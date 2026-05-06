MQL5 交易策略自动化（第24篇）：集成风险管理与移动止损的伦敦时段突破系统

引言

在上一篇文章（第 23 篇）中，我们对包络线趋势交易的区间修复系统进行了功能升级，基于 MQL5 语言新增移动止损与多篮子交易管理功能，更好地实现利润保护与信号管理。在第 24 篇中，我们将开发一套伦敦时段突破交易系统：能够识别盘前震荡区间、自动设置挂单，并集成风险管理工具，包含盈亏比、回撤限制，以及用于实时监控的控制面板。本文将包括几个方面：

学完本章后，你将拥有一套功能完整、自带高级风控的 MQL5 突破策略程序，可直接用于回测与迭代优化，接下来我们正式开始讲解！





伦敦时段突破交易策略解析

伦敦时段突破策略专门利用伦敦开盘时段市场波动率放大的特点：先识别伦敦开盘前形成的价格区间，再挂单，捕捉价格突破该区间的交易机会。该策略的价值在于：伦敦交易时段通常流动性充足、行情波动剧烈，能提供稳定的盈利机会；但同时必须做好严谨的风控，规避假突破与账户回撤风险。

本策略实现逻辑：计算伦敦盘前的最高价与最低价，设置带偏移量的Buy Stop 与 Sell Stop 挂单；结合盈亏比设置止盈、用移动止损锁定浮盈；同时限制持仓数量与单日最大回撤，以此保护本金安全。我们还将配备控制面板用于实时行情监控，并加入时段专属校验逻辑，确保仅在规定价格区间内开仓，让系统能够适配不同的市场环境。简而言之，下图即为我们所要搭建的整套交易系统架构示意。





在MQL5中的实现

要在 MQL5 中创建程序，请打开MetaEditor，在 Navigator 中找到 Indicators 文件夹，点击 ‘New’ 选项卡，并按提示创建文件。进入编程环节后，我们首先会定义一批输入参数与结构体，让整个交易程序更灵活、更具动态适配能力。

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> enum ENUM_TRADE_TYPE { TRADE_ALL, TRADE_BUY_ONLY, TRADE_SELL_ONLY }; sinput group "General EA Settings" input double inpTradeLotsize = 0.01 ; input ENUM_TRADE_TYPE TradeType = TRADE_ALL; sinput int MagicNumber = 12345 ; input double RRRatio = 1.0 ; input int StopLossPoints = 500 ; input int OrderOffsetPoints = 10 ; input bool DeleteOppositeOrder = true ; input bool UseTrailing = false ; input int TrailingPoints = 50 ; input int MinProfitPoints = 100 ; sinput group "London Session Settings" input int LondonStartHour = 9 ; input int LondonStartMinute = 0 ; input int LondonEndHour = 8 ; input int LondonEndMinute = 0 ; input int MinRangePoints = 100 ; input int MaxRangePoints = 300 ; sinput group "Risk Management" input int MaxOpenTrades = 2 ; input double MaxDailyDrawdownPercent = 5.0 ; struct PositionInfo { ulong ticket; double openPrice; double londonRange; datetime sessionID; bool trailingActive; };

我们将开始实现伦敦时段突破交易系统，首先引入 <Trade\Trade.mqh> 库文件，并定义核心枚举类型、输入参数，以及用于持仓跟踪的结构体。我们引入 <Trade\Trade.mqh> 库，是为了使用 CTrade 类 来执行下单、修改持仓等各类交易操作。我们定义 ENUM_TRADE_TYPE 枚举类型，包含三种可选模式：TRADE_ALL：允许多单与空单双向交易；TRADE_BUY_ONLY：仅允许做多；TRADE_SELL_ONLY：仅允许做空。通过该枚举可灵活限制策略的交易方向。

随后按分组在“EA 通用设置”中设置输入参数：交易手数 inpTradeLotsize：默认 0.01；交易方向 TradeType：使用上述枚举，默认 TRADE_ALL；MagicNumber：默认 12345（用于识别 EA 自动交易）；盈亏比 RRRatio：默认 1.0；止损点数 StopLossPoints：默认 500；入场偏移点数 OrderOffsetPoints：默认 10；删除反向挂单 DeleteOppositeOrder：默认开启（true）；启用移动止损 UseTrailing：默认关闭（false）；移动止损点数 TrailingPoints：默认 50；启动移动止损最小盈利点数 MinProfitPoints：默认 100。

在“伦敦时段设置”中设置：伦敦时段开始小时 LondonStartHour：9；伦敦时段开始分钟 LondonStartMinute：0；伦敦时段结束小时 LondonEndHour：8；伦敦时段结束分钟 LondonEndMinute：0；伦敦盘前最小有效区间点数 MinRangePoints：100；伦敦盘前最大有效区间点数 MaxRangePoints：300。在“风险控制设置”中设置：最大同时持仓数 MaxOpenTrades：2；单日最大回撤百分比 MaxDailyDrawdownPercent：5.0（超出则停止交易）。最后，我们定义 PositionInfo 结构体用于跟踪持仓信息，包含字段：ticket：订单编号；openPrice：开仓价格；londonRange：伦敦盘前价格区间；sessionID：交易日唯一标识；trailingActive：布尔值，标记移动止损是否已激活。编译后，我们得到了以下输出。

