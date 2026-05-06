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MQL5 交易策略自动化（第24篇）：集成风险管理与移动止损的伦敦时段突破系统

MQL5 交易策略自动化（第24篇）：集成风险管理与移动止损的伦敦时段突破系统

MetaTrader 5交易 |
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Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria

引言

上一篇文章（第 23 篇）中，我们对包络线趋势交易的区间修复系统进行了功能升级，基于 MQL5 语言新增移动止损与多篮子交易管理功能，更好地实现利润保护与信号管理。在第 24 篇中，我们将开发一套伦敦时段突破交易系统：能够识别盘前震荡区间、自动设置挂单，并集成风险管理工具，包含盈亏比、回撤限制，以及用于实时监控的控制面板。本文将包括几个方面：

  1. 伦敦时段突破交易策略解析
  2. 在MQL5中的实现
  3. 回测
  4. 结论

学完本章后，你将拥有一套功能完整、自带高级风控的 MQL5 突破策略程序，可直接用于回测与迭代优化，接下来我们正式开始讲解！


伦敦时段突破交易策略解析

伦敦时段突破策略专门利用伦敦开盘时段市场波动率放大的特点：先识别伦敦开盘前形成的价格区间，再挂单，捕捉价格突破该区间的交易机会。该策略的价值在于：伦敦交易时段通常流动性充足、行情波动剧烈，能提供稳定的盈利机会；但同时必须做好严谨的风控，规避假突破与账户回撤风险。

本策略实现逻辑：计算伦敦盘前的最高价与最低价，设置带偏移量的Buy Stop 与 Sell Stop 挂单；结合盈亏比设置止盈、用移动止损锁定浮盈；同时限制持仓数量与单日最大回撤，以此保护本金安全。我们还将配备控制面板用于实时行情监控，并加入时段专属校验逻辑，确保仅在规定价格区间内开仓，让系统能够适配不同的市场环境。简而言之，下图即为我们所要搭建的整套交易系统架构示意。

策略的具体实现


在MQL5中的实现

要在 MQL5 中创建程序，请打开MetaEditor，在 Navigator 中找到 Indicators 文件夹，点击 ‘New’ 选项卡，并按提示创建文件。进入编程环节后，我们首先会定义一批输入参数结构体，让整个交易程序更灵活、更具动态适配能力。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        London Breakout EA.mq5    |
//|                           Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. |
//|                                   https://t.me/Forex_Algo_Trader |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria."
#property link      "https://t.me/Forex_Algo_Trader"
#property version   "1.00"
#property strict

#include <Trade\Trade.mqh> //--- Include Trade library for trading operations

//--- Enumerations
enum ENUM_TRADE_TYPE {     //--- Enumeration for trade types
   TRADE_ALL,              // All Trades (Buy and Sell)
   TRADE_BUY_ONLY,         // Buy Trades Only
   TRADE_SELL_ONLY         // Sell Trades Only
};

//--- Input parameters
sinput group "General EA Settings"
input double inpTradeLotsize = 0.01; // Lotsize
input ENUM_TRADE_TYPE TradeType = TRADE_ALL; // Trade Type Selection
sinput int MagicNumber = 12345;     // Magic Number
input double RRRatio = 1.0;        // Risk to Reward Ratio
input int StopLossPoints = 500;    // Stop loss in points
input int OrderOffsetPoints = 10;   // Points offset for Orders
input bool DeleteOppositeOrder = true; // Delete opposite order when one is activated?
input bool UseTrailing = false;    // Use Trailing Stop?
input int TrailingPoints = 50;     // Trailing Points (distance)
input int MinProfitPoints = 100;   // Minimum Profit Points to start trailing

sinput group "London Session Settings"
input int LondonStartHour = 9;        // London Start Hour
input int LondonStartMinute = 0;      // London Start Minute
input int LondonEndHour = 8;          // London End Hour
input int LondonEndMinute = 0;        // London End Minute
input int MinRangePoints = 100;       // Min Pre-London Range in points
input int MaxRangePoints = 300;       // Max Pre-London Range in points

sinput group "Risk Management"
input int MaxOpenTrades = 2;       // Maximum simultaneous open trades
input double MaxDailyDrawdownPercent = 5.0; // Max daily drawdown % to stop trading

//--- Structures
struct PositionInfo {      //--- Structure for position information
   ulong ticket;           // Position ticket
   double openPrice;      // Entry price
   double londonRange;    // Pre-London range in points for this position
   datetime sessionID;    // Session identifier (day)
   bool trailingActive;   // Trailing active flag
};

我们将开始实现伦敦时段突破交易系统，首先引入 <Trade\Trade.mqh> 库文件，并定义核心枚举类型、输入参数，以及用于持仓跟踪的结构体。我们引入 <Trade\Trade.mqh> 库，是为了使用 CTrade 类 来执行下单、修改持仓等各类交易操作。我们定义 ENUM_TRADE_TYPE 枚举类型，包含三种可选模式：TRADE_ALL：允许多单与空单双向交易；TRADE_BUY_ONLY：仅允许做多；TRADE_SELL_ONLY：仅允许做空。通过该枚举可灵活限制策略的交易方向。

随后按分组在“EA 通用设置”中设置输入参数：交易手数 inpTradeLotsize：默认 0.01；交易方向 TradeType：使用上述枚举，默认 TRADE_ALL；MagicNumber：默认 12345（用于识别 EA 自动交易）；盈亏比 RRRatio：默认 1.0；止损点数 StopLossPoints：默认 500；入场偏移点数 OrderOffsetPoints：默认 10；删除反向挂单 DeleteOppositeOrder：默认开启（true）；启用移动止损 UseTrailing：默认关闭（false）；移动止损点数 TrailingPoints：默认 50；启动移动止损最小盈利点数 MinProfitPoints：默认 100。

在“伦敦时段设置”中设置：伦敦时段开始小时 LondonStartHour：9；伦敦时段开始分钟 LondonStartMinute：0；伦敦时段结束小时 LondonEndHour：8；伦敦时段结束分钟 LondonEndMinute：0；伦敦盘前最小有效区间点数 MinRangePoints：100；伦敦盘前最大有效区间点数 MaxRangePoints：300。在“风险控制设置”中设置：最大同时持仓数 MaxOpenTrades：2；单日最大回撤百分比 MaxDailyDrawdownPercent：5.0（超出则停止交易）。最后，我们定义 PositionInfo 结构体用于跟踪持仓信息，包含字段：ticket：订单编号；openPrice：开仓价格；londonRange：伦敦盘前价格区间；sessionID：交易日唯一标识；trailingActive：布尔值，标记移动止损是否已激活。编译后，我们得到了以下输出。

输入设置

通过这种结构化方式设置好输入参数后，我们现在可以定义一些全局变量，供整个程序通用。

//--- Global variables
CTrade obj_Trade;                 //--- Trade object
double PreLondonHigh = 0.0;       //--- Pre-London session high
double PreLondonLow = 0.0;        //--- Pre-London session low
datetime PreLondonHighTime = 0;   //--- Time of Pre-London high
datetime PreLondonLowTime = 0;    //--- Time of Pre-London low
ulong buyOrderTicket = 0;         //--- Buy stop order ticket
ulong sellOrderTicket = 0;        //--- Sell stop order ticket
bool panelVisible = true;         //--- Panel visibility flag
double LondonRangePoints = 0.0;   //--- Current session's Pre-London range
PositionInfo positionList[];      //--- Array to store position info
datetime lastCheckedDay = 0;      //--- Last checked day
bool noTradeToday = false;        //--- Flag to prevent trading today
bool sessionChecksDone = false;   //--- Flag for session checks completion
datetime analysisTime = 0;        //--- Time for London analysis
double dailyDrawdown = 0.0;       //--- Current daily drawdown
bool isTrailing = false;          //--- Global flag for any trailing active
const int PreLondonStartHour = 3; //--- Fixed Pre-London Start Hour
const int PreLondonStartMinute = 0; //--- Fixed Pre-London Start Minute

