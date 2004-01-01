Тип datetime

Тип datetime предназначен для хранения даты и времени в виде количества секунд, прошедших с 01 января 1970 года. Занимает в памяти 8 байт.

Константы даты и времени могут быть представлены в виде литеральной строки, которая состоит из 6 частей, представляющих числовое значение года, месяца, числа (либо числа, месяца, года), часа, минуты и секунды. Константа обрамляется одинарными кавычками и начинается с символа D.

Диапазон значений от 1 января 1970 года до 31 декабря 3000 года. Может опускаться либо дата (год, месяц, число), либо время (часы, минуты, секунды), либо все вместе.

При литеральном задании даты желательно указывать год, месяц и день, иначе компилятор выдаст предупреждения о неполной литеральной записи.

Примеры:

datetime NY=D'2015.01.01 00:00'; // время наступления 2015 года

datetime d1=D'1980.07.19 12:30:27'; // год месяц день часы минуты секунды

datetime d2=D'19.07.1980 12:30:27'; // равнозначно D'1980.07.19 12:30:27';

datetime d3=D'19.07.1980 12'; // равнозначно D'1980.07.19 12:00:00'

datetime d4=D'01.01.2004'; // равнозначно D'01.01.2004 00:00:00'

datetime compilation_date=__DATE__; // дата компиляции

datetime compilation_date_time=__DATETIME__; // дата и время компиляции

datetime compilation_time=__DATETIME__-__DATE__;// время компиляции

//--- примеры объявлений, на которые будут получены предупреждения компилятора

datetime warning1=D'12:30:27'; // равнозначно D'[дата компиляции] 12:30:27'

datetime warning2=D''; // равнозначно __DATETIME__