通过这种结构化方式设置好输入参数后，我们现在可以定义一些全局变量，供整个程序通用。

CTrade obj_Trade; double PreLondonHigh = 0.0 ; double PreLondonLow = 0.0 ; datetime PreLondonHighTime = 0 ; datetime PreLondonLowTime = 0 ; ulong buyOrderTicket = 0 ; ulong sellOrderTicket = 0 ; bool panelVisible = true ; double LondonRangePoints = 0.0 ; PositionInfo positionList[]; datetime lastCheckedDay = 0 ; bool noTradeToday = false ; bool sessionChecksDone = false ; datetime analysisTime = 0 ; double dailyDrawdown = 0.0 ; bool isTrailing = false ; const int PreLondonStartHour = 3 ; const int PreLondonStartMinute = 0 ;

在这里，我们为程序定义全局变量：obj_Trade 是用于执行交易的 CTrade 类对象；PreLondonHigh 和 PreLondonLow 是用于记录区间的双精度浮点数；PreLondonHighTime 和 PreLondonLowTime 是用于记录时间的日期时间类型；buyOrderTicket 和sellOrderTicket 是用于记录订单编号的无符号长整型数；panelVisible 设为 true，用于控制面板显示；LondonRangePoints 初始值为 0.0，用于记录当前区间；positionList 是用于存储持仓信息的 PositionInfo 数组；lastCheckedDay 初始值为 0，用于每日跟踪；noTradeToday 和sessionChecksDone 设为 false，作为交易控制标记；analysisTime 初始值为 0，用于记录时段分析时间；dailyDrawdown 初始值为 0.0，用于风险监控；isTrailing 设为 false，用于标记移动止损状态；以及常量 PreLondonStartHour 设为 3，PreLondonStartMinute 设为 0。

完成这些定义后，我们将开始创建控制面板，这是最简单的步骤，之后再进入更复杂的交易逻辑编写。让我们从必需的创建函数开始。

bool createRecLabel( string objName, int xD, int yD, int xS, int yS, color clrBg, int widthBorder, color clrBorder = clrNONE , ENUM_BORDER_TYPE borderType = BORDER_FLAT , ENUM_LINE_STYLE borderStyle = STYLE_SOLID ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create rec label! Error code = " , _LastError ); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , yS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , clrBg); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BORDER_TYPE , borderType); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STYLE , borderStyle); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_WIDTH , widthBorder); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clrBorder); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ChartRedraw ( 0 ); return true ; } bool createLabel( string objName, int xD, int yD, string txt, color clrTxt = clrBlack , int fontSize = 10 , string font = "Arial" ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create the label! Error code = " , _LastError ); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , txt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clrTxt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ChartRedraw ( 0 ); return true ; }

在这里，我们实现工具函数，用于创建控制面板用户界面（UI）元素 —— 使用矩形标签作为背景，文本标签用于信息展示。我们从 createRecLabel 函数开始，该函数用于生成面板背景的矩形标签，包含多个参数。我们使用 ResetLastError 函数重置错误记录，通过ObjectCreate创建OBJ_RECTANGLE_LABEL 类型的对象；若创建失败，则通过 Print 打印日志，并返回 false。我们使用 ObjectSetInteger 函数设置 OBJPROP_XDISTANCE（X 轴偏移距离）等所有必需的整数类型属性，随后调用 ChartRedraw 刷新图表，并返回 true。

接下来，我们创建 createLabel 函数，用于在面板中生成文本标签，接收参数包括：objName（对象名称）、xD（X 坐标）、yD（Y 坐标）、txt（显示文字）、clrTxt（文字颜色）、fontSize（字体大小）和 font（字体）。我们使用 ResetLastError 重置错误，通过 ObjectCreate 创建 OBJ_LABEL 类型的文本对象；若创建失败，则通过 Print 打印日志，并返回 false。我们像之前矩形标签函数一样，使用 ObjectSetInteger 函数设置属性，除此之外，还额外使用 ObjectSetString 函数设置 OBJPROP_TEXT（显示文本）和 OBJPROP_FONT（字体）属性，随后刷新图表并返回 true。这些函数能让我们搭建一个动态控制面板，用于监控交易时段数据和程序运行状态。现在，我们可以使用这些函数来创建并更新控制面板。