在这里，我们为程序定义全局变量：obj_Trade 是用于执行交易的 CTrade 类对象；PreLondonHigh 和 PreLondonLow 是用于记录区间的双精度浮点数；PreLondonHighTime 和 PreLondonLowTime 是用于记录时间的日期时间类型；buyOrderTicket 和sellOrderTicket 是用于记录订单编号的无符号长整型数；panelVisible 设为 true，用于控制面板显示；LondonRangePoints 初始值为 0.0，用于记录当前区间；positionList 是用于存储持仓信息的 PositionInfo 数组；lastCheckedDay 初始值为 0，用于每日跟踪；noTradeToday 和sessionChecksDone 设为 false，作为交易控制标记；analysisTime 初始值为 0，用于记录时段分析时间；dailyDrawdown 初始值为 0.0，用于风险监控；isTrailing 设为 false，用于标记移动止损状态；以及常量 PreLondonStartHour 设为 3，PreLondonStartMinute 设为 0。

完成这些定义后，我们将开始创建控制面板，这是最简单的步骤，之后再进入更复杂的交易逻辑编写。让我们从必需的创建函数开始。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create a rectangle label for the panel background                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool createRecLabel(string objName, int xD, int yD, int xS, int yS,
                    color clrBg, int widthBorder, color clrBorder = clrNONE,
                    ENUM_BORDER_TYPE borderType = BORDER_FLAT, ENUM_LINE_STYLE borderStyle = STYLE_SOLID) {
    ResetLastError();              //--- Reset last error
    if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_RECTANGLE_LABEL, 0, 0, 0)) { //--- Create rectangle label
        Print(__FUNCTION__, ": failed to create rec label! Error code = ", _LastError); //--- Log creation failure
        return false;              //--- Return failure
    }
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xD); //--- Set x-distance
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yD); //--- Set y-distance
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xS); //--- Set x-size
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, yS); //--- Set y-size
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Set corner
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BGCOLOR, clrBg); //--- Set background color
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BORDER_TYPE, borderType); //--- Set border type
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STYLE, borderStyle); //--- Set border style
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_WIDTH, widthBorder); //--- Set border width
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, clrBorder); //--- Set border color
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false); //--- Set foreground
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false); //--- Set state
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable selectable
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false); //--- Disable selected
    ChartRedraw(0);                //--- Redraw chart
    return true;                   //--- Return success
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create a text label for panel elements                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool createLabel(string objName, int xD, int yD,
                 string txt, color clrTxt = clrBlack, int fontSize = 10,
                 string font = "Arial") {
    ResetLastError();              //--- Reset last error
    if (!ObjectCreate(0, objName, OBJ_LABEL, 0, 0, 0)) { //--- Create label
        Print(__FUNCTION__, ": failed to create the label! Error code = ", _LastError); //--- Log creation failure
        return false;              //--- Return failure
    }
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xD); //--- Set x-distance
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yD); //--- Set y-distance
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Set corner
    ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_TEXT, txt); //--- Set text
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, clrTxt); //--- Set color
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_FONTSIZE, fontSize); //--- Set font size
    ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_FONT, font); //--- Set font
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false); //--- Set foreground
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false); //--- Set state
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false); //--- Disable selectable
    ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false); //--- Disable selected
    ChartRedraw(0);                //--- Redraw chart
    return true;                   //--- Return success
}

在这里，我们实现工具函数，用于创建控制面板用户界面（UI）元素 —— 使用矩形标签作为背景，文本标签用于信息展示。我们从 createRecLabel 函数开始，该函数用于生成面板背景的矩形标签，包含多个参数。我们使用 ResetLastError 函数重置错误记录，通过ObjectCreate创建OBJ_RECTANGLE_LABEL 类型的对象；若创建失败，则通过 Print 打印日志，并返回 false。我们使用 ObjectSetInteger 函数设置 OBJPROP_XDISTANCE（X 轴偏移距离）等所有必需的整数类型属性，随后调用 ChartRedraw 刷新图表，并返回 true。

接下来，我们创建 createLabel 函数，用于在面板中生成文本标签，接收参数包括：objName（对象名称）、xD（X 坐标）、yD（Y 坐标）、txt（显示文字）、clrTxt（文字颜色）、fontSize（字体大小）和 font（字体）。我们使用 ResetLastError 重置错误，通过 ObjectCreate 创建 OBJ_LABEL 类型的文本对象；若创建失败，则通过 Print 打印日志，并返回 false。我们像之前矩形标签函数一样，使用 ObjectSetInteger 函数设置属性，除此之外，还额外使用 ObjectSetString 函数设置 OBJPROP_TEXT（显示文本）和 OBJPROP_FONT（字体）属性，随后刷新图表并返回 true。这些函数能让我们搭建一个动态控制面板，用于监控交易时段数据和程序运行状态。现在，我们可以使用这些函数来创建并更新控制面板。

string panelPrefix = "LondonPanel_"; //--- Prefix for panel objects

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create the information panel                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreatePanel() {
   createRecLabel(panelPrefix + "Background", 10, 10, 270, 200, clrMidnightBlue, 1, clrSilver); //--- Create background
   createLabel(panelPrefix + "Title", 20, 15, "London Breakout Control Center", clrGold, 12); //--- Create title
   createLabel(panelPrefix + "RangePoints", 20, 40, "Range (points): ", clrWhite, 10); //--- Create range label
   createLabel(panelPrefix + "HighPrice", 20, 60, "High Price: ", clrWhite); //--- Create high price label
   createLabel(panelPrefix + "LowPrice", 20, 80, "Low Price: ", clrWhite); //--- Create low price label
   createLabel(panelPrefix + "BuyLevel", 20, 100, "Buy Level: ", clrWhite); //--- Create buy level label
   createLabel(panelPrefix + "SellLevel", 20, 120, "Sell Level: ", clrWhite); //--- Create sell level label
   createLabel(panelPrefix + "AccountBalance", 20, 140, "Balance: ", clrWhite); //--- Create balance label
   createLabel(panelPrefix + "AccountEquity", 20, 160, "Equity: ", clrWhite); //--- Create equity label
   createLabel(panelPrefix + "CurrentDrawdown", 20, 180, "Drawdown (%): ", clrWhite); //--- Create drawdown label
   createRecLabel(panelPrefix + "Hide", 250, 10, 30, 22, clrCrimson, 1, clrNONE); //--- Create hide button
   createLabel(panelPrefix + "HideText", 258, 12, CharToString(251), clrWhite, 13, "Wingdings"); //--- Create hide text
   ObjectSetInteger(0, panelPrefix + "Hide", OBJPROP_SELECTABLE, true); //--- Make hide selectable
   ObjectSetInteger(0, panelPrefix + "Hide", OBJPROP_STATE, true); //--- Set hide state
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update panel with current data                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void UpdatePanel() {
   string rangeText = "Range (points): " + (LondonRangePoints > 0 ? DoubleToString(LondonRangePoints, 0) : "Calculating..."); //--- Format range text
   ObjectSetString(0, panelPrefix + "RangePoints", OBJPROP_TEXT, rangeText); //--- Update range text
   
