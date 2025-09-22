Как упростить ручное тестирование стратегий с помощью MQL5: строим свой набор инструментов

Введение

Тестирование торговых стратегий на исторических данных является краеугольным камнем успешной торговли, но автоматизация каждой возникшей идеи может создавать ощущение ограниченности, тогда как ручному тестированию часто недостает структурированности и точности. Что если бы вы могли объединить контроль ручной торговли с мощью Тестера стратегий MetaTrader 5? В этой статье представляем пользовательский экспертный советник на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5), превращающий ручное тестирование на исторических данных в интуитивно понятный и эффективный процесс, предоставляя вам набор инструментов для тестирования стратегий на ваших условиях. Рассмотрим эти шаги в следующем порядке:

К концу этой работы вы получите практическое решение для быстрого и уверенного тестирования на исторических данных и совершенствования своих торговых идей в Тестере стратегий.





План: Разработка набора инструментов для ручного тестирования на исторических данных

Наша цель — создать набор инструментов, который объединит ручное управление с высокой скоростью тестирования на исторических данных Тестера стратегий в MetaTrader 5 и позволит обойти медленные тики в реальном времени при традиционном ручном тестировании. Мы разработаем программу с кнопками на графике для открытия сделок на покупку или продажу, настройки размера лотов, установки уровней стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP), а также специальной тревожной кнопкой для закрытия всех позиций. Программа полностью интегрируется с любой стратегией, от индикаторов и моделей японских свечей до ценового действия, и все это работает в ускоренном темпе Тестера. Такая гибкая настройка позволит нам быстро и точно протестировать любой торговый подход в интерактивном режиме, что упрощает отработку стратегии в моделируемой среде. Вкратце — вот визуализация того, к чему мы стремимся:





Реализация на языке MQL5: Представление набора инструментов аудитории

Для создания программы на языке MQL5 нам потребуется определить метаданные программы, а затем определить некоторые входные параметры пользователя и, наконец, включить библиотечные файлы, которые позволят выполнять торговую деятельность.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "This EA Enables manual backtest in the strategy tester" #property strict #define BTN_BUY "BTN BUY" #define BTN_SELL "BTN SELL" #define BTN_P "BTN P" #define BTN_M "BTN M" #define BTN_LOT "BTN LOT" #define BTN_CLOSE "BTN CLOSE" #define BTN_SL "BTN SL" #define BTN_SL1M "BTN SL1M" #define BTN_SL2M "BTN SL2M" #define BTN_SL1P "BTN SL1P" #define BTN_SL2P "BTN SL2P" #define BTN_TP "BTN TP" #define BTN_TP1M "BTN TP1M" #define BTN_TP2M "BTN TP2M" #define BTN_TP1P "BTN TP1P" #define BTN_TP2P "BTN TP2P" #define BTN_YES "BTN YES" #define BTN_NO "BTN NO" #define BTN_IDLE "BTN IDLE" #define HL_SL "HL SL" #define HL_TP "HL TP" #include <Trade/Trade.mqh> CTrade obj_Trade; bool tradeInAction = false ; bool isHaveTradeLevels = false ; input double init_lot = 0.03 ; input int slow_pts = 10 ; input int fast_pts = 100 ;

Здесь мы начнем с определения набора интерактивных кнопок, таких как BTN_BUY и BTN_SELL, с помощью ключевого слова #define, позволяющие начинать сделки в любое время, что дает нам прямой контроль над точками входа, а BTN_P и BTN_M позволяют настраивать размер init_lot (первоначально установленный на уровне 0.03) в сторону увеличения или уменьшения в соответствии с нашей склонностью к риску. Кроме того, мы включаем BTN_CLOSE в качестве аварийного выхода — быстрого способа в мгновение ока закрыть все позиции, а также полагаемся на tradeInAction, чтобы следить за тем, находимся ли мы в процессе настройки сделки, и на isHaveTradeLevels — чтобы сигнализировать об активности визуальных индикаторов Stop Loss и Take Profit.