string panelPrefix = "LondonPanel_" ; void CreatePanel() { createRecLabel(panelPrefix + "Background" , 10 , 10 , 270 , 200 , clrMidnightBlue , 1 , clrSilver ); createLabel(panelPrefix + "Title" , 20 , 15 , "London Breakout Control Center" , clrGold , 12 ); createLabel(panelPrefix + "RangePoints" , 20 , 40 , "Range (points): " , clrWhite , 10 ); createLabel(panelPrefix + "HighPrice" , 20 , 60 , "High Price: " , clrWhite ); createLabel(panelPrefix + "LowPrice" , 20 , 80 , "Low Price: " , clrWhite ); createLabel(panelPrefix + "BuyLevel" , 20 , 100 , "Buy Level: " , clrWhite ); createLabel(panelPrefix + "SellLevel" , 20 , 120 , "Sell Level: " , clrWhite ); createLabel(panelPrefix + "AccountBalance" , 20 , 140 , "Balance: " , clrWhite ); createLabel(panelPrefix + "AccountEquity" , 20 , 160 , "Equity: " , clrWhite ); createLabel(panelPrefix + "CurrentDrawdown" , 20 , 180 , "Drawdown (%): " , clrWhite ); createRecLabel(panelPrefix + "Hide" , 250 , 10 , 30 , 22 , clrCrimson , 1 , clrNONE ); createLabel(panelPrefix + "HideText" , 258 , 12 , CharToString ( 251 ), clrWhite , 13 , "Wingdings" ); ObjectSetInteger ( 0 , panelPrefix + "Hide" , OBJPROP_SELECTABLE , true ); ObjectSetInteger ( 0 , panelPrefix + "Hide" , OBJPROP_STATE , true ); } void UpdatePanel() { string rangeText = "Range (points): " + (LondonRangePoints > 0 ? DoubleToString (LondonRangePoints, 0 ) : "Calculating..." ); ObjectSetString ( 0 , panelPrefix + "RangePoints" , OBJPROP_TEXT , rangeText); string highText = "High Price: " + (LondonRangePoints > 0 ? DoubleToString (PreLondonHigh, _Digits ) : "N/A" ); ObjectSetString ( 0 , panelPrefix + "HighPrice" , OBJPROP_TEXT , highText); string lowText = "Low Price: " + (LondonRangePoints > 0 ? DoubleToString (PreLondonLow, _Digits ) : "N/A" ); ObjectSetString ( 0 , panelPrefix + "LowPrice" , OBJPROP_TEXT , lowText); string buyText = "Buy Level: " + (LondonRangePoints > 0 ? DoubleToString (PreLondonHigh + OrderOffsetPoints * _Point , _Digits ) : "N/A" ); ObjectSetString ( 0 , panelPrefix + "BuyLevel" , OBJPROP_TEXT , buyText); string sellText = "Sell Level: " + (LondonRangePoints > 0 ? DoubleToString (PreLondonLow - OrderOffsetPoints * _Point , _Digits ) : "N/A" ); ObjectSetString ( 0 , panelPrefix + "SellLevel" , OBJPROP_TEXT , sellText); string balanceText = "Balance: " + DoubleToString ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ), 2 ); ObjectSetString ( 0 , panelPrefix + "AccountBalance" , OBJPROP_TEXT , balanceText); string equityText = "Equity: " + DoubleToString ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ), 2 ); ObjectSetString ( 0 , panelPrefix + "AccountEquity" , OBJPROP_TEXT , equityText); string ddText = "Drawdown (%): " + DoubleToString (dailyDrawdown, 2 ); ObjectSetString ( 0 , panelPrefix + "CurrentDrawdown" , OBJPROP_TEXT , ddText); ObjectSetInteger ( 0 , panelPrefix + "CurrentDrawdown" , OBJPROP_COLOR , dailyDrawdown > MaxDailyDrawdownPercent / 2 ? clrYellow : clrWhite ); }

在这里，我们定义字符串变量 panelPrefix 为 "LondonPanel_"，作为所有面板对象名称的前缀，确保控制面板的对象能够被有序识别。我们创建 CreatePanel 函数，用于构建信息面板的用户界面。我们调用 createRecLabel 函数来创建面板背景，对象名为 panelPrefix + "Background"，位置在 (10, 10)，尺寸为 270x200，背景色为 clrMidnightBlue（深蓝色），边框宽度为 1，边框颜色为银色。我们使用 createLabel 函数添加标题 “London Breakout Control Center”，位置在 (20, 15)，颜色为金色，字体大小 12；并在对应位置添加白色、字体大小 10 的文本标签，分别显示：价格区间、最高价、最低价、买入价位、卖出价位、账户余额、账户净值和回撤幅度。

对于隐藏按钮，我们调用 createRecLabel 创建对象 panelPrefix + "Hide"，位置在 (250, 10)，尺寸 30x22，背景色为 clrCrimson（深红色）；同时调用 createLabel 创建对象 panelPrefix + "HideText"，使用 Wingdings 字体中的字符 CharToString(251)，位置在 (258, 12)，颜色白色，字号 13。我们通过 ObjectSetInteger 函数，将隐藏按钮的 OBJPROP_SELECTABLE（可选中）和 OBJPROP_STATE（状态）属性设置为 true，使其具备交互功能。Wingdings 字符代码的选择可根据你的界面偏好决定。以下是可供选择的编码列表。

接下来，我们实现 UpdatePanel 函数，用于用最新数据刷新控制面板。我们使用 DoubleToString 格式化 rangeText 文本，显示 LondonRangePoints；如果区间值为 0，则显示 “Calculating…”（计算中…），并通过 ObjectSetString 函数更新 panelPrefix + "RangePoints" 的文本内容。我们以同样的方式格式化并更新以下文本：最高价、最低价、买入价位（在 PreLondonHigh 基础上增加 OrderOffsetPoints * _Point）、卖出价位（在 PreLondonLow 基础上减去OrderOffsetPoints * _Point）、通过 AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) 获取账户余额、通过 AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) 获取账户净值，以及通过 dailyDrawdown 显示回撤值。