   string highText = "High Price: " + (LondonRangePoints > 0 ? DoubleToString(PreLondonHigh, _Digits) : "N/A"); //--- Format high text
   ObjectSetString(0, panelPrefix + "HighPrice", OBJPROP_TEXT, highText); //--- Update high text
   
   string lowText = "Low Price: " + (LondonRangePoints > 0 ? DoubleToString(PreLondonLow, _Digits) : "N/A"); //--- Format low text
   ObjectSetString(0, panelPrefix + "LowPrice", OBJPROP_TEXT, lowText); //--- Update low text
   
   string buyText = "Buy Level: " + (LondonRangePoints > 0 ? DoubleToString(PreLondonHigh + OrderOffsetPoints * _Point, _Digits) : "N/A"); //--- Format buy text
   ObjectSetString(0, panelPrefix + "BuyLevel", OBJPROP_TEXT, buyText); //--- Update buy text
   
   string sellText = "Sell Level: " + (LondonRangePoints > 0 ? DoubleToString(PreLondonLow - OrderOffsetPoints * _Point, _Digits) : "N/A"); //--- Format sell text
   ObjectSetString(0, panelPrefix + "SellLevel", OBJPROP_TEXT, sellText); //--- Update sell text
   
   string balanceText = "Balance: " + DoubleToString(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE), 2); //--- Format balance text
   ObjectSetString(0, panelPrefix + "AccountBalance", OBJPROP_TEXT, balanceText); //--- Update balance text
   
   string equityText = "Equity: " + DoubleToString(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY), 2); //--- Format equity text
   ObjectSetString(0, panelPrefix + "AccountEquity", OBJPROP_TEXT, equityText); //--- Update equity text
   
   string ddText = "Drawdown (%): " + DoubleToString(dailyDrawdown, 2); //--- Format drawdown text
   ObjectSetString(0, panelPrefix + "CurrentDrawdown", OBJPROP_TEXT, ddText); //--- Update drawdown text
   ObjectSetInteger(0, panelPrefix + "CurrentDrawdown", OBJPROP_COLOR, dailyDrawdown > MaxDailyDrawdownPercent / 2 ? clrYellow : clrWhite); //--- Set drawdown color
}

在这里，我们定义字符串变量 panelPrefix 为 "LondonPanel_"，作为所有面板对象名称的前缀，确保控制面板的对象能够被有序识别。我们创建 CreatePanel 函数，用于构建信息面板的用户界面。我们调用 createRecLabel 函数来创建面板背景，对象名为 panelPrefix + "Background"，位置在 (10, 10)，尺寸为 270x200，背景色为 clrMidnightBlue（深蓝色），边框宽度为 1，边框颜色为银色。我们使用 createLabel 函数添加标题 “London Breakout Control Center”，位置在 (20, 15)，颜色为金色，字体大小 12；并在对应位置添加白色、字体大小 10 的文本标签，分别显示：价格区间、最高价、最低价、买入价位、卖出价位、账户余额、账户净值和回撤幅度。

对于隐藏按钮，我们调用 createRecLabel 创建对象 panelPrefix + "Hide"，位置在 (250, 10)，尺寸 30x22，背景色为 clrCrimson（深红色）；同时调用 createLabel 创建对象 panelPrefix + "HideText"，使用 Wingdings 字体中的字符 CharToString(251)，位置在 (258, 12)，颜色白色，字号 13。我们通过 ObjectSetInteger 函数，将隐藏按钮的 OBJPROP_SELECTABLE（可选中）和 OBJPROP_STATE（状态）属性设置为 true，使其具备交互功能。Wingdings 字符代码的选择可根据你的界面偏好决定。以下是可供选择的编码列表。

WINGDINGS CODES

接下来，我们实现 UpdatePanel 函数，用于用最新数据刷新控制面板。我们使用 DoubleToString 格式化 rangeText 文本，显示 LondonRangePoints；如果区间值为 0，则显示 “Calculating…”（计算中…），并通过 ObjectSetString 函数更新 panelPrefix + "RangePoints" 的文本内容。我们以同样的方式格式化并更新以下文本：最高价、最低价、买入价位（在 PreLondonHigh 基础上增加 OrderOffsetPoints * _Point）、卖出价位（在 PreLondonLow 基础上减去OrderOffsetPoints * _Point）、通过 AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) 获取账户余额、通过 AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) 获取账户净值，以及通过 dailyDrawdown 显示回撤值。

我们使用 ObjectSetInteger 设置回撤文本的颜色：如果日内回撤超过MaxDailyDrawdownPercent / 2，则显示黄色，否则显示白色。为了让这些函数生效，我们在初始化函数中按如下方式调用它们。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialize EA                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
   obj_Trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); //--- Set magic number
   ArrayFree(positionList);           //--- Free position list
   CreatePanel();                     //--- Create panel
   panelVisible = true;               //--- Set panel visible
   return(INIT_SUCCEEDED);            //--- Return success
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Deinitialize EA                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason) {
   ObjectsDeleteAll(0, "LondonPanel_"); //--- Delete panel objects
   ArrayFree(positionList);           //--- Free position list
}

OnInit 初始化事件处理函数中，我们通过交易对象设置magic编号，使用 ArrayFree 函数释放持仓列表数组，调用 CreatePanel 函数创建控制面板，并在创建完成后将面板显示标记设为 true。然后，在 OnDeinit 处理函数中，我们使用 ObjectsDeleteAll 函数删除所有带指定前缀的图表对象，并释放持仓列表数组（因为不再需要使用）。编译代码后，我们会得到如下效果。

初始化面板

既然控制面板已经创建完成，接下来我们为其增加交互效果：让隐藏按钮支持点击响应，点击后即可关闭整个面板。我们将在 OnChartEvent 图表事件处理函数中实现该逻辑。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Handle chart events (e.g., panel close)                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) {
   if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == panelPrefix + "Hide") { //--- Check hide click
      panelVisible = false;           //--- Set panel hidden
      ObjectsDeleteAll(0, "LondonPanel_"); //--- Delete panel objects
      ChartRedraw(0);                 //--- Redraw chart
   }
}

在 OnChartEvent 图表事件处理函数中，我们先判断事件类型是否为对象点击，且点击的对象是隐藏 / 关闭按钮；若条件成立，则将面板显示标记设为 false。随后删除面板相关对象，并刷新图表，使修改生效。编译后，我们得到以下结果。