Затем мы подключаемся к классу CTrade из <Trade/Trade.mqh> для создания объекта obj_Trade с целью плавного и эффективного выполнения торговых операций. Чтобы обеспечить еще большую гибкость, добавляем настраиваемые входные данные, такие как slow_pts на уровне 10 и fast_pts на уровне 100, чтобы мы могли настраивать уровни Stop Loss и Take Profit «на лету», гарантируя адаптацию нашего набора инструментов к любой тестируемой нами стратегии. Теперь, поскольку нам нужно создать кнопки на панели, создадим функцию со всеми возможными входными данными для повторного использования и настройки.

void CreateBtn( string objName, int xD, int yD, int xS, int yS, string txt, int fs= 13 , color clrTxt= clrWhite , color clrBg= clrBlack , color clrBd= clrBlack , string font= "Calibri" ){ ObjectCreate ( 0 ,objName, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,objName, OBJPROP_XDISTANCE , xD); ObjectSetInteger ( 0 ,objName, OBJPROP_YDISTANCE , yD); ObjectSetInteger ( 0 ,objName, OBJPROP_XSIZE , xS); ObjectSetInteger ( 0 ,objName, OBJPROP_YSIZE , yS); ObjectSetInteger ( 0 ,objName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetString ( 0 ,objName, OBJPROP_TEXT , txt); ObjectSetInteger ( 0 ,objName, OBJPROP_FONTSIZE , fs); ObjectSetInteger ( 0 ,objName, OBJPROP_COLOR , clrTxt); ObjectSetInteger ( 0 ,objName, OBJPROP_BGCOLOR , clrBg); ObjectSetInteger ( 0 ,objName, OBJPROP_BORDER_COLOR ,clrBd); ObjectSetString ( 0 ,objName, OBJPROP_FONT ,font); ChartRedraw ( 0 ); }

Здесь мы определяем функцию CreateBtn для создания на графике каждой кнопки, например BTN_BUY или BTN_SELL, принимая такие входные данные, как objName для идентификатора кнопки, xD и yD для ее горизонтального и вертикального положений, xS и yS для ее ширины и высоты, а также txt для метки, которую мы хотим отобразить, например BUY или SELL. Для этого используем функцию ObjectCreate, чтобы разместить на графике новый объект OBJ_BUTTON, установив для простоты его основание в координатах (0,0,0). Затем позиционируем его с помощью ObjectSetInteger для настройки OBJPROP_XDISTANCE на xD, а OBJPROP_YDISTANCE — на yD, обеспечивая, чтобы он был расположен именно там, где нам нужно, и изменяем его размер с помощью OBJPROP_XSIZE для xS и с помощью OBJPROP_YSIZE для yS, чтобы он соответствовал нашей конструкции.

Закрепим его в верхнем левом углу, установив OBJPROP_CORNER на CORNER_LEFT_UPPER, что обеспечивает единообразие макета, и используем ObjectSetString для назначения OBJPROP_TEXT в качестве txt, чтобы кнопка ясно демонстрировала свое назначение. Для стиля меняем OBJPROP_FONTSIZE на fs (по умолчанию 13), OBJPROP_COLOR — на clrTxt (по умолчанию белый) для текста, OBJPROP_BGCOLOR — на clrBg (по умолчанию черный) для фона и OBJPROP_BORDER_COLOR — на clrBd (по умолчанию черный) для контура, тогда как OBJPROP_FONT получает значение font (по умолчанию Calibri) для четкого внешнего вида. Наконец, используем функцию ChartRedraw для обновления графика с идентификатором окна 0, мгновенно отображающую нашу новую кнопку, с которой мы можем взаимодействовать в Тестере стратегий. Теперь мы можем вызывать эту функцию всякий раз, когда хотим создать кнопку, и начнем с вызова ее в обработчике событий OnInit.

