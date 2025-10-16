Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 14): Стратегия каскадной торговли с MACD-RSI и статистическими методами

Введение

В нашей предыдущей статье (Часть 13) мы реализовали торговый алгоритм «Голова-Плечи» на MetaQuotes Language 5 (MQL5) для автоматизации классического разворотного паттерна с целью определения разворотов рынка. Теперь, в Части 14, мы перейдем к разработке стратегии лейеринга с использованием Индикатора схождения-расхождения скользящих средних (MACD) и Индикатора относительной силы (RSI), дополненных статистическими методами, для динамичного масштабирования позиций на трендовых рынках. В статье рассмотрим следующие темы:

К концу настоящей статьи у вас будет надежный советник, предназначенный для точного распределения сделок — давайте начнем!





Архитектура стратегии

Стратегия лейеринга сделок или многослойной торговли, которую мы рассматриваем в настоящей статье, предназначена для извлечения выгоды из устойчивых рыночных тенденций путем постепенного добавления позиций по мере движения цены в благоприятном направлении. Данный метод часто называют каскадным. В отличие от традиционных стратегий однократного входа, которые нацелены на фиксированную цель, этот подход использует импульс путем осуществления лейеринга дополнительных сделок каждый раз при достижении порога прибыли, эффективно увеличивая потенциальную прибыль при сохранении контролируемого риска. По своей сути, стратегия сочетает в себе два широко известных технических индикатора — MACD и RSI — со статистическим наложением для обеспечения своевременности и надежности входов, что делает ее подходящей для рынков с четким направленным движением.

Мы будем использовать сильные стороны MACD и RSI, чтобы заложить прочную основу для торговых сигналов, установив четкие правила, когда начинать процесс лейеринга. Наш план предполагает использование MACD для подтверждения направления и силы тренда, гарантируя, что мы заключаем сделки только тогда, когда рынок демонстрирует устойчивую тенденцию, в то время как RSI будет определять оптимальные моменты входа, обнаруживая отклонения от экстремальных ценовых уровней. Интегрируя эти индикаторы, мы стремимся создать надежный триггерный механизм, запускающий начальную сделку, которая затем послужит отправной точкой для нашей каскадной последовательности, позволяя нам наращивать позиции по мере развития тренда. Вот визуализация такой стратегии.

Далее мы усовершенствуем эту настройку, внедрив статистические методы для повышения точности ввода и управления процессом лейеринга. Мы рассмотрим, как применять статистические фильтры, такие как анализ исторического поведения RSI, для проверки сигналов, гарантируя, что сделки будут совершаться только при статистически значимых условиях. Затем план распространяется на определение правил лейеринга, где мы расскажем о том, как добавляется каждая новая сделка при достижении целевых показателей прибыли, а также о корректировке уровней риска для защиты прибыли, что приводит к созданию динамичной стратегии, которая адаптируется к динамике рынка, сохраняя при этом дисциплинированное исполнение. Итак, начнем.





Реализация средствами MQL5

Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Навигатор, найдите папку «Индикаторы» (Indicators), перейдите на вкладку "Создать" (New) и следуйте инструкциям по созданию файла. Как только это будет сделано, в среде программирования нам нужно будет объявить некоторые глобальные переменные, которые будем использовать во всей программе.

#property copyright "Copyright 2025, ALLAN MUNENE MUTIIRIA. #@Forex Algo-Trader" #property link "https://youtube.com/@ForexAlgo-Trader?" #property description "MACD-RSI-based layering strategy with adjustable Risk:Reward and visual levels" #property version "1.0" #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; int rsiHandle = INVALID_HANDLE ; double rsiValues[]; int handleMACD = INVALID_HANDLE ; double macdMAIN[]; double macdSIGNAL[]; double takeProfitLevel = 0 ; double stopLossLevel = 0 ; bool buySequenceActive = false ; bool sellSequenceActive = false ; input int stopLossPoints = 300 ; input double tradeVolume = 0.01 ; input int minStopLossPoints = 100 ; input int rsiLookbackPeriod = 14 ; input double rsiOverboughtLevel = 70.0 ; input double rsiOversoldLevel = 30.0 ; input bool useStatisticalFilter = true ; input int statAnalysisPeriod = 20 ; input double statDeviationFactor = 1.0 ; input double riskRewardRatio = 1.0 ; string takeProfitLineName = "TakeProfitLine" ; string takeProfitTextName = "TakeProfitText" ;