关闭面板

从演示效果可以看到，控制面板现已全部搭建完毕。接下来我们对其进行完善，实现所有模块的初始化功能。我们还需要编写相关函数，用来设定每日价格区间，并完成回撤指标的计算。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check if it's a new trading day                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsNewDay(datetime currentBarTime) {
   MqlDateTime barTime;               //--- Bar time structure
   TimeToStruct(currentBarTime, barTime); //--- Convert time
   datetime currentDay = StringToTime(StringFormat("%04d.%02d.%02d", barTime.year, barTime.mon, barTime.day)); //--- Get current day
   if (currentDay != lastCheckedDay) { //--- Check new day
      lastCheckedDay = currentDay;    //--- Update last day
      sessionChecksDone = false;      //--- Reset checks
      noTradeToday = false;           //--- Reset no trade
      buyOrderTicket = 0;             //--- Reset buy ticket
      sellOrderTicket = 0;            //--- Reset sell ticket
      LondonRangePoints = 0.0;        //--- Reset range
      return true;                    //--- Return new day
   }
   return false;                      //--- Return not new day
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update daily drawdown                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void UpdateDailyDrawdown() {
   static double maxEquity = 0.0;     //--- Max equity tracker
   double equity = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY); //--- Get equity
   if (equity > maxEquity) maxEquity = equity; //--- Update max equity
   dailyDrawdown = (maxEquity - equity) / maxEquity * 100; //--- Calculate drawdown
   if (dailyDrawdown >= MaxDailyDrawdownPercent) noTradeToday = true; //--- Set no trade if exceeded
}

在这里，我们实现 IsNewDay 函数，用于检测是否进入新的交易日。我们创建一个 MqlDateTime 结构体 barTime，并通过 TimeToStruct 函数将 currentBarTime 时间转换为结构体格式。我们利用 StringFormat 拼接年、月、日，再通过 StringToTime 计算出 currentDay（当前日期）。如果 currentDay 与 lastCheckedDay 不同，我们就更新 lastCheckedDay，将sessionChecksDone 和 noTradeToday 重置为 false，清空 buyOrderTicket 和 sellOrderTicket 为 0，设置 LondonRangePoints 为 0.0，并返回 true；否则返回 false。该函数确保每日自动重置时段分析与交易标记。

接下来，我们实现 UpdateDailyDrawdown 函数，用于监控日内风险。我们使用一个初始值为 0.0 的静态变量 maxEquity 来记录账户净值峰值。通过 AccountInfoDouble 函数，使用 ACCOUNT_EQUITY 获取当前账户净值 equity，若净值创新高则更新 maxEquity，并计算从峰值回落的百分比 dailyDrawdown。如果 dailyDrawdown 大于或等于 MaxDailyDrawdownPercent，我们将 noTradeToday 设为 true，停止当日交易，实现关键的回撤保护功能。为了让这些函数生效，我们在 OnTick 事件处理函数中调用它们，让控制面板实时刷新最新数据。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Main tick handler                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick() {
   datetime currentBarTime = iTime(_Symbol, _Period, 0); //--- Get current bar time
   IsNewDay(currentBarTime);          //--- Check new day
   
   UpdatePanel();                     //--- Update panel
   UpdateDailyDrawdown();             //--- Update drawdown
}

在这里，我们只需分别调用新交易日判断函数来设置区间参数、更新面板数据，以及刷新日内回撤水平。当我们现在运行程序时，会得到如下效果。

已初始化面板

从效果图中可以看到，控制面板现在已加载最新数据并显示当前状态。接下来，我们进入更复杂的逻辑部分：定义交易时段区间。我们先检查交易条件，如果条件满足就执行下单，之后再处理持仓管理。因此，我们需要先编写一些函数，用于定义区间、可视化显示区间，然后再执行挂单操作。以下是实现该功能的代码。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Fixed lot size                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateLotSize(double entryPrice, double stopLossPrice) {
   return NormalizeDouble(inpTradeLotsize, 2); //--- Normalize lot size
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate session range (high-low) in points                     |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetRange(datetime startTime, datetime endTime, double &highVal, double &lowVal, datetime &highTime, datetime &lowTime) {
   int startBar = iBarShift(_Symbol, _Period, startTime, true); //--- Get start bar
   int endBar = iBarShift(_Symbol, _Period, endTime, true); //--- Get end bar
   if (startBar == -1 || endBar == -1 || startBar < endBar) return -1; //--- Invalid bars

   int highestBar = iHighest(_Symbol, _Period, MODE_HIGH, startBar - endBar + 1, endBar); //--- Get highest bar
   int lowestBar = iLowest(_Symbol, _Period, MODE_LOW, startBar - endBar + 1, endBar); //--- Get lowest bar
   highVal = iHigh(_Symbol, _Period, highestBar); //--- Set high value
   lowVal = iLow(_Symbol, _Period, lowestBar); //--- Set low value
   highTime = iTime(_Symbol, _Period, highestBar); //--- Set high time
   lowTime = iTime(_Symbol, _Period, lowestBar); //--- Set low time
   return (highVal - lowVal) / _Point; //--- Return range in points
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Place pending buy/sell stop orders                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void PlacePendingOrders(double preLondonHigh, double preLondonLow, datetime sessionID) {
   double buyPrice = preLondonHigh + OrderOffsetPoints * _Point; //--- Calculate buy price
   double sellPrice = preLondonLow - OrderOffsetPoints * _Point; //--- Calculate sell price
   double slPoints = StopLossPoints; //--- Set SL points
   double buySL = buyPrice - slPoints * _Point; //--- Calculate buy SL
   double sellSL = sellPrice + slPoints * _Point; //--- Calculate sell SL
   double tpPoints = slPoints * RRRatio; //--- Calculate TP points
   double buyTP = buyPrice + tpPoints * _Point; //--- Calculate buy TP
   double sellTP = sellPrice - tpPoints * _Point; //--- Calculate sell TP
   double lotSizeBuy = CalculateLotSize(buyPrice, buySL); //--- Calculate buy lot
   double lotSizeSell = CalculateLotSize(sellPrice, sellSL); //--- Calculate sell lot

   if (TradeType == TRADE_ALL || TradeType == TRADE_BUY_ONLY) { //--- Check buy trade
      obj_Trade.BuyStop(lotSizeBuy, buyPrice, _Symbol, buySL, buyTP, 0, 0, "Buy Stop - London"); //--- Place buy stop
      buyOrderTicket = obj_Trade.ResultOrder(); //--- Get buy ticket
   }

   if (TradeType == TRADE_ALL || TradeType == TRADE_SELL_ONLY) { //--- Check sell trade
      obj_Trade.SellStop(lotSizeSell, sellPrice, _Symbol, sellSL, sellTP, 0, 0, "Sell Stop - London"); //--- Place sell stop
      sellOrderTicket = obj_Trade.ResultOrder(); //--- Get sell ticket
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Draw session ranges on the chart                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void DrawSessionRanges(datetime preLondonStart, datetime londonEnd) {
   string sessionID = "Sess_" + IntegerToString(lastCheckedDay); //--- Session ID

   string preRectName = "PreRect_" + sessionID; //--- Rectangle name
   ObjectCreate(0, preRectName, OBJ_RECTANGLE, 0, PreLondonHighTime, PreLondonHigh, PreLondonLowTime, PreLondonLow); //--- Create rectangle
   ObjectSetInteger(0, preRectName, OBJPROP_COLOR, clrTeal); //--- Set color
   ObjectSetInteger(0, preRectName, OBJPROP_FILL, true); //--- Enable fill
   ObjectSetInteger(0, preRectName, OBJPROP_BACK, true); //--- Set background

   string preTopLineName = "PreTopLine_" + sessionID; //--- Top line name
   ObjectCreate(0, preTopLineName, OBJ_TREND, 0, preLondonStart, PreLondonHigh, londonEnd, PreLondonHigh); //--- Create top line
   ObjectSetInteger(0, preTopLineName, OBJPROP_COLOR, clrBlack); //--- Set color
   ObjectSetInteger(0, preTopLineName, OBJPROP_WIDTH, 1); //--- Set width
   ObjectSetInteger(0, preTopLineName, OBJPROP_RAY_RIGHT, false); //--- Disable ray
   ObjectSetInteger(0, preTopLineName, OBJPROP_BACK, true); //--- Set background

   string preBotLineName = "PreBottomLine_" + sessionID; //--- Bottom line name
   ObjectCreate(0, preBotLineName, OBJ_TREND, 0, preLondonStart, PreLondonLow, londonEnd, PreLondonLow); //--- Create bottom line
   ObjectSetInteger(0, preBotLineName, OBJPROP_COLOR, clrRed); //--- Set color
   ObjectSetInteger(0, preBotLineName, OBJPROP_WIDTH, 1); //--- Set width
   ObjectSetInteger(0, preBotLineName, OBJPROP_RAY_RIGHT, false); //--- Disable ray
   ObjectSetInteger(0, preBotLineName, OBJPROP_BACK, true); //--- Set background
}