int OnInit (){ CreateBtn(BTN_P, 150 , 45 , 40 , 25 , CharToString ( 217 ), 15 , clrBlack , clrWhite , clrBlack , "Wingdings" ); CreateBtn(BTN_LOT, 190 , 45 , 60 , 25 , string (init_lot), 12 , clrWhite , clrGray , clrBlack ); CreateBtn(BTN_M, 250 , 45 , 40 , 25 , CharToString ( 218 ), 15 , clrBlack , clrWhite , clrBlack , "Wingdings" ); CreateBtn(BTN_BUY, 110 , 70 , 110 , 30 , "BUY" , 15 , clrWhite , clrGreen , clrBlack ); CreateBtn(BTN_SELL, 220 , 70 , 110 , 30 , "SELL" , 15 , clrWhite , clrRed , clrBlack ); CreateBtn(BTN_CLOSE, 110 , 100 , 220 , 30 , "PANIC BUTTON (X)" , 15 , clrWhite , clrBlack , clrBlack ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Здесь мы запускаем наш набор инструментов для тестирования на исторических данных с помощью обработчика событий OnInit, настраивая его интерфейс в Тестере стратегий. Используем функцию CreateBtn, чтобы разместить BTN_P на уровнях xD 150 и yD 45 со стрелкой вверх от CharToString(217) в Wingdings, BTN_LOT на уровне xD 190, демонстрирующая init_lot, и BTN_M на уровне xD 250 со стрелкой вниз от CharToString(218) — все в стиле для управления размерами лотов. Затем добавляем BTN_BUY на уровнях xD 110 и yD 70 с текстом BUY на clrGreen, BTN_SELL на уровне xD 220 с текстом SELL на clrRed и BTN_CLOSE на уровнях xD 110 и yD 100 в качестве тревожной кнопки PANIC BUTTON (X) на clrBlack, прежде чем сигнализировать об успешном завершении с помощью return и INIT_SUCCEEDED. Шрифт Wingdings, который мы используем для иконок, взят из уже заданной таблицы символов на MQL5, которая приведена ниже.

При запуске программы мы получаем следующий результат.

Поскольку мы задали базовый фон, нам необходимо прочитать состояния кнопок, чтобы мы могли использовать их в торговых целях. Таким образом, нам нужны некоторые функции и для этого.

int GetState( string Name){ return ( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,Name, OBJPROP_STATE );} string GetValue( string Name){ return ObjectGetString ( 0 ,Name, OBJPROP_TEXT );} double GetValueHL( string Name){ return ObjectGetDouble ( 0 ,Name, OBJPROP_PRICE );}

Здесь мы определим функцию GetState для проверки нажатий кнопок, где мы используем функцию ObjectGetInteger с OBJPROP_STATE для возврата при нажатии кнопки Name, GetValue для извлечения текста из Name с помощью ObjectGetString с OBJPROP_TEXT и GetValueHL для получения уровней цен кнопки Name с ObjectGetDouble, используя OBJPROP_PRICE для точного управления торговле. Теперь мы можем использовать функции для получения состояний кнопок в обработчике событий OnTick, поскольку не можем напрямую использовать обработчик событий OnChartEvent в Тестере стратегий. Вот как мы этого достигаем.

void OnTick (){ double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); if (GetState(BTN_BUY)== true || GetState(BTN_SELL)){ tradeInAction = true ; } }

Здесь мы используем обработчик событий OnTick для управления действиями нашего набора инструментов в реальном времени в Тестере стратегий, где мы применяем функцию NormalizeDouble с SymbolInfoDouble для установки Ask на текущую цену SYMBOL_ASK и Bid на цену SYMBOL_BID, причем обе скорректированы на _Digits для точности, а если GetState показывает значение BTN_BUY или BTN_SELL как true, устанавливаем tradeInAction на true, чтобы начать настройку нашей торговли. Это тот момент, когда нам нужны дополнительные торговые уровни, чтобы иметь возможность устанавливать уровни и корректировать их динамически. Создадим для этого соответствующую функцию.

void createHL( string objName, datetime time1, double price1, color clr){ if ( ObjectFind ( 0 ,objName) < 0 ){ ObjectCreate ( 0 ,objName, OBJ_HLINE , 0 ,time1,price1); ObjectSetInteger ( 0 ,objName, OBJPROP_TIME ,time1); ObjectSetDouble ( 0 ,objName, OBJPROP_PRICE ,price1); ObjectSetInteger ( 0 ,objName, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetInteger ( 0 ,objName, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASHDOTDOT ); ChartRedraw ( 0 ); } }