Начинаем с создания необходимой основы для нашей стратегии лейеринга сделок, начиная с включения библиотеки "Trade.mqh" и объявления объекта "CTrade" с именем "obj_Trade" для обработки всех торговых операций. Инициализируем ключевые хэндлы индикаторов — "rsiHandle" для индикатора RSI и "handleMACD" для индикатора MACD - оба изначально установлены на значение INVALID_HANDLE, наряду с такими массивами, как "rsiValues", "macdMAIN" и "macdSIGNAL" для хранения соответствующих данных. Для отслеживания состояния стратегии определяем такие переменные, как "takeProfitLevel" и "stopLossLevel" для уровней сделок, а также логические флаги "buySequenceActive" и "sellSequenceActive", чтобы отслеживать, выполняется ли последовательность лейеринга на покупку или продажу, гарантируя, что система знает, когда следует каскадировать сделки.

Затем устанавливаем настраиваемые пользователем параметры для адаптации стратегии, включая "stopLossPoints" для начального расстояния стоп-лосса, "tradeVolume" для размера лота и "minStopLossPoints" для более жестких стоп-лоссов в каскадных сделках. Для индикаторов мы установили "rsiLookbackPeriod", чтобы определить окно расчета RSI, "rsiOverboughtLevel" и "rsiOversoldLevel" в качестве пороговых значений для входа, и "riskRewardRatio" для контроля целевых показателей прибыли по отношению к риску. Чтобы внедрить статистические методы, вводим "useStatisticalFilter" в качестве переключателя в сочетании с "statAnalysisPeriod" и "statDeviationFactor", которые позволят нам уточнять сигналы на основе статистического поведения RSI, обеспечивая соответствие сделок значительным отклонениям рынка.

Наконец, мы готовимся к визуальной обратной связи, определяя "takeProfitLineName" и "takeProfitTextName" в качестве названий объектов для линий и меток тейк-профита на графике, что расширяет возможности трейдера отслеживать уровни в режиме реального времени. После компиляции программы увидим следующий результат.

Далее переходим к обработчику событий инициализации (OnInit), где обрабатываем свойства инициализации.

int OnInit (){ rsiHandle = iRSI ( _Symbol , _Period , rsiLookbackPeriod, PRICE_CLOSE ); handleMACD = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); if (rsiHandle == INVALID_HANDLE ){ Print ( "UNABLE TO LOAD RSI, REVERTING NOW" ); return ( INIT_FAILED ); } if (handleMACD == INVALID_HANDLE ){ Print ( "UNABLE TO LOAD MACD, REVERTING NOW" ); return ( INIT_FAILED ); } ArraySetAsSeries (rsiValues, true ); ArraySetAsSeries (macdMAIN, true ); ArraySetAsSeries (macdSIGNAL, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Здесь мы начинаем реализовывать нашу стратегию лейеринга сделок с помощью функции OnInit, которая является начальной точкой для инициализации ключевых компонентов перед тем, как советник начнет работать с рыночными данными. Настраиваем индикатор RSI с помощью функции iRSI, чтобы присвоить хэндл параметру "rsiHandle", передавая _Symbol в отношении текущего графика, _Period в отношении таймфрейма, "rsiLookbackPeriod" в отношении окна ретроспективного анализа и "PRICE_CLOSE" для использования цен закрытия. Далее следуют настройки индикатора MACD с функцией iMACD, в которой хранится его хэндл в "handleMACD" с использованием стандартных периодов 12, 26, 9 на "PRICE_CLOSE" для анализа тренда.

