответствие условиям для исполнения — подтверждает возможность открытия сделки, проверяет, что прошло достаточное количество баров с момента последней сделки, и фиксирует текущую рыночную цену. После выполнения этих условий советник оценивает, какие режимы стратегии активированы, и обрабатывает ценовое движение в соответствующих логических модулях. Если активна модель реверсии, советник проверяет, взаимодействует ли цена с границами зоны стоимости таким образом, что это указывает на отвержение; если активна модель пробоя, он ищет решающие движения за пределы уровней стоимости, подтвержденные структурным анализом.

В рамках каждой стратегии советник выполняет более детальные проверки для подтверждения сетапов сделки. Для анализа разворотов тренда система ищет бычьи или медвежьи паттерны отвержения вблизи уровней VAL или VAH, а затем рассчитывает уровни стоп-лосса и тейк-профита, используя ближайшие уровни LVN и POC в качестве естественного магнита. В отношении пробоев логика подтверждает, что цена четко вышла за пределы VAH или VAL, затем использует расположенные поблизости HVN в качестве защитных стопов и вычисляет целевые уровни по направлению на основе силы пробоя. Такая многоуровневая структура гарантирует, что сигналы основаны на архитектуре ликвидности, определяемой профилем объема, и формируют сделки, соответствующие как структуре рынка, так и контексту, основанному на объеме.

void OpenTrade( ENUM_ORDER_TYPE type, double sl, double tp) { double price = (type == ORDER_TYPE_BUY ) ? SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) : SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (UseAtrSL) { double atrSl = currentAtr * AtrMultiplier; sl = (type == ORDER_TYPE_BUY ) ? price - atrSl : price + atrSl; double risk = MathAbs (price - sl); tp = (type == ORDER_TYPE_BUY ) ? price + (risk * RiskRewardRatio) : price - (risk * RiskRewardRatio); } if (trade.PositionOpen( _Symbol , type, LotSize, price, sl, tp, "VolumeProfileEA" )) { lastTradeTime = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); Print ( "Trade executed: " , EnumToString (type), " Price: " , price, " SL: " , sl, " TP: " , tp); } else { Print ( "Trade failed: " , trade.ResultRetcodeDescription()); } } void ManagePositions() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && PositionGetString ( POSITION_COMMENT ) == "VolumeProfileEA" ) { if (UseTrailingStop) { ApplyTrailingStop(ticket); } if (ShouldExitEarly(ticket)) { ClosePosition(ticket); } } } } void ApplyTrailingStop( ulong ticket) { if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_LAST ); double currentSL = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); ENUM_POSITION_TYPE type = ( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double newSL = currentSL; double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); if (type == POSITION_TYPE_BUY ) { newSL = currentPrice - (currentAtr * TrailingStep); if (newSL > currentSL + point && newSL < currentPrice - point) { if (trade.PositionModify(ticket, newSL, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Trailing SL updated for BUY: " , newSL); } } } else if (type == POSITION_TYPE_SELL ) { newSL = currentPrice + (currentAtr * TrailingStep); if (newSL < currentSL - point && newSL > currentPrice + point) { if (trade.PositionModify(ticket, newSL, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Trailing SL updated for SELL: " , newSL); } } } } } void ClosePosition( ulong ticket) { if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { ENUM_POSITION_TYPE type = ( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); if (type == POSITION_TYPE_BUY ) { trade.PositionClose(ticket); } else if (type == POSITION_TYPE_SELL ) { trade.PositionClose(ticket); } Print ( "Position closed early: " , ticket); } }

Логика открытия сделки начинается с формирования четкого, контролируемого с точки зрения риска ордера на основе типа сигнала, текущей рыночной цены и условий динамической волатильности. Если включен стоп-лосс на основе ATR, советник пересчитывает как стоп-лосс, так и тейк-профит, используя множитель ATR и настроенное соотношение риска и прибыли, обеспечивая адаптацию каждой позиции к текущей волатильности вместо использования фиксированных расстояний. После установки окончательных параметров советник использует объект CTrade для отправки ордера на сервер и регистрирует, было ли открытие успешным или неудачным. Этот структурированный рабочий процесс гарантирует, что сделки заключаются с одинаковым размером позиций, защитой от волатильности и логичными целевыми уровнями для фиксации прибыли, заложенными в архитектуре стратегии.

Затем механизм управления позициями контролирует все активные сделки VolumeProfileEA, применяя динамические трейлинг-стопы и оценивая необходимость досрочного выхода из сделки. Трейлинг-стоп корректируется с использованием движения на основе ATR, что позволяет стоп-лоссу эффективно отслеживать цену, не закрывая сделку слишком рано. Тем временем, логика досрочного выхода отслеживает, входит ли цена обратно в зону стоимости — что указывает на возможное ослабление первоначального торгового тезиса — и закрывает позицию для сохранения капитала. Эта двухуровневая система выхода, сочетающая логику отслеживания с проверками на недействительность структурных условий, гарантирует, что каждая позиция будет адаптироваться к рыночным условиям, одновременно ограничивая риски и фиксируя прибыль.





Результаты тестирования на истории

Тестирование на истории было проведено на таймфрейме H4 в течение примерно 2-месячного периода тестирования (с 01 сентября 2025 года по 03 ноября 2025 года) со следующими настройками:





Ниже представлена кривая эквити и результаты тестирования на истории:









Заключение

Таким образом, мы разработали процедуру аналитической торговли на основе профиля объема (AVPT), проанализировав, как архитектура ликвидности, распределение объемов и рыночная память формируют истинную структуру движения цен. Мы исследовали, как зоны больших объемов, зоны высокой ликвидности и неэффективность при низких объемах торгов формируют повторяющуюся модель того, где рынки останавливаются, расширяются или разворачиваются вспять. Затем мы преобразовали эту структурную логику в алгоритмическое исполнение, разработав схему, показывающую, как советник может считывать зоны профиля объема, предвидеть события, связанные с ликвидностью, и согласовывать точки входа с наиболее заметными следами институционального участия, а не с поверхностным движением цены.

В заключение, AVPT предоставляет трейдерам более интеллектуальный и контекстно-ориентированный подход к исполнению сделок: сделки больше не инициируются исключительно паттернами или индикаторами, а основаны на понимании того, где находится реальная ликвидность и как рынки “помнят” прошлые дисбалансы. Благодаря интеграции рыночной памяти, кластеризации объемов и алгоритмического принятия решений трейдеры получают систему, которая повышает точность, улучшает размещение рисков и снижает влияние шума в сигналах.