Сначала определяем функцию createHL, чтобы рисовать горизонтальные линии для нашего набора инструментов в Тестере стратегий, где мы используем функцию ObjectFind для проверки наличия objName и того факта, что его значение ниже 0, мы используем функцию ObjectCreate для создания OBJ_HLINE при time1 и price1, мы используем функцию ObjectSetInteger для установки OBJPROP_TIME на time1 и OBJPROP_COLOR на clr, а OBJPROP_STYLE — на STYLE_DASHDOTDOT, мы используем функцию ObjectSetDouble для установки OBJPROP_PRICE на price1, и мы используем функцию ChartRedraw, для обновления графика с 0 для его отображения. Затем интегрируем эту функцию в другую функцию для плавного создания торговых уровней, как показано ниже.

void CreateTradeLevels(){ double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); string level_SL,level_TP; if (GetState(BTN_BUY)== true ){ level_SL = string (Bid- 100 * _Point ); level_TP = string (Bid+ 100 * _Point ); } else if (GetState(BTN_SELL)== true ){ level_SL = string (Ask+ 100 * _Point ); level_TP = string (Ask- 100 * _Point ); } createHL(HL_SL, 0 , double (level_SL), clrRed ); createHL(HL_TP, 0 , double (level_TP), clrGreen ); CreateBtn(BTN_SL, 110 , 135 , 110 , 23 , "SL: " +GetValue(HL_SL), 13 , clrRed , clrWhite , clrRed ); CreateBtn(BTN_TP, 220 , 135 , 110 , 23 , "TP: " +GetValue(HL_TP), 13 , clrGreen , clrWhite , clrGreen ); CreateBtn(BTN_SL1M, 110 , 158 , 27 , 20 , "-" , 17 , clrBlack , clrWhite , clrGray ); CreateBtn(BTN_SL2M, 137 , 158 , 27 , 20 , "--" , 17 , clrBlack , clrWhite , clrGray ); CreateBtn(BTN_SL2P, 164 , 158 , 27 , 20 , "++" , 17 , clrBlack , clrWhite , clrGray ); CreateBtn(BTN_SL1P, 191 , 158 , 27 , 20 , "+" , 17 , clrBlack , clrWhite , clrGray ); CreateBtn(BTN_TP1P, 222 , 158 , 27 , 20 , "+" , 17 , clrBlack , clrWhite , clrGray ); CreateBtn(BTN_TP2P, 249 , 158 , 27 , 20 , "++" , 17 , clrBlack , clrWhite , clrGray ); CreateBtn(BTN_TP2M, 276 , 158 , 27 , 20 , "--" , 17 , clrBlack , clrWhite , clrGray ); CreateBtn(BTN_TP1M, 303 , 158 , 27 , 20 , "-" , 17 , clrBlack , clrWhite , clrGray ); CreateBtn(BTN_YES, 110 , 178 , 70 , 30 , CharToString ( 254 ), 20 , clrWhite , clrDarkGreen , clrWhite , "Wingdings" ); CreateBtn(BTN_NO, 260 , 178 , 70 , 30 , CharToString ( 253 ), 20 , clrWhite , clrDarkRed , clrWhite , "Wingdings" ); CreateBtn(BTN_IDLE, 180 , 183 , 80 , 25 , CharToString ( 40 ), 20 , clrWhite , clrBlack , clrWhite , "Wingdings" ); }

Здесь мы определяем функцию CreateTradeLevels для настройки наших торговых уровней, где мы используем функцию NormalizeDouble с SymbolInfoDouble для установки Ask на SYMBOL_ASK и Bid на SYMBOL_BID, скорректированные по _Digits, и объявляем level_SL и level_TP как строки. Если GetState отображает BTN_BUY как true, мы устанавливаем level_SL на Bid-100_Point и level_TP на Bid+100_Point, но если BTN_SELL представляет собой true, мы устанавливаем level_SL на Ask+100_Point и level_TP на Ask-100_Point.