В целях обеспечения надежности проверяем равен ли "rsiHandle" параметру INVALID_HANDLE. Если это так, используем функцию Print для регистрации "UNABLE TO LOAD RSI, REVERTING NOW" и возвращаем INIT_FAILED, повторяя это действие для "handleMACD" с "UNABLE TO LOAD MACD, REVERTING NOW", чтобы остановить ошибку. После подтверждения настраиваем "rsiValues", "macdMAIN" и "macdSIGNAL" как массивы временных рядов, используя функцию ArraySetAsSeries со значением true, выравнивая последние данные по нулевому индексу, а затем возвращаем INIT_SUCCEEDED, чтобы сигнализировать об успешной настройке и готовности к торговле. Далее мы можем перейти к обработчику событий OnTick и определить нашу реальную торговую логику.

void OnTick (){ double askPrice = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double bidPrice = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); if ( CopyBuffer (rsiHandle, 0 , 1 , 3 , rsiValues) < 3 ){ Print ( "INSUFFICIENT RSI DATA FOR ANALYSIS, SKIPPING TICK" ); return ; } if (! CopyBuffer (handleMACD, MAIN_LINE , 0 , 3 ,macdMAIN)) return ; if (! CopyBuffer (handleMACD, SIGNAL_LINE , 0 , 3 ,macdSIGNAL)) return ; }

Здесь мы совершенствуем нашу стратегию лейеринга, реализуя функцию OnTick, которая активируется при каждом обновлении цены для принятия решений в советнике в режиме реального времени. Начинаем со сбора данных о текущих рыночных ценах с использованием функции NormalizeDouble, чтобы установить "askPrice" с помощью SymbolInfoDouble для _Symbol и "SYMBOL_ASK", скорректированную до "_Digits", а также "bidPrice" с помощью "SYMBOL_BID", обеспечивая точные данные о ценах для расчетов по сделкам. Этот шаг закладывает основу для мониторинга динамики цен, что приведет в действие нашу логику лейеринга, основанную на последних рыночных условиях.

Далее собираем данные индикатора для анализа сигналов, начиная с RSI, используя функцию CopyBuffer, чтобы загрузить три значения в "rsiValues" из "rsiHandle", начиная при индексе 1 и с буфером 0, и проверяем, скопировано ли менее 3 значений. Если это так, используем функцию "Print" для регистрации "INSUFFICIENT RSI DATA FOR ANALYSIS, SKIPPING TICK" (НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ RSI ДЛЯ АНАЛИЗА, ПРОПУСК ТИКА) и возвращаемся для выхода из тика, предотвращая принятие решений с неполными данными. Затем применяем тот же подход в отношении MACD, используя "CopyBuffer" для заполнения "macdMAIN" тремя значениями основной линии из "handleMACD" в MAIN_LINE, а также "macdSIGNAL" со значениями сигнальной линии в SIGNAL_LINE, немедленно возвращаясь в случае ошибки, гарантируя продолжение работы только при полном наборе данных RSI и MACD. Однако нам нужно будет получить статистические данные и включить их и здесь. Итак, воспользуемся функциями.

double CalculateRSIAverage( int bars){ double sum = 0 ; double buffer[]; ArraySetAsSeries (buffer, true ); if ( CopyBuffer (rsiHandle, 0 , 0 , bars, buffer) < bars) return 0 ; for ( int i = 0 ; i < bars; i++){ sum += buffer[i]; } return sum / bars; } double CalculateRSIStandardDeviation( int bars){ double average = CalculateRSIAverage(bars); double sumSquaredDiff = 0 ; double buffer[]; ArraySetAsSeries (buffer, true ); if ( CopyBuffer (rsiHandle, 0 , 0 , bars, buffer) < bars) return 0 ; for ( int i = 0 ; i < bars; i++){ double diff = buffer[i] - average; sumSquaredDiff += diff * diff; } return MathSqrt (sumSquaredDiff / bars); }

Реализуем две ключевые функции — "CalculateRSIAverage" и "CalculateRSIStandardDeviation" — для проведения статистического анализа данных RSI, повышая точность сигнала. В функции "CalculateRSIAverage" определяем функцию, которая принимает "bars" в качестве входных данных, инициализируя "sum" со значения 0 и объявляя массив "buffer", который мы настраиваем как временной ряд, используя функцию ArraySetAsSeries со значением true, обеспечивая выравнивание последних значений RSI по нулевому индексу. Затем используем функцию CopyBuffer, чтобы загрузить количество "bars" значений RSI из "rsiHandle" в "buffer", возвращая 0, если скопировано меньше, чем "bars", и перебираем массив, чтобы добавить каждый "buffer[i]" в "sum", и, наконец, возвращаем значение "sum/bars" в качестве среднего значения RSI для использования при статистической фильтрации.