为了实现区间计算、订单执行和图表绘制，我们先从 CalculateLotSize 函数开始，用于计算固定手数；该函数接收entryPrice（入场价格）和stopLossPrice（止损价格）作为参数（在固定手数模式下未使用）。我们使用 NormalizeDouble 函数将 inpTradeLotsize 标准化保留 2 位小数后返回，确保所有交易使用统一的手数。你可以根据自己的账户类型选择其他小数位数。

接下来，我们创建 GetRange 函数，用于计算伦敦盘前时段的价格区间。我们通过 iBarShift 函数，根据 startTime（开始时间）和 endTime（结束时间）获取 startBar（起始 K 线）和 endBar（结束 K 线）；如果数据无效或 startBar 小于 endBar，则返回 -1。我们在该 K 线区间内，使用 iHighest 函数（参数为 MODE_HIGH）找出最高价 K 线，使用 iLowest 函数（参数为 MODE_LOW）找出最低价 K 线。我们通过 iHigh 获取最高价 K 线的价格 highVal，通过 iLow 获取最低价 K 线的价格 lowVal，通过 iTime 获取最高价与最低价对应的时间 highTime 和 lowTime。最后返回区间大小，计算公式为：(highVal - lowVal) / _Point

随后，我们定义 PlacePendingOrders 函数，用于设置买入止损单和卖出止损单。我们计算：买入价格 buyPrice = 伦敦盘前最高价 + 偏移点数 × 最小点值；卖出价格 sellPrice = 伦敦盘前最低价 − 偏移点数 × 最小点值。我们设置：止损点数 slPoints = StopLossPoints；多单止损 buySL = buyPrice − slPoints × _Point；空单止损 sellSL = sellPrice + slPoints × _Point；止盈点数 tpPoints = 止损点数 × 盈亏比；多单止盈 buyTP = buyPrice + tpPoints × _Point；空单止盈 sellTP = sellPrice − tpPoints × _Point。我们通过 CalculateLotSize 函数计算多单与空单的交易手数 lotSizeBuy 和 lotSizeSell。

如果交易方向 TradeType 为双向交易 TRADE_ALL 或仅做多 TRADE_BUY_ONLY，我们就通过 obj_Trade.BuyStop 下达买入止损单，使用计算好的手数、买入价、止损价、止盈价，备注为 “Buy Stop - London”，并将订单编号存入 buyOrderTicket。同理，如果交易方向满足条件，我们也会下达卖出止损单。

最后，我们实现 DrawSessionRanges 函数，用于在图表上可视化绘制交易时段区间。我们使用 IntegerToString 函数，将 lastCheckedDay 转换为字符串，并与 "Sess_" 拼接，生成 sessionID。对于矩形区域 preRectName（名称为 "PreRect_" + sessionID），我们使用 ObjectCreate 创建 OBJ_RECTANGLE 对象，坐标从 伦敦盘前最高价时间、最高价 延伸至 伦敦盘前最低价时间、最低价；并设置：OBJPROP_COLOR 为青蓝色 clrTeal；OBJPROP_FILL为 true；OBJPROP_BACK为 true。

对于顶部线条 preTopLineName（名称为 "PreTopLine_" + sessionID），我们创建 OBJ_TREND 对象，从伦敦盘前开始时间、最高价 延伸至 伦敦时段结束时间、最高价；并设置：颜色 OBJPROP_COLOR 为 clrBlack ，线宽 OBJPROP_WIDTH 为1、OBJPROP_RAY_RIGHT 为 false，OBJPROP_BACK 为 true。同理，我们创建底部线条 preBotLineName（名称为 "PreBottomLine_" + sessionID），从伦敦盘前开始时间、最低价 延伸至伦敦时段结束时间、最低价，颜色为红色。现在，我们可以定义一个函数，利用上述所有函数来检查交易条件。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check trading conditions and place orders                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckTradingConditions(datetime currentTime) {
   MqlDateTime timeStruct;            //--- Time structure
   TimeToStruct(currentTime, timeStruct); //--- Convert time
   datetime today = StringToTime(StringFormat("%04d.%02d.%02d", timeStruct.year, timeStruct.mon, timeStruct.day)); //--- Get today

   datetime preLondonStart = today + PreLondonStartHour * 3600 + PreLondonStartMinute * 60; //--- Pre-London start
   datetime londonStart = today + LondonStartHour * 3600 + LondonStartMinute * 60; //--- London start
   datetime londonEnd = today + LondonEndHour * 3600 + LondonEndMinute * 60; //--- London end
   analysisTime = londonStart;        //--- Set analysis time

   if (currentTime < analysisTime) return; //--- Exit if before analysis

   double preLondonRange = GetRange(preLondonStart, currentTime, PreLondonHigh, PreLondonLow, PreLondonHighTime, PreLondonLowTime); //--- Get range
   if (preLondonRange < MinRangePoints || preLondonRange > MaxRangePoints) { //--- Check range limits
      noTradeToday = true;            //--- Set no trade
      sessionChecksDone = true;       //--- Set checks done
      DrawSessionRanges(preLondonStart, londonEnd); //--- Draw ranges
      return;                         //--- Exit
   }

   LondonRangePoints = preLondonRange; //--- Set range points
   PlacePendingOrders(PreLondonHigh, PreLondonLow, today); //--- Place orders
   noTradeToday = true;               //--- Set no trade
   sessionChecksDone = true;          //--- Set checks done
   DrawSessionRanges(preLondonStart, londonEnd); //--- Draw ranges
}

我们实现 CheckTradingConditions 函数，用于在伦敦时段突破系统中判断交易条件并执行挂单。我们创建一个 MqlDateTime 结构体 timeStruct，并通过 TimeToStruct 函数将当前时间转换为结构体格式。我们使用 StringFormat 拼接年月日，再通过 StringToTime 计算出 today（今日日期）。我们设置：preLondonStart（伦敦盘前开始时间）= 今日日期 + 盘前小时与分钟（换算为秒）；londonStart（伦敦开盘时间）= 今日日期 + 伦敦开盘小时与分钟；londonEnd（伦敦收盘时间）= 今日日期 + 伦敦收盘小时与分钟。我们将 analysisTime 赋值为伦敦开盘时间；如果当前时间早于该时间，直接退出函数。