Мы используем функцию createHL для отрисовки HL_SL на уровне double(level_SL) в clrRed и HL_TP на уровне double(level_TP) в clrGreen, затем используем функцию CreateBtn для создания кнопок, таких как BTN_SL с текстом GetValue(HL_SL), BTN_TP с текстом GetValue(HL_TP), и кнопок регулировки BTN_SL1M, BTN_SL2M, BTN_SL2P, BTN_SL1P, BTN_TP1P, BTN_TP2P, BTN_TP2M и BTN_TP1M с такими символами, как - и +, плюс BTN_YES, BTN_NO и BTN_IDLE с помощью CharToString для опций confirm, cancel и neutral в Wingdings. Имея такую функцию, мы можем вызывать ее при нажатии кнопок покупки или продажи, чтобы инициализировать настройку уровней торговли.

if (!isHaveTradeLevels){ CreateTradeLevels(); isHaveTradeLevels = true ; }

Здесь мы настраиваем проверку, при которой тестируем, имеет ли isHaveTradeLevels значение false с !isHaveTradeLevels, и если это так, используем функцию CreateTradeLevels для размещения на графике элементов управления Stop Loss и Take Profit, а затем обновляем значение isHaveTradeLevels до true, чтобы показать, что они активны. После компиляции у нас будет следующий результат.

Далее нам необходимо вызвать к жизни кнопки для торговых уровней, сделав их адаптивными и способными выполнять необходимые функции. Вот как мы этого достигаем.

if (tradeInAction){ if (GetState(BTN_SL1M)){ ObjectSetDouble ( 0 ,HL_SL, OBJPROP_PRICE ,GetValueHL(HL_SL)-slow_pts* _Point ); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_SL1M, OBJPROP_STATE , false ); ChartRedraw ( 0 ); } if (GetState(BTN_SL2M)){ ObjectSetDouble ( 0 ,HL_SL, OBJPROP_PRICE ,GetValueHL(HL_SL)-fast_pts* _Point ); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_SL2M, OBJPROP_STATE , false ); ChartRedraw ( 0 ); } if (GetState(BTN_SL1P)){ ObjectSetDouble ( 0 ,HL_SL, OBJPROP_PRICE ,GetValueHL(HL_SL)+slow_pts* _Point ); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_SL1P, OBJPROP_STATE , false ); ChartRedraw ( 0 ); } if (GetState(BTN_SL2P)){ ObjectSetDouble ( 0 ,HL_SL, OBJPROP_PRICE ,GetValueHL(HL_SL)+fast_pts* _Point ); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_SL2P, OBJPROP_STATE , false ); ChartRedraw ( 0 ); } if (GetState(BTN_TP1M)){ ObjectSetDouble ( 0 ,HL_TP, OBJPROP_PRICE ,GetValueHL(HL_TP)-slow_pts* _Point ); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_TP1M, OBJPROP_STATE , false ); ChartRedraw ( 0 ); } if (GetState(BTN_TP2M)){ ObjectSetDouble ( 0 ,HL_TP, OBJPROP_PRICE ,GetValueHL(HL_TP)-fast_pts* _Point ); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_TP2M, OBJPROP_STATE , false ); ChartRedraw ( 0 ); } if (GetState(BTN_TP1P)){ ObjectSetDouble ( 0 ,HL_TP, OBJPROP_PRICE ,GetValueHL(HL_TP)+slow_pts* _Point ); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_TP1P, OBJPROP_STATE , false ); ChartRedraw ( 0 ); } if (GetState(BTN_TP2P)){ ObjectSetDouble ( 0 ,HL_TP, OBJPROP_PRICE ,GetValueHL(HL_TP)+fast_pts* _Point ); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_TP2P, OBJPROP_STATE , false ); ChartRedraw ( 0 ); } }

Здесь мы управляем настройками уровней Stop Loss и Take Profit в нашем наборе инструментов, когда tradeInAction имеет значение true, где мы используем функцию GetState для проверки, нажаты ли такие кнопки, как BTN_SL1M, BTN_SL2M, BTN_SL1P или BTN_SL2P, и корректируем HL_SL по slow_pts_Point или fast_pts_Point с помощью функции ObjectSetDouble с OBJPROP_PRICE и GetValueHL, а затем используем функцию ObjectSetInteger для сброса OBJPROP_STATE до false, а функцию ChartRedraw для обновления графика и аналогичной обработки BTN_TP1M, BTN_TP2M, BTN_TP1P или BTN_TP2P для корректировок HL_TP. Наконец, как только уровни установлены, мы можем подтвердить размещение и открыть соответствующие позиции, а затем очистить настройку торговых уровней, но сначала нам нужно будет получить функцию для удаления панели настройки уровней.