Далее, в "CalculateRSIStandardDeviation" мы развиваем это, вычисляя стандартное отклонение RSI за тот же период "bars", начиная с вызова "CalculateRSIAverage" для сохранения результата в "average" и устанавливая "sumSquaredDiff" равным 0 для квадратов разностей. Снова объявляем массив "buffer", задаем его как временной ряд с помощью ArraySetAsSeries и используем функцию "CopyBuffer" для извлечения значений RSI из "rsiHandle", возвращая 0 в случае сбоя копирования, обеспечивая целостность данных. Выполняем перебор по "buffer", вычисляя каждый "diff" как "buffer[i] - average", добавляя "diff * diff" к "sumSquaredDiff" и возвращаем стандартное отклонение, используя функцию MathSqrt для "sumSquaredDiff/bars", предоставляя статистическое измерение для уточнения наших решений по лейерингу сделок. Теперь мы можем использовать эти данные для статистического анализа, но нам нужно будет выполнять его один раз для каждого бара, чтобы избежать двусмысленности. Итак, давайте определим для этого функцию.

bool IsNewBar(){ static int previousBarCount = 0 ; int currentBarCount = iBars ( _Symbol , _Period ); if (previousBarCount == currentBarCount) return false ; previousBarCount = currentBarCount; return true ; }

Здесь добавляем функцию "IsNewBar" к нашей стратегии, чтобы определить новые бары, используя значение статического "previousBarCount" равным 0, чтобы отслеживать счет последних баров и функцию iBars, чтобы получить "currentBarCount" для _Symbol и _Period, возвращая значение false при отсутствии изменений или значение true после обновления "previousBarCount", когда формируется новый бар. Вооружившись этой функцией, мы теперь можем определять правила торговли.

double rsiAverage = useStatisticalFilter ? CalculateRSIAverage(statAnalysisPeriod) : 0 ; double rsiStdDeviation = useStatisticalFilter ? CalculateRSIStandardDeviation(statAnalysisPeriod) : 0 ;

Мы реализуем статистические улучшения, вычисляя "rsiAverage" с помощью функции "CalculateRSIAverage", используя "statAnalysisPeriod", если значение "useStatisticalFilter" равно true, в противном случае устанавливая его равным 0, и аналогичным образом вычисляя "rsiStdDeviation" с помощью функции "CalculateRSIStandardDeviation" или устанавливая значение по умолчанию равным 0, что позволяет выполнять улучшенную фильтрацию сигналов при активации. Затем можем использовать результаты для определения торговых условий. Начнем с условий покупки.

if ( PositionsTotal () == 0 && IsNewBar()){ bool buyCondition = rsiValues[ 1 ] <= rsiOversoldLevel && rsiValues[ 0 ] > rsiOversoldLevel; if (useStatisticalFilter){ buyCondition = buyCondition && (rsiValues[ 0 ] < (rsiAverage - statDeviationFactor * rsiStdDeviation)); } buyCondition = macdMAIN[ 0 ] < 0 && macdSIGNAL[ 0 ] < 0 ; }

Определяем логику сигнала на покупку, проверяя, равен ли PositionsTotal значению 0, и используя функцию "IsNewBar" для подтверждения нового бара, гарантируя, что сделки будут совершаться только при открытии бара без открытых позиций. Устанавливаем "buyCondition" в значение true, если "rsiValues[1]" находится ниже "rsiOversoldLevel", а "rsiValues[0]" поднимается выше него, и если включен "useStatisticalFilter", мы уточняем его далее, требуя, чтобы "rsiValues[0]" было меньше, чем "rsiAverage" минус "statDeviationFactor", умноженное на "rsiStdDeviation", добавляя статистическую точность. Наконец, подтверждаем сигнал значениями "macdMAIN[0]" и "macdSIGNAL[0]", которые оба находятся ниже нуля, выравнивая покупку по медвежьей зоне MACD для подтверждения тренда. Если условия выполнены, приступаем к открытию позиций, инициализируем переменные отслеживания и рисуем подтвержденные уровни на графике, в частности уровень тейк-профита. Для отрисовки уровней нам понадобится пользовательская функция.