我们调用 GetRange 函数获取 preLondonRange（伦敦盘前区间），传入盘前开始时间、当前时间，以及 PreLondonHigh、PreLondonLow、PreLondonHighTime、PreLondonLowTime 的引用参数。如果 preLondonRange 小于最小区间 MinRangePoints 或大于最大区间 MaxRangePoints，我们将 noTradeToday 和 sessionChecksDone 设为 true，调用 DrawSessionRanges 绘制区间，然后退出函数。否则，我们将 LondonRangePoints 赋值为有效区间，调用 PlacePendingOrders 执行挂单，设置 noTradeToday 和 sessionChecksDone 为 true，并调用 DrawSessionRanges 绘制区间，确保只在有效时段区间内交易。现在我们可以在 OnTick 事件处理函数中调用该函数，以触发交易信号。

if (!noTradeToday && !sessionChecksDone) { //--- Check trading conditions
   CheckTradingConditions(TimeCurrent()); //--- Check conditions
}

如果今日尚未交易、且未完成时段条件校验，我们就调用函数检查当前时间的交易条件。运行程序后，我们得到如下效果。

区间已设置

可以看到，我们已成功设置价格区间并挂单。当前区间为 100 点，符合我们的交易条件。现在我们可以进入订单管理环节；首先，我们需要在其中一个挂单触发时，检查并删除另一张未触发的挂单，并将持仓订单加入持仓列表以便管理。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete opposite pending order when one is filled                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckAndDeleteOppositeOrder() {
   if (!DeleteOppositeOrder || TradeType != TRADE_ALL) return; //--- Exit if not applicable

   bool buyOrderExists = false;       //--- Buy exists flag
   bool sellOrderExists = false;      //--- Sell exists flag

   for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate through orders
      ulong orderTicket = OrderGetTicket(i); //--- Get ticket
      if (OrderSelect(orderTicket)) { //--- Select order
         if (OrderGetString(ORDER_SYMBOL) == _Symbol && OrderGetInteger(ORDER_MAGIC) == MagicNumber) { //--- Check symbol and magic
            if (orderTicket == buyOrderTicket) buyOrderExists = true; //--- Set buy exists
            if (orderTicket == sellOrderTicket) sellOrderExists = true; //--- Set sell exists
         }
      }
   }

   if (!buyOrderExists && sellOrderExists && sellOrderTicket != 0) { //--- Check delete sell
      obj_Trade.OrderDelete(sellOrderTicket); //--- Delete sell order
   } else if (!sellOrderExists && buyOrderExists && buyOrderTicket != 0) { //--- Check delete buy
      obj_Trade.OrderDelete(buyOrderTicket); //--- Delete buy order
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Add position to tracking list when opened                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void AddPositionToList(ulong ticket, double openPrice, double londonRange, datetime sessionID) {
   if (londonRange <= 0) return;      //--- Exit if invalid range
   int index = ArraySize(positionList); //--- Get current size
   ArrayResize(positionList, index + 1); //--- Resize array
   positionList[index].ticket = ticket; //--- Set ticket
   positionList[index].openPrice = openPrice; //--- Set open price
   positionList[index].londonRange = londonRange; //--- Set range
   positionList[index].sessionID = sessionID; //--- Set session ID
   positionList[index].trailingActive = false; //--- Set trailing inactive
}

我们首先实现 CheckAndDeleteOppositeOrder 函数，用于在其中一个挂单被触发成交时，删除另一张反向挂单。如果 DeleteOppositeOrder 设置为 false，或者交易模式 TradeType 不是双向交易 TRADE_ALL，我们直接提前退出函数。我们将 buyOrderExists 和 sellOrderExists 初始化为 false。我们通过 OrdersTotal 获取总订单数，并结合 OrderGetTicket 反向遍历所有订单，使用 OrderSelect 选中每一张订单。如果通过 OrderGetString 和 OrderGetInteger 判断，订单品种为当前品种 _Symbol 且指纹号 MagicNumber 一致，我们再根据订单编号是否匹配 buyOrderTicket 或 sellOrderTicket，来标记对应的挂单是否存在。

如果买单已不存在而卖单仍存在，我们通过 obj_Trade.OrderDelete 删除 sellOrderTicket，同理，如果卖单已消失而买单仍存在，则删除买单。该函数能确保挂单触发后，只保留一个方向的交易。

接下来，我们创建 AddPositionToList 函数，用于跟踪已开仓的持仓订单。如果 londonRange（伦敦区间）小于或等于 0，说明区间尚未设置，我们直接退出函数。我们通过ArraySize 获取 positionList 数组当前的长度，将其作为下标 index，再使用 ArrayResize 调整数组大小，增加一个存储位置；然后为 positionList[index] 设置以下内容：订单编号 ticket、开仓价格 openPrice、伦敦区间 londonRange、时段标识 sessionID、移动止损状态 trailingActive 设为 false。这样可以维护一个持仓列表，用于管理移动止损和时段专属数据。现在我们可以在TICK 事件处理函数中实现这段逻辑。

CheckAndDeleteOppositeOrder();     //--- Delete opposite order

// Add untracked positions
for (int i = 0; i < PositionsTotal(); i++) { //--- Iterate through positions
   ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Get ticket
   if (PositionSelectByTicket(ticket) && PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == _Symbol && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == MagicNumber) { //--- Check position
      bool tracked = false;        //--- Tracked flag
      for (int j = 0; j < ArraySize(positionList); j++) { //--- Check list
         if (positionList[j].ticket == ticket) tracked = true; //--- Set tracked
      }
      if (!tracked) {              //--- If not tracked
         double openPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); //--- Get open price
         AddPositionToList(ticket, openPrice, LondonRangePoints, lastCheckedDay); //--- Add to list
      }
   }
}

在这里，我们调用 CheckAndDeleteOppositeOrder 函数来管理挂单，确保当一个方向的订单成交后，反向的挂单会被自动删除（遵循 DeleteOppositeOrder 参数设置），从而避免出现方向冲突的交易。

接下来，我们将未跟踪的持仓添加到 positionList 数组中，确保所有相关的持仓订单都被监控，以便执行移动止损。我们通过 PositionsTotal 获取总持仓数，并使用 PositionGetTicket 遍历所有持仓，获取每一个订单的编号 ticket。如果 PositionSelectByTicket 选中持仓成功，且通过 PositionGetString 和 PositionGetInteger 判断，该持仓属于当前交易品种 _Symbol 且 MagicNumber 一致，我们就将 tracked（已跟踪）标记设为 false，并通过 ArraySize 获取数组长度，再用内层循环检查该订单编号是否已存在于 positionList[j].ticket 中。如果该持仓未被跟踪，我们就通过 PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN) 获取开仓价格 openPrice，并调用 AddPositionToList 函数，传入订单编号、开仓价格、伦敦区间点数和上一次检查日期。这样可以确保所有符合条件的持仓都会被添加到管理列表中，且不会重复添加。结果如下。