void DeleteObjects_SLTP(){ ObjectDelete ( 0 ,HL_SL); ObjectDelete ( 0 ,HL_TP); ObjectDelete ( 0 ,BTN_SL); ObjectDelete ( 0 ,BTN_TP); ObjectDelete ( 0 ,BTN_SL1M); ObjectDelete ( 0 ,BTN_SL2M); ObjectDelete ( 0 ,BTN_SL1P); ObjectDelete ( 0 ,BTN_SL2P); ObjectDelete ( 0 ,BTN_TP1P); ObjectDelete ( 0 ,BTN_TP2P); ObjectDelete ( 0 ,BTN_TP2M); ObjectDelete ( 0 ,BTN_TP1M); ObjectDelete ( 0 ,BTN_YES); ObjectDelete ( 0 ,BTN_NO); ObjectDelete ( 0 ,BTN_IDLE); ChartRedraw ( 0 ); }

Здесь мы выполняем очистку в нашем наборе инструментов с помощью функции DeleteObjects_SLTP, где мы используем функцию ObjectDelete для удаления с графика HL_SL, HL_TP, BTN_SL, BTN_TP, BTN_SL1M, BTN_SL2M, BTN_SL1P, BTN_SL2P, BTN_TP1P, BTN_TP2P, BTN_TP2M, BTN_TP1M, BTN_YES, BTN_NO и BTN_IDLE, а затем используем функцию ChartRedraw со значением 0 для обновления и отображения всех очищенных данных. Теперь мы можем использовать эту функцию в своей логике размещения заказов.

if (GetState(BTN_BUY) && GetState(BTN_YES)){ obj_Trade.Buy( double (GetValue(BTN_LOT)), _Symbol ,Ask,GetValueHL(HL_SL),GetValueHL(HL_TP)); DeleteObjects_SLTP(); isHaveTradeLevels = false ; ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_YES, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_BUY, OBJPROP_STATE , false ); tradeInAction = false ; ChartRedraw ( 0 ); } else if (GetState(BTN_SELL) && GetState(BTN_YES)){ obj_Trade.Sell( double (GetValue(BTN_LOT)), _Symbol ,Bid,GetValueHL(HL_SL),GetValueHL(HL_TP)); DeleteObjects_SLTP(); isHaveTradeLevels = false ; ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_YES, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_SELL, OBJPROP_STATE , false ); tradeInAction = false ; ChartRedraw ( 0 ); } else if (GetState(BTN_NO)){ DeleteObjects_SLTP(); isHaveTradeLevels = false ; ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_NO, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_BUY, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_SELL, OBJPROP_STATE , false ); tradeInAction = false ; ChartRedraw ( 0 ); }

Мы совершаем сделки в нашем наборе инструментов в Тестере стратегий, где используем функцию GetState для проверки, имеют ли BTN_BUY и BTN_YES значения true, а затем используем метод obj_Trade.Buy с double(GetValue(BTN_LOT)), _Symbol, Ask, GetValueHL(HL_SL) и GetValueHL(HL_TP) для размещения ордера Buy или, если BTN_SELL и BTN_YES имеют значения true, используем obj_Trade.Sell с Bid вместо этого, и в любом случае мы используем функцию DeleteObjects_SLTP для очистки объектов, установим значения isHaveTradeLevels и tradeInAction на false, используем функцию ObjectSetInteger для сброса OBJPROP_STATE на BTN_YES, BTN_BUY или BTN_SELL на false и используем функцию ChartRedraw для обновления графика, но если значение BTN_NO равно true, мы отменяем операцию, очищая объекты и сбрасывая состояния аналогичным образом. Аналогичным образом мы обрабатываем кнопки увеличения или уменьшения объема торговли следующим образом.

if (GetState(BTN_P)== true ){ double newLot = ( double )GetValue(BTN_LOT); double lotStep = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); newLot += lotStep; newLot = NormalizeDouble (newLot, 2 ); newLot = newLot > 0.1 ? lotStep : newLot; ObjectSetString ( 0 ,BTN_LOT, OBJPROP_TEXT , string (newLot)); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_P, OBJPROP_STATE , false ); ChartRedraw ( 0 ); } if (GetState(BTN_M)== true ){ double newLot = ( double )GetValue(BTN_LOT); double lotStep = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); newLot -= lotStep; newLot = NormalizeDouble (newLot, 2 ); newLot = newLot < lotStep ? lotStep : newLot; ObjectSetString ( 0 ,BTN_LOT, OBJPROP_TEXT , string (newLot)); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_M, OBJPROP_STATE , false ); ChartRedraw ( 0 ); }