我们使用 ObjectSetInteger 设置回撤文本的颜色：如果日内回撤超过MaxDailyDrawdownPercent / 2，则显示黄色，否则显示白色。为了让这些函数生效，我们在初始化函数中按如下方式调用它们。

int OnInit () { obj_Trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); ArrayFree (positionList); CreatePanel(); panelVisible = true ; return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , "LondonPanel_" ); ArrayFree (positionList); }

在 OnInit 初始化事件处理函数中，我们通过交易对象设置magic编号，使用 ArrayFree 函数释放持仓列表数组，调用 CreatePanel 函数创建控制面板，并在创建完成后将面板显示标记设为 true。然后，在 OnDeinit 处理函数中，我们使用 ObjectsDeleteAll 函数删除所有带指定前缀的图表对象，并释放持仓列表数组（因为不再需要使用）。编译代码后，我们会得到如下效果。

既然控制面板已经创建完成，接下来我们为其增加交互效果：让隐藏按钮支持点击响应，点击后即可关闭整个面板。我们将在 OnChartEvent 图表事件处理函数中实现该逻辑。

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam == panelPrefix + "Hide" ) { panelVisible = false ; ObjectsDeleteAll ( 0 , "LondonPanel_" ); ChartRedraw ( 0 ); } }

在 OnChartEvent 图表事件处理函数中，我们先判断事件类型是否为对象点击，且点击的对象是隐藏 / 关闭按钮；若条件成立，则将面板显示标记设为 false。随后删除面板相关对象，并刷新图表，使修改生效。编译后，我们得到以下结果。

从演示效果可以看到，控制面板现已全部搭建完毕。接下来我们对其进行完善，实现所有模块的初始化功能。我们还需要编写相关函数，用来设定每日价格区间，并完成回撤指标的计算。

bool IsNewDay( datetime currentBarTime) { MqlDateTime barTime; TimeToStruct (currentBarTime, barTime); datetime currentDay = StringToTime ( StringFormat ( "%04d.%02d.%02d" , barTime.year, barTime.mon, barTime.day)); if (currentDay != lastCheckedDay) { lastCheckedDay = currentDay; sessionChecksDone = false ; noTradeToday = false ; buyOrderTicket = 0 ; sellOrderTicket = 0 ; LondonRangePoints = 0.0 ; return true ; } return false ; } void UpdateDailyDrawdown() { static double maxEquity = 0.0 ; double equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); if (equity > maxEquity) maxEquity = equity; dailyDrawdown = (maxEquity - equity) / maxEquity * 100 ; if (dailyDrawdown >= MaxDailyDrawdownPercent) noTradeToday = true ; }

在这里，我们实现 IsNewDay 函数，用于检测是否进入新的交易日。我们创建一个 MqlDateTime 结构体 barTime，并通过 TimeToStruct 函数将 currentBarTime 时间转换为结构体格式。我们利用 StringFormat 拼接年、月、日，再通过 StringToTime 计算出 currentDay（当前日期）。如果 currentDay 与 lastCheckedDay 不同，我们就更新 lastCheckedDay，将sessionChecksDone 和 noTradeToday 重置为 false，清空 buyOrderTicket 和 sellOrderTicket 为 0，设置 LondonRangePoints 为 0.0，并返回 true；否则返回 false。该函数确保每日自动重置时段分析与交易标记。

接下来，我们实现 UpdateDailyDrawdown 函数，用于监控日内风险。我们使用一个初始值为 0.0 的静态变量 maxEquity 来记录账户净值峰值。通过 AccountInfoDouble 函数，使用 ACCOUNT_EQUITY 获取当前账户净值 equity，若净值创新高则更新 maxEquity，并计算从峰值回落的百分比 dailyDrawdown。如果 dailyDrawdown 大于或等于 MaxDailyDrawdownPercent，我们将 noTradeToday 设为 true，停止当日交易，实现关键的回撤保护功能。为了让这些函数生效，我们在 OnTick 事件处理函数中调用它们，让控制面板实时刷新最新数据。

void OnTick () { datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); IsNewDay(currentBarTime); UpdatePanel(); UpdateDailyDrawdown(); }

在这里，我们只需分别调用新交易日判断函数来设置区间参数、更新面板数据，以及刷新日内回撤水平。当我们现在运行程序时，会得到如下效果。

从效果图中可以看到，控制面板现在已加载最新数据并显示当前状态。接下来，我们进入更复杂的逻辑部分：定义交易时段区间。我们先检查交易条件，如果条件满足就执行下单，之后再处理持仓管理。因此，我们需要先编写一些函数，用于定义区间、可视化显示区间，然后再执行挂单操作。以下是实现该功能的代码。