挂单被删除

到这里为止，所有功能都已经完善，现在我们可以定义持仓管理函数了，具体实现如下。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Remove position from tracking list when closed                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void RemovePositionFromList(ulong ticket) {
   for (int i = 0; i < ArraySize(positionList); i++) { //--- Iterate through list
      if (positionList[i].ticket == ticket) { //--- Match ticket
         for (int j = i; j < ArraySize(positionList) - 1; j++) { //--- Shift elements
            positionList[j] = positionList[j + 1]; //--- Copy next
         }
         ArrayResize(positionList, ArraySize(positionList) - 1); //--- Resize array
         break;                   //--- Exit loop
      }
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Manage trailing stops                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void ManagePositions() {
   if (PositionsTotal() == 0 || !UseTrailing) return; //--- Exit if no positions or no trailing
   isTrailing = false;                //--- Reset trailing flag

   double currentBid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID); //--- Get bid
   double currentAsk = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK); //--- Get ask
   double point = _Point;             //--- Get point value

   for (int i = 0; i < ArraySize(positionList); i++) { //--- Iterate through positions
      ulong ticket = positionList[i].ticket; //--- Get ticket
      if (!PositionSelectByTicket(ticket)) { //--- Select position
         RemovePositionFromList(ticket); //--- Remove if not selected
         continue;                    //--- Skip
      }

      if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) != _Symbol || PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) != MagicNumber) continue; //--- Skip if not matching

      double openPrice = positionList[i].openPrice; //--- Get open price
      long positionType = PositionGetInteger(POSITION_TYPE); //--- Get type
      double currentPrice = (positionType == POSITION_TYPE_BUY) ? currentBid : currentAsk; //--- Get current price
      double profitPoints = (positionType == POSITION_TYPE_BUY) ? (currentPrice - openPrice) / point : (openPrice - currentPrice) / point; //--- Calculate profit points

      if (profitPoints >= MinProfitPoints + TrailingPoints) { //--- Check for trailing
         double newSL = 0.0;          //--- New SL variable
         if (positionType == POSITION_TYPE_BUY) { //--- Buy position
            newSL = currentPrice - TrailingPoints * point; //--- Calculate new SL
         } else {                     //--- Sell position
            newSL = currentPrice + TrailingPoints * point; //--- Calculate new SL
         }
         double currentSL = PositionGetDouble(POSITION_SL); //--- Get current SL
         if ((positionType == POSITION_TYPE_BUY && newSL > currentSL + point) || (positionType == POSITION_TYPE_SELL && newSL < currentSL - point)) { //--- Check move condition
            if (obj_Trade.PositionModify(ticket, NormalizeDouble(newSL, _Digits), PositionGetDouble(POSITION_TP))) { //--- Modify position
               positionList[i].trailingActive = true; //--- Set trailing active
               isTrailing = true;        //--- Set global trailing
            }
         }
      }
   }
}

在这里，我们实现了从跟踪列表中移除已平仓持仓并管理移动止损的函数。我们首先编写 RemovePositionFromList 函数，用于在持仓平仓时清理 positionList 数组，该函数接收 ticket（订单编号）作为参数。我们通过 ArraySize 遍历 positionList 数组，如果找到 positionList[i].ticket 与传入的订单编号匹配，就通过内层循环将后续元素向前移位（把 positionList[j + 1] 复制到 positionList[j]），然后使用 ArrayResize 将数组大小减 1，最后跳出循环。该函数确保持仓列表保持最新状态，避免对已平仓订单进行无效检查，尤其在执行移动止损和平仓操作时非常重要。

接下来，我们创建 ManagePositions 函数，用于处理持仓订单的移动止损。如果 PositionsTotal（持仓总数） 为 0 或 UseTrailing（启用移动止损） 为 false，函数直接提前退出。我们将 isTrailing 重置为 false，通过 SymbolInfoDouble 获取当前买价 currentBid 和卖价 currentAsk，并获取最小点值 point。我们通过 ArraySize 遍历 positionList，获取订单编号 ticket 并通过 PositionSelectByTicket 函数选中该持仓。如果选中失败，就调用 RemovePositionFromList 移除该订单并继续遍历。如果通过 PositionGetString 和 PositionGetInteger 判断，持仓不属于当前品种 _Symbol 或 MagicNumber 不匹配，则跳过处理。我们从 positionList[i] 中获取开仓价格 openPrice，通过 PositionGetInteger 获取持仓类型 positionType，根据类型确定当前价格 currentPrice，并计算盈利点数 profitPoints。

如果 profitPoints 大于或等于 MinProfitPoints + TrailingPoints，我们就计算新止损价 newSL：多单为 currentPrice - TrailingPoints * point，空单为 currentPrice + TrailingPoints * point。我们通过 PositionGetDouble 获取当前止损 currentSL，如果 newSL 比 currentSL 至少优化一个点值，就通过 obj_Trade.PositionModify 修改持仓，使用标准化后的 newSL 和通过 PositionGetDouble 获取的当前止盈价。修改成功后，我们将 positionList[i].trailingActive 和 isTrailing 设为 true，实现动态调整止损，以锁定利润，并让盈利继续奔跑。现在，只需在每个报价刷新时调用该函数进行持仓管理即可。编译完成后，我们得到了以下结果。

持仓管理

从界面中可以看到，程序已实现交易条件检查、自动挂单、策略化持仓管理的完整功能，成功达成了我们的开发目标。剩下的事情就是对该程序进行回测，这将在下一节中处理。


回测

经过彻底的回测后，我们得到以下结果。

回测结果图形：

图形

回测报告：

报告


结论

总之，我们使用 MQL5 开发了一套伦敦时段突破交易系统。该系统通过分析盘前价格区间来执行挂单，支持自定义盈亏比、移动止损和多笔交易数量限制，并配套控制面板，可实时监控价格区间、交易价位和账户回撤。通过 PositionInfo 结构体等模块化组件，本程序为突破交易提供了一套规范化的执行方案；你可以通过调整交易时段或风险参数，对策略进行进一步优化。

免责声明：本文仅用于教学目的。交易存在重大财务风险，市场波动可能导致亏损。在将本程序应用于实盘交易前，充分的回测与严谨的风险管理至关重要。

通过运用本文讲解的理念与实现方法，你可以将这套突破系统适配为自己的交易风格，为你的自动化交易策略提供强大支持。祝您交易愉快！ 

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/18867

附加的文件 |
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1._London_Breakout_EA.mq5 (28.52 KB)

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本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。

Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria
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    最近评论 | 前往讨论 (14)
    Allan Munene Mutiiria
    Allan Munene Mutiiria | 10 8月 2025 在 22:20
    Kyle Young Sangster 策略测试器 按原样运行。它每天都能找到范围，并在图表上画出方框。但是，它并没有每天进行交易（假设它应该这样做）。在 1 个半月的时间里，它只进行了 3 次交易。



    第二个问题是控制面板中的最高/最低水平和买入/卖出水平没有更新。


    在图表上可以清楚地找到高/低范围水位，因此我猜测买入/卖出水位也应该显示在图表上，并在控制面板中更新，因为它们是直接从高/低范围水位导出的。

    ，您有什么建议可以让它正常工作？

    ，在此先表示感谢。

    至于您的第二个问题，文章中已经解释过了，但假设您的问题是由于测试数据不佳造成的，并给出提示，当范围处于计算状态时，您将始终看到 "计算中... "状态，直到有足够的数据来设置伦敦范围会话或您在输入中定义的会话。假设您使用的是默认设置，伦敦时间前为 3 小时，而您从共享截图中看到的时间是 2 月 13 日，22:00 之后的 2 个条形图是 2*15 分钟 = 30，因此给出的 22:30 在范围计算时间之外，所以面板上的数据应该仍然可见，因为之前设置的范围仍在起作用，除非尚未找到第一个时段，并且从午夜开始达到范围计算时将被清除。见下图：

    const int PreLondonStartHour = 3; //--- 伦敦会议前的固定开始时间
const int PreLondonStartMinute = 0; //--- 固定的伦敦前起始分钟数

