Тип datetime
Тип datetime предназначен для хранения даты и времени в виде количества секунд, прошедших с 01 января 1970 года. Занимает в памяти 8 байт.
Константы даты и времени могут быть представлены в виде литеральной строки, которая состоит из 6 частей, представляющих числовое значение года, месяца, числа (либо числа, месяца, года), часа, минуты и секунды. Константа обрамляется одинарными кавычками и начинается с символа D.
Диапазон значений от 1 января 1970 года до 31 декабря 3000 года. Может опускаться либо дата (год, месяц, число), либо время (часы, минуты, секунды), либо все вместе.
При литеральном задании даты желательно указывать год, месяц и день, иначе компилятор выдаст предупреждения о неполной литеральной записи.
Примеры:
datetime NY=D'2015.01.01 00:00'; // время наступления 2015 года