double CalculateLotSize( double entryPrice, double stopLossPrice) { return NormalizeDouble (inpTradeLotsize, 2 ); } double GetRange( datetime startTime, datetime endTime, double &highVal, double &lowVal, datetime &highTime, datetime &lowTime) { int startBar = iBarShift ( _Symbol , _Period , startTime, true ); int endBar = iBarShift ( _Symbol , _Period , endTime, true ); if (startBar == - 1 || endBar == - 1 || startBar < endBar) return - 1 ; int highestBar = iHighest ( _Symbol , _Period , MODE_HIGH , startBar - endBar + 1 , endBar); int lowestBar = iLowest ( _Symbol , _Period , MODE_LOW , startBar - endBar + 1 , endBar); highVal = iHigh ( _Symbol , _Period , highestBar); lowVal = iLow ( _Symbol , _Period , lowestBar); highTime = iTime ( _Symbol , _Period , highestBar); lowTime = iTime ( _Symbol , _Period , lowestBar); return (highVal - lowVal) / _Point ; } void PlacePendingOrders( double preLondonHigh, double preLondonLow, datetime sessionID) { double buyPrice = preLondonHigh + OrderOffsetPoints * _Point ; double sellPrice = preLondonLow - OrderOffsetPoints * _Point ; double slPoints = StopLossPoints; double buySL = buyPrice - slPoints * _Point ; double sellSL = sellPrice + slPoints * _Point ; double tpPoints = slPoints * RRRatio; double buyTP = buyPrice + tpPoints * _Point ; double sellTP = sellPrice - tpPoints * _Point ; double lotSizeBuy = CalculateLotSize(buyPrice, buySL); double lotSizeSell = CalculateLotSize(sellPrice, sellSL); if (TradeType == TRADE_ALL || TradeType == TRADE_BUY_ONLY) { obj_Trade.BuyStop(lotSizeBuy, buyPrice, _Symbol , buySL, buyTP, 0 , 0 , "Buy Stop - London" ); buyOrderTicket = obj_Trade.ResultOrder(); } if (TradeType == TRADE_ALL || TradeType == TRADE_SELL_ONLY) { obj_Trade.SellStop(lotSizeSell, sellPrice, _Symbol , sellSL, sellTP, 0 , 0 , "Sell Stop - London" ); sellOrderTicket = obj_Trade.ResultOrder(); } } void DrawSessionRanges( datetime preLondonStart, datetime londonEnd) { string sessionID = "Sess_" + IntegerToString (lastCheckedDay); string preRectName = "PreRect_" + sessionID; ObjectCreate ( 0 , preRectName, OBJ_RECTANGLE , 0 , PreLondonHighTime, PreLondonHigh, PreLondonLowTime, PreLondonLow); ObjectSetInteger ( 0 , preRectName, OBJPROP_COLOR , clrTeal ); ObjectSetInteger ( 0 , preRectName, OBJPROP_FILL , true ); ObjectSetInteger ( 0 , preRectName, OBJPROP_BACK , true ); string preTopLineName = "PreTopLine_" + sessionID; ObjectCreate ( 0 , preTopLineName, OBJ_TREND , 0 , preLondonStart, PreLondonHigh, londonEnd, PreLondonHigh); ObjectSetInteger ( 0 , preTopLineName, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , preTopLineName, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , preTopLineName, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , preTopLineName, OBJPROP_BACK , true ); string preBotLineName = "PreBottomLine_" + sessionID; ObjectCreate ( 0 , preBotLineName, OBJ_TREND , 0 , preLondonStart, PreLondonLow, londonEnd, PreLondonLow); ObjectSetInteger ( 0 , preBotLineName, OBJPROP_COLOR , clrRed ); ObjectSetInteger ( 0 , preBotLineName, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , preBotLineName, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); ObjectSetInteger ( 0 , preBotLineName, OBJPROP_BACK , true ); }

为了实现区间计算、订单执行和图表绘制，我们先从 CalculateLotSize 函数开始，用于计算固定手数；该函数接收entryPrice（入场价格）和stopLossPrice（止损价格）作为参数（在固定手数模式下未使用）。我们使用 NormalizeDouble 函数将 inpTradeLotsize 标准化保留 2 位小数后返回，确保所有交易使用统一的手数。你可以根据自己的账户类型选择其他小数位数。

接下来，我们创建 GetRange 函数，用于计算伦敦盘前时段的价格区间。我们通过 iBarShift 函数，根据 startTime（开始时间）和 endTime（结束时间）获取 startBar（起始 K 线）和 endBar（结束 K 线）；如果数据无效或 startBar 小于 endBar，则返回 -1。我们在该 K 线区间内，使用 iHighest 函数（参数为 MODE_HIGH）找出最高价 K 线，使用 iLowest 函数（参数为 MODE_LOW）找出最低价 K 线。我们通过 iHigh 获取最高价 K 线的价格 highVal，通过 iLow 获取最低价 K 线的价格 lowVal，通过 iTime 获取最高价与最低价对应的时间 highTime 和 lowTime。最后返回区间大小，计算公式为：(highVal - lowVal) / _Point。

