Оператор завершения break

Оператор break прекращает выполнение ближайшего вложенного внешнего оператора switch, while, do-while или for. Управление передается оператору, следующему за заканчиваемым. Одно из назначений этого оператора - закончить выполнение цикла при присваивании некоторой переменной определенного значения.

Пример:

//--- поиск первого нулевого элемента

for(i=0;i<array_size;i++)

if(array[i]==0)

break;