Здесь мы корректируем размеры лотов, начиная с увеличения, где мы используем функцию GetState, чтобы проверить, имеет ли BTN_P значение true, а затем используем GetValue для установки newLot из BTN_LOT, используем SymbolInfoDouble для получения lotStep из SYMBOL_VOLUME_STEP, добавим lotStep к newLot и используем NormalizeDouble для округления до 2 знаков после запятой, ограничив значением lotStep, если оно больше 0.1, перед использованием ObjectSetString для обновления OBJPROP_TEXT и ObjectSetInteger в BTN_LOT, чтобы сбросить OBJPROP_STATE в BTN_P до значения false, а затем ChartRedraw для обновления.

Для уменьшения мы используем GetState для проверки BTN_M, вычитаем lotStep из newLot после извлечения тем же способом, сохраняем его на уровне не менее lotStep и выполняем те же шаги с функциями ObjectSetString, ObjectSetInteger и ChartRedraw для обновления значения BTN_LOT и сброса значения BTN_M. Что касается тревожной кнопки, нам потребуется определить функцию, которая будет закрывать все открытые позиции при ее нажатии.

void closeAllPositions(){ for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--){ ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 ){ if ( PositionSelectByTicket (ticket)){ if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )== _Symbol ){ obj_Trade.PositionClose(ticket); } } } } }

Мы обрабатываем закрытие всех позиций с помощью функции closeAllPositions, где мы используем функцию PositionsTotal для создания цикла от i как последней позиции минус 1 до 0, используем функцию PositionGetTicket для получения значения ticket для каждого индекса i, и если ticket действителен, мы используем PositionSelectByTicket для его выбора, а затем используем PositionGetString для проверки, соответствует ли POSITION_SYMBOL значению _Symbol, перед использованием метода obj_Trade.PositionClose для закрытия позиции с помощью тикета. Затем мы можем вызвать эту функцию при нажатии тревожной кнопки, чтобы закрыть все позиции.

if (GetState(BTN_CLOSE)== true ){ closeAllPositions(); ObjectSetInteger ( 0 ,BTN_CLOSE, OBJPROP_STATE , false ); ChartRedraw ( 0 ); }

Для управления закрытием всех сделок, мы используем функцию GetState, чтобы проверить, является ли значение BTN_CLOSE значением true, и если это так, используем функцию closeAllPositions для закрытия всех открытых позиций, а затем используем функцию ObjectSetInteger, чтобы установить OBJPROP_STATE в BTN_CLOSE как false, и функцию ChartRedraw с 0, чтобы обновить график. После компиляции и запуска программы мы получили следующий результат.

На изображении мы видим, что устанавливаем торговые уровни и можем открывать позиции динамически, достигая своей цели. Теперь осталось лишь тщательно протестировать программу, и об этом речь пойдет в следующем разделе ниже.





Тестирование на исторических данных в действии: Использование набора инструментов

Мы тестируем наш набор инструментов в Тестере стратегий MetaTrader 5, загрузив программу, выбрав наши настройки и запустив ее — посмотрите на элемент Формат для обмена изображениями, Graphics Interchange Format (GIF) ниже, чтобы увидеть кнопки Buy (покупка), Sell (продажа) и Adjustment (корректировка) в действии с молниеносной скоростью. Нажмите на Buy или Sell, настройте уровни Stop Loss, Take Profit и размер лота, а затем подтвердите, нажав Yes или отмените с помощью No, а тревожная кнопка (Panic) будет готова быстро закрыть все сделки. Вот она.





Заключение

В заключение отметим, что мы создали набор инструментов для ручного тестирования на исторических данных, который объединяет практическое управление со скоростью Тестера стратегий на языке MQL5, упрощая нам процесс тестирования торговых идей. Мы показали, как его спроектировать, написать его код и использовать для корректировки сделок при помощи кнопок — все это разработано специально для быстрого и точного моделирования. Вы можете адаптировать этот набор инструментов к своим потребностям и улучшить с его помощью процесс тестирования на исторических данных.