随后，我们定义 PlacePendingOrders 函数，用于设置买入止损单和卖出止损单。我们计算：买入价格 buyPrice = 伦敦盘前最高价 + 偏移点数 × 最小点值；卖出价格 sellPrice = 伦敦盘前最低价 − 偏移点数 × 最小点值。我们设置：止损点数 slPoints = StopLossPoints；多单止损 buySL = buyPrice − slPoints × _Point；空单止损 sellSL = sellPrice + slPoints × _Point；止盈点数 tpPoints = 止损点数 × 盈亏比；多单止盈 buyTP = buyPrice + tpPoints × _Point；空单止盈 sellTP = sellPrice − tpPoints × _Point。我们通过 CalculateLotSize 函数计算多单与空单的交易手数 lotSizeBuy 和 lotSizeSell。

如果交易方向 TradeType 为双向交易 TRADE_ALL 或仅做多 TRADE_BUY_ONLY，我们就通过 obj_Trade.BuyStop 下达买入止损单，使用计算好的手数、买入价、止损价、止盈价，备注为 “Buy Stop - London”，并将订单编号存入 buyOrderTicket。同理，如果交易方向满足条件，我们也会下达卖出止损单。

最后，我们实现 DrawSessionRanges 函数，用于在图表上可视化绘制交易时段区间。我们使用 IntegerToString 函数，将 lastCheckedDay 转换为字符串，并与 "Sess_" 拼接，生成 sessionID。对于矩形区域 preRectName（名称为 "PreRect_" + sessionID），我们使用 ObjectCreate 创建 OBJ_RECTANGLE 对象，坐标从 伦敦盘前最高价时间、最高价 延伸至 伦敦盘前最低价时间、最低价；并设置：OBJPROP_COLOR 为青蓝色 clrTeal；OBJPROP_FILL为 true；OBJPROP_BACK为 true。

对于顶部线条 preTopLineName（名称为 "PreTopLine_" + sessionID），我们创建 OBJ_TREND 对象，从伦敦盘前开始时间、最高价 延伸至 伦敦时段结束时间、最高价；并设置：颜色 OBJPROP_COLOR 为 clrBlack ，线宽 OBJPROP_WIDTH 为1、OBJPROP_RAY_RIGHT 为 false，OBJPROP_BACK 为 true。同理，我们创建底部线条 preBotLineName（名称为 "PreBottomLine_" + sessionID），从伦敦盘前开始时间、最低价 延伸至伦敦时段结束时间、最低价，颜色为红色。现在，我们可以定义一个函数，利用上述所有函数来检查交易条件。

void CheckTradingConditions( datetime currentTime) { MqlDateTime timeStruct; TimeToStruct (currentTime, timeStruct); datetime today = StringToTime ( StringFormat ( "%04d.%02d.%02d" , timeStruct.year, timeStruct.mon, timeStruct.day)); datetime preLondonStart = today + PreLondonStartHour * 3600 + PreLondonStartMinute * 60 ; datetime londonStart = today + LondonStartHour * 3600 + LondonStartMinute * 60 ; datetime londonEnd = today + LondonEndHour * 3600 + LondonEndMinute * 60 ; analysisTime = londonStart; if (currentTime < analysisTime) return ; double preLondonRange = GetRange(preLondonStart, currentTime, PreLondonHigh, PreLondonLow, PreLondonHighTime, PreLondonLowTime); if (preLondonRange < MinRangePoints || preLondonRange > MaxRangePoints) { noTradeToday = true ; sessionChecksDone = true ; DrawSessionRanges(preLondonStart, londonEnd); return ; } LondonRangePoints = preLondonRange; PlacePendingOrders(PreLondonHigh, PreLondonLow, today); noTradeToday = true ; sessionChecksDone = true ; DrawSessionRanges(preLondonStart, londonEnd); }

我们实现 CheckTradingConditions 函数，用于在伦敦时段突破系统中判断交易条件并执行挂单。我们创建一个 MqlDateTime 结构体 timeStruct，并通过 TimeToStruct 函数将当前时间转换为结构体格式。我们使用 StringFormat 拼接年月日，再通过 StringToTime 计算出 today（今日日期）。我们设置：preLondonStart（伦敦盘前开始时间）= 今日日期 + 盘前小时与分钟（换算为秒）；londonStart（伦敦开盘时间）= 今日日期 + 伦敦开盘小时与分钟；londonEnd（伦敦收盘时间）= 今日日期 + 伦敦收盘小时与分钟。我们将 analysisTime 赋值为伦敦开盘时间；如果当前时间早于该时间，直接退出函数。

我们调用 GetRange 函数获取 preLondonRange（伦敦盘前区间），传入盘前开始时间、当前时间，以及 PreLondonHigh、PreLondonLow、PreLondonHighTime、PreLondonLowTime 的引用参数。如果 preLondonRange 小于最小区间 MinRangePoints 或大于最大区间 MaxRangePoints，我们将 noTradeToday 和 sessionChecksDone 设为 true，调用 DrawSessionRanges 绘制区间，然后退出函数。否则，我们将 LondonRangePoints 赋值为有效区间，调用 PlacePendingOrders 执行挂单，设置 noTradeToday 和 sessionChecksDone 为 true，并调用 DrawSessionRanges 绘制区间，确保只在有效时段区间内交易。现在我们可以在 OnTick 事件处理函数中调用该函数，以触发交易信号。

if (!noTradeToday && !sessionChecksDone) { CheckTradingConditions( TimeCurrent ()); }