void DrawTradeLevelLine( double price, bool isBuy){ DeleteTradeLevelObjects(); ObjectCreate ( 0 , takeProfitLineName, OBJ_HLINE , 0 , 0 , price); ObjectSetInteger ( 0 , takeProfitLineName, OBJPROP_COLOR , clrBlue ); ObjectSetInteger ( 0 , takeProfitLineName, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , takeProfitLineName, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); datetime currentTime = TimeCurrent (); double textOffset = 30.0 * _Point ; double textPrice = isBuy ? price + textOffset : price - textOffset; ObjectCreate ( 0 , takeProfitTextName, OBJ_TEXT , 0 , currentTime + PeriodSeconds ( _Period ) * 5 , textPrice); ObjectSetString ( 0 , takeProfitTextName, OBJPROP_TEXT , DoubleToString (price, _Digits )); ObjectSetInteger ( 0 , takeProfitTextName, OBJPROP_COLOR , clrBlue ); ObjectSetInteger ( 0 , takeProfitTextName, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , takeProfitTextName, OBJPROP_ANCHOR , isBuy ? ANCHOR_BOTTOM : ANCHOR_TOP ); }

Здесь мы реализуем функцию "DrawTradeLevelLine" для визуализации уровней тейк-профита, начиная с вызова функции "DeleteTradeLevelObjects", чтобы очистить существующие объекты. Затем используем функцию ObjectCreate для рисования горизонтальной линии в "price" с помощью "takeProfitLineName" в качестве OBJ_HLINE, со стилем ObjectSetInteger для синего цвета "clrBlue", шириной 2 и параметром "STYLE_SOLID". Добавляем текстовую метку, выбирая "currentTime" с помощью "TimeCurrent", устанавливая для "textOffset" значение "30.0 * _Point" и вычисляя "textPrice" выше или ниже значения "price" на основе "isBuy", создавая его с помощью "ObjectCreate" в качестве "takeProfitTextName" в "OBJ_TEXT". Настраиваем текст, используя ObjectSetString, чтобы он отображал "price" посредством DoubleToString с помощью "_Digits" и "ObjectSetInteger" для синего цвета "clrBlue", размера 10 и "ANCHOR_BOTTOM" или "ANCHOR_TOP" в зависимости от "isBuy", что улучшает читаемость графика. Теперь мы можем использовать эту функцию для визуализации целевых уровней.

if (buyCondition){ Print ( "BUY SIGNAL - RSI: " , rsiValues[ 0 ], useStatisticalFilter ? " Avg: " + DoubleToString (rsiAverage, 2 ) + " StdDev: " + DoubleToString (rsiStdDeviation, 2 ) : "" ); stopLossLevel = askPrice - stopLossPoints * _Point ; takeProfitLevel = askPrice + (stopLossPoints * riskRewardRatio) * _Point ; obj_Trade.Buy(tradeVolume, _Symbol , askPrice, stopLossLevel, 0, "Signal Position" ); buySequenceActive = true ; DrawTradeLevelLine(takeProfitLevel, true ); }

Здесь мы обрабатываем исполнение сделки на покупку, когда "buyCondition" имеет значение true, используя функцию Print для регистрации в логе "BUY SIGNAL - RSI: " с помощью "rsiValues[0]", добавляя "rsiAverage" и "rsiStdDeviation" с помощью функции DoubleToString, если включена "useStatisticalFilter" для получения подробной обратной связи. Рассчитываем "stopLossLevel" как "askPrice" минус "stopLossPoints * _Point" и "takeProfitLevel" как "askPrice" плюс "stopLossPoints * riskRewardRatio * _Point", затем используем метод "obj_Trade.Buy" - метод для размещения ордера на покупку с указанием "tradeVolume", _Symbol, "askPrice", "stopLossLevel" и "takeProfitLevel", с пометкой "Signal Position". Наконец, устанавливаем для параметра "buySequenceActive" значение true и вызываем "DrawTradeLevelLine" с параметром "takeProfitLevel" и значением true, чтобы визуализировать линию тейк-профита на покупку. После запуска программы получаем следующий результат.