    您可能需要查看以下查找范围的逻辑

    //+------------------------------------------------------------------+
//| 检查交易条件并下单
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckTradingConditions(datetime currentTime) {
   MqlDateTime timeStruct;            //--- 时间结构
   TimeToStruct(currentTime, timeStruct); //--- 转换时间
   datetime today = StringToTime(StringFormat("%04d.%02d.%02d", timeStruct.year, timeStruct.mon, timeStruct.day)); //--- 今天获取

   datetime preLondonStart = today + PreLondonStartHour * 3600 + PreLondonStartMinute * 60; //--伦敦奥运会开幕前
   datetime londonStart = today + LondonStartHour * 3600 + LondonStartMinute * 60; //--- 伦敦开始
   datetime londonEnd = today + LondonEndHour * 3600 + LondonEndMinute * 60; //--- 伦敦结束
   analysisTime = londonStart;        //--- 设置分析时间

   if (currentTime < analysisTime) return; //--- 如果在分析之前退出

   double preLondonRange = GetRange(preLondonStart, currentTime, PreLondonHigh, PreLondonLow, PreLondonHighTime, PreLondonLowTime); //--- 获取范围
   if (preLondonRange < MinRangePoints || preLondonRange > MaxRangePoints) { //--- 检查范围限制
      noTradeToday = true;            //--- 设置无交易
      sessionChecksDone = true;       //--- 完成设置检查
      DrawSessionRanges(preLondonStart, londonEnd); //--- 绘制范围
      return;                         //--- 退出
   }

   LondonRangePoints = preLondonRange; //--- 设置范围点
   PlacePendingOrders(PreLondonHigh, PreLondonLow, today); //--- 下订单
   noTradeToday = true;               //--- 设置无交易
   sessionChecksDone = true;          //--- 完成设置检查
   DrawSessionRanges(preLondonStart, londonEnd); //--- 绘制范围
}

    以及如何设置。

    //+------------------------------------------------------------------+
// 使用当前数据更新面板|
//+------------------------------------------------------------------+
void UpdatePanel() {
   string rangeText = "Range (points): " + (LondonRangePoints > 0 ? DoubleToString(LondonRangePoints, 0) : "Calculating..."); //--- 格式化范围文本
   ObjectSetString(0, panelPrefix + "RangePoints", OBJPROP_TEXT, rangeText); //-- 更新范围文本

   //---

}

    请看下图，虽然我们不知道您测试的年份，但我们会取 2025 年，如果像您的情况一样是 2020 年，我们没有这方面的高质量数据，所以无论如何，我们都使用 2025 年，因此范围计算应从午夜开始。

    23:55

    从图中可以看到，23:55 时的数据仍然完好无损。但是，当午夜来临时，我们需要重新设置。请看下图。

    午夜数据 00:00

    可以看到，我们在午夜重置了其他范围计算的数据。实际上，当范围计算完成后，可视化可以帮助你了解真正发生了什么。例如，在您使用默认设置的情况下，我们将看到从 0300 时到 0800 时的运行条形图，因为这是我们定义的。见下图：

    范围小时数

    希望这能再次说明问题。您可以根据自己的交易风格调整一切。为避免您遇到的问题，建议您使用可靠的测试数据。谢谢。

    Kyle Young Sangster
    Kyle Young Sangster | 10 8月 2025 在 22:34
    您在代码中的什么地方打算使用变量 "MaxOpenTrades"？它被定义了，但从未被引用过。
    Kyle Young Sangster
    Kyle Young Sangster | 10 8月 2025 在 22:52
    Allan Munene Mutiiria #:

    至于您的第二个问题，文章中已有解释，但假设您的问题源于测试数据不佳并给出提示，那么当范围处于计算状态时，您将始终看到 "计算中... "状态，直到有足够的数据来设置伦敦范围会话或您在输入中定义的会话。假设您使用的是默认设置，伦敦前时间为 3 小时，而您从共享截图中看到的时间是 2 月 13 日，22:00 之后的 2 个条形图是 2*15 分钟 = 30，因此给出的 22:30 在范围计算时间之外，所以面板上的数据应该仍然可见，因为之前设置的范围仍在起作用，除非尚未找到第一个时段，并且会在午夜达到范围计算时被清除。请参见下文：

    您可能需要查看以下查找范围的逻辑

    以及如何设置。

    请看下图，虽然我们不知道您测试的年份，但我们会选择 2025 年，如果像您的情况一样是 2020 年，我们没有这方面的高质量数据，所以无论如何，我们都会使用 2025 年，因此范围计算应从午夜开始。


    从图中可以看到，23:55 时的数据仍然完好无损。但是，当午夜来临时，我们需要重新设置。请看下图。

    你可以看到，为了进行其他范围计算，我们在午夜重置了数据。实际上，当范围计算完成后，可视化可以帮助你了解真正发生了什么。例如，在您使用默认设置的情况下，我们将看到从 0300 时到 0800 时的运行条形图，因为这是我们定义的。见下图：

    希望这能再次说明问题。您可以根据自己的交易风格调整一切。为避免您遇到的问题，建议您使用可靠的测试数据。谢谢。

    非常感谢你的全面答复。

    是的，我确实读了这篇文章，并跟着自己的拷贝编码，直到我遇到了我所概述的问题。我看到的是面板没有更新，即使在默认时间内也是如此。我截图的目的是想说明，虽然图表上已经画出了方框，数据也已收集，但面板却没有更新。此外，日志中没有关于无效价格或水平的错误信息。

    ，我在我的版本中添加了日志信息；从中我可以看到，当范围过大或过小时，面板不会更新；因此这可能是部分原因。

    ，我会仔细检查测试数据的质量。谢谢你指出了你测试的货币对；我一定会对我选择的货币对进行调整。

    非常感谢你的帮助。

    Allan Munene Mutiiria
    Allan Munene Mutiiria | 10 8月 2025 在 23:49
    Kyle Young Sangster #:

    非常感谢你的全面答复。

    是的，我确实读了这篇文章，并跟着自己的拷贝编码，直到我遇到了我概述的问题。我看到的是面板没有更新，即使在默认时间内也是如此。我截图的目的是想说明，虽然图表上已经画了方框，数据也已收集，但面板却没有更新。此外，日志中没有关于无效价格或水平的错误信息。

    ，我在我的版本中添加了日志信息；从中我可以看到，当范围过大或过小时，面板不会更新；因此这可能是部分原因。

    ，我会仔细检查测试数据的质量。谢谢你指出了你测试的货币对；我一定会对我选择的货币对进行调整。

    非常感谢你的帮助。

    当然，欢迎您。

    Torsten Busch
    Torsten Busch | 11 11月 2025 在 21:01

    感谢您与我们分享您的代码。

    由于我自己也编写了会话依赖型 EA，我可以告诉您，只有当您的经纪商始终处于 GMT+1 时区并且使用英国夏令时 时，代码才会起作用。

    在所有其他情况下，您的开始时间将不起作用。为什么？因为伦敦会议的开始时间是英国时间上午 8:00。冬天是格林尼治标准时间 8:00，夏天是格林尼治标准时间 7:00。

    TimeCurrent() 不会返回您的本地时间，而总是返回交易服务器的时间。

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