如果今日尚未交易、且未完成时段条件校验，我们就调用函数检查当前时间的交易条件。运行程序后，我们得到如下效果。

可以看到，我们已成功设置价格区间并挂单。当前区间为 100 点，符合我们的交易条件。现在我们可以进入订单管理环节；首先，我们需要在其中一个挂单触发时，检查并删除另一张未触发的挂单，并将持仓订单加入持仓列表以便管理。

void CheckAndDeleteOppositeOrder() { if (!DeleteOppositeOrder || TradeType != TRADE_ALL) return ; bool buyOrderExists = false ; bool sellOrderExists = false ; for ( int i = OrdersTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong orderTicket = OrderGetTicket (i); if ( OrderSelect (orderTicket)) { if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ) == _Symbol && OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ) == MagicNumber) { if (orderTicket == buyOrderTicket) buyOrderExists = true ; if (orderTicket == sellOrderTicket) sellOrderExists = true ; } } } if (!buyOrderExists && sellOrderExists && sellOrderTicket != 0 ) { obj_Trade.OrderDelete(sellOrderTicket); } else if (!sellOrderExists && buyOrderExists && buyOrderTicket != 0 ) { obj_Trade.OrderDelete(buyOrderTicket); } } void AddPositionToList( ulong ticket, double openPrice, double londonRange, datetime sessionID) { if (londonRange <= 0 ) return ; int index = ArraySize (positionList); ArrayResize (positionList, index + 1 ); positionList[index].ticket = ticket; positionList[index].openPrice = openPrice; positionList[index].londonRange = londonRange; positionList[index].sessionID = sessionID; positionList[index].trailingActive = false ; }

我们首先实现 CheckAndDeleteOppositeOrder 函数，用于在其中一个挂单被触发成交时，删除另一张反向挂单。如果 DeleteOppositeOrder 设置为 false，或者交易模式 TradeType 不是双向交易 TRADE_ALL，我们直接提前退出函数。我们将 buyOrderExists 和 sellOrderExists 初始化为 false。我们通过 OrdersTotal 获取总订单数，并结合 OrderGetTicket 反向遍历所有订单，使用 OrderSelect 选中每一张订单。如果通过 OrderGetString 和 OrderGetInteger 判断，订单品种为当前品种 _Symbol 且指纹号 MagicNumber 一致，我们再根据订单编号是否匹配 buyOrderTicket 或 sellOrderTicket，来标记对应的挂单是否存在。

如果买单已不存在而卖单仍存在，我们通过 obj_Trade.OrderDelete 删除 sellOrderTicket，同理，如果卖单已消失而买单仍存在，则删除买单。该函数能确保挂单触发后，只保留一个方向的交易。

接下来，我们创建 AddPositionToList 函数，用于跟踪已开仓的持仓订单。如果 londonRange（伦敦区间）小于或等于 0，说明区间尚未设置，我们直接退出函数。我们通过ArraySize 获取 positionList 数组当前的长度，将其作为下标 index，再使用 ArrayResize 调整数组大小，增加一个存储位置；然后为 positionList[index] 设置以下内容：订单编号 ticket、开仓价格 openPrice、伦敦区间 londonRange、时段标识 sessionID、移动止损状态 trailingActive 设为 false。这样可以维护一个持仓列表，用于管理移动止损和时段专属数据。现在我们可以在TICK 事件处理函数中实现这段逻辑。

CheckAndDeleteOppositeOrder(); for ( int i = 0 ; i < PositionsTotal (); i++) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber) { bool tracked = false ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (positionList); j++) { if (positionList[j].ticket == ticket) tracked = true ; } if (!tracked) { double openPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); AddPositionToList(ticket, openPrice, LondonRangePoints, lastCheckedDay); } } }

在这里，我们调用 CheckAndDeleteOppositeOrder 函数来管理挂单，确保当一个方向的订单成交后，反向的挂单会被自动删除（遵循 DeleteOppositeOrder 参数设置），从而避免出现方向冲突的交易。

接下来，我们将未跟踪的持仓添加到 positionList 数组中，确保所有相关的持仓订单都被监控，以便执行移动止损。我们通过 PositionsTotal 获取总持仓数，并使用 PositionGetTicket 遍历所有持仓，获取每一个订单的编号 ticket。如果 PositionSelectByTicket 选中持仓成功，且通过 PositionGetString 和 PositionGetInteger 判断，该持仓属于当前交易品种 _Symbol 且 MagicNumber 一致，我们就将 tracked（已跟踪）标记设为 false，并通过 ArraySize 获取数组长度，再用内层循环检查该订单编号是否已存在于 positionList[j].ticket 中。如果该持仓未被跟踪，我们就通过 PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN) 获取开仓价格 openPrice，并调用 AddPositionToList 函数，传入订单编号、开仓价格、伦敦区间点数和上一次检查日期。这样可以确保所有符合条件的持仓都会被添加到管理列表中，且不会重复添加。结果如下。

