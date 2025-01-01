Справочник MQL5Основы языкаОператорыОператор завершения break
- Составной оператор
- Оператор-выражение
- Оператор возврата return
- Условный оператор if-else
- Условный оператор ?:
- Оператор-переключатель switch
- Оператор цикла while
- Оператор цикла for
- Оператор цикла do while
- Оператор завершения break
- Оператор продолжения continue
- Оператор произведения матриц
- Оператор создания объекта new
- Оператор уничтожения объекта delete
Оператор завершения break
Оператор break прекращает выполнение ближайшего вложенного внешнего оператора switch, while, do-while или for. Управление передается оператору, следующему за заканчиваемым. Одно из назначений этого оператора - закончить выполнение цикла при присваивании некоторой переменной определенного значения.
Пример:
|
//--- поиск первого нулевого элемента
Смотри также