На изображении видно, что все условия для подачи сигнала на покупку выполнены, и мы автоматически отмечаем следующий уровень на графике. Таким образом, мы можем продолжать делать то же самое для сигнала на продажу.

bool sellCondition = rsiValues[ 1 ] >= rsiOverboughtLevel && rsiValues[ 0 ] < rsiOverboughtLevel; if (useStatisticalFilter){ sellCondition = sellCondition && (rsiValues[ 0 ] > (rsiAverage + statDeviationFactor * rsiStdDeviation)); } sellCondition = macdMAIN[ 0 ] > 0 && macdSIGNAL[ 0 ] > 0 ; if (sellCondition){ Print ( "SELL SIGNAL - RSI: " , rsiValues[ 0 ], useStatisticalFilter ? " Avg: " + DoubleToString (rsiAverage, 2 ) + " StdDev: " + DoubleToString (rsiStdDeviation, 2 ) : "" ); stopLossLevel = bidPrice + stopLossPoints * _Point ; takeProfitLevel = bidPrice - (stopLossPoints * riskRewardRatio) * _Point ; obj_Trade.Sell(tradeVolume, _Symbol , bidPrice, stopLossLevel, 0, "Signal Position" ); sellSequenceActive = true ; DrawTradeLevelLine(takeProfitLevel, false ); }

Здесь мы действуем по логике, противоположной логике сделки buy, устанавливая "sellCondition", если "rsiValues[1]" превышает "rsiOverboughtLevel", а "rsiValues[0]" опускается ниже, добавляя "useStatisticalFilter", чтобы проверить "rsiValues[0]" выше "rsiAverage + statDeviationFactor * rsiStdDeviation", и подтверждая с помощью "macdMAIN[0]" и "macdSIGNAL[0]" выше нуля. Если значение равно true, используем "Print" для "SELL SIGNAL - RSI: " с "rsiValues[0]" и статистикой посредством DoubleToString, устанавливаем "bidPrice + stopLossPoints * _Point", а "takeProfitLevel" как "bidPrice - (stopLossPoints * riskRewardRatio) * _Point", затем вызываем "obj_Trade.Sell" и "DrawTradeLevelLine" со значением false, активируя "sellSequenceActive". Теперь, когда позиции открыты, нам нужно распределить выигрышные позиции по каскаду, следуя тренду и изменяя позиции. Вот функция для изменения сделок.

void ModifyTrades( ENUM_POSITION_TYPE positionType, double newStopLoss){ for ( int i = 0 ; i < PositionsTotal (); i++){ ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 && PositionSelectByTicket (ticket)){ ENUM_POSITION_TYPE type = ( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (type == positionType){ obj_Trade.PositionModify(ticket, newStopLoss, PositionGetDouble ( POSITION_TP )); } } } }

Здесь мы реализуем функцию "ModifyTrades" для обновления открытых сделок, используя "positionType" и "newStopLoss" в качестве входных данных, а затем используем функцию PositionsTotal для перебора всех позиций с помощью цикла for от 0 до "i". Для каждой мы используем функцию PositionGetTicket, чтобы получить номер "ticket", проверить действителен ли он и можно ли его выбрать с помощью PositionSelectByTicket и используем "PositionGetInteger", чтобы получить "type" в виде ENUM_POSITION_TYPE, сравнивая его с "positionType". При совпадении используем "obj_Trade.PositionModify", чтобы скорректировать стоп-лосс сделки на "newStopLoss", сохраняя при этом тейк-профит от PositionGetDouble с помощью "POSITION_TP", обеспечивая точное управление сделками. Затем можем использовать эту функцию для каскадирования сделок.

else { if (buySequenceActive && askPrice >= takeProfitLevel){ double previousTakeProfit = takeProfitLevel; takeProfitLevel = previousTakeProfit + (stopLossPoints * riskRewardRatio) * _Point ; stopLossLevel = askPrice - minStopLossPoints * _Point ; obj_Trade.Buy(tradeVolume, _Symbol , askPrice, stopLossLevel, 0 , "Cascade Position" ); ModifyTrades( POSITION_TYPE_BUY , stopLossLevel); Print ( "CASCADING BUY - New TP: " , takeProfitLevel, " New SL: " , stopLossLevel); DrawTradeLevelLine(takeProfitLevel, true ); } else if (sellSequenceActive && bidPrice <= takeProfitLevel){ double previousTakeProfit = takeProfitLevel; takeProfitLevel = previousTakeProfit - (stopLossPoints * riskRewardRatio) * _Point ; stopLossLevel = bidPrice + minStopLossPoints * _Point ; obj_Trade.Sell(tradeVolume, _Symbol , bidPrice, stopLossLevel, 0 , "Cascade Position" ); ModifyTrades( POSITION_TYPE_SELL , stopLossLevel); Print ( "CASCADING SELL - New TP: " , takeProfitLevel, " New SL: " , stopLossLevel); DrawTradeLevelLine(takeProfitLevel, false ); } }