到这里为止，所有功能都已经完善，现在我们可以定义持仓管理函数了，具体实现如下。

void RemovePositionFromList( ulong ticket) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (positionList); i++) { if (positionList[i].ticket == ticket) { for ( int j = i; j < ArraySize (positionList) - 1 ; j++) { positionList[j] = positionList[j + 1 ]; } ArrayResize (positionList, ArraySize (positionList) - 1 ); break ; } } } void ManagePositions() { if ( PositionsTotal () == 0 || !UseTrailing) return ; isTrailing = false ; double currentBid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double currentAsk = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double point = _Point ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (positionList); i++) { ulong ticket = positionList[i].ticket; if (! PositionSelectByTicket (ticket)) { RemovePositionFromList(ticket); continue ; } if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) != _Symbol || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != MagicNumber) continue ; double openPrice = positionList[i].openPrice; long positionType = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double currentPrice = (positionType == POSITION_TYPE_BUY ) ? currentBid : currentAsk; double profitPoints = (positionType == POSITION_TYPE_BUY ) ? (currentPrice - openPrice) / point : (openPrice - currentPrice) / point; if (profitPoints >= MinProfitPoints + TrailingPoints) { double newSL = 0.0 ; if (positionType == POSITION_TYPE_BUY ) { newSL = currentPrice - TrailingPoints * point; } else { newSL = currentPrice + TrailingPoints * point; } double currentSL = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); if ((positionType == POSITION_TYPE_BUY && newSL > currentSL + point) || (positionType == POSITION_TYPE_SELL && newSL < currentSL - point)) { if (obj_Trade.PositionModify(ticket, NormalizeDouble (newSL, _Digits ), PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { positionList[i].trailingActive = true ; isTrailing = true ; } } } } }

在这里，我们实现了从跟踪列表中移除已平仓持仓并管理移动止损的函数。我们首先编写 RemovePositionFromList 函数，用于在持仓平仓时清理 positionList 数组，该函数接收 ticket（订单编号）作为参数。我们通过 ArraySize 遍历 positionList 数组，如果找到 positionList[i].ticket 与传入的订单编号匹配，就通过内层循环将后续元素向前移位（把 positionList[j + 1] 复制到 positionList[j]），然后使用 ArrayResize 将数组大小减 1，最后跳出循环。该函数确保持仓列表保持最新状态，避免对已平仓订单进行无效检查，尤其在执行移动止损和平仓操作时非常重要。

接下来，我们创建 ManagePositions 函数，用于处理持仓订单的移动止损。如果 PositionsTotal（持仓总数） 为 0 或 UseTrailing（启用移动止损） 为 false，函数直接提前退出。我们将 isTrailing 重置为 false，通过 SymbolInfoDouble 获取当前买价 currentBid 和卖价 currentAsk，并获取最小点值 point。我们通过 ArraySize 遍历 positionList，获取订单编号 ticket 并通过 PositionSelectByTicket 函数选中该持仓。如果选中失败，就调用 RemovePositionFromList 移除该订单并继续遍历。如果通过 PositionGetString 和 PositionGetInteger 判断，持仓不属于当前品种 _Symbol 或 MagicNumber 不匹配，则跳过处理。我们从 positionList[i] 中获取开仓价格 openPrice，通过 PositionGetInteger 获取持仓类型 positionType，根据类型确定当前价格 currentPrice，并计算盈利点数 profitPoints。

如果 profitPoints 大于或等于 MinProfitPoints + TrailingPoints，我们就计算新止损价 newSL：多单为 currentPrice - TrailingPoints * point，空单为 currentPrice + TrailingPoints * point。我们通过 PositionGetDouble 获取当前止损 currentSL，如果 newSL 比 currentSL 至少优化一个点值，就通过 obj_Trade.PositionModify 修改持仓，使用标准化后的 newSL 和通过 PositionGetDouble 获取的当前止盈价。修改成功后，我们将 positionList[i].trailingActive 和 isTrailing 设为 true，实现动态调整止损，以锁定利润，并让盈利继续奔跑。现在，只需在每个报价刷新时调用该函数进行持仓管理即可。编译完成后，我们得到了以下结果。

从界面中可以看到，程序已实现交易条件检查、自动挂单、策略化持仓管理的完整功能，成功达成了我们的开发目标。剩下的事情就是对该程序进行回测，这将在下一节中处理。





回测

经过彻底的回测后，我们得到以下结果。

回测结果图形：

回测报告：





结论

总之，我们使用 MQL5 开发了一套伦敦时段突破交易系统。该系统通过分析盘前价格区间来执行挂单，支持自定义盈亏比、移动止损和多笔交易数量限制，并配套控制面板，可实时监控价格区间、交易价位和账户回撤。通过 PositionInfo 结构体等模块化组件，本程序为突破交易提供了一套规范化的执行方案；你可以通过调整交易时段或风险参数，对策略进行进一步优化。

免责声明：本文仅用于教学目的。交易存在重大财务风险，市场波动可能导致亏损。在将本程序应用于实盘交易前，充分的回测与严谨的风险管理至关重要。

通过运用本文讲解的理念与实现方法，你可以将这套突破系统适配为自己的交易风格，为你的自动化交易策略提供强大支持。祝您交易愉快！