Здесь мы обрабатываем каскадную логику, когда позиции существуют, проверяя, соответствует ли значение "buySequenceActive" значению "true", а "askPrice" соответствует "takeProfitLevel", затем сохраняем "previousTakeProfit", устанавливаем новый "takeProfitLevel" с добавлением "stopLossPoints * riskRewardRatio * _Point" и "stopLossLevel" в виде "askPrice - minStopLossPoints * _Point", используя "obj_Trade.Buy" для нового ордера и "ModifyTrades" для обновления стоп-ордеров POSITION_TYPE_BUY, при этом "Print" регистрирует информацию "CASCADING BUY", а "DrawTradeLevelLine" обновляет строку покупки.

Для сделок на продажу, если значение "sellSequenceActive" равно true и "bidPrice" достигает "takeProfitLevel", мы отражаем это, вычитая из "previousTakeProfit" новый "takeProfitLevel", устанавливая "stopLossLevel" как "bidPrice + minStopLossPoints * _Point", вызывая "obj_Trade.Sell" и "ModifyTrades" для POSITION_TYPE_SELL, регистрируя с помощью "Print" и обновляя строку продажи с помощью "DrawTradeLevelLine". Запустив систему, получаем следующие результаты.

Смотря на изображение мы можем подтвердить каскад позиций и изменить стоп-лосс для всех позиций. Теперь все, что нам нужно сделать, это убедиться, что когда система нам не нужна, все добавленные объекты удалены. Этого можно добиться с помощью обработчика событий OnDeinit, но сначала нам понадобится функция очистки.

void DeleteTradeLevelObjects(){ ObjectDelete ( 0 , takeProfitLineName); ObjectDelete ( 0 , takeProfitTextName); }

Здесь мы реализуем функцию "DeleteTradeLevelObjects" для очистки визуальных элементов графика, используя функцию ObjectDelete для удаления линейного объекта "takeProfitLineName" и текстового объекта "takeProfitTextName", обеспечивая очистку старых уровней тейк-профита перед построением новых. Теперь вызываем эту функцию в обработчике событий OnDeinit.

void OnDeinit ( const int reason){ DeleteTradeLevelObjects(); }

Здесь мы просто вызываем функцию для удаления объектов с графика, гарантируя, что мы очистим график после удаления программы, и, следовательно, достигнем нашей цели. Осталось провести повторное тестирование программы, и это будет выполнено в следующем разделе.





Тестирование на истории

После тщательного тестирования на истории мы получили следующие результаты.

График тестирования на истории:

Отчет о тестировании на истории:





Заключение

В заключение отметим, что нами успешно разработана стратегия лейеринга сделок на MQL5, сочетающая в себе индикаторы MACD и RSI со статистическими методами для автоматизации динамического масштабирования позиций на трендовых рынках. Программа обеспечивает надежное обнаружение сигналов, каскадную торговую логику и визуальные уровни тейк-профита, с высокой точностью адаптируясь к изменениям импульса. Вы можете использовать эту основу для дальнейшего улучшения с помощью таких настроек, как оптимизация "rsiLookbackPeriod" или корректируя "riskRewardRatio" для повышения эффективности.

Отказ от ответственности: Содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения. Торговля сопряжена со значительным финансовым риском, а поведение рынка может быть изменчивым. Перед началом использования в реальных условиях критически важным является тщательное тестирование на истории и управление рисками.

С помощью этого примера вы сможете отточить свои навыки автоматизации и усовершенствовать стратегию. Экспериментируйте и оптимизируйте. Удачной торговли!